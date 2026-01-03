Новогодишното обръщение на Туск предизвика скандал в Полша

Полският премиер Доналд Туск е подложен на критики заради позоваването си на „1001 години полска история“, според вестник „Факт“.
Отбелязва се, че в новогодишното си обръщение Туск е избрал коронацията на крал Болеслав Храбри през 1025 г. за отправна точка на полската история. Мариуш Блащак, един от лидерите на опозиционната партия „Право и справедливост“ и бивш министър на отбраната на Републиката, разкритикува премиера за този избор. Според политика, историята на Полша трябва да се брои от нейното кръщение, когато полският княз Мешко I приема християнството на 14 април 966 г.
Както обясни пред вестника Камил Яницки, историк и главен редактор на портала Wielkahistoria.pl, Туск не е трябвало да бъде обвързан с никаква дата, тъй като въпросът за броенето на историята на полската държавност остава спорен, а посочването на каквато и да е дата винаги предизвиква силна обществена реакция.
Източник: tass.ru
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 :))
14:55 03.01.2026
5 Още едни
15:08 03.01.2026
6 хо-хо ! 🎅🏼
Коментиран от #12
15:09 03.01.2026
7 Националисти
15:10 03.01.2026
10 Учуден
15:15 03.01.2026
11 Хипотетично
15:17 03.01.2026
12 Ха ха
До коментар #6 от "хо-хо ! 🎅🏼":Нали знаеш на кои им викат белите неgri....крепостните руснаци
Коментиран от #15, #17
15:22 03.01.2026
13 Байчо
15:24 03.01.2026
14 455
15:25 03.01.2026
15 Знаем
До коментар #12 от "Ха ха":на хохохолята викт роби. Винаги са робували на някой. Както и сега са роби на саксиите
15:26 03.01.2026
16 Факт
15:34 03.01.2026
17 хо-хо ! 🎅🏼
До коментар #12 от "Ха ха":По-проЗСт от това няма накъде да си !
16:02 03.01.2026