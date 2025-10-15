Сенатът на САЩ за осми път отхвърли законопроекта на републиканците за продължаване на финансирането на правителството

Сенатът на САЩ за осми път не успя да приеме законопроекта на републиканците за продължаване на финансирането на правителството, стана ясно от резултатите от гласуването, излъчено от C-Span.

Гласуването по инициативата все още продължава, но тя вече няма как да получи необходимите 60 гласа.

В петък лидерът на републиканците в Сената Джон Тун заяви, че все още се нуждаят от пет гласа на демократите, за да се прекрати спирането на работата на правителството на САЩ. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди в понеделник, че спирането на работата на правителството на САЩ вече започва да се отразява на икономиката на страната и живота на гражданите.

Новата фискална година в САЩ започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса държавен бюджет. Това принуди федералното правителство да прекрати дейността си, засягайки до 40 процента от работната сила - над 800 000 души. Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа, за да приемат законопроекта, който ще продължи да финансира правителството в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за спирането на работата на правителството.

Администрацията използва спирането, за да започне съкращаване на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които републиканците не одобряват.

През този период въоръжените сили на САЩ продължават да служат с пълен състав, а федералните служители на реда са длъжни да се явяват на работа. Те обаче все още не получават заплатите си.

Експерти предупреждават, че всяка седмица от спирането на работата намалява растежа на БВП на САЩ с 0,1-0,2 процентни пункта. И ако настоящата криза се проточи, последствията от нея биха могли да окажат значително влияние върху икономиката на страната.