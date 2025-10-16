Орбан очаква среща с Тръмп за икономическо споразумение

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че очаква скоро да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят икономическо споразумение между Унгария и САЩ, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
„Насрочена е дата, а планът за преговорите е около 80% готов. Можем да се споразумеем с американците за останалите 20%. Ще решим заедно кога ще обявим срещата и кога ще се състои тя“, каза Орбан в интервю за новинарския портал Мандинер.
Унгарският премиер добави, че споразумението ще включва данъчна спогодба, за да се предотврати двойното данъчно облагане, както и въпроси свързани с инвестиции. САЩ прекратиха данъчната си спогодба с Унгария през 2022 г., като мярката влезе в сила от януари 2023 г.
Орбан определи очакваната среща като начало на „златна епоха“ в американско-унгарските отношения, въпреки митата, наложени на ЕС, които затрудняват зависимата от автомобилостроенето икономика на Унгария.
Въпреки че Орбан все още не е провеждал двустранна среща с Тръмп от началото на втория му мандат, той многократно е показвал интереса си за подписване на икономическо споразумение.
Лидерът, който ще се яви на избори догодина, е изградил силна лична връзка с Тръмп през годините. Твърдолинейната му антиимиграционна политика му печели подкрепа сред кръговете на движението MAGA в САЩ.
Въпреки това има напрежение в отношенията между двете страни, частично заради прокитайските политики на Орбан и зависимостта от руски суров петрол и природен газ.
Като знак за подобряване на двустранните отношения при администрацията на Тръмп, миналия месец САЩ възстановиха статута на Унгария в програмата за премахване на визите.
