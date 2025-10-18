Новини
Хусите нападнаха комплекс на ООН в столицата на Йемен Сана

18 Октомври, 2025 21:23

Целият персонал е в безопасност

Хусите нападнаха комплекс на ООН в столицата на Йемен Сана - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси нападнаха обект на ООН в йеменската столица Сана, съобщи пред Асошиейтед прес служител на ООН, но добави, че целият персонал е в безопасност, пише БТА.

Говорителят на постоянния координатор на ООН в Йемен Жан Алам заяви, че силите за сигурност на хусите са нахлули в комплекса на организацията в Сана. Той добави пред АП, че в момента на нападанието там са били 15 служители, но "според последната информация целият персонал е в безопасност, преброен е и се е свързал със семействата си".

Бунтовниците нападнаха офисите на ООН в Сана на 31 август и задържаха 19 служители, припомня организацията.

По-късно те освободиха заместник-директора на регионалния офис на УНИЦЕФ, но все още държат общо над 50 души, включително много представители на хуманитарни групи, гражданското общество и вече затвореното американско посолство в Сана.

"ООН предприема всички необходими мерки и е в контакт със съответните органи и партньори, за да гарантира безопасността и сигурността на целия персонал и имущество", заяви Алам.

Служителите в атакувания комплекс работят за различни агенции на ООН, включително Световната продоволствена програма, УНИЦЕФ и Службата за координация на хуманитарните въпроси.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
