Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

14 Август, 2025

Страната ни разполага с три медицински хеликоптера и се очакват още два до края на годината

Вертолетна площадка за спешна помощ по въздуха ще бъде открита в болницата в Кърджали. Това ще даде възможност да се ползват въздушните линейки в района.

Строежът започна миналата година.

Официалното откриване е от 10.30 часа, а лентата ще пререже здравният министър Силви Кирилов.

Страната ни разполага с три медицински хеликоптера и се очакват още два до края на годината.

През 2026 година трябва да пристигнат още три машини.


