Орбан очаква среща с Тръмп за икономическо споразумение

16 Октомври, 2025 12:24 475 10

Унгарският премиер вижда „златна епоха“ в отношенията между Будапеща и Вашингтон

Орбан очаква среща с Тръмп за икономическо споразумение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че очаква скоро да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят икономическо споразумение между Унгария и САЩ, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Насрочена е дата, а планът за преговорите е около 80% готов. Можем да се споразумеем с американците за останалите 20%. Ще решим заедно кога ще обявим срещата и кога ще се състои тя“, каза Орбан в интервю за новинарския портал Мандинер.

Унгарският премиер добави, че споразумението ще включва данъчна спогодба, за да се предотврати двойното данъчно облагане, както и въпроси свързани с инвестиции. САЩ прекратиха данъчната си спогодба с Унгария през 2022 г., като мярката влезе в сила от януари 2023 г.

Орбан определи очакваната среща като начало на „златна епоха“ в американско-унгарските отношения, въпреки митата, наложени на ЕС, които затрудняват зависимата от автомобилостроенето икономика на Унгария.

Въпреки че Орбан все още не е провеждал двустранна среща с Тръмп от началото на втория му мандат, той многократно е показвал интереса си за подписване на икономическо споразумение.

Лидерът, който ще се яви на избори догодина, е изградил силна лична връзка с Тръмп през годините. Твърдолинейната му антиимиграционна политика му печели подкрепа сред кръговете на движението MAGA в САЩ.

Въпреки това има напрежение в отношенията между двете страни, частично заради прокитайските политики на Орбан и зависимостта от руски суров петрол и природен газ.

Като знак за подобряване на двустранните отношения при администрацията на Тръмп, миналия месец САЩ възстановиха статута на Унгария в програмата за премахване на визите.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
