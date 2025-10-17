Ермак се оплака: Снабдяването ни с американско оръжие чрез покупки от НАТО бави доставките

По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски ще иска да си осигури принципното му съгласие да предостави на Украйна правото да закупува всякакви американски оръжия без ограничения.

Това заяви началникът на неговия офис, Андрей Ермак, пред американския информационен бюлетин Axios.

Той отбеляза, че Зеленски иска да разшири гамата от оръжия, закупени от САЩ за Украйна. „Нуждаем се от политическо решение от САЩ, че ще можем да купуваме всякакви оръжия, от които се нуждаем, без никакви ограничения“, каза Ермак.

Той също така призна, че новият механизъм за доставка на американски оръжия, при който оръжия се купуват от страни от НАТО и след това се прехвърлят на Украйна, води до забавяне. Той каза, че това „се отнася особено до системите за противовъздушна отбрана“.

Тръмп планира да посрещне Зеленски в Белия дом в петък. Американският лидер преди това обяви, че Зеленски ще поиска доставката на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна на 17 октомври.