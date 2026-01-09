Демографската криза в Турция се задълбочава

Турция е изправена пред задълбочаваща се демографска криза, характеризираща се със спадаща раждаемост, бързо застаряване на населението и нарастващ брой домакинства без деца, сочат официални данни, обявени от турския министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Говорейки по време на среща с представители на турските медии в Истанбул вчера Гьокташ обяви, че общият коефициент на раждаемост в Турция е спаднал до 1,48 – значително под нивото за поддържане на населението от 2,1 – което по думите ѝ създава сериозни дългосрочни рискове за социалната и икономическата структура на страната.

Гьокташ каза още, че през последното десетилетие броят на турските окръзи с коефициент на раждаемост над прага за поддържане на населението е намалял рязко от 29 на едва десет, като същевременно окръзите с коефициент на раждаемост от 1,5 или по-ниско са се увеличили от само един (окръг Одрин) през 2014 г. до 55 през 2024 г.

Освен това данните сочат, че 59 от 81-те провинции на Турция вече са класифицирани като „много застарели“, спрямо дела на възрастното население на жителите им. Броят на окръзите в тази категория се е утроил от 2007 г., когато само 19 от тях са попадали в нея, отбелязва „Тюркийе тудей“. Гьокташ също така отбеляза, че към настоящия момент 57,2 процента от домакинствата в Турция нямат деца.

В отговор на демографската криза Гьокташ обяви, че властите в Турция подготвят цялостна, дългосрочна политическа рамка, насочена към структурата на семейството, демографската динамика и социалната подкрепа, и заяви, че се очаква програмата да бъде представена детайлно през февруари.