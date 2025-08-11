Новини
България »
Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, 12-годишна го изпуснала от люлка в Монтана

Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, 12-годишна го изпуснала от люлка в Монтана

11 Август, 2025 13:10 837 12

  • бебе-
  • мозъчна травма-
  • монтана-
  • медицински хеликоптер

Детето е транспортирано с медицински хеликоптер

Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, 12-годишна го изпуснала от люлка в Монтана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщиха за bTV от болницата в Монтана.

Детето е транспортирано с медицински хеликоптер.

По информация на bTV, по време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - дванайсетгодишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее.

Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал до 112. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    10 1 Отговор
    Без думи. Хеликоптера за нищо го нямате.

    13:15 11.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Сиуксите са от Вършец.

    13:16 11.08.2025

  • 3 Дете

    8 0 Отговор
    дете гледа и ей на резултата.....

    13:16 11.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Типичният българин

    4 0 Отговор
    Хеликоптер е обидна дума ли?

    Коментиран от #10

    13:18 11.08.2025

  • 6 Типичният българин

    2 0 Отговор
    Хеликоптер, хееликоптер

    13:19 11.08.2025

  • 7 Типичният българин

    1 0 Отговор
    Паракоптер, пааракоптер!

    13:19 11.08.2025

  • 8 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Това е маката а не поголемо дете от семйство команчи! Хеликоптер Апачи им требва на тия а не медицински!

    13:29 11.08.2025

  • 9 РИТОРИЧНО

    5 1 Отговор
    Е КОГАТО ПОРАСНЕ
    ПОНЕ НЯМА ДА СЕ ОБИЖ НА ИЗРАЗ...
    КАТО МАЛЪК МАЙ СИ ПАДАЛ НА ГЛАВАТА СИ

    13:29 11.08.2025

  • 10 Трева да кажеш

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Типичният българин":

    Хвърколет

    13:29 11.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бежко

    3 0 Отговор
    Да не излезе после, че дванадесет годишната е майка му?
    Марче, провери ли си информацията?

    14:13 11.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове