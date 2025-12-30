Край на операцията в Източен Йемен

Водената от Саудитска Арабия арабска коалиция обяви края на военната си операция в пристанището Мукала в Източен Йемен след удари по военни товари, предназначени за Преходния съвет на Южен Йемен.

„Ограничената военна операция в пристанището Мукала е приключила и пристанищните операции са възстановени“, се казва в изявление на арабската коалиция, съобщено от саудитската информационна агенция SPA.

„Няма жертви или съпътстващи щети в резултат на операцията“, се добавя в изявлението.

По-рано коалицията обяви, че провежда операция в пристанището Мукала, столицата на източната провинция Хадрамаут, предупреждавайки цивилните да напуснат пристанището. Коалицията разкри, че е ударила военни товари, доставени на два кораба от ОАЕ, предназначени за сепаратистки сили на юг, които са завзели властта в стратегически важните източни провинции на Йемен.

По-рано лидерът на Президентския съвет за управление на Йемен, Рашад ал-Алими, поиска от Саудитска Арабия военна помощ, за да принуди южните сили да се изтеглят от източните провинции, които превзеха в началото на декември.