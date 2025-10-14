Доналд Тръмп: Работата НЕ Е СВЪРШЕНА! Разочарован съм от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той изрази увереност, че палестинското ислямистко движение "Хамас" в крайна сметка ще се разоръжи, както предвижда тази фаза от плана, ако се наложи - и принудително.

"Ако те не се разоръжат, ние ще ги разоръжим. И това ще стане бързо и може би със сила", обобщи президентът на САЩ на среща в Белия дом с аржентинския си колега Хавиер Милей.

Тръмп направи това изказване на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата, отбелязва Ройтерс.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" днес - ден след като посети Израел и Египет, президентът на САЩ приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес.

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време Тръмп. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на крайната десница, призова премиера Бенямин Нетаняху да спре изцяло помощта за Газа, ако не бъдат върнати всичките тленни останки на израелски войници, които остават в Газа.

Палестинското ислямистко движение обеща, че предаването на телата на четирима мъртви израелски заложници ще започне в 22:00 ч. (и българско време) тази вечер.

По-рано днес Международният комитет на Червения кръст предупреди, че връщането на тленните останки на заложници ще отнеме време.

"Хамас" продължава да държи 24 тела, които трябва да предаде на Израел в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня, посочва АФП.

Тръмп омаловажи сблъсъците в Газа с участието на "Хамас", като каза, че движението се e разправило с няколко банди, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Американски удар по малък кораб край бреговете на Венецуела уби шестима заподозрени наркотрафиканти, заяви още президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Разузнаването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп добави, че никой от участвалите в операцията американски войници не е пострадал.

Това е петият смъртоносен удар в Карибско море, като администрацията на Тръмп третира предполагаемите наркотрафиканти като незаконни бойци, които трябва да бъдат посрещнати с военна сила, посочва Асошиейтед прес.

Чувството на безсилие срещу действията на администрацията на Тръмп се засилва сред конгресмените и от двете партии, отбелязва АП. Някои републиканци търсят повече информация от Белия дом за правната обосновка и подробностите за ударите. Демократите твърдят, че ударите нарушават американското и международното право.

Израел уведоми ООН, че от утре ще допуска на ден само 300 камиона с хуманитарна помощ - наполовина от договорения брой - в ивицата Газа и че няма да се допусне влизането на гориво или газ в палестинската територия, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура, предаде Ройтерс, като се позова на документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Олга Черевко, говорителка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа, потвърди, че ООН е получила бележка от Координатора на правителствените дейности в териториите - подразделение на израелското Министерство на отбраната, което отговаря за реализацията на държавните политики на Западния бряг и контролира потоците от хуманитарна помощ в ивицата Газа.

В петък Координаторът на правителствените дейности в териториите съобщи, че очаква около 600 камиона с хуманитарна помощ да влизат в Газа всеки ден по време на договореното прекратяване на огъня. В съобщението се посочва, че последващите ограничения са били наложени, защото палестинската въоръжена групировка "Хамас" е нарушила споразумението относно освобождаването на телата на заложниците".

Все още не е налице значително увеличаване на помощта, необходима за облекчаване на глада и страданията в ивицата Газа след повече от две години война, заявиха днес Червеният кръст и агенциите на ООН на фона на информацията, дадена по-рано днес от израелските власти, че граничния пункт Рафах (между Газа и Египет) ще остане затворен до сряда, а потокът на хуманитарна помощ към палестинския анклав ще бъде намален, за да се окаже натиск върху "Хамас" да предаде телата на останалите заложници.

По-рано днес "Хамас" информира посредниците в преговорите, че ще започне предаване на телата на четирима загинали израелски заложници на Израел в 22:00 ч. (и българско време), съобщи още Ройтерс.

Израел върна телата на 45 палестинци като част от споразумението с ислямисткото движение "Хамас", предаде преди минути ДПА.

Тленните останки бяха докарани в ивицата Газа с помощта на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщиха медицински източници в крайбрежната територия.

Сега в болница "Насър" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, ще бъдат проведени генетични тестове за идентифициране на телата. След това семействата ще може да погребат своите починали близки.

Предаването на тленните останки се състоя ден след като "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима души - трима израелци и един студент от Непал, припомня ДПА.

Израел също така освободи близо 2000 палестински затворници.