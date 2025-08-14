Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

Вертолетна площадка за спешна помощ по въздуха ще бъде открита в болницата в Кърджали. Това ще даде възможност да се ползват въздушните линейки в района.



Строежът започна миналата година.

Официалното откриване е от 10.30 часа, а лентата ще пререже здравният министър Силви Кирилов.

Страната ни разполага с три медицински хеликоптера и се очакват още два до края на годината.

През 2026 година трябва да пристигнат още три машини.