Фиаско за Зеленски в Белия дом: Тръмп отказа да му даде ракети „Томахоук“. Нанесе и още един голям удар на Украйна

Макар украинският президент Володимир Зеленски да описа вчерашната си среща в Белия дом с Доналд Тръмп като „продуктивна“, тя на практика не донесе никакви положителни резултати за Киев.

Една от основните теми на разговора между двамата президенти беше възможността САЩ да предоставят на Украйна високоточни крилати ракети „Томахоук“. Тръмп обаче не потвърди, че такава сделка ще бъде постигната, а напротив: каза, че подобен ход може да бъде разгледан от Владимир Путин като „ескалация“.

„[Даването на ракети „Томахоук“] на Украйна би могло да означава по-голяма ескалация, много лоши неща могат да се случат. САЩ също се нуждаят от тях и не искаме да се откажем от неща, от които имаме нужда, за да защитим страната си“, каза Тръмп, не разкривайки какви „лоши неща“ могат да се случат в Украйна.

Американският президент нанесе и друг удар на Украйна, дори по-голям от нежеланието си да предостави ракети на страната, за да се защити от руската агресия. Той заяви, че Зеленски и Путин трябва да спрат войната сега на позициите, на които са. „Нека и двамата обявят победа, историята ще реши“, написа Тръмп в Truth Social след срещата в Белия дом.

В момента руската армия е окупирала близо 1/5 от територията на Украйна, включително Крим. С тези думи Тръмп загатна, че няма да помогне на Киев да си върне земите, а вместо това ще се стреми към постигането на бърз, но нетраен в дългосрочна перспектива мир.

Украинската агенция УНИАН също потвърди, че Тръмп е изразил да сложи край на войната, без да е необходимо да предоставя ракети „Томахоук“ на украинските сили, страхувайки се от отговора на Путин.

Очаква се до две седмици Тръмп и Путин да проведат нова среща, този път в Будапеща. Срещата им в Аляска не доведе до никакви резултати, напротив – Русия продължи да извършва масирани атаки по украинските градове.

Досегашните усилия на Тръмп да спре войната са неуспешни. Няма и индикации, че краят е близо. Или поне такъв със справедливи за Украйна условия. Защото агресорът може да сметне това за ескалация.