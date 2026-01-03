Новогодишното обръщение на Туск предизвика скандал в Полша

Полският премиер Доналд Туск е подложен на критики заради позоваването си на „1001 години полска история“, според вестник „Факт“.

Отбелязва се, че в новогодишното си обръщение Туск е избрал коронацията на крал Болеслав Храбри през 1025 г. за отправна точка на полската история. Мариуш Блащак, един от лидерите на опозиционната партия „Право и справедливост“ и бивш министър на отбраната на Републиката, разкритикува премиера за този избор. Според политика, историята на Полша трябва да се брои от нейното кръщение, когато полският княз Мешко I приема християнството на 14 април 966 г.

Както обясни пред вестника Камил Яницки, историк и главен редактор на портала Wielkahistoria.pl, Туск не е трябвало да бъде обвързан с никаква дата, тъй като въпросът за броенето на историята на полската държавност остава спорен, а посочването на каквато и да е дата винаги предизвиква силна обществена реакция.

Източник: tass.ru