Зеленски е участвал в планирането на атаките срещу резиденцията на Путин и Хорли

Володимир Зеленски е участвал лично в планирането на атаките срещу руската президентска резиденция и херсонското село Хорли, заяви областният управител Володимир Салдо по телевизионния канал „Русия 1“.
„Разбира се, това беше киевският режим и самият Зеленски планира тези действия миналата седмица - опит за атака срещу президентската резиденция, а сега Хорли, точно преди Нова година“, каза Салдо.
Той подчерта, че акцията в Хорли е била планирана по садистичен начин, а Салдо нарече твърденията на украинската страна, че руски войски са били ударени в селото, елементи на информационна война.
По-рано Салдо изрази мнение, че атаката срещу Зеленски е решена да компенсира провала си при атаката срещу руската президентска резиденция в кафене и хотел в Хорли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Володимир Салдо от ЦРУ😂
14:40 03.01.2026
6 В очакване
Коментиран от #45
14:41 03.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хо-хо ! 🎅🏼
Коментиран от #12
14:42 03.01.2026
12 гръмовержец⛓️💥
До коментар #11 от "хо-хо ! 🎅🏼":И да няма учудени , че това , че онова ...
14:43 03.01.2026
13 Факт
14:46 03.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руски де бил
14:47 03.01.2026
17 айде пак измишльотини
14:47 03.01.2026
18 Отговорът
14:49 03.01.2026
19 Рублевка
14:49 03.01.2026
20 След Мадуро, ред е на военнопр. Путин
Коментиран от #23
14:50 03.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Видели са го да налива бензин у дрона!
14:52 03.01.2026
23 Наблюдател
До коментар #20 от "След Мадуро, ред е на военнопр. Путин":Мадуро на Путин ще хванеш, лгбт списвачо.
14:52 03.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 !!!?
14:55 03.01.2026
28 Рублевка
Коментиран от #43, #46
14:55 03.01.2026
29 бай Тръмп
Коментиран от #42
14:56 03.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Наблюдател
14:56 03.01.2026
32 Хипотетично
14:56 03.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Цомчо Плюнката
До коментар #29 от "бай Тръмп":Руснаците са неможачи. Ако има световно първенство по неможене то те няма да мога да отидат на него.
15:05 03.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Шиков
15:07 03.01.2026
45 Питам
До коментар #6 от "В очакване":Кога ще извлекат путин от бункера?
15:09 03.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Рублевка
Коментиран от #58
15:14 03.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
15:21 03.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 2222
Коментиран от #62
15:23 03.01.2026
54 oкокоp по пеньоар
15:26 03.01.2026
55 Рублевка
Коментиран от #57
15:31 03.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Жужо копае нов бункер
15:38 03.01.2026
60 Рублевка
15:41 03.01.2026
61 Архимандрисандрит Бибиян
15:42 03.01.2026
62 Жико
До коментар #53 от "2222":Грешиш. На ред е едно същество в бункер в Русия.
15:43 03.01.2026
63 Рублевка
15:47 03.01.2026
64 Истината
15:50 03.01.2026
65 Рублевка
15:50 03.01.2026
66 ти да видиш
16:06 03.01.2026