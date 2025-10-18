Хусите задържаха 20 служители на ООН в Сана, 15 от тях са чужденци

Йеменските бунтовници хуси, които контролират около една трета от територията на Йемен, задържаха 20 служители на ООН в столицата Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза официален представител на световната организация, цитиран от световните агенции и БТА.

„Вчера, 18 октомври 2025 г., служители на службата за сигурност на „Ансар Аллах“ (хусите – бел. ред.) без разрешение проникнаха на територията на комплекса на Организацията на обединените нации в Сана. По последна информация 11 местни служители са били освободени след разпит. Петима местни служители и 15 международни служители все още са задържани на територията на комплекса“, заяви представителят на ООН.

Вчера говорителят на постоянния координатор на ООН в Йемен Жан Алам заяви, че силите за сигурност на хусите са нахлули в комплекса на организацията в Сана.

Бунтовниците нападнаха офисите на ООН в Сана на 31 август и задържаха 19 служители, припомня организацията.

По-късно те освободиха заместник-директора на регионалния офис на УНИЦЕФ, но все още държат общо над 50 души, включително много представители на хуманитарни групи, гражданското общество и вече затвореното американско посолство в Сана.

"ООН предприема всички необходими мерки и е в контакт със съответните органи и партньори, за да гарантира безопасността и сигурността на целия персонал и имущество", заяви Алам.

Служителите в атакувания комплекс работят за различни агенции на ООН, включително Световната продоволствена програма, УНИЦЕФ и Службата за координация на хуманитарните въпроси.