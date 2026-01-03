Володимир Зеленски е участвал лично в планирането на атаките срещу руската президентска резиденция и херсонското село Хорли, заяви областният управител Володимир Салдо по телевизионния канал „Русия 1“.

„Разбира се, това беше киевският режим и самият Зеленски планира тези действия миналата седмица - опит за атака срещу президентската резиденция, а сега Хорли, точно преди Нова година“, каза Салдо.

Още новини от Украйна

Той подчерта, че акцията в Хорли е била планирана по садистичен начин, а Салдо нарече твърденията на украинската страна, че руски войски са били ударени в селото, елементи на информационна война.

По-рано Салдо изрази мнение, че атаката срещу Зеленски е решена да компенсира провала си при атаката срещу руската президентска резиденция в кафене и хотел в Хорли.