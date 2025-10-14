Новини
С обсег 1550 мили! Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети "Томахоук"
  Тема: Украйна

С обсег 1550 мили! Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети "Томахоук"

14 Октомври, 2025 16:33

Този ход е стратегически изчислен не само да подсили отбраната на Украйна, но и да принуди нерешителните европейски съюзници, по-специално Германия по отношение на ракетите "Таурус", за да последват примера

С обсег 1550 мили! Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети с голям обсег Tomahawk, което според западни официални лица е предизвикано до голяма степен от последните опустошителни атаки на Русия срещу електропреносната мрежа на Украйна, пише Фокус.

Този ход е стратегически изчислен не само да подсили отбраната на Украйна, но и да принуди нерешителните европейски съюзници, по-специално Германия по отношение на ракетите Taurus, за "да последват примера“, според източници, запознати с въпроса, които са разговаряли с Kyiv Post в понеделник.

Потенциалната доставка на оръжието с обсег 1550 мили, което е емблематично за Военноморските сили на САЩ, бележи значителна промяна в политиката на САЩ, която Тръмп разглежда като необходим катализатор за прекратяване на европейското колебание.

Този натиск вече води до публични дипломатически действия, като германският канцлер Фридрих Мерц обяви в понеделник, че ще разговаря с Тръмп за "нашите съвместни усилия да помогнем за прекратяването на войната в Украйна“.

Кулминацията на тази стратегическа маневра ще бъде среща с висок залог във Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Тръмп в Белия дом в петък като част от пътуване, фокусирано върху осигуряването на ключови възможности.

Последните сигнали на Тръмп показват нарастващо недоволство от отказа на Русия да се включи в мирни преговори, което води до потенциална промяна в отношението към оръжията с голям обсег, за които Москва преди това предупреди, че ще унищожат двустранните отношения.

Подчертавайки тази възможност, Тръмп се замисли за перспективата: "Може би ще кажа на Русия: "Вижте, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя Tomahawk.“

Той продължи: "Tomahawk е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно, Русия не трябва да [вижда] това.“

Самата заплаха е предназначена да окаже огромен натиск както върху Москва, така и върху колебаещите се западни партньори, съобщават източници на медията.

Зеленски обяви предстоящото си посещение във Вашингтон в социалните медии, като заяви, че основният фокус ще бъде "противовъздушната отбрана и нашите дългосрочни възможности, насочени към оказване на натиск върху Русия в името на мира“.

Той потвърди, че делегацията му, включваща министър-председателя и висши служители от областта на отбраната и сигурността, вече е заминала и че ще се срещне с представители на компании от сектора на отбраната и енергетиката.

С поглед към стратегическо сътрудничество в областта на отбраната.

Посещението на Зеленски ще проучи и потенциалната роля на Украйна в стратегията на САЩ за противоракетна отбрана, твърди друг източник.

Тази връзка е част от визията на Тръмп за инициативата за противоракетна отбрана "Златен купол за Америка“ – програма, предназначена да модернизира отбраната на САЩ срещу всички видове въздушни заплахи, включително хиперзвукови ракети, на фона на нарастващите заплахи от ядрени противници като Русия, Китай и Северна Корея.

Връзката с програмите за отбрана на САЩ предполага, че решението за Tomahawk не се отнася само до чуждестранна помощ, а до интегрирането на военната борба на Украйна в по-широка, ориентирана към бъдещето американска стратегия за сигурност, обясняват източниците на медията.


Украйна
  • 1 Украйна ще победи

    32 92 Отговор
    Дайте им ги!

    Коментиран от #6, #16, #31, #63

    16:34 14.10.2025

  • 2 койдазнай

    15 45 Отговор
    Томахавки украинците няма да видят, ама чичо Дончо ще се уреди с по един хотел в МОсква и Ленинград и с по няколко хиляди белокожи рускини годишно!
    Разбира ги той тия работи!

    Коментиран от #7, #76

    16:35 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    73 7 Отговор
    А как и с какво ще ги изстрелват тия ракети ,6-ти американски флот ще местят в Черно море

    Коментиран от #106

    16:36 14.10.2025

  • 5 побърканяк

    81 9 Отговор
    Тромпета се чуди как да запали светът, но дълбоко се лъже, ако си мисли, че на обора ще му се размине

    Коментиран от #117

    16:36 14.10.2025

  • 6 Хохо Бохо

    65 10 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще победи":

    И от какво ще ги изстрелват? А где флот, а где подводнье лодки???? Де й а и ламерите ви про сти.

    Коментиран от #40

    16:36 14.10.2025

  • 7 Бива

    7 42 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Знае се къде се въртите руслямистите, около хотелите и яхтите, те корумпираните български мутри и децата им от вас ли се учат.

    16:37 14.10.2025

  • 8 Българин

    12 32 Отговор
    1500 мили е обсега на термоядрения вариант на ракетата. Тръмп явно намеква нещо, някой може ли да предположи какво?

    16:38 14.10.2025

  • 9 Сатана Z

    60 7 Отговор
    Бай Дончо е страхливец и няма да даде нищо на укро нацистите защото може да види слънцето как изгява от прозореца на белия дом

    16:38 14.10.2025

  • 10 Отряд1

    39 16 Отговор
    Русия ке удари САЩ.

    Баба Ванга!

    Коментиран от #18

    16:39 14.10.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    65 9 Отговор
    Това са много стари ракети и нямат шанс пред руските Калибър, Сармат, Булава, ЯРС, Искандер, Кинжал, Орешник и най-мощното торпедо Посейдон от 100 мегатона! Запада и колективен няма шанс срещу Русия, камили ако се включат Китай и КНДР!

    Коментиран от #17, #119

    16:39 14.10.2025

  • 12 Москва потъна

    14 49 Отговор
    Дайте им всякакви хвъркати, Томахоук, Таурус, Черния лебед. Един след друг да отсядат извънредно в Кремъл и по други интересни места.

    Коментиран от #42

    16:40 14.10.2025

  • 13 Пич

    53 5 Отговор
    Ще бе !!! ЩЕ !!! Сега Украйна ЩЕ победи !!! Пай сееее...... Филма "Смотаняците" ! От САЩ е !!!

    Коментиран от #21

    16:40 14.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Толчо,

    54 4 Отговор
    Докато не затриете Украйна няма да се спрете. Повтаряте като папагали нещо, което е невъзможно.

    16:40 14.10.2025

  • 16 Колкото Хитлер победи

    60 7 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще победи":

    Толкова и Тръмп ще спечели

    Коментиран от #20

    16:40 14.10.2025

  • 17 Бъди Патриот

    12 61 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Русия няма шанс срещу НАТО.

    Коментиран от #23

    16:41 14.10.2025

  • 18 Баш Батка

    44 4 Отговор

    До коментар #10 от "Отряд1":

    Няма, ще срине Украйна с този си ход Тръмп.

    16:41 14.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Моля моля

    10 55 Отговор

    До коментар #16 от "Колкото Хитлер победи":

    Фашистът Путин е в обувките на Хитлер. Само че на токчета.

    16:41 14.10.2025

  • 21 Българин

    7 49 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    От Русия няма да остане много.

    Коментиран от #47

    16:41 14.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баш Батка

    38 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бъди Патриот":

    Дано не разбиране, кой е по силен, защото първи ще ни пратят за месо наще олигарси - пардон депуЧаЧи

    Коментиран от #33

    16:42 14.10.2025

  • 24 Ами да им ги дадат

    50 7 Отговор
    Ако смятат, че това е ключовия фактор да принудят Русия да преговаря. Руснаците със сигурност вече са проиграли този вариант и в момента на взимането на това решение ще действат превантивно и убедително. Нищо добро няма да излезе от тази ескалация.

    Коментиран от #28

    16:42 14.10.2025

  • 25 Пора

    6 40 Отговор
    Путинова русия умира.

    16:42 14.10.2025

  • 26 А на бас

    40 4 Отговор
    Че крайна ще пръцдне у кофата!

    16:43 14.10.2025

  • 27 И Киев е Руски

    2 32 Отговор
    А Москва получава Томахоук.

    Коментиран от #35

    16:44 14.10.2025

  • 28 Ооллл

    4 40 Отговор

    До коментар #24 от "Ами да им ги дадат":

    Русия отдавна е ескалирала събитията. Изобщо не се свини. Путин дори се изплю върху мира на гостуването си в Аляска.

    16:44 14.10.2025

  • 29 Хасковски каунь

    36 5 Отговор
    Барем войната ще свърши бързо 5-6 ракетки, от ония Орешаци в центъра на Киев и ... бизим театро битти.

    16:44 14.10.2025

  • 30 Механик

    47 3 Отговор
    Искам да попитам - когато томахавките и таурусите не свършат работа като абрамсите, леопардите, патриотите и ефките, тогава какво ще в икаме?????

    Коментиран от #37

    16:45 14.10.2025

  • 31 Европеец

    48 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще победи":

    Не вярвам да им ги дадат, защото това се нападателни оръжия и ще избухне голяма война..... Ако им ги дадат Киев ще заприлича на град Газа и украинската територия ще бъде неизползвана години наред..... Но на бай Дончо Вера не трябва да се има, защото и той не знае какво става в сламената му глава....

    Коментиран от #36, #58

    16:45 14.10.2025

  • 32 Хаджи Папурко

    41 4 Отговор
    Ако първа и втората световни войни се водиха основно в Европа, третата ще е и във Северна Америка.

    16:45 14.10.2025

  • 33 Хайде де

    6 27 Отговор

    До коментар #23 от "Баш Батка":

    Тези приказки ги пускай във форума на Възраждане и Величие. Да вземат да се преименуват на Ватенка.

    16:46 14.10.2025

  • 34 Сатана Z

    3 24 Отговор
    най важното е груз 200 да не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата, другото не е важно, пушечното месо на бункерното привършва и ще се вее белия байрак от калното мазе!

    Коментиран от #41, #55

    16:46 14.10.2025

  • 35 Нема

    15 1 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Се плашиш ! На родителката ти давам Томахоук и нищо и нема !

    16:46 14.10.2025

  • 36 Същото

    6 24 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    И все още надземната Москва също ще потъне, ще глътне и тя вода май? Много желание имат руските нацисти.

    Коментиран от #45

    16:47 14.10.2025

  • 37 Европеец

    7 23 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Тогава рушията ще е заровена на бунището заедно с вас робите пияни!

    Коментиран от #64

    16:47 14.10.2025

  • 38 Буууум!

    3 20 Отговор
    Това като удари руската рафинерия няма да е като дронче сглобено в гаража. Ще спре да работи в близките години.

    16:48 14.10.2025

  • 39 Груьо

    33 2 Отговор
    ЗА МЕН ЧИЧКО ДОНИ Е ИЗПЕРКЪЛ ТОТАЛНО.СЛУША ЕДИН ДОКАЗАН НАРКОМАН,КОЙТО СЕ Е ПОМИСЛИЛ ЗА ВЛАСТЕЛИНА НА ПРЪСТЕНИТЕ. А КОГАТО ТОЛКОВА МНОГО БЕЗРАСЪДНИ ХОРА СЕ СЪБЕРАТ НА ЕДНО МЯСТО СТАВА СТРАШНО/ВКЛЮЧВАМ И ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ/,ЩЕ ЗАПАЛЯТ СВЕТА ТИЯ .

    Коментиран от #46

    16:48 14.10.2025

  • 40 Ха.хо, Томахоук се

    9 19 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    изстрелват и от мобилни наземни платформи.

    Коментиран от #60, #75

    16:48 14.10.2025

  • 41 Иде време

    5 26 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Русия ще вее в белия байрак, пряко от Кремъл, двореца на световните велики и малко понаакани фашисти.

    Коментиран от #59

    16:48 14.10.2025

  • 42 Казах

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Москва потъна":

    Ти докато съм ти заседнал на интересното място да не чатиш , защото ще го извадя !

    16:49 14.10.2025

  • 43 бен Ходжа

    26 2 Отговор
    Русия разполага Орешник в Куба.

    16:49 14.10.2025

  • 44 Бизнес инсайдър

    31 3 Отговор
    Най важното е ,че янките вместо редки земни метали от Осрайна ще получат само редки ..йнаа .

    16:49 14.10.2025

  • 45 Европеец

    5 21 Отговор

    До коментар #36 от "Същото":

    На никой не му пука за проссия, важното е дворците и яхтите на кабаев!

    Коментиран от #71

    16:49 14.10.2025

  • 46 Ами

    3 25 Отговор

    До коментар #39 от "Груьо":

    И за мен Путин не крмалната руска свиня е изперкала достатъчно за да се остави на руските джуджета да го вкарат в една война, която никога няма да спечелят. Ще ги гонят обратно до Москва.

    16:49 14.10.2025

  • 47 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Абе все пак ще остане нещо, ама мисли за кочината ,в която живеем.....

    Коментиран от #118

    16:50 14.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 1488

    18 1 Отговор
    удивително тьпи заглавия
    🦃🐔🐦🐤

    16:50 14.10.2025

  • 50 Я пък тоя

    17 2 Отговор
    Донал Тръмп има обсег 1550 мили!
    Много е експузивен.🤣🤣🤣🤣🤣
    Майтап.

    16:51 14.10.2025

  • 51 ХаниБал

    27 2 Отговор
    Струва ми се че Киев ще го четем само в историческите анали, в най-скоро време

    16:52 14.10.2025

  • 52 Газ

    2 19 Отговор
    С тези ракети 404 ще приключи руската.

    16:53 14.10.2025

  • 53 Тити

    6 19 Отговор
    Крайно време беше Украйна да получи ракети с далечен обсег.

    16:53 14.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сатана Z

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име ма,госпожа.Излагаш ме с простотията си.

    16:53 14.10.2025

  • 56 таксиджия 🚖

    3 20 Отговор
    Тръмпоч страхливецо, пращай ги час по-скоро! Да ги ползват директно по Москва! По Кремля удри удри! Аз съм Българин, не ме интересуват рушляците. Ний сме в ОТАН.

    Коментиран от #66

    16:53 14.10.2025

  • 57 Опа

    8 7 Отговор
    Достатъчно е да им гръмнат военната инфраструктура. Ще ги върнат много години назад.

    16:54 14.10.2025

  • 58 Това им е целта на Демократите

    12 3 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    Да се избият двата братски народа а и барабар с всички Славяни.

    Те това искат и ако земята е замърсена за тях би било добре - временно !

    Поздрави от Чикаго.

    16:54 14.10.2025

  • 59 Дудов

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Иде време":

    Ти май лошо си се ударил катохпо-малък.Да ти кажа -личи ти

    16:55 14.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Луд с картечница

    23 2 Отговор
    Най вероятното Томахоук вече са на територията на 00 крайна както всички оръжия преди ,поредната Вундервафла кат всички предишни .Кво става пак Перемога и Контранаступ ли ще има и кафета в Крим ?Не ми се мисли за американските опетатори на системите ,дано имат високо ниво на застраховка живот за утеха на фамилиите им ,щото ще ги получат в насипно съдържание .

    16:55 14.10.2025

  • 62 Отговор

    20 1 Отговор
    Помните ли какво каза Путин по тоя повод? За какво ни е свят без Русия.

    Коментиран от #65, #67, #79

    16:55 14.10.2025

  • 63 Радио Ереван

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще победи":

    Ха Ха Ха Ха !!!

    16:56 14.10.2025

  • 64 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    От кои европейци си бе..... От лилавите или от жълтите недоразумения.....

    Коментиран от #87

    16:56 14.10.2025

  • 65 гост

    4 10 Отговор

    До коментар #62 от "Отговор":

    Виждаш ли до каква степен са промити колхозниците.....

    Коментиран от #69

    16:57 14.10.2025

  • 66 Баро

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "таксиджия 🚖":

    Тихо бе ..3 спарен ,къпиш ли се всеки ден за да не осмрррр дяваш клиентите ,ааа бакшишш ?

    16:57 14.10.2025

  • 67 Европеец

    4 10 Отговор

    До коментар #62 от "Отговор":

    Хахаа, кой го брои за живо бункерното с ботокса, разсмя ме!

    16:58 14.10.2025

  • 68 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 3 Отговор
    Нашти подстилки тотално изпляскаха от тия благи вести, бързо да ходят при някой ветеринар,че положението е тежко......😂😂😂

    16:59 14.10.2025

  • 69 Ветеран от Прайда 🌈

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "гост":

    Колега ,наблюдавай фризера ,че да не бомбира и да умиришеш маалатаа ...

    16:59 14.10.2025

  • 70 бай Ставри

    10 7 Отговор
    Нека грейнат ядрени гъбета над висчки USA -та и англета !

    16:59 14.10.2025

  • 71 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Е на теб ти пука щом коментираш.... Ама пак да ми кажеш от кои европейци си, дали си от лилавите или от жълтите недоразумения.... Трол си и не може да бъдеш европеец....

    16:59 14.10.2025

  • 72 Кривоверен алкаш

    15 5 Отговор
    Слава на Русия...Русия е Сила и Мощ ...

    Коментиран от #114

    17:00 14.10.2025

  • 73 Европеец

    7 16 Отговор
    Няма на планетата по подло, продажно и пошло от копейката и пияния му государ, от мен да го запомните!

    Коментиран от #121

    17:01 14.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тръмп Дончев

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ха.хо, Томахоук се":

    Имаме няколко наземни пускови установки. До 2030 ще произведем още една.

    Коментиран от #104

    17:03 14.10.2025

  • 76 Дай боже всекиму

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    И аз съм готов на такава сделка. Особено ако увеличат бройката на рускините.

    17:03 14.10.2025

  • 77 Зодиак

    1 5 Отговор
    Таурус.

    17:03 14.10.2025

  • 78 Уса

    10 4 Отговор
    Получихме съгласие от руска страна и ще дадем от по залежалите томахоци на укрите да си счупят простите кртуни

    17:03 14.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 И какво

    3 11 Отговор
    Нормалните хора дали ги интересува, какво говори едно руско лаьно., дори и с етикет Путин.

    17:06 14.10.2025

  • 82 Перо

    11 3 Отговор
    Няма ли да извадят ракетите на Хитлер от WWIl за заплаха на Путин?

    17:06 14.10.2025

  • 83 Путинистче идиотче

    4 12 Отговор
    И без Томахоук ни избиват като пилци

    Коментиран от #93, #94

    17:07 14.10.2025

  • 84 Тома

    14 2 Отговор
    Бай Дончо мисли че отсреща са Иран а не Русия

    Коментиран от #86

    17:07 14.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Малиии страх

    1 8 Отговор

    До коментар #84 от "Тома":

    И какво, едните практикуват ислям, другите руслям.

    17:09 14.10.2025

  • 87 Синчето на Соловьов

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "Европеец":

    Не говори така за нас

    17:09 14.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ТехноЛог

    13 0 Отговор
    И въпреки всичката пара ,патос и вдъхновение и днес поне 2000 хохохола ще изхвърчат с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max-Pro разположени по фронтовата линия и ще се възвисят и така ще бъде още много месеци .Заложете на истинското Германско качество с традиции от далечната 1943г.

    17:13 14.10.2025

  • 90 Руснаков

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Кривоверен алкаш":

    Никой не се интересува от описанието ти ...

    17:14 14.10.2025

  • 91 Това което

    4 3 Отговор
    Русия може да достави на Киев Америка не може!!! Просто Китай ще спре да предотвратява русия са използва яо

    17:15 14.10.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Не е бе !

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "Путинистче идиотче":

    Избива ви СПИН -а защото ви нижат като пилци на шиш по паветата !

    17:15 14.10.2025

  • 94 Димитринчо

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Путинистче идиотче":

    С Томахоук повечко.

    17:17 14.10.2025

  • 95 бай Ставри

    10 2 Отговор
    За всяко атланте огнено гъбе с мургави м.де !

    17:17 14.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ще се

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Кривоверен алкаш":

    Удавиш бе момче , матрияла фърля 40+ секунди !

    17:18 14.10.2025

  • 98 Пешо z

    11 3 Отговор
    Време е острова да отиде в облачно съхранение с една сърмичка.

    17:19 14.10.2025

  • 99 сметката

    13 1 Отговор
    И каква е цената само на една ракета?Защото Тръмп обяви-ние не помагаме.Ние продаваме.И каква е тази държава която има колосални задължения?Изобщо за какво говорим?

    17:21 14.10.2025

  • 100 oгнянминчев

    13 0 Отговор
    Наистина ще е супер любопитно да ни осветите от какви пускови платформ ще бъдат изстрелвани тези ракети ??
    По настоящем масовите платформи, които американците ползват за запуск на това оръжие са на морски съдове (надводни и подводни съдове). Има разработена (2019г.) наземна установка за запуск ("Тайфун"),от която има произведени единични бройки, известно е за разположени 2 батареи от по 4 платформи за провеждане на учения, едната в Европа, другата във Филипините. Цената на една такава платформа е над 200 мил.долара и заминава точно с едно попадение на руска ракета. Как точно си представяме, че някои ще прехвърли дори и една ПУ(от всичко-на-всичко 8 произведени) в Украйна, с гарантирано унищожаване на същата и произтичащите от това финансови и репутационни щети в колосални размери ??

    ...или някой допуска налудната идея, че ракетите ще е изстрелват от американск/натовски кораби, понеже украинците просто не разполагат с военен флот ???

    17:23 14.10.2025

  • 101 Перо

    9 2 Отговор
    Томахоук, през крив макарон за ционисткия наркос!

    17:24 14.10.2025

  • 102 Мдаа

    2 10 Отговор
    Когато се трепят орки е безценно,за останалото си има MasterCard!!!

    Коментиран от #105

    17:24 14.10.2025

  • 103 !!!?

    4 12 Отговор
    Преди 8 десетилетия САЩ и Англия бомбардираха бастиона на Хитлер Берлин, но едва ли някой е очаквал, че ще дойде време да бомбардират бастиона на Путлер Москва !!!?

    17:26 14.10.2025

  • 104 Мурат

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тръмп Дончев":

    Няколко също става

    17:26 14.10.2025

  • 105 Бъркате!

    7 0 Отговор

    До коментар #102 от "Мдаа":

    Това което сте налапал не е Мдаа , а Мъ даа !

    17:27 14.10.2025

  • 106 Петър

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    изстрелват се и от мобилни наземни платформи

    17:28 14.10.2025

  • 107 !!!?

    5 7 Отговор
    САЩ разбраха, че си имат работа с възкръсналия Хитлер в Москва !!!?

    17:31 14.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хммм

    9 5 Отговор
    Рижият клоун трябва да се запита как би реагирал СССР ако САЩ ги беше нападнал с подобни ракети и тогава да реши.

    17:31 14.10.2025

  • 110 Питар

    5 0 Отговор
    Приближава се.
    Ама надали.

    17:37 14.10.2025

  • 111 ПРЕВЪЗБУДЕН ЦЕНТАК

    5 0 Отговор
    Айде още малко, още малко да се приближи Тръмп. Моля, моля, още само малко да се приближи.

    17:39 14.10.2025

  • 112 Не чета пропагнда

    2 1 Отговор
    но знам, плащай, плащай европеецо!

    Коментиран от #116

    17:46 14.10.2025

  • 113 Ролан

    3 0 Отговор
    Това историческо решение ще ни донесе исторически беди. Ама ,каквото е писано ще се случи...

    17:46 14.10.2025

  • 114 Ролан

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Кривоверен алкаш":

    Ще се славите с нея у тинята на кладбището!

    17:49 14.10.2025

  • 115 Бай Иван

    3 1 Отговор
    Като чета коментарите във форума и се чудя на някои малоумници и на овчия им възторг, че се приближаваме към Трета Термоядренна война! Те и укрите преди 2022 г. избиваха и палеха руснаците в Донбас, Луганск Одес, Харков и не вярваха, че Русия ще грабне гьостерицата, но ето на сега вървят и просят оръжия из целия свят! Има една народна мъдрост: "Да би мирно седяло-не би чудо видяло!"

    Коментиран от #120, #124, #125, #127, #128

    17:50 14.10.2025

  • 116 Бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Не чета пропагнда":

    Ще плащаме, Важното е копейките да сте у тинята при гоподарите ви съдрани!

    17:51 14.10.2025

  • 117 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    Споко, ще им се размине. Многоходови сме.

    17:52 14.10.2025

  • 118 Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Европеец":

    Какво да я мисля ве?

    17:53 14.10.2025

  • 119 .......

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!

    Коментиран от #122

    17:53 14.10.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Европеец":

    Много нелеп си.... Но продължавай да си верваш....

    17:55 14.10.2025

  • 122 БОЛШЕВИК

    0 2 Отговор

    До коментар #119 от ".......":

    Ти чул ли нещо което е казал бункерното или робите му да е вярно, остави ги тези лазери, важното е, че Свото върви 4та година и гробшщата са пълни в магучая, другото са подробности!

    Коментиран от #123

    17:57 14.10.2025

  • 123 .......

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "БОЛШЕВИК":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    Коментиран от #126

    17:59 14.10.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от ".......":

    Всички го помним, така е, от 60км колона обратно със зор се довлачи една трета и то на буксир, останялата още гние в украинските канавки и поля!

    18:02 14.10.2025

  • 127 Бай Орков

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Бай Иван":

    Време е ЕС да започне да депортират всички копейки в руZия и да им забранят да се връщат в ЕС перманентно! Това е единственият шанс да се решат нещата.И да бъдат изключени от интернет, за да спрат да атакуват подмолно от там. Нека си правят техен orknet, който ще работи само в блатото.

    18:02 14.10.2025

  • 128 Таварищ Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Бай Иван":

    Това, че никой не иска да живее в руската кочина, е чиста проба западна пропаганда! Истината е друга — хората просто се подготвят. Стягат багаж, сушат суджуци, солят сланина, затварят пръжки в буркани. Чакат да мине лятото, да подготвят зимнината. И на есен – тръгват! Цели кервани ще потеглят към Русия – земята на мечтите, свободата и вечния бензин.

    18:04 14.10.2025

  • 129 Левски

    1 0 Отговор
    А русите им се смеят на тези мили. Я вижте руските ракети на какво разстояние летят, пък тогава се радвайте.

    Коментиран от #130

    18:05 14.10.2025

  • 130 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Левски":

    За това ли няма бензин и ток в блатата, що много летят, а копе!

    18:11 14.10.2025

