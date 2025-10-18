Фиаско за Зеленски в Белия дом: Тръмп отказа да му даде ракети „Томахоук“. Нанесе и още един голям удар на Украйна

Макар украинският президент Володимир Зеленски да описа вчерашната си среща в Белия дом с Доналд Тръмп като „продуктивна“, тя на практика не донесе никакви положителни резултати за Киев.
Една от основните теми на разговора между двамата президенти беше възможността САЩ да предоставят на Украйна високоточни крилати ракети „Томахоук“. Тръмп обаче не потвърди, че такава сделка ще бъде постигната, а напротив: каза, че подобен ход може да бъде разгледан от Владимир Путин като „ескалация“.
„[Даването на ракети „Томахоук“] на Украйна би могло да означава по-голяма ескалация, много лоши неща могат да се случат. САЩ също се нуждаят от тях и не искаме да се откажем от неща, от които имаме нужда, за да защитим страната си“, каза Тръмп, не разкривайки какви „лоши неща“ могат да се случат в Украйна.
Американският президент нанесе и друг удар на Украйна, дори по-голям от нежеланието си да предостави ракети на страната, за да се защити от руската агресия. Той заяви, че Зеленски и Путин трябва да спрат войната сега на позициите, на които са. „Нека и двамата обявят победа, историята ще реши“, написа Тръмп в Truth Social след срещата в Белия дом.
В момента руската армия е окупирала близо 1/5 от територията на Украйна, включително Крим. С тези думи Тръмп загатна, че няма да помогне на Киев да си върне земите, а вместо това ще се стреми към постигането на бърз, но нетраен в дългосрочна перспектива мир.
Украинската агенция УНИАН също потвърди, че Тръмп е изразил да сложи край на войната, без да е необходимо да предоставя ракети „Томахоук“ на украинските сили, страхувайки се от отговора на Путин.
Очаква се до две седмици Тръмп и Путин да проведат нова среща, този път в Будапеща. Срещата им в Аляска не доведе до никакви резултати, напротив – Русия продължи да извършва масирани атаки по украинските градове.
Досегашните усилия на Тръмп да спре войната са неуспешни. Няма и индикации, че краят е близо. Или поне такъв със справедливи за Украйна условия. Защото агресорът може да сметне това за ескалация.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #14, #16, #70, #85
07:51 18.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #25
07:52 18.10.2025
3 Хохо Бохо
Коментиран от #64
07:52 18.10.2025
4 Защо
Коментиран от #12, #53, #56, #111
07:53 18.10.2025
5 Каунь
Коментиран от #31, #92
07:54 18.10.2025
6 Пенчо
07:54 18.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
07:55 18.10.2025
9 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
07:55 18.10.2025
10 Отчаян соросоид
07:56 18.10.2025
11 Pyccкий Карлик
07:56 18.10.2025
12 МИ ЩОТО
До коментар #4 от "Защо":Е СЕДНАЛ НА ТОМАХАВКАТА
07:57 18.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гошо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ааа....пращал е...виж че нема пари!
07:58 18.10.2025
15 Българин
Коментиран от #22
07:58 18.10.2025
16 Ти и куфари с лекарства
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да изпиеш, няма да се излекуваш!
07:58 18.10.2025
17 "справедливи за Украйна условия"!
Интересно, например Ботев, като е бил в Одеса, на украински ли се учил?
Коментиран от #26, #29
07:58 18.10.2025
18 Кривоверен алкаш
07:59 18.10.2025
19 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
07:59 18.10.2025
20 А Киев за два дня
Коментиран от #30
07:59 18.10.2025
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Хохо Бохо":аз не пиша от седмици бе , червен кл оу н! никога не съм и приемал насериозно историята с томахавките-предпочитат да ги убият бавно , със санкции/ виж че ще има хляб за нафта го вярвам-ножки Буша две
Коментиран от #66
07:59 18.10.2025
22 Да, още един милион и
До коментар #15 от "Българин":съвместим хиляди украинци и още 10 милиона украинци ще избягат от Украйна.
08:00 18.10.2025
23 Дзверцов
Коментиран от #47
08:00 18.10.2025
24 Хмм
Коментиран от #54
08:01 18.10.2025
25 Американците дават картбланш на всички
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да купят американско оръжие и да снабдяват ВСУ с каквото трябва.
08:02 18.10.2025
26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #17 от ""справедливи за Украйна условия"!":Когато Ботев се е учил в Одеса, на т.н. "украински" са разговаряли само селяните от Галичина, а официален е бил имперския руски език.
08:02 18.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Русия
Войната ще продължи, докато Русия стигне до Испания, защото Русия и там, където се говори на Руски. Следват Елените, Царево, Слънчев бряг.
08:03 18.10.2025
29 Ами
До коментар #17 от ""справедливи за Украйна условия"!":на български
08:03 18.10.2025
30 А где
До коментар #20 от "А Киев за два дня":Никакая Калас ? А где она, бре ?
08:06 18.10.2025
31 Ха ха шима
До коментар #5 от "Каунь":Може да си сигурен, че на лаптопите ЕПЪЛ на Ганев и Марчето. Едната е тази: Тръмп се кара на Зеленски и нищо не дава, а другата е дава, ама Томахоук са стари и брак, а украинците криворуки и нищо не могат.
08:06 18.10.2025
32 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
08:08 18.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хохо Бохо
08:09 18.10.2025
35 Факт
08:09 18.10.2025
36 Тръмп изкуфява, но още не е като Байдън,
08:09 18.10.2025
37 Последния Софиянец
Коментиран от #43
08:09 18.10.2025
38 Ели
Коментиран от #98
08:09 18.10.2025
39 Пенчо
08:10 18.10.2025
40 Бъзиктар
08:11 18.10.2025
41 Ели
08:11 18.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бъзиктар
До коментар #37 от "Последния Софиянец":В блатата няма ток ти бензин искаш, само в бункера има и то през 2 часа!
08:12 18.10.2025
44 Сандо
08:12 18.10.2025
45 Да бе
Коментиран от #50
08:13 18.10.2025
46 Сандо
08:14 18.10.2025
47 Не само в Иран,
До коментар #23 от "Дзверцов":Гръм се плаши от ракети в Куба, това обърка нещата!? А да почерпят Англия с ракети, могат и от Русия!?
08:14 18.10.2025
48 ТОМАХАВКА ПО КРАТУНАТА
08:14 18.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #45 от "Да бе":Бая блатари за 4г е закопал, крематорките в магучая пушат нон стоп, от уважение към пияните буряти!
Коментиран от #109, #115
08:15 18.10.2025
51 Обективни истини
Коментиран от #60
08:16 18.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Брендо
До коментар #4 от "Защо":Може и така да се каже.
08:18 18.10.2025
54 Браво русофиле
До коментар #24 от "Хмм":Значи българите сме комплещсари и е трябвало да сме под турско робство?
08:18 18.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #83
08:19 18.10.2025
58 Дедо Шорош
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Ше пише иначе нема да му дам и стотинка, камо ли цент.
08:20 18.10.2025
59 Гай Турий
Коментиран от #62
08:20 18.10.2025
60 Историк
До коментар #51 от "Обективни истини":Ще минат 5 години, Путин ще събере нова армия и ще нападне пак. Справка Втората чеченска война. Справка Финскота война. Справка Втората Световна нападението над Полша, Прибалтика и т.н.
Айде моля без пропаганда.
Коментиран от #71, #103
08:21 18.10.2025
61 ПРЕЧИСТВАНЕ
08:21 18.10.2025
62 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #59 от "Гай Турий":Това са руски фейкове.
08:21 18.10.2025
63 Гай Турий
Коментиран от #68
08:22 18.10.2025
64 Бохо Хихо
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Как стои въпроса с бензина? Прихващате ли Фламингото?
Коментиран от #162
08:22 18.10.2025
65 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #73
08:22 18.10.2025
66 Смяааах
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кисело ли е гроздето...?
08:22 18.10.2025
67 Копейки,
До коментар #55 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
Коментиран от #76
08:22 18.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Мартин
08:24 18.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #60 от "Историк":Това лошо ли е? Русия да е силна и да освобождава слабите и постигнатите?
08:24 18.10.2025
72 ЧУВА СЕ
08:24 18.10.2025
73 Механик
До коментар #65 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Колко метра останаха до Киев?
Коментиран от #139
08:24 18.10.2025
74 Идва
Коментиран от #81
08:24 18.10.2025
75 Ами
08:25 18.10.2025
76 АНТИФАШИСТ
До коментар #67 от "Копейки,":Идва ви времето.
08:25 18.10.2025
77 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
08:26 18.10.2025
78 ТОЧНО
Ами ако случайно...
08:26 18.10.2025
79 Време е
Заедно с тях ще пратим и копейките, които се чувстват по-руси от руснаците.
Коментиран от #90
08:26 18.10.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Да де
До коментар #74 от "Идва":Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.
08:27 18.10.2025
82 Ха ХаХа
08:27 18.10.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Червената шапчица
08:27 18.10.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Републиканец
08:28 18.10.2025
88 Геодезист
Освен това в статията не обяснено, как Тръмп може да помогне на Украйна да си върне земите, без война директна Русия и САЩ и дори 3та Световна,
"Тръмп загатна, че няма да помогне на Киев да си върне земите"
Коментиран от #133
08:28 18.10.2025
89 Факти
Коментиран от #97, #112
08:28 18.10.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 СТИГА БЕ
До коментар #5 от "Каунь":Ами и тя иска да има ново джипче, идва Хелоуин... трябват парички
08:29 18.10.2025
93 Копейки не се напъвайте
08:29 18.10.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Мишел
08:30 18.10.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ха ХаХа
До коментар #89 от "Факти":Ако на влашки е игла,но на румънски губерка
08:30 18.10.2025
98 Спестил
До коментар #38 от "Ели":Какви млади хора? В руската армия влизат доброволци 45+ разни пияници, наркомани, длъжници, спинозни, криминални.
Коментиран от #110, #134
08:30 18.10.2025
99 Кольо Паръма
08:31 18.10.2025
100 Това е безспорен
До коментар #86 от "Цунг цванг":Факт.
08:32 18.10.2025
101 Галина Събева
08:32 18.10.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Обективни истини
До коментар #60 от "Историк":Ще ти нападне болните клетки в мозъка, пишеш небивалици от хиляда и една нощ.
08:32 18.10.2025
104 Вчера
08:32 18.10.2025
105 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
08:32 18.10.2025
106 Николай
08:33 18.10.2025
107 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
08:33 18.10.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Факти
До коментар #50 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":В Петербург строят найш-големия крематориум в Европа. Случайност? Не мисля.
Коментиран от #116
08:34 18.10.2025
110 Ели
До коментар #98 от "Спестил":Е те срочниките и редовната армия отдава се прибра за блатата в черни торби, сега ботокса праща квото има по спирките!
Коментиран от #120
08:34 18.10.2025
111 дядо поп
До коментар #4 от "Защо":На снимката , урките чакат сандвича за "вечерята" , (според официалните новини у нас). Вечеря посред обяд“.
08:35 18.10.2025
112 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #89 от "Факти":Много Ако та бе муци 👄 ,хубавото е че стават и за маскировка когато загрубее хавата ,рийш .
08:35 18.10.2025
113 ЕВРОТО ИДВА
08:35 18.10.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #50 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Мартине смучакш ,смучкаш ли сиренясали рано сабален ?
Вкусно е нали ,а И ти плащат само жълти шекелчета.
08:36 18.10.2025
116 Николай
До коментар #109 от "Факти":Така е, и само този бизнес върви в блатата, кладбищата отдавна са пълни, по план е, поне така казаха от бункера!
08:36 18.10.2025
117 Ний ша Ва упрайм
08:36 18.10.2025
118 ОЧЕВИДНО
Коментиран от #123
08:36 18.10.2025
119 Борко
08:37 18.10.2025
120 Панчо
До коментар #110 от "Ели":Права си! Достатъчно е да видиш снимка на руска рота. Броят на зъбите в устите им е по-малък от броя на краката и ръцете им дори.
08:37 18.10.2025
121 Алексбг
До коментар #102 от "Прапоршчик":Тихоо !Тихо газоизспускател по терличкии,не нарушавай добрия тон във форума !
08:37 18.10.2025
122 Опааа
08:37 18.10.2025
123 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #118 от "ОЧЕВИДНО":Най големия фашист е в бункера под миндера, назобен с ботокс!
Коментиран от #126
08:38 18.10.2025
124 дядото
08:38 18.10.2025
125 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:39 18.10.2025
126 дядото
До коментар #123 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Прав си, за това трябва да се млати блатара до като шава, а султанчето с токчетата да се провеси от башнята!
08:39 18.10.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
08:40 18.10.2025
129 брадатото джудже Белоноско
08:42 18.10.2025
130 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #135
08:42 18.10.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Небинарен модерен ляв
До коментар #127 от "Прапоршчик":Мууци 👅,не е нужно да се правиш,бъди естествен ,бъди такъв какъвто си 💅.
Коментиран от #146, #149
08:44 18.10.2025
133 Факти
До коментар #88 от "Геодезист":"Включително" означава, че в тази 1/5 е включен Крим. Ако трябва да сме точни Русия в момента е окупирала 19% от Украйна. Толкова бяха и през април 2022 г. Русия от три години и половина не е взела и 1%. Пикът беше в първия месец, когато Русия достигна 27% окупация, но Украйна отвърна на удара и си върна 8%. Това са фактите. Всичко друго е пропаганда.
Коментиран от #140, #143
08:44 18.10.2025
134 Ха ХаХа
До коментар #98 от "Спестил":Господ отдавна те е гръмнал
08:44 18.10.2025
135 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #130 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Благодаря за подкрепата! В блатата и калта на Сибир е мястото на украинските бандити! Да добиват природен газ и нефт за Европа!
08:45 18.10.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Реалист
Зеленски и Путин вършат свято дело да прочистят ватните блата от човешки боклук.
08:46 18.10.2025
138 сусо
08:46 18.10.2025
139 Само един
До коментар #73 от "Механик":"Калибър" разстояние
08:46 18.10.2025
140 Факти прим
До коментар #133 от "Факти":? % от Русия окупира Украйна?
Нула процента .
Следователно кой е победител?
Точка по въпроса за безказармените зелки
Коментиран от #154, #155
08:47 18.10.2025
141 ЕВРОТО ИДВА
ДРУГОТО НЕ ВАЖИ
Коментиран от #148
08:47 18.10.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #133 от "Факти":С 30 милиона жертви и избягали от страната, успехът на украинските терористи е много съмнителен. Бандитите вече мобилизират насила жени и деца.
08:48 18.10.2025
144 Цървул
08:49 18.10.2025
145 Механик
То Тръмп им даваше томахавки, то обявяваше война на Русия... Вече се виждаха как едва ли не маршируват по Червения площад... А каква стана тя? Пак наритаха позорно Зеленския.
На летището дори не пратиха поне е дин носач за багажа, ми се наложи Зели сам да си мъкне раницата през царевичака, на пък към такси-пиацата.
Чак днеска козяците ще с и режат вените, а Възпаления ще се довъзпали.
Коментиран от #150, #156
08:49 18.10.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Факт
08:50 18.10.2025
148 Така е
До коментар #141 от "ЕВРОТО ИДВА":България не важи
08:51 18.10.2025
149 Прапоршчик
До коментар #132 от "Небинарен модерен ляв":Още не съм се направили взе да се възбуждаш и да ми правиш свалки. Егати м ан а фа
08:52 18.10.2025
150 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #145 от "Механик":Малко му е на зеления пор. 100 тояги на голо пред Белия дом и в Гуантанамо при терористите. Там му е мястото!
08:53 18.10.2025
151 Механик
"Отново мощно конско чифте в зъбите на третополовите от посолствоТО".
Мине-немине и току ги изритат право в кривите зъби.
08:54 18.10.2025
152 ЕВРОТО ИДВА
СЛАВА ГОСПОДИ! АМИН!
08:54 18.10.2025
153 Реал Мадрид
След като Путин спре войната, последиците ще се стоварят върху самата Русия. Около 700 хиляди въоръжени главорези ще се приберат в родните си места — и тогава ще настане вътрешен апокалипсис. Междувременно икономиката потъва, доходите и стандартът падат, а недоволството расте.
Ще се появяват все повече въпроси — какво всъщност постигна Русия, струваше ли си да бъдат загробени над милион души, и за какво — за разрушени и опустели градове и села, които Москва нито може, нито иска да възстанови.
Ако Путин спре войната, вниманието вече няма да бъде насочено към „външния враг“ — Украйна, а към вътрешния враг — самия Путин.
Това ще доведе до по-бърз разпад на фашистка Русия, отколкото би го направило дори стратегическо военно поражение.
Именно затова Путин, за да избегне този сценарий, налива огромни средства в Москва и Петербург, за сметка на останалата „руzия“. Историята показва, че всички трусове и промени тръгват от столицата.
Междувременно, чрез пропагандата и войната, той държи контрола над „крепостните“ — хората, които вместо да търсят сметка от него, намират оправдание за бедността и проблемите си в НАТО, САЩ, Запада и Украйна.
Коментиран от #159
08:55 18.10.2025
154 И Тръмп не може да спаси Раша от
До коментар #140 от "Факти прим":поражението и разпада.
08:55 18.10.2025
155 Факти
До коментар #140 от "Факти прим":Украйна не е агресор и не е нападала никой никога. Не разбирам защо се кланяш на Русия - агресор, който е превзел 17 милиона квадратни километра и е избил стотици народи по пътя си, един от които са били волжките българи - нашите кръвни братя. И други империи е имало, но всички се разпаднаха и от тях останаха цивилизовани държави. Само Русия още се разширява с агресия и анексира чужди територии. Ти се кланяш на сатаната и не осъзнаваш каква карма си навличаш.
08:56 18.10.2025
156 Хан Бату
До коментар #145 от "Механик":Спокойно... мине се не мине ке и в москва влиза чужда войска. Назряло е времето за ново посещение от великия курултай.
08:56 18.10.2025
157 Едва ли
08:56 18.10.2025
158 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
08:58 18.10.2025
159 Нэщгасжж
До коментар #153 от "Реал Мадрид":В Русия са наясно с това за 700 000 главорези, затова Путин не може да спре войната. Тръмп бълнува. Решението може да е само, ако тези главорези се ютилизират на фронта. Томахавките са само едно пиронче в гроба на ватната орда.
08:58 18.10.2025
160 Путин е разказал част
08:59 18.10.2025
161 Цунг-цванг
До коментар #91 от "Вярно ли бе джурул?":Ти да не си подслушвал тайно разговора на Тръмп със Зеленски, който беше на закрити врати, че да знаеш, че са наредени избори. И кой си мислиш, че ще спечели следващи избори, ако Зеленски го няма? Директно ти казвам- Залужни, Буданов или някой друг украински патриот. Няма да е руска подлога във всеки случай.
09:02 18.10.2025
162 Ивелин Михайлов
До коментар #64 от "Бохо Хихо":Как е тока прихващате ли искандера 😉
09:03 18.10.2025