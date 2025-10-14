Льокорню: Време е да превърнем кризите във възможности

Живеем в епоха на кризи и трябва да се научим как да извличаме полза от тях. Това заяви днес пред френския парламент премиерът Себастиан Льокорню по време на представянето на политическата програма на своя кабинет, предава БТА.

„Или понасяме кризите, или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се адаптират и продължават да действат по старите си навици, ще изчезнат“, подчерта Льокорню.

Речта му беше излъчена на живо по телевизия BFM TV, а премиерът добави, че е приел поста, защото Франция спешно се нуждае от стабилен бюджет и конкретни решения за справяне с неотложните предизвикателства.