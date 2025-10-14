С обсег 1550 мили! Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети с голям обсег Tomahawk, което според западни официални лица е предизвикано до голяма степен от последните опустошителни атаки на Русия срещу електропреносната мрежа на Украйна, пише Фокус.
Този ход е стратегически изчислен не само да подсили отбраната на Украйна, но и да принуди нерешителните европейски съюзници, по-специално Германия по отношение на ракетите Taurus, за "да последват примера“, според източници, запознати с въпроса, които са разговаряли с Kyiv Post в понеделник.
Потенциалната доставка на оръжието с обсег 1550 мили, което е емблематично за Военноморските сили на САЩ, бележи значителна промяна в политиката на САЩ, която Тръмп разглежда като необходим катализатор за прекратяване на европейското колебание.
Този натиск вече води до публични дипломатически действия, като германският канцлер Фридрих Мерц обяви в понеделник, че ще разговаря с Тръмп за "нашите съвместни усилия да помогнем за прекратяването на войната в Украйна“.
Кулминацията на тази стратегическа маневра ще бъде среща с висок залог във Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Тръмп в Белия дом в петък като част от пътуване, фокусирано върху осигуряването на ключови възможности.
Последните сигнали на Тръмп показват нарастващо недоволство от отказа на Русия да се включи в мирни преговори, което води до потенциална промяна в отношението към оръжията с голям обсег, за които Москва преди това предупреди, че ще унищожат двустранните отношения.
Подчертавайки тази възможност, Тръмп се замисли за перспективата: "Може би ще кажа на Русия: "Вижте, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя Tomahawk.“
Той продължи: "Tomahawk е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно, Русия не трябва да [вижда] това.“
Самата заплаха е предназначена да окаже огромен натиск както върху Москва, така и върху колебаещите се западни партньори, съобщават източници на медията.
Зеленски обяви предстоящото си посещение във Вашингтон в социалните медии, като заяви, че основният фокус ще бъде "противовъздушната отбрана и нашите дългосрочни възможности, насочени към оказване на натиск върху Русия в името на мира“.
Той потвърди, че делегацията му, включваща министър-председателя и висши служители от областта на отбраната и сигурността, вече е заминала и че ще се срещне с представители на компании от сектора на отбраната и енергетиката.
С поглед към стратегическо сътрудничество в областта на отбраната.
Посещението на Зеленски ще проучи и потенциалната роля на Украйна в стратегията на САЩ за противоракетна отбрана, твърди друг източник.
Тази връзка е част от визията на Тръмп за инициативата за противоракетна отбрана "Златен купол за Америка“ – програма, предназначена да модернизира отбраната на САЩ срещу всички видове въздушни заплахи, включително хиперзвукови ракети, на фона на нарастващите заплахи от ядрени противници като Русия, Китай и Северна Корея.
Връзката с програмите за отбрана на САЩ предполага, че решението за Tomahawk не се отнася само до чуждестранна помощ, а до интегрирането на военната борба на Украйна в по-широка, ориентирана към бъдещето американска стратегия за сигурност, обясняват източниците на медията.
