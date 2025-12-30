Новини
Край на операцията в Източен Йемен

Край на операцията в Източен Йемен

30 Декември, 2025

  • йемен-
  • хусити-
  • саудитска арабия-
  • нападение

Пристанище Мукала вече работи в нормален режим

Край на операцията в Източен Йемен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Водената от Саудитска Арабия арабска коалиция обяви края на военната си операция в пристанището Мукала в Източен Йемен след удари по военни товари, предназначени за Преходния съвет на Южен Йемен.

Ограничената военна операция в пристанището Мукала е приключила и пристанищните операции са възстановени“, се казва в изявление на арабската коалиция, съобщено от саудитската информационна агенция SPA.

Няма жертви или съпътстващи щети в резултат на операцията“, се добавя в изявлението.

По-рано коалицията обяви, че провежда операция в пристанището Мукала, столицата на източната провинция Хадрамаут, предупреждавайки цивилните да напуснат пристанището. Коалицията разкри, че е ударила военни товари, доставени на два кораба от ОАЕ, предназначени за сепаратистки сили на юг, които са завзели властта в стратегически важните източни провинции на Йемен.

По-рано лидерът на Президентския съвет за управление на Йемен, Рашад ал-Алими, поиска от Саудитска Арабия военна помощ, за да принуди южните сили да се изтеглят от източните провинции, които превзеха в началото на декември.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Путине, Путине...

    4 5 Отговор
    Така са прави...СВО

    Коментиран от #5

    08:11 30.12.2025

  • 2 Слава Украйна

    1 6 Отговор
    Героем Слава

    08:11 30.12.2025

  • 3 3 дневнито СВО

    3 8 Отговор
    Започва 5- тата си година със само 2 милиона жертви от Руска страна
    И 10% завзета Украинска територия

    08:12 30.12.2025

  • 4 Някой

    6 2 Отговор
    Много кратка та операция. В 06:17 от редакцията ни обявиха началото на военната операция на СА, а в 08:07 вече ни обявихте и края.
    Изглежда, че няма никаква коалиция - просто СА дерибейства. С подкрепата на Израел (врагове били, а?). Сега чакаме оповестяване на военната операция на хусите срещу СА. Може пак да блокират корабоплаването в района. Сигурно на американците и европейците това много им харесва.

    08:15 30.12.2025

  • 5 Някой

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Това е медийно СВО. Уж намерили нещо, уж го унищожили и хайде. Но като има шарани да се хващат на гола кукичка, ще има и рибари.

    08:16 30.12.2025