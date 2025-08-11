Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, 12-годишна го изпуснала от люлка в Монтана

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщиха за bTV от болницата в Монтана.
Детето е транспортирано с медицински хеликоптер.
По информация на bTV, по време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - дванайсетгодишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее.
Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал до 112. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана.
1 Без коментар
13:15 11.08.2025
2 Данко Харсъзина
13:16 11.08.2025
3 Дете
13:16 11.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Типичният българин
Коментиран от #10
13:18 11.08.2025
6 Типичният българин
13:19 11.08.2025
7 Типичният българин
13:19 11.08.2025
8 Ти да видиш
13:29 11.08.2025
9 РИТОРИЧНО
ПОНЕ НЯМА ДА СЕ ОБИЖ НА ИЗРАЗ...
КАТО МАЛЪК МАЙ СИ ПАДАЛ НА ГЛАВАТА СИ
13:29 11.08.2025
10 Трева да кажеш
До коментар #5 от "Типичният българин":Хвърколет
13:29 11.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бежко
Марче, провери ли си информацията?
14:13 11.08.2025