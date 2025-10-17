Новини
Ермак се оплака: Снабдяването ни с американско оръжие чрез покупки от НАТО бави доставките
  Тема: Украйна

Ермак се оплака: Снабдяването ни с американско оръжие чрез покупки от НАТО бави доставките

17 Октомври, 2025 05:34, обновена 17 Октомври, 2025 05:38 578 3

  • андрий ермак-
  • зеленски-
  • украйна-
  • оръжие-
  • сащ

Нуждаем се от политическо решение от САЩ, че ще можем да купуваме всякакви оръжия, от които се нуждаем, без никакви ограничения, заяви "дясната ръка" на Зеленски

Ермак се оплака: Снабдяването ни с американско оръжие чрез покупки от НАТО бави доставките - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски ще иска да си осигури принципното му съгласие да предостави на Украйна правото да закупува всякакви американски оръжия без ограничения.

Това заяви началникът на неговия офис, Андрей Ермак, пред американския информационен бюлетин Axios.

Той отбеляза, че Зеленски иска да разшири гамата от оръжия, закупени от САЩ за Украйна. „Нуждаем се от политическо решение от САЩ, че ще можем да купуваме всякакви оръжия, от които се нуждаем, без никакви ограничения“, каза Ермак.

Той също така призна, че новият механизъм за доставка на американски оръжия, при който оръжия се купуват от страни от НАТО и след това се прехвърлят на Украйна, води до забавяне. Той каза, че това „се отнася особено до системите за противовъздушна отбрана“.

Тръмп планира да посрещне Зеленски в Белия дом в петък. Американският лидер преди това обяви, че Зеленски ще поиска доставката на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна на 17 октомври.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    3 1 Отговор
    иначе бързо ще ви приключат !

    05:50 17.10.2025

  • 2 Уса

    0 0 Отговор
    Първо кинтите.Не вярваме на европейците лъжеха ни толкова много години,че работят върху себе си а то било само за смяна пола

    06:17 17.10.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Друго е да се работи в кеш!

    06:19 17.10.2025

