„Алтернатива за Германия“ с нов връх в допитванията! Мерц е срещу всякакво сътрудничество с нея, но е против забраната й

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ продължава да води в допитванията, сочи последното проучване на института INSA, предаде БНР. Партията достига нов исторически връх, като според данните, ако изборите в Германия се провеждат днес, то тя ще вземе 27 процента.



От изборите за Бундестаг през 2025 г. насам „Алтернатива за Германия“ е повишила резултата си с над шест процентни пункта и достига 27%, докато ХДС/ХСС остават с 25 на сто. Крайнодесните водят в анкетите вече четири седмици.

При евентуални избори днес управляващата в момента коалиция от консерваторите от ХДС/ХСС и социалдемократи ще получат общо 39 процента – недостатъчно за мнозинство.



В неделя ръководството на ХДС ще обсъди стратегията си спрямо „Алтернатива за Германия“, след като партията бе определена от службата за защита на Конституцията като „доказано крайнодясна“. Процедурата засега е спряна и предстои съдебно решение.



Канцлерът Мерц потвърди твърдата си позиция: „Алтернатива за Германия“ е нашият основен противник в предстоящите избори“, каза Мерц.



Общо 12 процента от гласовете отиват за партии под петпроцентната бариера, което означава, че парламентарни мнозинства вече са възможни дори с 45 процента от гласовете.



На теория мнозинство биха имали само „Алтернатива за Германия“ и ХДС/ХСС с общо 52 процента, но Съюзът категорично изключва коалиция с крайната десница.

Германският канцлер изключи всякакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“, докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.

Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.

„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.

„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и "Алтернатива за Германия" нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.

В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.