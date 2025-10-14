Новини
Свят »
Франция »
Льокорню: Време е да превърнем кризите във възможности

Льокорню: Време е да превърнем кризите във възможности

14 Октомври, 2025 16:44 570 10

  • себастиан льокорню-
  • премиер-
  • кризи-
  • възможности-
  • франция

Френският премиер представи програмата на правителството си пред парламента с призив за промяна и действие

Льокорню: Време е да превърнем кризите във възможности - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Живеем в епоха на кризи и трябва да се научим как да извличаме полза от тях. Това заяви днес пред френския парламент премиерът Себастиан Льокорню по време на представянето на политическата програма на своя кабинет, предава БТА.

„Или понасяме кризите, или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се адаптират и продължават да действат по старите си навици, ще изчезнат“, подчерта Льокорню.

Речта му беше излъчена на живо по телевизия BFM TV, а премиерът добави, че е приел поста, защото Франция спешно се нуждае от стабилен бюджет и конкретни решения за справяне с неотложните предизвикателства.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    10 0 Отговор
    Кризите вие ги предизвикахте.
    Преди войната в Украйна, нямаше кризи.

    16:48 14.10.2025

  • 2 Зевс

    11 0 Отговор
    Мистър Льо Биин :)

    16:53 14.10.2025

  • 3 Ликьорчо:

    10 0 Отговор
    Време е да превърнем кризите във възможности
    да пращаме милиардите ни
    до бункера на бай зельо

    16:53 14.10.2025

  • 4 Пич

    10 0 Отговор
    Ама този вярно е много тъп !!! Егати и клишара !!! Французите клишета не искат , искат да не губят пари и време заради черни и украинци !!!

    16:57 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щурците

    6 0 Отговор
    Ще превърнеш слабоста си в сила !
    Когато стане твоя кон, кобила !

    17:07 14.10.2025

  • 8 ха ха ха

    4 0 Отговор
    и този стиснал юмрученца

    17:29 14.10.2025

  • 9 Мечо ПУХ

    3 0 Отговор
    Този като го слушам какви ги говори, май е роднина на Макрона

    17:30 14.10.2025

  • 10 ОЛЕЛЕЕ

    1 0 Отговор
    Франсета се е настървило нещо. Леко да не си счупиш маникюра.

    17:43 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания