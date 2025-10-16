Новини
Словения купува два медицински хеликоптера за 37 милиона евро

16 Октомври, 2025 10:06

Министърът на здравеопазването отбеляза, че страната за първи път купува два хеликоптера, „предназначени изключително за спасяване на човешки живот“

Словения купува два медицински хеликоптера за 37 милиона евро - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словения подписа договор за закупуване на два хеликоптера за спешна медицинска помощ от италианската компания „Леонардо“ (Leonardo), съобщи новинарският сайт „Словения таймс“, цитиран от БТА.

Договорът е на стойност малко под 37 милиона евро (включително ДДС и поддръжка), като е предвидена възможност за повишаване на цената с 30 на сто.

Хеликоптерите ще бъдат доставени през октомври 2027 г. и февруари 2028 г. и ще бъдат използвани от полицията, чието звено за оказване на въздушна подкрепа вече се включва в оказването на спешната медицинска помощ.

Генералният директор на словенската полиция Дамян Петрич и Клаудио Винети от „Леонардо“ подписаха договора на 13 октомври, след като национална комисия отхвърли сигнал на словенския антикорупционен надзорен орган за анулиране на сделката, отбелязва „Словения таймс“

Министърът на здравеопазването Валентина Преволник Рупел отбеляза, че страната за първи път купува два хеликоптера „предназначени изключително за спасяване на човешки живот“, които ще предоставят бърза и висококачествена спешна медицинска помощ.

Министърът на вътрешните работи Бощян Поклукар отбеляза, че хеликоптерите ще направят по-ефективно оказването на спешна въздушна помощ. По думите на Дамян Петрич полицията има близо 60 години опит в операции с хеликоптер и разполага с „водещи експерти в полицейската авиация и планинското хеликоптерно спасяване".

Андреа Миртето от Леонардо каза, че избраният от Словения модел е най-модерният и най-добрият в своя клас, способен да работи в най-трудните условия. По думите му този хеликоптер се използва за спешна медицинска помощ в 30 страни, предимно в Европа. Словения купува не само хеликоптерите, а пакет, който включва поддръжка на машините и обучение на екипажа.


