Демографската криза в Турция се задълбочава

Турция е изправена пред задълбочаваща се демографска криза, характеризираща се със спадаща раждаемост, бързо застаряване на населението и нарастващ брой домакинства без деца, сочат официални данни, обявени от турския министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.
Говорейки по време на среща с представители на турските медии в Истанбул вчера Гьокташ обяви, че общият коефициент на раждаемост в Турция е спаднал до 1,48 – значително под нивото за поддържане на населението от 2,1 – което по думите ѝ създава сериозни дългосрочни рискове за социалната и икономическата структура на страната.
Гьокташ каза още, че през последното десетилетие броят на турските окръзи с коефициент на раждаемост над прага за поддържане на населението е намалял рязко от 29 на едва десет, като същевременно окръзите с коефициент на раждаемост от 1,5 или по-ниско са се увеличили от само един (окръг Одрин) през 2014 г. до 55 през 2024 г.
Освен това данните сочат, че 59 от 81-те провинции на Турция вече са класифицирани като „много застарели“, спрямо дела на възрастното население на жителите им. Броят на окръзите в тази категория се е утроил от 2007 г., когато само 19 от тях са попадали в нея, отбелязва „Тюркийе тудей“. Гьокташ също така отбеляза, че към настоящия момент 57,2 процента от домакинствата в Турция нямат деца.
В отговор на демографската криза Гьокташ обяви, че властите в Турция подготвят цялостна, дългосрочна политическа рамка, насочена към структурата на семейството, демографската динамика и социалната подкрепа, и заяви, че се очаква програмата да бъде представена детайлно през февруари.
1 Стенли
07:52 09.01.2026
2 Ер До
07:53 09.01.2026
3 А ако не бе...
07:55 09.01.2026
4 Мемет
07:56 09.01.2026
5 Гошо
08:04 09.01.2026
6 Турчин
08:04 09.01.2026
7 БУРДЯГА
В Мускалието.
Вдовиците са много доволни
Че смениха Руския Пияндурник
Със Загорели Мургави Индуси.
08:08 09.01.2026
8 Ром
Преди 9-ти в БГто бяхме 45 000 циганина. Сега сме 1 милион и половина.
08:08 09.01.2026
9 Това
08:10 09.01.2026
10 Истината за 45 години Съветска власт
България през тази година е имала население 5 милиона.
Ако двете държави за всички тези години от до 1989-та са имали еднакъв прираст.
Турция сега е 80 милиона, а България трябваше да е 35 милиона.
През комунизма имаше огромен прираст на роми и на турци, затова БКП-то през 1984-та се уплаши и почна "Възродителен процес", защото българите ставаха малцинство.
08:11 09.01.2026
11 Яаа, за Турция се загрижили
08:13 09.01.2026