Американски военни унищожа "голяма подводница с наркотици", пътуваща към САЩ, двама от екипажа й са мъртви ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са унищожили „голяма подводница с наркотици“, насочваща се към Съединените щати.
„За мен беше чест да унищожа голяма подводница за контрабанда на наркотици, насочваща се към Съединените щати. Американското разузнаване потвърди, че плавателният съд е превозвал фентанил и други незаконни вещества“, написа той в Truth Social. Той добави още, че двама от четиримата на борда са убити, а двамата оцелели ще бъдат върнати в родните си страни Еквадор и Колумбия.
По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници, съобщи, че американските военни държат двама оцелели на борда на кораб след нападение на 16 октомври срещу друг кораб край бреговете на Венецуела, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици.
Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са се борили адекватно с контрабандата на наркотици. В речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които Съединените щати смятат, че са свързани с венецуелските наркокартели, водени от президента Николас Мадуро. Американските медии съобщиха, че Съединените щати могат да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите няколко седмици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
22:31 18.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #6
22:31 18.10.2025
3 Тц, тц, тц!
22:32 18.10.2025
4 никой не знае защо са я думнали!
Коментиран от #9
22:32 18.10.2025
5 Военни
22:33 18.10.2025
6 Утепали
До коментар #2 от "си дзън":на Зелю белото
22:33 18.10.2025
7 Пич
22:34 18.10.2025
8 Лудия
22:34 18.10.2025
9 си дзън
До коментар #4 от "никой не знае защо са я думнали!":Абе да не се окаже, че вместо наркотици на борда имало ... руснаци
22:34 18.10.2025
10 Джейсън Стейтъм
22:36 18.10.2025
11 Тръмп
22:37 18.10.2025
12 В В.П.
22:38 18.10.2025
13 В В.П.
22:39 18.10.2025
14 Утепали
22:39 18.10.2025
15 Немо
22:41 18.10.2025
16 Ганьо
Пак ли си измислил нова дума?
22:41 18.10.2025
17 В В.П.
22:41 18.10.2025
18 Факт
22:42 18.10.2025