Американски военни унищожа "голяма подводница с наркотици", пътуваща към САЩ, двама от екипажа й са мъртви ВИДЕО

18 Октомври, 2025 22:20, обновена 18 Октомври, 2025 22:29 591 18

"За мен беше чест", написа Тръмп и допълни, че американското разузнаване е потвърдило, че плавателният съд "е превозвал фентанил и други незаконни вещества"

Американски военни унищожа "голяма подводница с наркотици", пътуваща към САЩ, двама от екипажа й са мъртви ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са унищожили „голяма подводница с наркотици“, насочваща се към Съединените щати.

„За мен беше чест да унищожа голяма подводница за контрабанда на наркотици, насочваща се към Съединените щати. Американското разузнаване потвърди, че плавателният съд е превозвал фентанил и други незаконни вещества“, написа той в Truth Social. Той добави още, че двама от четиримата на борда са убити, а двамата оцелели ще бъдат върнати в родните си страни Еквадор и Колумбия.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници, съобщи, че американските военни държат двама оцелели на борда на кораб след нападение на 16 октомври срещу друг кораб край бреговете на Венецуела, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са се борили адекватно с контрабандата на наркотици. В речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които Съединените щати смятат, че са свързани с венецуелските наркокартели, водени от президента Николас Мадуро. Американските медии съобщиха, че Съединените щати могат да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите няколко седмици.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
