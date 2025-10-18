Новини
„Алтернатива за Германия“ с нов връх в допитванията! Мерц е срещу всякакво сътрудничество с нея, но е против забраната й

18 Октомври, 2025 22:37, обновена 19 Октомври, 2025 04:24

Мерц в същото време се противопоставя на забраната на партията

„Алтернатива за Германия“ с нов връх в допитванията! Мерц е срещу всякакво сътрудничество с нея, но е против забраната й - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ продължава да води в допитванията, сочи последното проучване на института INSA, предаде БНР. Партията достига нов исторически връх, като според данните, ако изборите в Германия се провеждат днес, то тя ще вземе 27 процента.

От изборите за Бундестаг през 2025 г. насам „Алтернатива за Германия“ е повишила резултата си с над шест процентни пункта и достига 27%, докато ХДС/ХСС остават с 25 на сто. Крайнодесните водят в анкетите вече четири седмици.

При евентуални избори днес управляващата в момента коалиция от консерваторите от ХДС/ХСС и социалдемократи ще получат общо 39 процента – недостатъчно за мнозинство.

В неделя ръководството на ХДС ще обсъди стратегията си спрямо „Алтернатива за Германия“, след като партията бе определена от службата за защита на Конституцията като „доказано крайнодясна“. Процедурата засега е спряна и предстои съдебно решение.

Канцлерът Мерц потвърди твърдата си позиция: „Алтернатива за Германия“ е нашият основен противник в предстоящите избори“, каза Мерц.

Общо 12 процента от гласовете отиват за партии под петпроцентната бариера, което означава, че парламентарни мнозинства вече са възможни дори с 45 процента от гласовете.

На теория мнозинство биха имали само „Алтернатива за Германия“ и ХДС/ХСС с общо 52 процента, но Съюзът категорично изключва коалиция с крайната десница.

Германският канцлер изключи всякакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“, докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.

Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.

„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.

„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и "Алтернатива за Германия" нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.

В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    7 84 Отговор
    То AfD си чиста проба руска алтернатива, ама нейсе...

    Коментиран от #5, #73

    22:43 18.10.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    29 11 Отговор
    Миграцията се насърчава от бездетните жени и семейства.
    Бездетните от падъци са вредни за обществото те се завират в градове като Ню Йорк Сан Франциско и Вашингтън

    Коментиран от #91

    22:43 18.10.2025

  • 3 Хайо

    95 4 Отговор
    И какво постигна Германия последните 10 години ? Напълни страната с мюсюлмани (над 7 милиона ) ,съсипа икономиката си (от Локомотив на Европа се превърна в обикновен вагон -развалина) .С това ли се хвали служителя на американската корпорация ????

    Коментиран от #93

    22:44 18.10.2025

  • 4 Точно обратното

    57 1 Отговор
    Мерцедруса е против всичко постигнато до сега. Той е много агресивен зъл реваншист.

    22:45 18.10.2025

  • 5 Хайо

    53 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    АfD са руска организация ,Vox в Испания са фашисти ,а какви са урсулите ???

    Коментиран от #14

    22:46 18.10.2025

  • 6 Ха, Ха

    63 3 Отговор
    Естествено, че Алтернатижа за Германия са против целия хаос, който фашизираните атлантисти постигнаха в Германия

    Коментиран от #53

    22:50 18.10.2025

  • 9 Ъхъъъъъ.....ама да беее

    34 0 Отговор
    Много силна е станала Германия през последните десетилетия..... и за това сигурно в Инициативата „Произведено за Германия“ 2025 от стартирането ѝ през юли до вчера общият брой на членовете и е само 105 нали ....

    Коментиран от #30

    22:57 18.10.2025

  • 10 интересно,

    37 2 Отговор
    какво значи всичко постигнато?Всичко върви назад в бившето Джермани,а Мерц бил постигнал нещо си.Естествено,че всеки нормален човек в Германия ще е против Мерц и подобните нему.

    22:58 18.10.2025

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    33 2 Отговор
    фрау Вайдел прави тоя на луд хахахахахаахах

    22:59 18.10.2025

  • 12 БОЗА

    48 3 Отговор
    Единствените ви "успехи" са:
    Мигранти
    ФАЛИТ
    Деиндустриализация
    Лично твои думи-че "Германия вече не е социална държава"
    Липса на пари,за ремонт на магистрали
    Бундесвер без обувки и патрони
    Повишаване на пенсионната възраст
    Не е малко "постигнатото"-давайте в същия дух...но,ако обичат не го налагайте на Европа... ;-Х

    23:00 18.10.2025

  • 13 123

    10 5 Отговор
    Не е ли Алтернатива за Немция? След като канцлерът е немски, хората са немци...

    Коментиран от #17

    23:00 18.10.2025

  • 14 как какво са ,

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    Тъпунгери

    23:00 18.10.2025

  • 15 Малкия холандец

    32 2 Отговор
    "Мерц в същото време се противопоставя на забраната на партията"

    Ъхъ, чушки! Страх го е,че 27% не са 20 хиляди германци а няколко милиона и ще си запали гражданска война, а с леви,зелени и либерасти зад гърба ще го пометат.

    23:02 18.10.2025

  • 16 Ето ви новина от днес

    33 0 Отговор
    От немската преса: "Дания удължава временния граничен контрол с Германия за второ десетилетие"

    23:04 18.10.2025

  • 17 в Швеция на

    17 3 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    Германия и викат Тискланд..Навярно и тискландци живеят в нвмско,а?

    23:05 18.10.2025

  • 18 " на следващите избори“...

    32 1 Отговор
    Мерц няма да го има

    23:06 18.10.2025

  • 19 Не знам на каква химия са

    26 1 Отговор
    И с какво точно ги зобят но всички са у зоната на здрача .... Днес чета: Бар: Космическите пътувания движат Германия напред.. На конференцията за стартиращи компании Bits Pretzels, министърът на научните изследвания Дороте Бар подчерта значението на космическите пътувания като развиваща се индустрия и приоритетна за Германия .....

    Коментиран от #31

    23:09 18.10.2025

  • 20 Поправка

    28 1 Отговор
    Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко разрушено

    23:11 18.10.2025

  • 21 Баш Балък

    25 3 Отговор
    Да, да, много е постигнато, със знак минус.

    23:12 18.10.2025

  • 22 ГОШО

    25 1 Отговор
    Психично болен човек, личи му от самолет.

    23:12 18.10.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    26 2 Отговор
    "Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато"

    Ти освен, че разруши(да не използвам цинични изрази) Германия, какво друго постигна? И очакваш да са ОК с това? Ако мислиш, че си постигнал нещо, защо само 22% от германците донякъде са съгласни с "успехите" ти? А? Що? Що си канцлера с най-ниска подкрепа след ВСВ? Както и първия канцлер, който е избран след повторно гласуване. Що?

    23:23 18.10.2025

  • 24 ПДРС

    10 0 Отговор
    Нщстн

    23:29 18.10.2025

  • 25 балчо теслата

    13 2 Отговор
    винаги като го гледам мерц ми се струва че е на пети свободен режим.....

    23:33 18.10.2025

  • 26 Психо

    16 3 Отговор
    Мертз е типичен нацист

    23:47 18.10.2025

  • 27 И тоя убавец

    14 3 Отговор
    успехите за държавата му са, както на Зеленски, Макрон, Стармър, Стуб......

    23:47 18.10.2025

  • 28 Какво са измислили в

    7 1 Отговор
    от всякъде избушената Германия.... : Мерц назначава "инвестиционен комисар"....
    Германия ще стане още по-привлекателна за чуждестранни инвестиции. Това е задачата, която федералният канцлер Мерц повери на бившия шеф на Commerzbank Мартин Блесинг.  Блесинг ще служи като централна точка за контакт за чуждестранните инвеститори и ще представлява Германия като инвестиционна дестинация в международен план. За тази цел той ще поеме и поста председател на надзорния съвет на Germany Trade and Invest (GTAI), германската правителствена агенция за външна търговия и маркетинг.  Мартин Блесинг беше главен изпълнителен директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г. Той е председател на Съвета на директорите на датската Danske Bank от 2022 г.

    Коментиран от #33, #34, #36, #37

    23:48 18.10.2025

  • 29 Какво са измислили в

    6 0 Отговор
    Мерц заяви, че инвестиционният комисар ще „отвори врати, ще изгради доверие в нашето местоположение и ще привлече инвестиции в Германия“. Правомощията на Блесинг ще включват и „да прави конкретни предложения за премахване на бюрокрацията, ускоряване на темпото и създаване на по-добра и по-надеждна среда за инвестиции“. Мерц добави, че Блесинг е донесъл със себе си богат опит, както и международна мрежа.  

    23:50 18.10.2025

  • 30 105 членове ......

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ.....ама да беее":

    „Произведено в Германия“ се радва на най-голямо доверие по целия свят.....
    Етикетът „Произведено в Германия“ може да се намери на различни продукти, вариращи от дрехи, през електроника, до автомобили. Отличният имидж на Германия беше потвърден в "ново проучване"...„Произведено в Германия“ е етикетът, който най-често се свързва с високо качество, съобщават изследователи от Нюрнберг. Забавен факт: Печатът е въведен във Великобритания в края на 19-ти век с цел да защити вътрешната икономика от нискокачествен немски внос. .....

    23:55 18.10.2025

  • 31 Ъхъъъъъ.....

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Не знам на каква химия са":

    Космическите пътувания ще я задвижат Германия напред......

    23:57 18.10.2025

  • 32 Тракиец

    18 2 Отговор
    Някой да обясни на този назначен анти германец самозван канцлер че АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ е най голямата политическа сила и ще е следващата партия която ще управлява Германия и Европа.Колкото и този соросоид да се пъни заедно с вещицата Меркел и нейното отроче Урсула

    00:00 19.10.2025

  • 33 Хеми значи бензин

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    sexЧе кой ще инвестира в смрадливята протекционистка гейрманска мизерна дупка.
    Гейрманците както и русняците си мислят ние умираме ама взимаме и вас. Не сте познали бе при мати азиятски избиваме ви в гръб и ви взимаме имането.

    00:02 19.10.2025

  • 34 ще стане още по-привлекателна за

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    чуждестранни инвестиции... Елате вика да ви откраднем парите и да ги дадем на Зеленски. ..... на опашка ще се наредят

    00:13 19.10.2025

  • 35 Луда работа или диктатура

    9 1 Отговор
    Този как мисли да забранява партията с най-много избиратели? Това е невъзможно, германците няма да го допуснат.

    00:20 19.10.2025

  • 36 Мартин Блесинг беше главен изпълнителен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г....Март 2015 г.Комерцбанк, разследвана от няколко американски власти ( Министерство на финансовите услуги, Министерство на правосъдието и др.) за евентуални нарушения на американските икономически санкции срещу Иран и Судан и измамни сделки с японска компания, е сключила споразумения с тях, съгласно които се задължава да плати обща глоба от 1,45 милиарда долара, да уволни въпросните служители ....

    00:22 19.10.2025

  • 37 Представяте ли си

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    до къде го докара Германия че да назначава "инвестиционен комисар" който да търсил инвеститори.... ?????? Като държава от третият свят ..

    Коментиран от #48

    00:27 19.10.2025

  • 38 Уадефул сигнализира

    2 0 Отговор
    за тясно партньорство в Анкара
    .....
    По време на първото си посещение в Анкара, външният министър Вадефул заяви, че желае да отвори нова глава в германо-турските отношения. 

    00:32 19.10.2025

  • 39 стоян георгиев

    2 4 Отговор
    Интересно какво мисли руския трол за шефката на алтернатива за германия която е женена за жена с мургав цвят на кожата?.не е шега другари вашите идоли в германия са обратните...хахах....

    Коментиран от #44, #50

    00:32 19.10.2025

  • 40 Всички ли

    3 0 Отговор
    от тия са събирани с лъжичка от рогозката?

    00:35 19.10.2025

  • 41 Сплоти ли се Германия?

    5 0 Отговор
    Статия: Как обединението на Германия, случило се преди 35 години, промени страната на обществено, икономическо и политическо ниво. .... 35 години.... Въпреки това, брутният вътрешен продукт на глава от населението все още е по-нисък в Източна Германия, отколкото в Западна. 
    В годишния си доклад комисарят на федералното правителство за Източна Германия заявява, че заплатите в Източна Германия все още са с почти 30 процента по-ниски, отколкото в Западна Германия. Според Федералната статистическа служба средният доход на служителите на пълен работен ден на Изток е бил с 13 300 евро по-нисък, отколкото на Запад през 2024 г. (50 625 евро в сравнение с 63 999 евро). Следователно „вътрешно единство“ не е напълно реализирано......

    00:35 19.10.2025

  • 42 Интересен факт е

    3 1 Отговор
    Че по малко от една трета от германското население е родено след 1990 г. !!! ....

    00:38 19.10.2025

  • 43 Долу ЕС

    3 2 Отговор
    инлои са рези постижения? икономическа разруха миграция ислямизация престъпност......

    00:40 19.10.2025

  • 44 то и Урсула и Кая са жени,

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Даже и съпрузи имат,ама не са умни.За разлика от шефката на Алтернатива за Германия.Не мисля ,че в днешно време едва ли някой има нещо против еднополовите връзки,стига да не му ги натрапват постоянно .А за мургавия цвят звучи леко расистко,не мислиш ли?А и според елита на ЕС полове и раси няма.

    00:45 19.10.2025

  • 45 Факт,другото е пасквил

    1 4 Отговор
    Франция допусна грешка ,че допусна немските комунисти ес,в Франция комуняги,болшевики и фашисти висяха по дърветата имаше народен съд

    00:45 19.10.2025

  • 46 СРЕЩУ ПОСТИГНАТОТО

    3 0 Отговор
    ОТ ВАС ОПРЕДЕЛЕНО
    КАКТО МАЙ И МНОЗИНСТВОТО ОТ НАРОДА

    00:45 19.10.2025

  • 47 ЕВРОТАЛИВАНОПИРАТСКА МАФИЯ

    4 0 Отговор
    С/У ФАШАГИ ТАЛИБАНОПИРАТИ , ОБИРДЖИИ НА НАРОА СИ , ПОДПАЛВАНЕ НА ВОЙНИ И ПОДЪРЖАНЕ НА ХУНТАДЖЙСКИ РЕЖИМИ И НЕ САМО , ЗА ТРЕРАНЕ СТЕ.!! НАД 300 МИЛЯРДА СА ИМ ГРАБЕЖИТЕ ЗА СЕГА , ПАРИ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ОГРАБЕНИ БЕЗ НИКАКЪВ ОТЧЕТ.ДО СЕГА!!
    ЕВРОТАЛИБАНОПИРАТСКА МАФИЯ , ДА Я ЛИКВИДИРАМЕ!!!

    00:48 19.10.2025

  • 48 Ал.Цанков

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Представяте ли си":

    Ти не мисли за Германия, Германия винаги ще е силна и богата, дава пари на цял свят, хрантути кого ли не.Навремето немците построиха жилища на всички руски военнослужжещи, които се прибраха от Германия в Русия при обединението.Българинът все дава акъл, наднича в чуждото канче, подиграва се, а не си вижда скъсаните гащи и неизмазаните стени на къщата.

    Коментиран от #52, #54

    00:49 19.10.2025

  • 49 всичко постигнато.....

    6 0 Отговор
    Общите продажби на нов дълг за тази година само, ще възлязат на около 425 млрд. евро в сравнение с първоначално предвидените 380 млрд. евро, обявени през декември миналата година .... голям успех, голямо нещо ....

    00:50 19.10.2025

  • 50 Какво значение има

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    сексуалната ориентация на Алис Вайдел, стояне? Не пречи на никого, не блокира улиците с флаговете на палестина и с цветовете на дъгата, не иска специални привилегии за себе си, не иска да се обръщат към нея с неадекватни местоимения, наясно е с пола си, не ходи по училищата да пропагандира извратении и да промива мозъците на малолетни.

    И какво значение има цвета на кожата на половинката и?

    Незнам дали рабираш колко се разобличаваш с тоя коментар...

    00:52 19.10.2025

  • 51 Хайо

    2 5 Отговор
    Беззбите примитивни русораби навякъде по света са еднии същи, само за тор стават.

    00:54 19.10.2025

  • 52 Ъхъъъъъ.....

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ал.Цанков":

    Богатите и свръхбогатите, чиито активи и доходи се увеличиха драстично през последните години и които не внасят нито цент в задължителните осигурителни фондове, често дори не плащат данъци, не са преследвани по съдебен ред. В Германия вече има 249 милиардери и 1,6 милиона милионери (без да се броят собствениците на имоти) с общи активи от 5,4 трилиона евро.

    00:54 19.10.2025

  • 53 Баш Балък

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ха, Ха":

    Хаха, гладната копейка си сака тиня,терор и огради, робията и мизерията им е заложена потомствено в калните гени!

    00:58 19.10.2025

  • 54 Ъхъъъъъ.....

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ал.Цанков":

    Пенсионерите също плащат задължителни вноски за здравно осигуряване и осигуряване за дългосрочни грижи. От въвеждането му преди 30 години, вноската за осигуряване за дългосрочни грижи се е увеличила от 1% на 3,6% (4,2% за бездетни лица). Тази година ще бъде начислена еднократна фиксирана вноска от 4,8%, която ще поеме половината от увеличението на пенсията от 3,74%. В резултат на това повече от половината от всички пенсионери, общо над 10 милиона, получават пенсия под 1100 евро на месец, което е под официалната линия на бедност. Един на всеки пет жители на Германия над 65-годишна възраст вече се счита за изложен на риск от бедност. Въпреки това следващият кръг от съкращения е неизбежен.

    00:59 19.10.2025

  • 56 Ъхъъъъъ.....

    6 0 Отговор
    Голяма дупка има и в системата за задължително пенсионно осигуряване. След няколко положителни години дефицитът възлиза на 2 милиарда евро през 2024 г., а тази година се очаква да достигне 7 милиарда евро. Резервите ще бъдат изчерпани най-късно до 2027 г.Федералното правителство е решено да прехвърли тези дефицити върху осигурените лица чрез по-ниски обезщетения и по-високи вноски. То категорично отхвърли увеличението на държавните субсидии, които вече са далеч от покриването на „неосигурителни обезщетения“. Тъй като държавният дълг ще нарасне от 2,7 трилиона евро на 3,7 трилиона евро през следващите години единствено поради допълнителни военни заеми, то изключи всякакво увеличение на социалните разходи.

    01:01 19.10.2025

  • 57 Ъхъъъъъ.....

    1 5 Отговор
    Но трябва да призная,.че там където има влияние блатната кочина е обратното, само един на пет души може да си позволи нещо за ядене и да си купи нови обувки на 5 години!

    Коментиран от #61, #87

    01:01 19.10.2025

  • 59 Ъхъъъъъ.....

    4 0 Отговор
    Германия ...Дефицитът на доставчиците на задължително здравно осигуряване се е увеличил от 1,9 милиарда евро през 2023 г. до 6,2 милиарда евро през 2024 г. и 4,5 милиарда евро през първото тримесечие на 2025 г. Прогнозите за цялата 2025 г. са дефицит между 10 и 27 милиарда евро. Поради високата инфлация разходите на здравноосигурителните фондове нарастват много по-бързо тази година, с 6,8%, отколкото приходите, които се основават на заплатите на осигурените лица и ще се увеличат само с 3,7%. В резултат на това, задължителните здравноосигурителни дружества увеличиха допълнителната вноска, половината от която се плаща от работодателите, а другата половина - от служителите, от средно 1,7% от доходите миналата година до 2,5% (в някои случаи дори повече от 4%) тази година. По този начин значителна част от оскъдните увеличения на заплатите, договорени от синдикатите, се поглъщат само от увеличената допълнителна вноска.

    01:02 19.10.2025

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    Няма по пропаднало, подло и продажно от купейката и пияния му государ‼️

    01:05 19.10.2025

  • 61 Ъхъъъъъ.....

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ъхъъъъъ.....":

    Ама не си Ъхъъъъъ.....!

    01:06 19.10.2025

  • 63 те са против всичко постигнато.....

    3 1 Отговор
    "Тъй като държавният дълг ще нарасне "САМО" от 2,7 трилиона евро на 3,7 трилиона евро...." ....а може и на 4 трилиона евро...(Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато)

    01:10 19.10.2025

  • 64 Ъхъъъъъ.....

    1 3 Отговор
    Глобализмът или по-точно Американският ред на земята води до създаване на огромно богатство, което многократно надвишава сумарното богатство, което би се създало от национални държави. Баснословното богатство на Британската Империя в миналото е създадено най-вече от търговията през океани и континенти. Свободното движение на хора, стоки и капитали е много, много по-могъщо в производителните си и творчески сили от всяко национално затворено стопанство. Затова, Глобализмът няма алтернатива и да знаете - епохата на националните държави приключи. Европа ще се превърне в нещо като Съединените Щати, макар и бавно, но тенденцията е определено в тази посока. И това е в интересите на 80% от хората.

    Коментиран от #74

    01:11 19.10.2025

  • 65 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Брех каква гордост от "постигнатото"! Алоуу, уммре ви икономиката, за туризъм не ставате заради високомерието, алчността, мързела и двуличиети ви. Селското ви стопанство ще го спомминат с укровнос на токсични евтинджоси. На услуги ли ще я карате? Ми те украинките ви превзеха и магистралите. Стойте сега на студено и гладно и чакайте хасс анн и мюммююн са ви хранят с дюнери и реззннати хотдоци.

    01:12 19.10.2025

  • 66 Баба Гошка

    1 4 Отговор
    И още нещо - няма как Западът да допусне Русия да кара влака, понеже просто Русия не може да кара влака, няма знания за това. Европа няма да се превърне във външна тоалетна, нито в кална кочина за кефа на Русия. Влакът го карат най-достойните и за момента това не е просто Западът, а Англо-Американците. Защото системите на държава и право при тях са най-оптимални и най-ефикасни. Затова привличат най-добрите от цял свят във всички области. Западът е в основата на всички иновации, просто защото Свободният Човек създава и мисли. Робите и крепостните изпълняват заповеди и превиват гръб пред разни диктатори и морални изроди. Русия имаше гении и които не избягаха, бяха повечето в концлагери. И създаваха лоши копия на Западни образци, информацията за които беше от шпионажа на КГБ.

    01:12 19.10.2025

  • 67 Ъхъъъъъ.....

    1 5 Отговор
    Понеже ми се доспа да кажа Лека Нощ и да добавя към вашия коментар - като споменахте за яицата, та се сетих, че по форумите срещнах един хубав лаф, а именно, че всички приказки за величието на Русия завършват с купони за хляб. А и друго ми направи впечатление - цели комплекси от жилищни блокове, даже в Москва са без парно в тоя студ! Понеже разни части не могат да доставят, тръби се пукат, на друго място опашки от лелки за безплатни бонбони за кампанията на Путин а Путин се среща със семейства на загинали и говори нелепости (постановка, понеже ако бяха истински, трябваше с голи ръце да го ликвидират)- а бе - пълна шизофрения. Жалко за обикновените хора, които са напълно безсилни (страх и терор!) да спрат този фарс. Най-ценното са хората, а кремълскта клика ги хвърля в огъня като дърва за огрев. Страшно е!

    Коментиран от #69, #70

    01:13 19.10.2025

  • 68 При дълг от 3,7 трилиона евро

    3 0 Отговор
    Ако ЕЦБ повиши само с 1% лихвата, Германия в частност попада в състояние на технически фалит..... Това е и основната причина лихвите в Европа да са 1/4 от тези в САЩ но до къде ще доведе това мисля че и сами се сещате нали? Обезкървяване на Европа в средносрочен план. Капиталите масово изтичат а нови инвеститори няма .....

    01:17 19.10.2025

  • 69 Понеже ти се доспа....

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ъхъъъъъ.....":

    Радвай се и благодари на съдбата че не си се родил и не си в Киев, че там няма спане баце ...

    01:21 19.10.2025

  • 70 Леле майкоооо...

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ъхъъъъъ.....":

    Колко си зле крадецо на Никове ...тръби се пукат, на друго място опашки от лелки за безплатни бонбони.... свят ти се вие и много ти се спи...

    01:24 19.10.2025

  • 71 Ъхъъъъъ.....

    3 3 Отговор
    Милиарди хора по света се будят сутрин и благодарят на Бога, че не са родени в калния халифат, нам живота струва колкото кибрит, изпращат ги за тор в Украина да бранят бунщерите и дворците на страхливия милиционер с токчетата!

    01:24 19.10.2025

  • 72 Ъхъъъъъ.....

    2 5 Отговор
    Правилно настоява Германия. Европа се прояви като беззъба с меки китки. Добре, че е Америка да стегне редиците. Защото както България е просмукана с отровата на КГБ агентура на всички нива, подобно е положението в цяла Европа. Агентурата на Русия е на всички нива в правителства, Евро-структури и най-лошото в големи банки като NHBS и пр. Именно затова, Австрия ни спира за Шенген, понеже продължават да получават Руски газ, понеже част от горния им етаж е свързан с кликата на Путин, а Русия неистово подскача при всяка интеграция на страни към Европа. И Русия е тази, която подклажда взаимна вражда между Македония и България. И аман от тия пакети санкции. Още от деня на нападението, трябваше да се взривят ВСИЧКИ газопроводи, да се изгонят всички Руски дипломати и да се прекрати всяка търговска дейност. Да оставят един консулат на Русия в Париж и да им закрият посолствата. Ето това трябваше да се направи веднага, а не да протакат и дават време на Путин да реагира.

    Коментиран от #75

    01:25 19.10.2025

  • 73 Коментиращ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Всеки който е против фашаго-урсулите (доказано корумпирани, и снимани във влака на връщане от зеленото, че се друсат), е руска алтернатива, така ли да разбираме, а тролейчо?!

    По-скоро, всеки който е за урсулите, които ни натикаха ваксите насила (дето Путин спря през 22ра влизайки в укрия) е съучастник в новия фашо-нацизъм!!!

    В тази връзка, помните ли какво стана с изборите в Румъния?!
    Провеждаха се докато не бъде избрана глобалистка марионетка?!
    Това ли ви е демокрацията?!
    Айде мерси, не е нужна никому!!!
    Айде

    Коментиран от #90

    01:26 19.10.2025

  • 74 Ъхъъъъъ.....

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ъхъъъъъ.....":

    Свободното движение на роби , стоки и капитали крадени от колониите кажи направо...и първият "валутен борд" на Мавриций... все хубавички атлантически гнусотийки нали? ....

    01:28 19.10.2025

  • 75 Ъхъъъъъ.....

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъъъъъ.....":

    Така е баце, страшна работа ...Агентурата на Русия е на всички нива във всички правителства. Явно няма да можеш да спиш тая нощ ..крий се зад дивана поне

    01:31 19.10.2025

  • 76 Милиарди хора

    3 0 Отговор
    благодарят на съдбата че не са се родили и не са в Киев, че там няма спане, и ток няма, и сирени вият и въобще мани, мани

    Коментиран от #79

    01:35 19.10.2025

  • 77 Никакво сътрудничество

    1 0 Отговор
    С Нацистка Германия. А тея от AfD и ХДС ако искат може и да се избият на края, все ми е тая

    01:40 19.10.2025

  • 78 Ъхъъъъъ.....

    1 3 Отговор
    Казаха ли от бункера кога ще пуссат бензина в смехдържавата с ресурсите!

    01:41 19.10.2025

  • 79 Ъхъъъъъ.....

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Милиарди хора":

    Другарю самагончик, Алтернатива за Германия се финансира от Путин, както и Националния Фронт на Льо Пен във Франция, както и крайната десница в Италия. Русия поддържа и финансира почти всички фашизирани дясно-екстремистки партии в Европа. Русия е, която измисли идиотския лозунг Европа на Нациите. Времето на нациите отдавна отмина. Сега е време на Глобализма, което е много по-добре за 80% от хората на тая земя. Аз не искам граници, митници, разрешителни и пр. Аз си хващам авиона когато и закъдето пожелая. Свободното движение на идеи, хора, стоки и капитали - това е Глобализмът и благодарение на него светът има невиждан в цялата история стандарт на живот. И всичко това е благодарение на Америка.

    Коментиран от #81, #82, #84

    01:46 19.10.2025

  • 80 Не мога да повярвам

    3 1 Отговор
    Нацист като Мерц да се противопоставя на забраната на партия...това просто не е атлантическо. Руски шпионин е явно

    01:48 19.10.2025

  • 81 Ти къде го видя точно

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":

    Тоя "Глобализма" ? В митата или как?

    01:50 19.10.2025

  • 82 Никъде няма вече

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":

    Свободното движение на идеи, хора, стоки и капитали .... на друга планета сигурно живееш....

    01:52 19.10.2025

  • 83 Сега последно тоя лудия

    1 1 Отговор
    канцлер ли е или фюрер?

    02:04 19.10.2025

  • 84 Ъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":

    "Другарю самагончик, Алтернатива за Германия се финансира от Путин, както и Националния Фронт на Льо Пен във Франция, както и крайната десница в Италия. Русия поддържа и финансира почти всички фашизирани дясно-екстремистки партии в Европа."

    Аз като ви казвам, че западната пропаганда изпростява все повече и повече, вие не ми вярвате.

    Коментиран от #85

    02:10 19.10.2025

  • 85 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ъъъъъъъъъ":

    Само в Талия обаче намериха почва предсатви си за ква ко чина говорим е Италия

    02:14 19.10.2025

  • 86 604

    1 1 Отговор
    Щмерц да не роди от зад от зор!

    02:21 19.10.2025

  • 88 Точно обратното

    3 0 Отговор
    Мерцедруса е против всичко постигнато до сега. Той е много агресивен зъл реваншист.

    03:26 19.10.2025

  • 89 Перо

    2 1 Отговор
    AfD са вече първа политическа сили и Мерц ще гризне дръвцето!

    03:32 19.10.2025

  • 90 Снимка че се друсат във влак урсулите ?

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Коментиращ":

    Не мога да повярвам. Тръмп знае ли с какви хора си има работа ? Надрусаните урсули ?!?

    03:36 19.10.2025

  • 91 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Само джендърията привлича миграцията, по идеология и убеждение, с промити мозъци! Урсула да не е бездетна! А ти с циганетата си стои на село и се пеняви, колкото искаш и кради нивите на хората, до като попаднеш на майстор!

    03:38 19.10.2025

  • 92 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Най - важното за алтернатива за Германия е да се купува руска газ, другото няма значение

    Коментиран от #94

    04:34 19.10.2025

  • 93 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Постигна най -важното Русия загуби войната, другото бързо ще се оправи.

    Коментиран от #95

    04:37 19.10.2025

  • 94 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Бай Араб":

    Ще кпувате кофчези и ще ги пращате на блятушките си, защото им трябрат, а газ на цивилизацията от блатата не ни трябва.

    04:38 19.10.2025

  • 95 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Араб":

    Да, най важното е грузя 200 за върви с пълни камази и вагони към блатата, крематорките да пушат нон стоп, а ботокса да фулира памперса през час в калното мазе, и купейките да вият гладни и съдрани по бунищата, другото ще се оправи!

    04:44 19.10.2025

  • 96 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Израел създаде Хамас и останалите подобни "формации" в по света, Урсула създаде АзГ и останалите крайнодесните формации в Европа.

    04:48 19.10.2025

  • 97 Георгиев

    0 0 Отговор
    Какво й е крайно дясното в партията Алтернатива за Германия? Те сами признават, че това е партия за друга Германия: миролюбива, против соросоидите, против войнолюбците, които сега управляват. Германия беше силна, когато се гледаше само икономическия интерес и прогрес. Милитаризация, политиканстване, възраждане на фашизма, соросоизма ги дръпна и застопори. Много жалко!

    04:57 19.10.2025

