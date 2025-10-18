Новини
Фиаско за Зеленски в Белия дом: Тръмп отказа да му даде ракети „Томахоук". Нанесе и още един голям удар на Украйна
  Тема: Украйна

Фиаско за Зеленски в Белия дом: Тръмп отказа да му даде ракети „Томахоук". Нанесе и още един голям удар на Украйна

18 Октомври, 2025 07:49

Тръмп заяви, че двете армии трябва да спрат боевете на сегашните линии на съприкосновение, а историята ще реши кой е победителят. Той на практика призна руската окупация.

Фиаско за Зеленски в Белия дом: Тръмп отказа да му даде ракети „Томахоук“. Нанесе и още един голям удар на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Макар украинският президент Володимир Зеленски да описа вчерашната си среща в Белия дом с Доналд Тръмп като „продуктивна“, тя на практика не донесе никакви положителни резултати за Киев.

Една от основните теми на разговора между двамата президенти беше възможността САЩ да предоставят на Украйна високоточни крилати ракети „Томахоук“. Тръмп обаче не потвърди, че такава сделка ще бъде постигната, а напротив: каза, че подобен ход може да бъде разгледан от Владимир Путин като „ескалация“.

„[Даването на ракети „Томахоук“] на Украйна би могло да означава по-голяма ескалация, много лоши неща могат да се случат. САЩ също се нуждаят от тях и не искаме да се откажем от неща, от които имаме нужда, за да защитим страната си“, каза Тръмп, не разкривайки какви „лоши неща“ могат да се случат в Украйна.

Американският президент нанесе и друг удар на Украйна, дори по-голям от нежеланието си да предостави ракети на страната, за да се защити от руската агресия. Той заяви, че Зеленски и Путин трябва да спрат войната сега на позициите, на които са. „Нека и двамата обявят победа, историята ще реши“, написа Тръмп в Truth Social след срещата в Белия дом.

В момента руската армия е окупирала близо 1/5 от територията на Украйна, включително Крим. С тези думи Тръмп загатна, че няма да помогне на Киев да си върне земите, а вместо това ще се стреми към постигането на бърз, но нетраен в дългосрочна перспектива мир.

Украинската агенция УНИАН също потвърди, че Тръмп е изразил да сложи край на войната, без да е необходимо да предоставя ракети „Томахоук“ на украинските сили, страхувайки се от отговора на Путин.

Очаква се до две седмици Тръмп и Путин да проведат нова среща, този път в Будапеща. Срещата им в Аляска не доведе до никакви резултати, напротив – Русия продължи да извършва масирани атаки по украинските градове.

Досегашните усилия на Тръмп да спре войната са неуспешни. Няма и индикации, че краят е близо. Или поне такъв със справедливи за Украйна условия. Защото агресорът може да сметне това за ескалация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 93 Отговор
    джуджака пак е пращал куфари с подкупи

    Коментиран от #7, #14, #16, #70, #85

    07:51 18.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    78 12 Отговор
    Тези ракети не струват.Затова не му ги дават че ще лъсне колко са зле САЩ.

    Коментиран от #25

    07:52 18.10.2025

  • 3 Хохо Бохо

    125 18 Отговор
    Ко стана с ракетите бе бандерофили? Ама как радостно грухтяхте вчера, 40-60 бройки, моста бутнахте, кремъл бутнахте. Ко стана ве? Едно обаждане от Путин и ви ги завряха тея ракети

    Коментиран от #64

    07:52 18.10.2025

  • 4 Защо

    88 10 Отговор
    ли на снимката Зеления клоун гледа, като пребозал ?

    Коментиран от #12, #53, #56, #111

    07:53 18.10.2025

  • 5 Каунь

    80 5 Отговор
    Мимето сън не е спала да стане сабахле да напише тая жалейка

    Коментиран от #31, #92

    07:54 18.10.2025

  • 6 Пенчо

    83 8 Отговор
    Нашите "миротворци" много са ядосани, че не дадоха ракети на украйна! А ми сега!?

    07:54 18.10.2025

    20 4 Отговор
    Аз вярвам на Тръмп и се гордея с това! Той мс е доказал!

    07:55 18.10.2025

  • 9 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    71 8 Отговор
    Защо ми трябваше да се зъбя на Русия! Сега ме чака съдбата на моя приятел Саакашвили, бившия президент на Грузия. Взеха му парите, хубавата му жена го остави, а той гние в затвора и е заприличал на плашило, забравен от всички!

    07:55 18.10.2025

  • 10 Отчаян соросоид

    38 3 Отговор
    07:56 18.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    Четири Года нещастна Русийка се мъчи с още по-нещастна Украйна !!! Беднотията и мизерията в двете бивши съветски републики карат хиляди млади хора да правят застраховки Живот и отиват на фронта с надеждата да умрат по-бързо 😄

    39 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Е СЕДНАЛ НА ТОМАХАВКАТА

  • 14 Гошо

    21 3 Отговор

    Ааа....пращал е...виж че нема пари!

  • 15 Българин

    7 36 Отговор
    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #22

    07:58 18.10.2025

    36 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да изпиеш, няма да се излекуваш!

    07:58 18.10.2025

  • 17 "справедливи за Украйна условия"!

    Да продължи да малтретира и издевателства над рускоговорящите! Да унищожава и премахва създадената от Русия култура и цивилизация по тези места!
    Интересно, например Ботев, като е бил в Одеса, на украински ли се учил?

    Коментиран от #26, #29

    07:58 18.10.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    Уверихте ли се че на Клоуна изобщо не можеш да разчиташ..днес едно утре друго...

    07:59 18.10.2025

  • 19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    48 7 Отговор
    Вчера четох в коментарите, как стотици томахавки ще се устремят към Кремъл и Путин ще бъде унищожен. Днес, след нощните бомбардировки на крайна, плач 😭😭😭😭 и скърцане със зъби!

    07:59 18.10.2025

  • 20 А Киев за два дня

    8 37 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #30

    07:59 18.10.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    аз не пиша от седмици бе , червен кл оу н! никога не съм и приемал насериозно историята с томахавките-предпочитат да ги убият бавно , със санкции/ виж че ще има хляб за нафта го вярвам-ножки Буша две

    Коментиран от #66

  • 22 Да, още един милион и

    25 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    съвместим хиляди украинци и още 10 милиона украинци ще избягат от Украйна.

  • 23 Дзверцов

    31 0 Отговор
    Телефонния разговор е протекъл така: ракети за Украйна, ракети за Иран и всичко е приключило в кратце!

    Коментиран от #47

    08:00 18.10.2025

    33 4 Отговор
    Тръмп не се страхува от Путин, имат си уважението като съюзници, каквито винаги са били в историята, а това за спиране на войната на позициите в момента е нереалистично, защото Русия започна войната, за да освободи Донбас, вече 70% от Донецка област са освободени, а бяха 40% преди военните действия, украйна да не е почвала АТО, като иска Донбас, само малките държави с комплекси се стремят към еднонационална държава, единствено Полша в Европа го постигна като експулсира немците, но сега вече около 10% от населението са украинци, майданаджиите постигнаха мечтата си да живеят в Европа

    Коментиран от #54

  • 25 Американците дават картбланш на всички

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да купят американско оръжие и да снабдяват ВСУ с каквото трябва.

    08:02 18.10.2025

  • 26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    38 4 Отговор

    До коментар #17 от ""справедливи за Украйна условия"!":

    Когато Ботев се е учил в Одеса, на т.н. "украински" са разговаряли само селяните от Галичина, а официален е бил имперския руски език.

    08:02 18.10.2025

  • 28 Русия

    8 28 Отговор
    Русия никога не се е задоволявала да окупира 1/5 от територията. Войната ще продължи до последния руснак. Първото поколение юноармейци са готови за фронта - обучавани от деца за щурмоваци.

    Войната ще продължи, докато Русия стигне до Испания, защото Русия и там, където се говори на Руски. Следват Елените, Царево, Слънчев бряг.

    08:03 18.10.2025

  • 29 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от ""справедливи за Украйна условия"!":

    на български

    08:03 18.10.2025

  • 30 А где

    26 0 Отговор

    До коментар #20 от "А Киев за два дня":

    Никакая Калас ? А где она, бре ?

    08:06 18.10.2025

  • 31 Ха ха шима

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "Каунь":

    Може да си сигурен, че на лаптопите ЕПЪЛ на Ганев и Марчето. Едната е тази: Тръмп се кара на Зеленски и нищо не дава, а другата е дава, ама Томахоук са стари и брак, а украинците криворуки и нищо не могат.

    08:06 18.10.2025

  • 32 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    17 7 Отговор
    Докога укрите ще тичат нощем в метрото? Докога няма да имат вода в тоалетните си и жилищата им ще миришат? ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА! МАЙДАН И ПРОМЯНА! НАРОДЪТ ИСКА МИР!

    08:08 18.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хохо Бохо

    1 13 Отговор
    И тая нощ е блекаут в белгород, всьоа па план!

    08:09 18.10.2025

  • 35 Факт

    21 2 Отговор
    Хубаво денят ми да започва с позитивни новини а не с дежурния вой на просяка.Той пак вие де.От яд!

    08:09 18.10.2025

  • 36 Тръмп изкуфява, но още не е като Байдън,

    22 2 Отговор
    по добре до тези граници да спре войната, отколкото да стигнат до Лвов, това е пояснил на Зеленски!? Явно ще обещаят на Зеления, че ще му върнат някога земите, ама не сега!?

    08:09 18.10.2025

  • 37 Последния Софиянец

    0 13 Отговор
    Но не казаха от бункера кога ще има бензин!

    Коментиран от #43

    08:09 18.10.2025

  • 38 Ели

    21 1 Отговор
    Най после се очертава реална възможност да се сложи край на тази война и на смъртта на много млади хора. Приветствам решението на Тръмп.

    Коментиран от #98

    08:09 18.10.2025

  • 39 Пенчо

    1 15 Отговор
    Но и без тези ракети Зеленски чувализира агресаора, не знам що реве за тях!

    08:10 18.10.2025

  • 40 Бъзиктар

    22 0 Отговор
    Когато Тагаренко,Паси,попТодорова и компания раздаваха Томахоук със замах,явно не бяха информирали дяда си Донча....Я пак-целите били определени вече и Путин треперел.

    08:11 18.10.2025

  • 41 Ели

    1 18 Отговор
    Но за да има мир бункерното с ботокса трябва да бъде пратено в Хага!

    08:11 18.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бъзиктар

    3 16 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    В блатата няма ток ти бензин искаш, само в бункера има и то през 2 часа!

    08:12 18.10.2025

  • 44 Сандо

    20 3 Отговор
    Да вярваш на Тръмп означава,че му се връзваш на локумите.Да,той не е запалил войната в Украйна например,но кой в предния си мандат започна да я затрупва с оръжия и да я обучава за да води война срещу Руската федерация?Затова козячета не се отчайвайте,избършете си сълзите и сополите и чакайте по-добрите времена,Тръмп се мени като годишните сезони.

    08:12 18.10.2025

  • 45 Да бе

    12 2 Отговор
    какво са очаквали в тези траурни черни дрехи

    Коментиран от #50

    08:13 18.10.2025

  • 46 Сандо

    3 16 Отговор
    Но до къде се докара ботокса, да се моли на Тръмп да го пощади, но няма да му се размине!

    08:14 18.10.2025

  • 47 Не само в Иран,

    17 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дзверцов":

    Гръм се плаши от ракети в Куба, това обърка нещата!? А да почерпят Англия с ракети, могат и от Русия!?

    08:14 18.10.2025

  • 48 ТОМАХАВКА ПО КРАТУНАТА

    16 1 Отговор
    РИЖАКА ПОКАЗА НА ЗАЛЕНИЯ КЛОУН НА ДЕСНАТА РЪКА СРЕДНИЯ ПРЪСТ

    08:14 18.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Да бе":

    Бая блатари за 4г е закопал, крематорките в магучая пушат нон стоп, от уважение към пияните буряти!

    Коментиран от #109, #115

    08:15 18.10.2025

  • 51 Обективни истини

    15 1 Отговор
    Е как да не са справедливи условията за Украйна, това е победа за тях, а именно НЯМА ДА УМИРАТ ХОРА, НЯМА да мобилизират хора насилствено и против волята им, ще се спасят хиляди ЖИВОТИ, това е истинската ПОБЕДА. Трябва да се оцени силно това, а не да се борят за някаква си територия, която ще си е там така или иначе, но ако няма хора които обичаш да стъпват върху нея, за какво ти е ?!

    Коментиран от #60

    08:16 18.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Брендо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Може и така да се каже.

    08:18 18.10.2025

  • 54 Браво русофиле

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Значи българите сме комплещсари и е трябвало да сме под турско робство?

    08:18 18.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    10 2 Отговор
    На укрите от горните етажи на панелките тоалетните чинии са препълнени и апартаментите им миришат ужасно! От долните етажи тичат на улицата по нужда. Няма вода. Няма ток. Телефоните си ги зареждат в метрото. Нощем земята се тресе от ужасни взривове и сънят е невъзможен. Докога? Изгонете го тоя Зеленски и си живейте спокойно живота!

    Коментиран от #83

    08:19 18.10.2025

  • 58 Дедо Шорош

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Ше пише иначе нема да му дам и стотинка, камо ли цент.

    08:20 18.10.2025

  • 59 Гай Турий

    11 3 Отговор
    Просякът наркоман беше низвергнат. Заради неговото и фашисткото му обкръжение оцеляване са загинали 2 милиона украсолдати. Това е установено от хакерска атака в базата данни на ГЩ на ВСУ, съобщено от Апти Алутдинов. Тоя ако не го линчуват в най-скоро време, ще се прекръстя.

    Коментиран от #62

    08:20 18.10.2025

  • 60 Историк

    6 13 Отговор

    До коментар #51 от "Обективни истини":

    Ще минат 5 години, Путин ще събере нова армия и ще нападне пак. Справка Втората чеченска война. Справка Финскота война. Справка Втората Световна нападението над Полша, Прибалтика и т.н.
    Айде моля без пропаганда.

    Коментиран от #71, #103

    08:21 18.10.2025

  • 61 ПРЕЧИСТВАНЕ

    10 5 Отговор
    Скоро иде времето на окраинските бандери, а после и на българските.

    08:21 18.10.2025

  • 62 Изпражнението гайтанджиева

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "Гай Турий":

    Това са руски фейкове.

    08:21 18.10.2025

  • 63 Гай Турий

    2 9 Отговор
    Но не знам за какво се моли за тия ракети като само с дронове прати половината блатен флот при крайцера, а над милион в чували за блатата!

    Коментиран от #68

    08:22 18.10.2025

  • 64 Бохо Хихо

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Как стои въпроса с бензина? Прихващате ли Фламингото?

    Коментиран от #162

    08:22 18.10.2025

  • 65 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    8 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #73

    08:22 18.10.2025

  • 66 Смяааах

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кисело ли е гроздето...?

    08:22 18.10.2025

  • 67 Копейки,

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #76

    08:22 18.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Мартин

    6 7 Отговор
    Путлер пак се е унижавал по телефона пред Тръмпа.

    08:24 18.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Историк":

    Това лошо ли е? Русия да е силна и да освобождава слабите и постигнатите?

    08:24 18.10.2025

  • 72 ЧУВА СЕ

    6 2 Отговор
    Тагарев бил паднал от стената от дронове. Добре че си паднал на главата, та не се наранил.

    08:24 18.10.2025

  • 73 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Колко метра останаха до Киев?

    Коментиран от #139

    08:24 18.10.2025

  • 74 Идва

    9 3 Отговор
    краят на фашистката хунта в Кiиф! Това ще донесе и мир в Украйна.

    Коментиран от #81

    08:24 18.10.2025

  • 75 Ами

    5 3 Отговор
    Като не занесе пари... Изпратиха го като някакъв продавач на употребявани вещи да предлага тъпи бартери с боклуци, от които САЩ нямат нужда. Евро фашагите са много глуповати хора.

    08:25 18.10.2025

  • 76 АНТИФАШИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "Копейки,":

    Идва ви времето.

    08:25 18.10.2025

  • 77 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    2 6 Отговор
    Но ако трябва да сме честни най бедните и нещастните роби живеят в блатния халифат, а ботокса си строи дворци!

    08:26 18.10.2025

  • 78 ТОЧНО

    2 1 Отговор
    Ами прав е,... кой ще им ги управлява
    Ами ако случайно...

    08:26 18.10.2025

  • 79 Време е

    1 7 Отговор
    Да съберем всички украинци, които се крият в България и не искат да защитават родината си и да ги пратим на Путин. Да видим, как там като руски граждани ще откажат призовките и ще избягат от мобилизация или ще приказват против президента Зе.... пардон Путин.

    Заедно с тях ще пратим и копейките, които се чувстват по-руси от руснаците.

    Коментиран от #90

    08:26 18.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да де

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Идва":

    Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.

    08:27 18.10.2025

  • 82 Ха ХаХа

    4 0 Отговор
    Ермак е пропаднал и са му били инжекции

    08:27 18.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Червената шапчица

    7 3 Отговор
    Русофобията е неизлечимо заболяване - заради него си счупиха зъбите всички бесни кучета, тръгнали срещу Русия!

    08:27 18.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Републиканец

    7 1 Отговор
    Алооо! Демократи разпрани! Къде са стотиците томахавки по Путин? Цяла нощ в крайна взривове. Да не са от томахавки?

    08:28 18.10.2025

  • 88 Геодезист

    7 1 Отговор
    "1/5 от територията на Украйна, включително Крим." означава 1/4 от територията на Украйна.

    Освен това в статията не обяснено, как Тръмп може да помогне на Украйна да си върне земите, без война директна Русия и САЩ и дори 3та Световна,

    "Тръмп загатна, че няма да помогне на Киев да си върне земите"

    Коментиран от #133

    08:28 18.10.2025

  • 89 Факти

    3 10 Отговор
    Агент Краснов спаси Путин. Ако Камала беше спечелила изборите Русия щеше вече да е клекнала.

    Коментиран от #97, #112

    08:28 18.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каунь":

    Ами и тя иска да има ново джипче, идва Хелоуин... трябват парички

    08:29 18.10.2025

  • 93 Копейки не се напъвайте

    1 9 Отговор
    Путин загуби войната.

    08:29 18.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мишел

    9 1 Отговор
    Напълно очаквано. САЩ отписаха Украйна като възможност за отслабване и разрушаване на Русия.

    08:30 18.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Факти":

    Ако на влашки е игла,но на румънски губерка

    08:30 18.10.2025

  • 98 Спестил

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Ели":

    Какви млади хора? В руската армия влизат доброволци 45+ разни пияници, наркомани, длъжници, спинозни, криминални.

    Коментиран от #110, #134

    08:30 18.10.2025

  • 99 Кольо Паръма

    3 6 Отговор
    Който каквото и да прави Хаяско е обречен, русийката тоже.

    08:31 18.10.2025

  • 100 Това е безспорен

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Цунг цванг":

    Факт.

    08:32 18.10.2025

  • 101 Галина Събева

    7 1 Отговор
    Не мое ми почне деня без поредната порция новини за Зелен със Ски ,не знам кво ша правим като го пуснат в преразход ?

    08:32 18.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Обективни истини

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Историк":

    Ще ти нападне болните клетки в мозъка, пишеш небивалици от хиляда и една нощ.

    08:32 18.10.2025

  • 104 Вчера

    8 1 Отговор
    стана ясно, че ойро зелките не са в състояние да плащат. Иначе казано, желанието е по-голямо от възможностите. Шъ са крадат "активи" , нема друго. Все пак това е в името на ценностите.

    08:32 18.10.2025

  • 105 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    11 0 Отговор
    Щял да бяга.

    08:32 18.10.2025

  • 106 Николай

    11 2 Отговор
    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    08:33 18.10.2025

  • 107 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    5 1 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    08:33 18.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    В Петербург строят найш-големия крематориум в Европа. Случайност? Не мисля.

    Коментиран от #116

    08:34 18.10.2025

  • 110 Ели

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Спестил":

    Е те срочниките и редовната армия отдава се прибра за блатата в черни торби, сега ботокса праща квото има по спирките!

    Коментиран от #120

    08:34 18.10.2025

  • 111 дядо поп

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    На снимката , урките чакат сандвича за "вечерята" , (според официалните новини у нас). Вечеря посред обяд“.

    08:35 18.10.2025

  • 112 Ветеран от Прайда 🌈

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Факти":

    Много Ако та бе муци 👄 ,хубавото е че стават и за маскировка когато загрубее хавата ,рийш .

    08:35 18.10.2025

  • 113 ЕВРОТО ИДВА

    2 4 Отговор
    Фиаско за рус офи ли ст иците! Само два месеца и половина! Дори ромският лидер от Варна млъкна и обръща ру б ла жа в евро центове!

    08:35 18.10.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартине смучакш ,смучкаш ли сиренясали рано сабален ?

    Вкусно е нали ,а И ти плащат само жълти шекелчета.

    08:36 18.10.2025

  • 116 Николай

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Факти":

    Така е, и само този бизнес върви в блатата, кладбищата отдавна са пълни, по план е, поне така казаха от бункера!

    08:36 18.10.2025

  • 117 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    иде му края

    08:36 18.10.2025

  • 118 ОЧЕВИДНО

    3 1 Отговор
    Фашизма е нелечима генетична болест. Вижда се, че всичките фашистки внуци са заразени, а руснаците имат лечение.

    Коментиран от #123

    08:36 18.10.2025

  • 119 Борко

    4 3 Отговор
    Но как и една копейка не замина за матушката да помага на братушките!

    08:37 18.10.2025

  • 120 Панчо

    5 2 Отговор

    До коментар #110 от "Ели":

    Права си! Достатъчно е да видиш снимка на руска рота. Броят на зъбите в устите им е по-малък от броя на краката и ръцете им дори.

    08:37 18.10.2025

  • 121 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Прапоршчик":

    Тихоо !Тихо газоизспускател по терличкии,не нарушавай добрия тон във форума !

    08:37 18.10.2025

  • 122 Опааа

    2 1 Отговор
    Браво на чичко Тръмп! Слава! 🇺🇸🇷🇺

    08:37 18.10.2025

  • 123 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "ОЧЕВИДНО":

    Най големия фашист е в бункера под миндера, назобен с ботокс!

    Коментиран от #126

    08:38 18.10.2025

  • 124 дядото

    4 1 Отговор
    той,краставия зелен плъх нима е очаквал,че го очаква друго освен да бъде използван и изплют от големите играчи

    08:38 18.10.2025

  • 125 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина да помага на терен в Осрайна !Добри хора ,предварително ви благодаря за десетките +ове 👌!

    08:39 18.10.2025

  • 126 дядото

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Прав си, за това трябва да се млати блатара до като шава, а султанчето с токчетата да се провеси от башнята!

    08:39 18.10.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    2 1 Отговор
    Сибир е 9000 километра. Лете кал до кръста, комари и кръвопиещи мухи. Зиме -50⁰, не може да се диша. ИМА МЯСТО ЗА ВСИЧКИ БАНДИТИ ОТ КРАЙНА! Нефтът и природният газ трябва да ги добива някой.

    08:40 18.10.2025

  • 129 брадатото джудже Белоноско

    1 0 Отговор
    Явно са решили вече да ме пускат по пързалката ,я поне да се омажа хубаво със сало ,хем бързо ,хем безболезнено .

    08:42 18.10.2025

  • 130 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    3 0 Отговор
    Но ако трябва да сме честни най бедните и нещастните роби живеят в блатния халифат, а ботокса си строи дворци!

    Коментиран от #135

    08:42 18.10.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Небинарен модерен ляв

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Прапоршчик":

    Мууци 👅,не е нужно да се правиш,бъди естествен ,бъди такъв какъвто си 💅.

    Коментиран от #146, #149

    08:44 18.10.2025

  • 133 Факти

    10 0 Отговор

    До коментар #88 от "Геодезист":

    "Включително" означава, че в тази 1/5 е включен Крим. Ако трябва да сме точни Русия в момента е окупирала 19% от Украйна. Толкова бяха и през април 2022 г. Русия от три години и половина не е взела и 1%. Пикът беше в първия месец, когато Русия достигна 27% окупация, но Украйна отвърна на удара и си върна 8%. Това са фактите. Всичко друго е пропаганда.

    Коментиран от #140, #143

    08:44 18.10.2025

  • 134 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Спестил":

    Господ отдавна те е гръмнал

    08:44 18.10.2025

  • 135 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Благодаря за подкрепата! В блатата и калта на Сибир е мястото на украинските бандити! Да добиват природен газ и нефт за Европа!

    08:45 18.10.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Реалист

    4 2 Отговор
    Войната няма, как да спре. Тази война е очистителна за Русия - в нея се кремира всичкия руски треш. След войната Русия ще излезе етнически чиста, еднонационална без хепатинти, алкохолизирани, нискоинтелигенти, наркоманизирани хомосоветикуси.

    Зеленски и Путин вършат свято дело да прочистят ватните блата от човешки боклук.

    08:46 18.10.2025

  • 138 сусо

    2 2 Отговор
    Браво на Тръмп! Голям политик, който преговаря умело и настойчиво и ще постигне най-после мир! За да заживеят младите хора и в Украйна и в Русия мирно и съзидателно! Дано!

    08:46 18.10.2025

  • 139 Само един

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Механик":

    "Калибър" разстояние

    08:46 18.10.2025

  • 140 Факти прим

    4 10 Отговор

    До коментар #133 от "Факти":

    ? % от Русия окупира Украйна?
    Нула процента .
    Следователно кой е победител?
    Точка по въпроса за безказармените зелки

    Коментиран от #154, #155

    08:47 18.10.2025

  • 141 ЕВРОТО ИДВА

    2 1 Отговор
    ТОВА Е ИСТИНАТА ДРУГАРИ

    ДРУГОТО НЕ ВАЖИ

    Коментиран от #148

    08:47 18.10.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    3 8 Отговор

    До коментар #133 от "Факти":

    С 30 милиона жертви и избягали от страната, успехът на украинските терористи е много съмнителен. Бандитите вече мобилизират насила жени и деца.

    08:48 18.10.2025

  • 144 Цървул

    7 1 Отговор
    Мислех го за сериозен . Но след белината ...

    08:49 18.10.2025

  • 145 Механик

    6 9 Отговор
    А помните ли какви мечти се бяха размечтали нашите укро тролове в последните дни?
    То Тръмп им даваше томахавки, то обявяваше война на Русия... Вече се виждаха как едва ли не маршируват по Червения площад... А каква стана тя? Пак наритаха позорно Зеленския.
    На летището дори не пратиха поне е дин носач за багажа, ми се наложи Зели сам да си мъкне раницата през царевичака, на пък към такси-пиацата.
    Чак днеска козяците ще с и режат вените, а Възпаления ще се довъзпали.

    Коментиран от #150, #156

    08:49 18.10.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Факт

    2 1 Отговор
    Спря кеша!

    08:50 18.10.2025

  • 148 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #141 от "ЕВРОТО ИДВА":

    България не важи

    08:51 18.10.2025

  • 149 Прапоршчик

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Небинарен модерен ляв":

    Още не съм се направили взе да се възбуждаш и да ми правиш свалки. Егати м ан а фа

    08:52 18.10.2025

  • 150 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Механик":

    Малко му е на зеления пор. 100 тояги на голо пред Белия дом и в Гуантанамо при терористите. Там му е мястото!

    08:53 18.10.2025

  • 151 Механик

    1 0 Отговор
    И както справедливо казва тука един колега:
    "Отново мощно конско чифте в зъбите на третополовите от посолствоТО".
    Мине-немине и току ги изритат право в кривите зъби.

    08:54 18.10.2025

  • 152 ЕВРОТО ИДВА

    1 2 Отговор
    СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА БЕЗВАЛУТИЕ И НА ИНФЛАЦИОННИ ХАРТИЙКИ, БЪЛГАРИЯ НАЙ СЕТНЕ ЩЕ ИМА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА - БЪЛГАРСКО ЕВРО!

    СЛАВА ГОСПОДИ! АМИН!

    08:54 18.10.2025

  • 153 Реал Мадрид

    7 0 Отговор
    САЩ и Украйна предварително са съгласували обща цел и стратегия. Тя най-общо е — спиране на войната по линията на съприкосновение, без официално признаване на окупираните територии за руски, макар те фактически да останат под руски контрол.
    След като Путин спре войната, последиците ще се стоварят върху самата Русия. Около 700 хиляди въоръжени главорези ще се приберат в родните си места — и тогава ще настане вътрешен апокалипсис. Междувременно икономиката потъва, доходите и стандартът падат, а недоволството расте.

    Ще се появяват все повече въпроси — какво всъщност постигна Русия, струваше ли си да бъдат загробени над милион души, и за какво — за разрушени и опустели градове и села, които Москва нито може, нито иска да възстанови.

    Ако Путин спре войната, вниманието вече няма да бъде насочено към „външния враг“ — Украйна, а към вътрешния враг — самия Путин.
    Това ще доведе до по-бърз разпад на фашистка Русия, отколкото би го направило дори стратегическо военно поражение.

    Именно затова Путин, за да избегне този сценарий, налива огромни средства в Москва и Петербург, за сметка на останалата „руzия“. Историята показва, че всички трусове и промени тръгват от столицата.
    Междувременно, чрез пропагандата и войната, той държи контрола над „крепостните“ — хората, които вместо да търсят сметка от него, намират оправдание за бедността и проблемите си в НАТО, САЩ, Запада и Украйна.

    Коментиран от #159

    08:55 18.10.2025

  • 154 И Тръмп не може да спаси Раша от

    7 0 Отговор

    До коментар #140 от "Факти прим":

    поражението и разпада.

    08:55 18.10.2025

  • 155 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Факти прим":

    Украйна не е агресор и не е нападала никой никога. Не разбирам защо се кланяш на Русия - агресор, който е превзел 17 милиона квадратни километра и е избил стотици народи по пътя си, един от които са били волжките българи - нашите кръвни братя. И други империи е имало, но всички се разпаднаха и от тях останаха цивилизовани държави. Само Русия още се разширява с агресия и анексира чужди територии. Ти се кланяш на сатаната и не осъзнаваш каква карма си навличаш.

    08:56 18.10.2025

  • 156 Хан Бату

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Механик":

    Спокойно... мине се не мине ке и в москва влиза чужда войска. Назряло е времето за ново посещение от великия курултай.

    08:56 18.10.2025

  • 157 Едва ли

    0 1 Отговор
    Зеленски си е мислил, че ще получи Томахоук. Бил е наясно, че ракетите са средство на САЩ да избият имперските амбиции от главата на Путин. Както и с войнствените им изявления срещу Русия напоследък. Която Тръмп нарече книжен тигър от трибуната на ООН. А после го повтори за самия Путин. Самият Зеленски каза, че е реалист, що се отнася до Томахоук. Но примамката проработи и Путин се разбърза да се обади на Тръмп преди посещението на Зеленски в Белия дом. И да моли за нова среща. Но изглежда ще бъде между трима. Зеленски няма да е на масата, но ще следи разговора в реално време. Путин ще лъже и маже, ще прави исторически аналогии за изконните руски земи и пр. Но този път има ултиматум. Военният министър Хегсет онзи ден каза, че ако продължи с агресията си, Америка ще отговори, както само тя може.

    08:56 18.10.2025

  • 158 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор
    Защо ми трябваше да се зъбя на Русия!?!? От лакомия ще свърша като моя приятел Саакашвили, бившия президент на Грузия. Взеха му всичките пари, заряза го хубавата му жена, тикнаха го да гние в затвора... Заприличал е на плашило, забравен от всички! А как само го превъзнасяха на запад. Също като мене сега.

    08:58 18.10.2025

  • 159 Нэщгасжж

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Реал Мадрид":

    В Русия са наясно с това за 700 000 главорези, затова Путин не може да спре войната. Тръмп бълнува. Решението може да е само, ако тези главорези се ютилизират на фронта. Томахавките са само едно пиронче в гроба на ватната орда.

    08:58 18.10.2025

  • 160 Путин е разказал част

    1 0 Отговор
    от историята на Украйна на Тръмп. Кой, кога, къде и защо е създал държавата. Заявил е, че Украйна ще е или Руска или няма да съществува като държава и ще бъде една земя, но Руска.

    08:59 18.10.2025

  • 161 Цунг-цванг

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Вярно ли бе джурул?":

    Ти да не си подслушвал тайно разговора на Тръмп със Зеленски, който беше на закрити врати, че да знаеш, че са наредени избори. И кой си мислиш, че ще спечели следващи избори, ако Зеленски го няма? Директно ти казвам- Залужни, Буданов или някой друг украински патриот. Няма да е руска подлога във всеки случай.

    09:02 18.10.2025

  • 162 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Бохо Хихо":

    Как е тока прихващате ли искандера 😉

    09:03 18.10.2025