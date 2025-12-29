Премиерът на Камбоджа: Не сме капитулирали пред Тайланд

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 27 декември на специално заседание на Общия граничен комитет на Камбоджа и Тайланд, не означава капитулация на Камбоджа или отказ от правото ѝ на самозащита, заяви днес премиерът на Камбоджа Хун Манет, цитиран от Khmer Times.

Решението за взаимно съгласие за прекратяване на огъня, каза той, „не означава, че Камбоджа капитулира или е готова да жертва териториалната си цялост в името на мира“, а също така не означава, че страната е „неспособна или се е отказала от правото си на самозащита“. Напротив, това решение показва, че държавата е решила да следва мирен път и да постави живота и благосъстоянието на своя народ като свой най-висок и най-важен приоритет, въпреки натиска или трудностите, подчерта премиерът.

Камбоджа отдава най-голямо значение на „мира и развитието“, като винаги подкрепя и участва в запазването на регионалния и световния ред, основан на международното право, договорите, конвенциите и споразуменията, към които Пном Пен се е присъединил, особено Хартата на ООН и Хартата на АСЕАН, с цел мирно и позитивно съвместно съществуване с всички страни в региона и по света, подчерта правителственият глава.

Камбоджа и Тайланд се споразумяха за прекратяване на огъня от 12:00 ч. местно време на 27 декември на третото специално заседание на Комитета за обща граница на двете страни, проведено в събота. В съвместното изявление, публикувано след срещата, се посочва, че страните се съгласяват с незабавно прекратяване на военните действия, включително нападения срещу цивилни лица, цивилни обекти и инфраструктура, както и военни цели на двете страни. Те се ангажират да избягват непровокиран огън, напредване или движение на войски към позициите или войските на другата страна.

Сблъсъците започнаха на тайландско-камбоджанската граница на 7 декември. Според камбоджанското министерство на отбраната, след няколко дни провокативни действия в граничните райони, насочени към разпалване на нов кръг на конфронтация, тайландските въоръжени сили започнаха да атакуват камбоджански позиции.

Тайландската армия заяви, че камбоджанските сили са първите, които са започнали артилерийски обстрел срещу тайландски позиции в граничната зона и че тайландските сили са отговорили, като са атакували камбоджанска военна инфраструктура в опит да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага. Броят на цивилните жертви и военните от двете страни остава противоречив.