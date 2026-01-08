Новини
Белият дом: Задържаният от САЩ танкер Marinera е сложил руски флаг, за да заобиколи американските санкции

Белият дом: Задържаният от САЩ танкер Marinera е сложил руски флаг, за да заобиколи американските санкции

8 Януари, 2026 05:06, обновена 8 Януари, 2026 05:17

Според Москва на борда на кораба има руски граждани и поиска те да бъдат третирани достойно да завръщането в родината им

Белият дом: Задържаният от САЩ танкер Marinera е сложил руски флаг, за да заобиколи американските санкции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържаният от САЩ танкер Marinera се е пререгистрирал под руски флаг, за да заобиколи американските санкции, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Това беше фалшив руски петролен танкер. Те по същество се опитваха да се представят за руски петролен танкер, за да заобиколят санкциите“, каза Ванс, цитиран от Ройтерс.

Танкерът първоначално е бил наречен Bella 1 и е плавал под панамски флаг. Корабът се е опитал да се приближи до брега на Венецуела въпреки блокадата, наложена от Тръмп през декември. След като корабът започнал да отплава от Южна Америка, той бил преследван от кораб на бреговата охрана на САЩ. След това екипажът нарисувал руски флаг върху кораба и променил името му на Marinera.

Руското външно министерство съобщи за руснаци на борда на танкера, задържан от САЩ.

Танкерът Marinera беше задържан на 7 януари в Северния Атлантик от бреговата охрана на САЩ за „нарушаване на американските санкции“.

Според руското министерство на транспорта, военноморските сили са се качили на борда на кораба, след което контактът с него е бил загубен. Руското външно министерство съобщи, че на борда на задържания кораб са били руски граждани.

Ведомството съобщи, че корабът е получил временно разрешение да плава под руски флаг въз основа на руското и международното право. Министерството отбеляза, че „в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., свободата на корабоплаване се прилага във водите в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави“.

Москва поиска Съединените щати да гарантират, че членовете на екипажа на танкера ще бъдат третирани достойно и няма да възпрепятстват бързото им завръщане в родината им.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди по-късно обяви, че членовете на екипажа на танкера са „под пълно разследване“ и че „всички замесени“ ще бъдат изправени пред наказателни обвинения.

„Всички замесени“, каза тя, ще бъдат изправени пред наказателни обвинения. Пам Бонди съобщи това в X.

„Днес САЩ изпълниха съдебна заповед за задържане на Bella 1, превозвач на суров петрол, отговорен за транспортиране на санкциониран петрол от Венецуела и Иран. Bella 1 беше определен преди това заради ролята си в мрежа за избягване на санкции, която подкрепяше чуждестранни терористични организации“, написа тя.

Бонди добави, че Министерството на правосъдието на САЩ следи няколко други кораба, които биха могли да бъдат обект на „подобни действия за прилагане на закона“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви по-рано, че екипажът на Marinera може да бъде екстрадиран в Съединените щати за наказателно преследване.

До края на декември танкерът „Marinera“ беше известен като „Бела 1“, плаваше под панамски флаг и беше обект на американски санкции. Вашингтон смяташе, че корабът е част от скрита флотилия, занимаваща се с незаконен транспорт на петрол, използван за финансиране на Иранския корпус на гвардейците на революцията. Танкерът беше пристигнал на бреговете на Венецуела от Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 черната брада

    9 17 Отговор
    йо хохо и бутилка ром обора узакони пиратството

    Коментиран от #3, #5

    05:20 08.01.2026

  • 3 В случая си в

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "черната брада":

    грешка.
    Ще има и други случаи с такива танкери.

    05:24 08.01.2026

  • 4 Ще има и още

    2 1 Отговор
    Пиратите докладват...

    05:30 08.01.2026

  • 5 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "черната брада":

    Досега не знаех, че американското (краварското) законодателство важи за целия свят, но прочетох статията и ми стана ясно....Имаше карибски пирати, а Сега вече има краварски пирати.....

    Коментиран от #7

    05:30 08.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Танкера е руски, което беше потвърдено от МИД Русия.
    Загубихме и Купянск. Останалото е за руския народ 🎅

    05:32 08.01.2026

  • 7 Индианец

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Доналд Тръмп обеща да изгони от САЩ всички нелегални имигранти. Такава радост индианците не са изпитвали от векове.

    05:40 08.01.2026

  • 9 Пълен смях

    2 5 Отговор
    Американците анексираха танкера, а охраняващите го руснаци, цъкаха с език и пушеха (от яд).

    05:54 08.01.2026

  • 10 ЯВНО ПАРЦАЛА ФЛАГ

    0 0 Отговор
    НЕ може да РЕСПЕКТИРА

    06:42 08.01.2026

  • 11 Георгиев

    1 0 Отговор
    Голяма статия за явната кражба на един празен танкер. Празен! Вижда се съвсем ясно от снимката. В международни води! Ама бил с руска регистрация, но по принуда, ама САЩ не я признават. Абсолютно пиратство! В едно други води има сомалийски пирати, които са частни структури. Тук има пиратски действия на държава, претендираща за гаранция за световен ред. Заблуда с недоумение за всички ни.

    06:44 08.01.2026

  • 12 Абе време е

    1 0 Отговор
    Русия да изпрати сармите и кюнците в обора на лудите крави. Да им запали сламата в обора, иначе лудостта ще захване цялата планета.
    А кой още иска да живее в режими на пландемии?
    Кравите са луди, вече и без микроскоп се вижда. Ще заразят цялата планета...

    06:45 08.01.2026

  • 13 Абе кого да интересуват

    2 0 Отговор
    Някакви си "американски санкции"?
    В света има толкова много страни и не сте вие, които да командвате всички. Айде одете на ... си. Измислена държава на 200 г ще ни дава тон в живота...

    06:48 08.01.2026

  • 14 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    0 2 Отговор
    На НАТО и ЕС....никакви морски правила на важат за контрабандистките танкери

    06:50 08.01.2026

  • 15 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Разбра ли кой командва света....едно танкерче не можа да защитиш пред САЩ.

    06:52 08.01.2026

  • 16 Сандокан

    0 0 Отговор
    В международни води законите на сащ не важат.
    А ако го отвлекат, значи са крадци и обявяват на война на Русия.

    Коментиран от #17

    07:00 08.01.2026

  • 17 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сандокан":

    На НАТО и ЕС.....контрабандата с петрол и наркотици се наказва незабавно.

    07:05 08.01.2026