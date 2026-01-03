Новини
Новогодишното обръщение на Туск предизвика скандал в Полша

Новогодишното обръщение на Туск предизвика скандал в Полша

3 Януари, 2026 14:51

  • доналд туск-
  • полша-
  • обръщение-
  • нова година-
  • премиер-
  • скандал

В него премиерът се позовава на „1001 години полска история“

Новогодишното обръщение на Туск предизвика скандал в Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск е подложен на критики заради позоваването си на „1001 години полска история“, според вестник „Факт“.

Отбелязва се, че в новогодишното си обръщение Туск е избрал коронацията на крал Болеслав Храбри през 1025 г. за отправна точка на полската история. Мариуш Блащак, един от лидерите на опозиционната партия „Право и справедливост“ и бивш министър на отбраната на Републиката, разкритикува премиера за този избор. Според политика, историята на Полша трябва да се брои от нейното кръщение, когато полският княз Мешко I приема християнството на 14 април 966 г.

Както обясни пред вестника Камил Яницки, историк и главен редактор на портала Wielkahistoria.pl, Туск не е трябвало да бъде обвързан с никаква дата, тъй като въпросът за броенето на историята на полската държавност остава спорен, а посочването на каквато и да е дата винаги предизвиква силна обществена реакция.

Източник: tass.ru


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 :))

    21 2 Отговор
    А Мелани се усети и се изтърва накъде отиват нещата и как бавно и методично ЕС е унищожаван. Прочете и речта в Новогодишната нощ.:))

    14:55 03.01.2026

  • 5 Още едни

    10 2 Отговор
    Правилно. Полша е най-малко на три хилядолетия. Хм, преди Христа!

    15:08 03.01.2026

  • 6 хо-хо ! 🎅🏼

    17 2 Отговор
    Пановете са големи гадове ! Белите евреи на юропата .

    Коментиран от #12

    15:09 03.01.2026

  • 7 Националисти

    5 0 Отговор
    Нали,.... Сър..

    15:10 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Учуден

    10 2 Отговор
    А ние какво да кажем, като прабългарския календар е от преди 7500 години, а на нас ни натякват, че съществуваме 1400 години.

    15:15 03.01.2026

  • 11 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Не си струва спор и разделение за 59 години.

    15:17 03.01.2026

  • 12 Ха ха

    1 16 Отговор

    До коментар #6 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    Нали знаеш на кои им викат белите неgri....крепостните руснаци

    Коментиран от #15, #17

    15:22 03.01.2026

  • 13 Байчо

    9 1 Отговор
    То да имаш княз Смешко I .... си е за смях

    15:24 03.01.2026

  • 14 455

    7 1 Отговор
    То и за България е спорно. Дали е 681, дали е 680, дали 632-ра. Има и други версии. Някои даже смятат че царството на одрисите също трябва да се брои. Тогава наистина отиваме от преди Христа.

    15:25 03.01.2026

  • 15 Знаем

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    на хохохолята викт роби. Винаги са робували на някой. Както и сега са роби на саксиите

    15:26 03.01.2026

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    Крепостта Горненски град е една от важните крепости на траките, през Римската Империя и в Царство България. През Мъглижкия проход са минавали Цар Дарий, Император Траян, Цар Калоян. Това е най- краткия път към Дунав, Дакия, Скития! Днес е само пръснати камъни!

    15:34 03.01.2026

  • 17 хо-хо ! 🎅🏼

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    По-проЗСт от това няма накъде да си !

    16:02 03.01.2026

Новини по държави:
