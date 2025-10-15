Тръмп защити новата политика на Пентагона за достъпа на журналисти до ведомството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити вчера новата политика на Министерството на отбраната по отношение на медиите, която ограничава какво могат да публикуват акредитираните в Пентагона журналисти и къде могат да ходят в сградата, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Тръмп каза във Вашингтон, че е загрижен за "висшите генерали, които се разхождат с вас (журналистите - бел. ред.), изразявайки се открито и питайки ги (въпроси), защото могат да допуснат грешка, а една грешка може да има трагични последствия".



На журналистите бе даден срок до 17:00 ч. местно време вчера (21:00 ч. по Гринуич) да се съгласят с новите правила, съгласно които те се задължават да не получават и да не публикуват никакви неразрешени материали, включително некласифицирана информация - или да загубят акредитациите си.



Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа в понеделник в социалната платформа "Екс", че всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж" и "акредитираната преса вече не може да подбужда към престъпни деяния".



Министърът на търговията, промишлеността и енергетиката на Южна Корея и главният секретар на президента по политическите въпроси ще пътуват до САЩ утре за преговори относно намаляване на митата, прилагани към внасяните от тази азиатска страна стоки, съобщи днес южнокорейското правителство, цитирано от Ройтерс.



Министърът на икономиката и финансите на Южна Корея каза тази седмица, че е постигнат "огромен напредък" в дискусиите по детайлите на предварителното споразумение.



Съдия в американския щат Флорида временно блокира планираното прехвърляне на парцел земя в центъра на град Маями за бъдещата президентска библиотека на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.



Решението на съдия Мавел Руис идва, след като активист от Маями каза, че служители от местен колеж са нарушили щатския закон за прозрачност на Флорида, дарявайки значителен парцел земя на щата, който след това е гласувал да го прехвърли на фондацията за планираната президентска библиотека.



Имотът с площ от почти 3 акра (1,2 хектара) се оценява на повече от 67 млн. долара по данни на оценителя на имоти в окръг Маями-Дейд. Като един от последните незастроени парцели покрай емблематичния бул. "Бискейн", ограден с палми, според експерт по недвижими имоти земята може да се продаде за стотици милиони долари повече.

