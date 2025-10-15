Германия и Турция на прага на голяма военна сделка

Германия и Турция стартират преговори за покупката на изтребители Eurofighter Typhoon, съобщава БТА, позовавайки се на Ройтерс, предава News.bg.

Говорител на Германското външно министерство уточни, че Германия е отговорила положително на предварителното искане на Airbus за доставка на самолетите на Турция. По думите му, изтребителите ще се използват за колективна отбрана в рамките на НАТО.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул ще посети Анкара на 17 октомври, за да обсъди въпроса с турския си колега Хакан Фидан.

Турция планира да придобие 40 самолета Eurofighter Typhoon на стойност 5,6 милиарда евро. Сделката изисква одобрението на четирите държави, участващи в програмата „Юрофайтър“ - Германия, Великобритания, Италия и Испания.

Бойните самолети се произвеждат от консорциум, включващ отбранителните компании Airbus, BAE Systems и Leonardo.