Германия и Турция на прага на голяма военна сделка

15 Октомври, 2025 17:04 590 6

Анкара планира покупка на 40 самолета за колективната отбрана в НАТО

Снимкa: БГНЕС
Германия и Турция стартират преговори за покупката на изтребители Eurofighter Typhoon, съобщава БТА, позовавайки се на Ройтерс, предава News.bg.

Говорител на Германското външно министерство уточни, че Германия е отговорила положително на предварителното искане на Airbus за доставка на самолетите на Турция. По думите му, изтребителите ще се използват за колективна отбрана в рамките на НАТО.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул ще посети Анкара на 17 октомври, за да обсъди въпроса с турския си колега Хакан Фидан.

Турция планира да придобие 40 самолета Eurofighter Typhoon на стойност 5,6 милиарда евро. Сделката изисква одобрението на четирите държави, участващи в програмата „Юрофайтър“ - Германия, Великобритания, Италия и Испания.

Бойните самолети се произвеждат от консорциум, включващ отбранителните компании Airbus, BAE Systems и Leonardo.


Германия
  • 1 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Анкара се готви за война с Исраел и връщането на северозападните територи,кво ги интересува някакво умряло куче като НАТО?

    17:05 15.10.2025

  • 2 си дзън

    3 0 Отговор
    Европа все повече ще купува от Европа.

    17:05 15.10.2025

  • 3 боян расате

    5 0 Отговор
    ние ги искахме тия бяха без пари на цената на един ф16 можеше да се вземат 3такива и са страхотни машини ама бойко обича да се дупи на бургерите

    17:07 15.10.2025

  • 4 Варна

    5 0 Отговор
    Значи ние за 3 млрд. купуваме 16 бракми от 1970 година, а Турция 40 юрофайтъра за 5,6млрд. - Направо сме на далавера! :)

    Коментиран от #5

    17:09 15.10.2025

  • 5 си дзън

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    Така е Баце, като служиш на руснаците и се откупваш от американците.

    17:13 15.10.2025

  • 6 Уфф

    1 0 Отговор
    Тези ненормалници наистина се готвят за война. Те си мислят, че ще минат пак само с оплождане от руските солдати

    17:20 15.10.2025

