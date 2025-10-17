Тръмп към репортери: Обсъдих с Путин продажбата на "Томахоук" на Киев. Мислите ли, че му хареса?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че той и руският лидер Владимир Путин са обсъждали продажбата на ракети „Томахоук“ на Киев. Според президента на САЩ, Путин не е бил доволен от идеята.

Тръмп отговори саркастично на молба да се изясни дали Путин го е убедил да не прехвърля ракети „Томахоук“ на Киев. „Мислите ли, че би казал: „Моля, продайте им „Томахоук“]?““, попита Тръмп репортера, който му зададе този въпрос.

„Всъщност казах: „Бихте ли имали нещо против да дам няколко хиляди „Томахоук“ на другата страна?“ Казах му го. Точно така го казах“, твърди Тръмп. Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. „Мислите ли, че би казал: „Бих искал да видя „Томахоуки“ да летят към мен?““, добави Тръмп. Той нарече тези крилати ракети „невероятно разрушителни оръжия“. „Никой не иска да види „Томахоуки“ да бъдат изстреляни по него“, каза американският президент.

Тръмп планира да посрещне Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Американският лидер по-рано обяви, че Зеленски ще го помоли на 17 октомври да достави на Украйна крилати ракети „Томахоук“. На 12 октомври американският президент заяви, че вероятно ще обсъди въпроса с Путин, преди да вземе окончателно решение за евентуалното прехвърляне на тези ракети на Киев. На 6 октомври Тръмп сигнализира, че на практика е взел решение относно „Томахоук“ и Украйна, но не обясни какво е това решение.

Путин подчерта, че използването на „Томахоук“ без прякото участие на американски военни е невъзможно и предупреди, че „това би означавало качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“. Както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, ако „Томахоук“ бъдат доставени на Киев, ще е необходим адекватен отговор от Москва.