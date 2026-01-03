Новини
Зеленски е участвал в планирането на атаките срещу резиденцията на Путин и Хорли
  Тема: Украйна

Зеленски е участвал в планирането на атаките срещу резиденцията на Путин и Хорли

3 Януари, 2026 14:37

Салдо: Акцията в Хорли е била планирана по садистичен начин

Зеленски е участвал в планирането на атаките срещу резиденцията на Путин и Хорли - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е участвал лично в планирането на атаките срещу руската президентска резиденция и херсонското село Хорли, заяви областният управител Володимир Салдо по телевизионния канал „Русия 1“.

„Разбира се, това беше киевският режим и самият Зеленски планира тези действия миналата седмица - опит за атака срещу президентската резиденция, а сега Хорли, точно преди Нова година“, каза Салдо.

Той подчерта, че акцията в Хорли е била планирана по садистичен начин, а Салдо нарече твърденията на украинската страна, че руски войски са били ударени в селото, елементи на информационна война.

По-рано Салдо изрази мнение, че атаката срещу Зеленски е решена да компенсира провала си при атаката срещу руската президентска резиденция в кафене и хотел в Хорли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Володимир Салдо от ЦРУ😂

    21 9 Отговор
    Знам и други неща , но трябва да получа още малко халюцинации...

    14:40 03.01.2026

  • 6 В очакване

    37 14 Отговор
    Питам се дали Зеленски няма да повтори съдбата на Мадуро. САЩ дадоха добър пример, макар и не съответстващ на международното право. Същото очаква и президента на Тайван.

    Коментиран от #45

    14:41 03.01.2026

  • 11 хо-хо ! 🎅🏼

    44 10 Отговор
    Значи - зеля е пътник , да го знаете ...

    Коментиран от #12

    14:42 03.01.2026

  • 12 гръмовержец⛓️‍💥

    26 6 Отговор

    До коментар #11 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    И да няма учудени , че това , че онова ...

    14:43 03.01.2026

  • 13 Факт

    14 7 Отговор
    Това ми прилича на вътрешен заговор?

    14:46 03.01.2026

  • 16 Руски де бил

    15 25 Отговор
    Нема по голем де бил!

    14:47 03.01.2026

  • 17 айде пак измишльотини

    30 7 Отговор
    стига сте лъгали!!! наркомански неможе да планира той може само да изпълнява нареждания!

    14:47 03.01.2026

  • 18 Отговорът

    2 30 Отговор
    Зеленски ще замине, Путин и Тръмп май се съюзяват срещу Китай

    14:49 03.01.2026

  • 19 Рублевка

    20 8 Отговор
    Разузнавателният стратегически дрон, който е извършил разузнаването и насочването на удара е свален от РФ над Черно море. Американците са направили запитване, защо стратегическия дрон за $130 милиона е свален. Отговорът е че се е намирал в зона на военни действия. Има филмче е тубата, но няма да ми дадат да го кача тук.

    14:49 03.01.2026

  • 20 След Мадуро, ред е на военнопр. Путин

    14 38 Отговор
    Ако американците нямаха забрана на Украйна да проведе операцията която направиха във Венецуела те , Света отдавна шеше да е приключил със СВО на военнопрестъпника Путин и осъден на трибунала Хаога.

    Коментиран от #23

    14:50 03.01.2026

  • 22 Видели са го да налива бензин у дрона!

    15 5 Отговор
    От руския спътник са го видели този зеления. Мъкне тубата и налива! И после не е участвал. А тубата кой я мъкна?

    14:52 03.01.2026

  • 23 Наблюдател

    22 5 Отговор

    До коментар #20 от "След Мадуро, ред е на военнопр. Путин":

    Мадуро на Путин ще хванеш, лгбт списвачо.

    14:52 03.01.2026

  • 27 !!!?

    11 13 Отговор
    Митове, Легенди и Факти от ТАСС...!!!?

    14:55 03.01.2026

  • 28 Рублевка

    16 12 Отговор
    САЩ са богати и умни. Богатите и умните общуват с богати и умни. Богатият не общува с просяци. Богатите САЩ искат да правят бизнес с богатата РФ. Украйна е бедният клошар на Европа. Няма пари, няма ресурси. Безинтересна за САЩ страна.

    Коментиран от #43, #46

    14:55 03.01.2026

  • 29 бай Тръмп

    17 10 Отговор
    Путине, така ще е след като не извлякохте Зеления в чувал още преди 4 лета. Сутринта пак ви правих показно как се действа с неудобните пионки.

    Коментиран от #42

    14:56 03.01.2026

    17 7 Отговор
    Сорос плаща вече в евро и подлогите му тук си скъсват, онова зад задния джоб, да се подмазват.

    14:56 03.01.2026

  • 32 Хипотетично

    9 17 Отговор
    Не е ли достатъчна пропагандата от Захарова и Песков, та трябва да ни обработва и областният управител Володимир Салдо по телевизионния канал „Русия 1“?! Излиза че е крайно неубедителна и се налага още да се попредъвква. Бомбардират Харков, ще следва в отговор и Хорли. А "съюзниците" политкоректно и решително смело са забранили ползване на купено оръжие по руска територия.

    14:56 03.01.2026

  • 42 Цомчо Плюнката

    5 14 Отговор

    До коментар #29 от "бай Тръмп":

    Руснаците са неможачи. Ако има световно първенство по неможене то те няма да мога да отидат на него.

    15:05 03.01.2026

  • 44 Шиков

    2 5 Отговор
    Сега укрите програмират един дрон за Салдо...

    15:07 03.01.2026

  • 45 Питам

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "В очакване":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    15:09 03.01.2026

  • 49 Рублевка

    18 1 Отговор
    Урките бягат към Киев и оголват Одеса. Бягат от фронта и се предават на руснаците. Отношението към пленниците е отлично. Един народ са. Получават медицински грижи, топли дрехи и храна като на руските войници. Дават им телефон за връзка със семействата си. НЕ ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ РАЗМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ В УКРАЙНА. Много от тях подписват договор за добро заплащане с въоръжените сили на РФ.

    Коментиран от #58

    15:14 03.01.2026

  • 51 Българин

    15 1 Отговор
    Киевския режим и Зеленски са абсолютни терористи.Трябва да бъдат унищожени,а не да ги подкрепяме.Но...ще има възмездие.Русия знае как.

    15:21 03.01.2026

  • 53 2222

    12 2 Отговор
    СЛЕД МАДУРО Е РЕД НА ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #62

    15:23 03.01.2026

  • 54 oкокоp по пеньоар

    7 4 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    15:26 03.01.2026

  • 55 Рублевка

    1 1 Отговор
    Зеленски е доставен е следствения изолатор Бутирки. Верно ли е? Русия е дала $100 милиона на английската му охрана за доставката. Някой знае ли? Дали е бил уведомен предварително Тръмп?

    Коментиран от #57

    15:31 03.01.2026

  • 59 Жужо копае нов бункер

    2 5 Отговор
    Запасил се е с лопати и копае. Ама на никого не казва къде е, че да не дойдат американците да го извлекат. Или украинците, че те хич няма да го бавят.

    15:38 03.01.2026

  • 60 Рублевка

    2 0 Отговор
    Доброто заплащане е мотивация за бойците в тия трудни времена. Русия плаща почти 10 пъти повече пари на своите контрактници. Много украинци се предават, за да сключат контракт с въоръжените сили на РФ.

    15:41 03.01.2026

  • 61 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Разпурва

    15:42 03.01.2026

  • 62 Жико

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "2222":

    Грешиш. На ред е едно същество в бункер в Русия.

    15:43 03.01.2026

  • 63 Рублевка

    1 0 Отговор
    Само с пропаганда, лъжи и насилствена мобилизация не става. Иска се добро заплащане, а в Украйна откраднаха парите от помощите. Русия плаща 10 пъти повече и украинците преминават на страната на РФ.

    15:47 03.01.2026

  • 64 Истината

    0 2 Отговор
    От времето на СССР се знае, че руснаците използват нелицеприятни способи за вътрешна пропаганда. До ден днешен нищо не се е променило.

    15:50 03.01.2026

  • 65 Рублевка

    1 0 Отговор
    В Крим военнослужещите на Украйна положиха клетва на РФ, запазиха чиновете си и получиха пет пъти по-високи заплати.

    15:50 03.01.2026

  • 66 ти да видиш

    0 0 Отговор
    зеленияпор ства все по-безскрупулен убиец на цивилни, дооолен подъл терорист!

    16:06 03.01.2026

