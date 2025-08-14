Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

Вертолетна площадка за спешна помощ по въздуха ще бъде открита в болницата в Кърджали. Това ще даде възможност да се ползват въздушните линейки в района.
Строежът започна миналата година.
Официалното откриване е от 10.30 часа, а лентата ще пререже здравният министър Силви Кирилов.
Страната ни разполага с три медицински хеликоптера и се очакват още два до края на годината.
През 2026 година трябва да пристигнат още три машини.
1 1488
08:10 14.08.2025
2 Дуньо простия
08:13 14.08.2025
3 Чалгарския
08:24 14.08.2025
4 Красимир Петров
Коментиран от #8
08:29 14.08.2025
5 Башев
08:32 14.08.2025
6 паметник на ТАТО във всеки град
сега само в софия та се налага от цяла бг да събират болните и да се карат в софия
08:34 14.08.2025
7 факт
08:37 14.08.2025
8 1488
До коментар #4 от "Красимир Петров":"Където е електората на Пеевски,там ще има хеликоптери"
а у разградЕНИЯ двор що немаме
08:43 14.08.2025
9 ОТНОВО ОТНАЧАЛО
08:52 14.08.2025
10 Едеее
09:00 14.08.2025