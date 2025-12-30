Край на операцията в Източен Йемен

Водената от Саудитска Арабия арабска коалиция обяви края на военната си операция в пристанището Мукала в Източен Йемен след удари по военни товари, предназначени за Преходния съвет на Южен Йемен.
„Ограничената военна операция в пристанището Мукала е приключила и пристанищните операции са възстановени“, се казва в изявление на арабската коалиция, съобщено от саудитската информационна агенция SPA.
„Няма жертви или съпътстващи щети в резултат на операцията“, се добавя в изявлението.
По-рано коалицията обяви, че провежда операция в пристанището Мукала, столицата на източната провинция Хадрамаут, предупреждавайки цивилните да напуснат пристанището. Коалицията разкри, че е ударила военни товари, доставени на два кораба от ОАЕ, предназначени за сепаратистки сили на юг, които са завзели властта в стратегически важните източни провинции на Йемен.
По-рано лидерът на Президентския съвет за управление на Йемен, Рашад ал-Алими, поиска от Саудитска Арабия военна помощ, за да принуди южните сили да се изтеглят от източните провинции, които превзеха в началото на декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путине, Путине...
Коментиран от #5
08:11 30.12.2025
2 Слава Украйна
08:11 30.12.2025
3 3 дневнито СВО
И 10% завзета Украинска територия
08:12 30.12.2025
4 Някой
Изглежда, че няма никаква коалиция - просто СА дерибейства. С подкрепата на Израел (врагове били, а?). Сега чакаме оповестяване на военната операция на хусите срещу СА. Може пак да блокират корабоплаването в района. Сигурно на американците и европейците това много им харесва.
08:15 30.12.2025
5 Някой
До коментар #1 от "Путине, Путине...":Това е медийно СВО. Уж намерили нещо, уж го унищожили и хайде. Но като има шарани да се хващат на гола кукичка, ще има и рибари.
08:16 30.12.2025