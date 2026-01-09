Новини
Демографската криза в Турция се задълбочава

Демографската криза в Турция се задълбочава

9 Януари, 2026

Общият коефициент на раждаемост в Турция е спаднал до 1,48 – значително под нивото за поддържане на населението

Демографската криза в Турция се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е изправена пред задълбочаваща се демографска криза, характеризираща се със спадаща раждаемост, бързо застаряване на населението и нарастващ брой домакинства без деца, сочат официални данни, обявени от турския министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Говорейки по време на среща с представители на турските медии в Истанбул вчера Гьокташ обяви, че общият коефициент на раждаемост в Турция е спаднал до 1,48 – значително под нивото за поддържане на населението от 2,1 – което по думите ѝ създава сериозни дългосрочни рискове за социалната и икономическата структура на страната.

Гьокташ каза още, че през последното десетилетие броят на турските окръзи с коефициент на раждаемост над прага за поддържане на населението е намалял рязко от 29 на едва десет, като същевременно окръзите с коефициент на раждаемост от 1,5 или по-ниско са се увеличили от само един (окръг Одрин) през 2014 г. до 55 през 2024 г.

Освен това данните сочат, че 59 от 81-те провинции на Турция вече са класифицирани като „много застарели“, спрямо дела на възрастното население на жителите им. Броят на окръзите в тази категория се е утроил от 2007 г., когато само 19 от тях са попадали в нея, отбелязва „Тюркийе тудей“. Гьокташ също така отбеляза, че към настоящия момент 57,2 процента от домакинствата в Турция нямат деца.

В отговор на демографската криза Гьокташ обяви, че властите в Турция подготвят цялостна, дългосрочна политическа рамка, насочена към структурата на семейството, демографската динамика и социалната подкрепа, и заяви, че се очаква програмата да бъде представена детайлно през февруари.


Турция
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стенли

    7 0 Отговор
    Щом Турция има демографски проблеми какво да кажем за България българския етнос бавно но сигурно намалява и след стотина години българите ще сме малцинство в собствената си държава ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    07:52 09.01.2026

  • 2 Ер До

    1 0 Отговор
    Машала

    07:53 09.01.2026

  • 3 А ако не бе...

    4 0 Отговор
    ...,,Възродителният процес"...,демографската криза в Турция,щеше да е още по-задълбочена....

    07:55 09.01.2026

  • 4 Мемет

    2 0 Отговор
    Да внасят непалци като интеркома и да ги настаняват на общинска земя.

    07:56 09.01.2026

  • 5 Гошо

    1 0 Отговор
    А коефициента на раждаемост на гастарбайтерите следи ли някой....

    08:04 09.01.2026

  • 6 Турчин

    4 0 Отговор
    Ако оставиш народа гладен и бос това ще се случи. Докато Република Турция не се оттърве от този полуграмотен и безжалостен султан няма да се оправи. Дано тази зима е последна за този тиранин.

    08:04 09.01.2026

  • 7 БУРДЯГА

    0 0 Отговор
    Ние ще оправим Демографската Криза
    В Мускалието.

    Вдовиците са много доволни
    Че смениха Руския Пияндурник
    Със Загорели Мургави Индуси.

    08:08 09.01.2026

  • 8 Ром

    1 1 Отговор
    И на Турция ще оправим демографията.

    Преди 9-ти в БГто бяхме 45 000 циганина. Сега сме 1 милион и половина.

    08:08 09.01.2026

  • 9 Това

    1 0 Отговор
    е всичко заради еврозоната. Искаме си Левът!

    08:10 09.01.2026

  • 10 Истината за 45 години Съветска власт

    1 0 Отговор
    През 1925-та година Турция е имала население 13 милиона.
    България през тази година е имала население 5 милиона.

    Ако двете държави за всички тези години от до 1989-та са имали еднакъв прираст.

    Турция сега е 80 милиона, а България трябваше да е 35 милиона.

    През комунизма имаше огромен прираст на роми и на турци, затова БКП-то през 1984-та се уплаши и почна "Възродителен процес", защото българите ставаха малцинство.

    08:11 09.01.2026

  • 11 Яаа, за Турция се загрижили

    0 0 Отговор
    а не за Европа???

    08:13 09.01.2026

Новини по държави:
