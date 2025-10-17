Парламентът на Монголия гласува оставката на премиера

На днешното пленарно заседание на парламента на Монголия беше прието предложение за освобождаване на премиера Гомбоджав Занданшатар, съобщава монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, предава БТА.

Инициативата за оставката беше разгледана вчера от постоянната парламентарна комисия по държавно устройство, която не подкрепи освобождаването на премиера.

По време на днешното заседание депутатите обсъдиха въпроса, задаваха въпроси и направиха изказвания, след което 71 от тях гласуваха, че Занданшатар трябва да бъде освободен.

До назначаването на нов министър-председател, Занданшатар ще продължи да изпълнява своите задължения.