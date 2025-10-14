Новини
Доналд Тръмп: Работата НЕ Е СВЪРШЕНА! Разочарован съм от Путин

14 Октомври, 2025 22:19, обновена 14 Октомври, 2025 22:31

Американският президент напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено в споразумението с Израел

Доналд Тръмп: Работата НЕ Е СВЪРШЕНА! Разочарован съм от Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той изрази увереност, че палестинското ислямистко движение "Хамас" в крайна сметка ще се разоръжи, както предвижда тази фаза от плана, ако се наложи - и принудително.

"Ако те не се разоръжат, ние ще ги разоръжим. И това ще стане бързо и може би със сила", обобщи президентът на САЩ на среща в Белия дом с аржентинския си колега Хавиер Милей.

Тръмп направи това изказване на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата, отбелязва Ройтерс.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" днес - ден след като посети Израел и Египет, президентът на САЩ приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес.

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време Тръмп. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на крайната десница, призова премиера Бенямин Нетаняху да спре изцяло помощта за Газа, ако не бъдат върнати всичките тленни останки на израелски войници, които остават в Газа.

Палестинското ислямистко движение обеща, че предаването на телата на четирима мъртви израелски заложници ще започне в 22:00 ч. (и българско време) тази вечер.

По-рано днес Международният комитет на Червения кръст предупреди, че връщането на тленните останки на заложници ще отнеме време.

"Хамас" продължава да държи 24 тела, които трябва да предаде на Израел в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня, посочва АФП.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно излъчи тази вечер видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничили на Израел.

Тръмп омаловажи сблъсъците в Газа с участието на "Хамас", като каза, че движението се e разправило с няколко банди, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Американски удар по малък кораб край бреговете на Венецуела уби шестима заподозрени наркотрафиканти, заяви още президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Разузнаването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп добави, че никой от участвалите в операцията американски войници не е пострадал.

Това е петият смъртоносен удар в Карибско море, като администрацията на Тръмп третира предполагаемите наркотрафиканти като незаконни бойци, които трябва да бъдат посрещнати с военна сила, посочва Асошиейтед прес.

Чувството на безсилие срещу действията на администрацията на Тръмп се засилва сред конгресмените и от двете партии, отбелязва АП. Някои републиканци търсят повече информация от Белия дом за правната обосновка и подробностите за ударите. Демократите твърдят, че ударите нарушават американското и международното право.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

Израел уведоми ООН, че от утре ще допуска на ден само 300 камиона с хуманитарна помощ - наполовина от договорения брой - в ивицата Газа и че няма да се допусне влизането на гориво или газ в палестинската територия, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура, предаде Ройтерс, като се позова на документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Олга Черевко, говорителка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа, потвърди, че ООН е получила бележка от Координатора на правителствените дейности в териториите - подразделение на израелското Министерство на отбраната, което отговаря за реализацията на държавните политики на Западния бряг и контролира потоците от хуманитарна помощ в ивицата Газа.

В петък Координаторът на правителствените дейности в териториите съобщи, че очаква около 600 камиона с хуманитарна помощ да влизат в Газа всеки ден по време на договореното прекратяване на огъня. В съобщението се посочва, че последващите ограничения са били наложени, защото палестинската въоръжена групировка "Хамас" е нарушила споразумението относно освобождаването на телата на заложниците".

Все още не е налице значително увеличаване на помощта, необходима за облекчаване на глада и страданията в ивицата Газа след повече от две години война, заявиха днес Червеният кръст и агенциите на ООН на фона на информацията, дадена по-рано днес от израелските власти, че граничния пункт Рафах (между Газа и Египет) ще остане затворен до сряда, а потокът на хуманитарна помощ към палестинския анклав ще бъде намален, за да се окаже натиск върху "Хамас" да предаде телата на останалите заложници.

По-рано днес "Хамас" информира посредниците в преговорите, че ще започне предаване на телата на четирима загинали израелски заложници на Израел в 22:00 ч. (и българско време), съобщи още Ройтерс.

Израел върна телата на 45 палестинци като част от споразумението с ислямисткото движение "Хамас", предаде преди минути ДПА.

Тленните останки бяха докарани в ивицата Газа с помощта на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщиха медицински източници в крайбрежната територия.

Сега в болница "Насър" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, ще бъдат проведени генетични тестове за идентифициране на телата. След това семействата ще може да погребат своите починали близки.

Предаването на тленните останки се състоя ден след като "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима души - трима израелци и един студент от Непал, припомня ДПА.

Израел също така освободи близо 2000 палестински затворници.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 4 Отговор
    Че то Бай Дъмп има ли някаква работа да е свършил ,негодника раздаде оръжие на стотици милиарди на Сатаняху да бомбят палестинците и убиха 100 000 жени и деца ,и наглеца се предлага сам за Нобел

    Коментиран от #4, #28

    22:28 14.10.2025

  • 2 търговецо

    9 2 Отговор
    ти няма да я свършиш

    22:28 14.10.2025

  • 3 Епааа

    8 0 Отговор
    Само емпотенте работите връз тая работа и нема кой да свърши!

    22:29 14.10.2025

  • 4 Майна

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ти сериозно ли?
    Явно изобщо не си наясно със САЩ
    Браво на Тръмп.
    Престанете да говорите ..лозунгово.

    22:37 14.10.2025

  • 5 Тов. Воване ,

    3 3 Отговор
    Идите нахер ... Товаришч Дончо го казва ..

    22:37 14.10.2025

  • 6 Рижавия

    7 2 Отговор
    Хапчетата да си пие

    22:38 14.10.2025

  • 7 Естествено

    7 1 Отговор
    че Израел няма да спре. Никой не е очаквал друго. Без значение е какво точно ще направят или няма да направят арабите там.

    Коментиран от #12

    22:39 14.10.2025

  • 8 хахааа

    1 10 Отговор
    Бункерния го предупредиха че икономиката му ще катастрофира. Да се брои за жълт картон. Да няма сръдни после.

    22:39 14.10.2025

  • 9 така, така

    7 2 Отговор
    На мен пък ми се струва, че чичо Дончо с мъка ще премине медицинския си преглед, поне що касае когнитивните му умения.
    САЩ явно са орисани да ги водят хора с ментални проблеми. Чичо Дончо е в относително добро физическо здраве и затова не пада по стълби, не се ръкува с духове и все още пони имената на децата и внуците, но.... В последно време поведението му издава не толкова егоцентризъм, а липса на стратегическо мислене и адекватно интерпретиране на реалностите. Нема как да направи МАГА, но може да я срине или направо унищожи, ако запали ТСВ.

    22:40 14.10.2025

  • 10 Факт

    3 9 Отговор
    Навремето Рейгън ликвидира комунистическия престъпник СССР,сега Доналд ще прати на бунището на историята раша

    22:40 14.10.2025

  • 11 Майна

    4 0 Отговор
    Опитайте се да погледнете голямата картина. Той е трябвало да направи всички тези неща, за да придобие ограниченото количество власт, което има един президент. Ако не играе правилно, е извън играта. Не можеш да промениш играта, ако не си играч.

    22:40 14.10.2025

  • 12 с терористи

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Естествено":

    Не се преговаря.

    Коментиран от #16

    22:41 14.10.2025

  • 13 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Общо взето, миротворецът Тръмп си затвори очите за еврейския геноцид в Га за ,но беше много раздразнен,че ХАМАС не са върнали няколко трупа.

    22:42 14.10.2025

  • 14 В В.П.

    3 2 Отговор
    Тромп е последния президент на САЩ.Един мошенник.с голям език...никой кой няма да измами тоя път..Защото няма какво да предложи...

    22:46 14.10.2025

  • 15 САЩисан русофил

    2 4 Отговор
    Навремето господаря русия,за един кашон водка продаде на сащ Аляска,хазарите русия диво варварско племе

    22:47 14.10.2025

  • 16 На 20 април 1876

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "с терористи":

    Група терористи нападат в Копривщица турската власт превземайки конака в селото убивайки няколко заптиета.На тази терористична атака Турците отговарят с арести на участниците в заверата ,които до един се оказват българи.Тове се случва и в други няколко села като терористите са заловени и вкарани в затвор.
    Точка.

    Коментиран от #22

    22:47 14.10.2025

  • 17 Величко

    1 2 Отговор
    Оффф ... , чичо Дони , не бъди богохулник ... ! Бог дедя Вова ще ти се смее на глупостите ...

    22:47 14.10.2025

  • 18 оня с коня

    3 3 Отговор
    Тръмп КОРЕКТНО предупреждава Путин,че "подаръци ще има за всички от сърце" и ракети Томахоук ще летят към Русия.След което пък Русия ще заприлича на Украйна.

    Коментиран от #27

    22:48 14.10.2025

  • 19 В В.П.

    3 1 Отговор
    Израил е раково образувание на палестинска земя..Много долна раса . Окропитеците са нещо подобно..само че ,Нямат лоби в САЩ и Англия..

    22:48 14.10.2025

  • 20 В В.П.

    3 2 Отговор
    Тромпи е един чафутски боклук....Нищо повече.

    22:49 14.10.2025

  • 21 Българският цар Фердинанд

    2 1 Отговор
    Е получавал от Германия по 5000 марки за всеки убит български войник воюващ за тристранния пакт.Колкото повече -толкова повече.България губи над 350 000 човека или 10% от населението си ,а Фердинанд прибира парите.
    Правете си сметката за колко са ви продали сега преди войната.За няколко евро,най много 10тачка

    Коментиран от #25

    22:51 14.10.2025

  • 22 еничари но,

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "На 20 април 1876":

    Не очаквам да познаваш историята на България. Пък и е късно сега да учиш.

    Коментиран от #30

    22:51 14.10.2025

  • 23 В В.П.

    2 1 Отговор
    Окрайната е раково образувание на руска земя .И трябва да се ликвидира..

    22:51 14.10.2025

  • 24 Точен

    3 1 Отговор
    Палестинците и евреите изобщо не ме интересуват. Но, Дони, мили приятелю, да ти напомня, че Орешниците на Путин окончателно ще те разочароват от Баба европа и укрорайха...

    22:52 14.10.2025

  • 25 митрофановаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българският цар Фердинанд":

    Лягай да спиш вече

    22:53 14.10.2025

  • 26 голем дебил

    1 1 Отговор
    Ами Донче,видя каква стока са тарорите от Гуза.Що се мешаш на хората в делата.Там е друг свят,други разбирания.Що не остави израелтяните да си наказват терорите както си искат?Ти Дончо как би реагирал ако на твоя територия унищожат сума ти твои сънародници?Ще ги посрещнеш с хляб и сол ли?

    22:53 14.10.2025

  • 27 Пророк

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Има голяма вероятност мечтата на Уинстън Чърчил да превърне София в картофена нива да се сбъдне съвсем скоро,след като Англо-Саксите не успяха през 1943-44 .
    Познай кой ще го направи , 🐴?

    22:54 14.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Казашкая фланкировка

    2 1 Отговор
    Чучелото Путин ,ходи до Азърбайджан,на колене на килимчето пред алиев да проси бензин

    22:56 14.10.2025

  • 30 Това не е история

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "еничари но,":

    Това е сравнение .

    22:56 14.10.2025

  • 31 Тома

    1 0 Отговор
    А нещо за Чикаго да каже бай дончо.Там как е.

    22:56 14.10.2025

  • 32 Ами

    2 1 Отговор
    В първият си мандат, Тръмп беше като генерал без армия. Сега е като пиле в калчища.
    Не е стигнал нивото на Байдън, но уверено върви натам. Жалка история.
    Поне Нобела за мир да му бяха дали. Такъв мерак имаше човека.

    22:57 14.10.2025

  • 33 В В.П.

    0 0 Отговор
    Хамас ,Израил и Окропистан са терористични организации..Райково образувания .има нещо общо между тия 3 фракции...И това е че са млади ,и надъхани боклуци..Държави на 70 ,30 и една изкуствено създадена фракция .През 90 те ..

    22:57 14.10.2025

  • 34 В В.П.

    0 0 Отговор
    Путин си го мести в десния крачол...И он , е разочарован..От Бай Доню..

    23:04 14.10.2025