"Хамас" предаде телата на още четирима мъртви заложници, днес отново връща толкова

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е предало телата на още четирима мъртви заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.



В изявление на израелските военни се казва, че те скоро ще получат телата от Червения кръст.



"Хамас е длъжен да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщане на заложниците", се казва в изявлението.



Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на първите четири тела в понеделник и още четири вчера, сега 20 тела остават в ръцете на групировката.



Израелските медии съобщиха днес, че службите за сигурност на Израел са препоръчали граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет да бъде отворен едва след връщането на всички загинали заложници.



"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Радикалите са информирали посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи в. "Таймс ъв Израел". С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА.



Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката.



Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.



Междувременно, според в. "Таймс ъв Израел", ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.



"Хамас" не разкри самоличността на предадените тела на мъртви заложници.



Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.

Премиерът Педро Санчес отвори вратата за изпращане на испански войски, за да гарантират мира в Газа, предаде БНР.

По думите му правителството иска да участва активно във възстановяването на палестинския анклав.



Ден след завръщането си от Египет, където присъства на церемонията по подписване на мирния план, испанският министър-председател заяви, че все още не е ясно как ще се гарантира сигурността в Газа. В интервю за радио „Сер“ той обясни, че иска да е ясно за гражданите и парламентарните групи и ако има международно разполагане на войски за гарантиране на мира, Испания иска да има „активно присъствие“ не само във възстановяването на Газа, но и в изпращането на войски.



Санчес подчерта, че мерките, одобрени от воденото от него правителство срещу Израел, като например оръжейното ембарго, остават в сила, защото засега има само прекратяване на огъня. Според него международната общност признава ролята, която Испания е изиграла през последните две години в справянето със ситуацията в Газа, с решения като поемането на водеща роля в признаването на Палестина за държава.

В италианския град Удине се игра важната световна футболна квалификация Италия-Израел, която завърши с победа от 3:0 за адзурите, с което те се класират засега за плейофите на Мондиала догодина, предаде БНР. Успоредно с нея се проведе шествие за Палестина и се стигна до сблъсъци с полицията.



В шествието за Палестина участваха над 300 организации от цяла Италия и близо 10 000 души. Бяха издигнати лозунги срещу мача Италия-Израел, който според протестиращите заради това, което се случи в Газа, не е трябвало да се играе и Израел да бъде изключен от ФИФА и УЕФА.



Демонстрацията се придвижваше мирно по улиците на Удине, но когато стигна до площад „Първи май“ само на 4 км от стадиона, минути преди началото на мача, малка група от нея се опита да пробие полицейския кордон. Демонстрантите хвърлиха пиратки, отговорът бе от сълзотворен газ и водни струи. Има ранен журналист, отразяващ събитието, както и задържани. От РАИ 1 съобщиха, че в шествието е имало протестиращи от Сърбия, Косово и Хърватия. Постепенно, до края на първото полувреме на срещата Италия-Израел, шествието се разпадна. В Милано и Болоня също имаше протести.