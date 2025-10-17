Новини
Парламентът на Монголия гласува оставката на премиера

17 Октомври, 2025 09:28 456 2

71 депутати гласуваха за оставката на министър-председателя, който ще изпълнява задълженията си до назначаването на наследник

Снимкa: БГНЕС
На днешното пленарно заседание на парламента на Монголия беше прието предложение за освобождаване на премиера Гомбоджав Занданшатар, съобщава монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, предава БТА.

Инициативата за оставката беше разгледана вчера от постоянната парламентарна комисия по държавно устройство, която не подкрепи освобождаването на премиера.

По време на днешното заседание депутатите обсъдиха въпроса, задаваха въпроси и направиха изказвания, след което 71 от тях гласуваха, че Занданшатар трябва да бъде освободен.

До назначаването на нов министър-председател, Занданшатар ще продължи да изпълнява своите задължения.


    Хм.....Манголия е бъдещето на днешна Рассия 😁😁😁

    09:31 17.10.2025

    Монголшудан.

    09:36 17.10.2025