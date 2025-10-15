Петролен танкер се запали в Индонезия: над 10 загинали

Най-малко 10 души са загинали, а 18 са ранени, след като петролен танкер се запали рано в сряда, докато е бил на ремонт в индонезийската провинция Риау, съобщи местната полиция, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

Инцидентът е станал около 4:00 ч. местно време, когато пожар е избухнал на кораба MT Federal II, закотвен за ремонт в корабостроителница в град Батам - пристанищен център, разположен на около 20 км по море от Сингапур.

Корабът е бил в ремонтен док и не е превозвал петрол по време на инцидента, уточни началникът на местната полиция Заенал Арифин.

„Към сряда следобед 10 души са починали, а 18 други са настанени в болница. Всички пострадали са работели по ремонта на плавателния съд. Някои от тях са тежко ранени“,

заяви Арифин.

Той добави, че собственикът на кораба все още не е ясен.

Случаят идва само месеци след подобен пожар в Батам. През юни кораб се запали по време на ремонт, при което загинаха четирима души, а девет бяха ранени. Тогава полицията обвини двама души в нарушаване на стандартите за безопасност.