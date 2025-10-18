„Алтернатива за Германия“ с нов връх в допитванията! Мерц е срещу всякакво сътрудничество с нея, но е против забраната й

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ продължава да води в допитванията, сочи последното проучване на института INSA, предаде БНР. Партията достига нов исторически връх, като според данните, ако изборите в Германия се провеждат днес, то тя ще вземе 27 процента.
От изборите за Бундестаг през 2025 г. насам „Алтернатива за Германия“ е повишила резултата си с над шест процентни пункта и достига 27%, докато ХДС/ХСС остават с 25 на сто. Крайнодесните водят в анкетите вече четири седмици.
При евентуални избори днес управляващата в момента коалиция от консерваторите от ХДС/ХСС и социалдемократи ще получат общо 39 процента – недостатъчно за мнозинство.
В неделя ръководството на ХДС ще обсъди стратегията си спрямо „Алтернатива за Германия“, след като партията бе определена от службата за защита на Конституцията като „доказано крайнодясна“. Процедурата засега е спряна и предстои съдебно решение.
Канцлерът Мерц потвърди твърдата си позиция: „Алтернатива за Германия“ е нашият основен противник в предстоящите избори“, каза Мерц.
Общо 12 процента от гласовете отиват за партии под петпроцентната бариера, което означава, че парламентарни мнозинства вече са възможни дори с 45 процента от гласовете.
На теория мнозинство биха имали само „Алтернатива за Германия“ и ХДС/ХСС с общо 52 процента, но Съюзът категорично изключва коалиция с крайната десница.
Германският канцлер изключи всякакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“, докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.
Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.
„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.
„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и "Алтернатива за Германия" нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.
В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.
1 си дзън
Коментиран от #5, #73
22:43 18.10.2025
2 Хеми значи бензин
Бездетните от падъци са вредни за обществото те се завират в градове като Ню Йорк Сан Франциско и Вашингтън
Коментиран от #91
22:43 18.10.2025
3 Хайо
Коментиран от #93
22:44 18.10.2025
4 Точно обратното
22:45 18.10.2025
5 Хайо
До коментар #1 от "си дзън":АfD са руска организация ,Vox в Испания са фашисти ,а какви са урсулите ???
Коментиран от #14
22:46 18.10.2025
6 Ха, Ха
Коментиран от #53
22:50 18.10.2025
9 Ъхъъъъъ.....ама да беее
Коментиран от #30
22:57 18.10.2025
10 интересно,
22:58 18.10.2025
11 Ний ша Ва упрайм
22:59 18.10.2025
12 БОЗА
Единствените ви "успехи" са:
Мигранти
ФАЛИТ
Деиндустриализация
Лично твои думи-че "Германия вече не е социална държава"
Липса на пари,за ремонт на магистрали
Бундесвер без обувки и патрони
Повишаване на пенсионната възраст
Не е малко "постигнатото"-давайте в същия дух...но,ако обичат не го налагайте на Европа... ;-Х
23:00 18.10.2025
13 123
Коментиран от #17
23:00 18.10.2025
14 как какво са ,
До коментар #5 от "Хайо":Тъпунгери
15 Малкия холандец
Ъхъ, чушки! Страх го е,че 27% не са 20 хиляди германци а няколко милиона и ще си запали гражданска война, а с леви,зелени и либерасти зад гърба ще го пометат.
23:02 18.10.2025
23:04 18.10.2025
17 в Швеция на
До коментар #13 от "123":Германия и викат Тискланд..Навярно и тискландци живеят в нвмско,а?
23:05 18.10.2025
18 " на следващите избори“...
23:06 18.10.2025
19 Не знам на каква химия са
Коментиран от #31
23:09 18.10.2025
20 Поправка
23:11 18.10.2025
21 Баш Балък
23:12 18.10.2025
22 ГОШО
23:12 18.10.2025
23 Ъъъъъъъъ
Ти освен, че разруши(да не използвам цинични изрази) Германия, какво друго постигна? И очакваш да са ОК с това? Ако мислиш, че си постигнал нещо, защо само 22% от германците донякъде са съгласни с "успехите" ти? А? Що? Що си канцлера с най-ниска подкрепа след ВСВ? Както и първия канцлер, който е избран след повторно гласуване. Що?
23:23 18.10.2025
24 ПДРС
23:29 18.10.2025
25 балчо теслата
23:33 18.10.2025
26 Психо
23:47 18.10.2025
23:47 18.10.2025
28 Какво са измислили в
Германия ще стане още по-привлекателна за чуждестранни инвестиции. Това е задачата, която федералният канцлер Мерц повери на бившия шеф на Commerzbank Мартин Блесинг. Блесинг ще служи като централна точка за контакт за чуждестранните инвеститори и ще представлява Германия като инвестиционна дестинация в международен план. За тази цел той ще поеме и поста председател на надзорния съвет на Germany Trade and Invest (GTAI), германската правителствена агенция за външна търговия и маркетинг. Мартин Блесинг беше главен изпълнителен директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г. Той е председател на Съвета на директорите на датската Danske Bank от 2022 г.
Коментиран от #33, #34, #36, #37
23:48 18.10.2025
29 Какво са измислили в
23:50 18.10.2025
30 105 членове ......
До коментар #9 от "Ъхъъъъъ.....ама да беее":„Произведено в Германия“ се радва на най-голямо доверие по целия свят.....
Етикетът „Произведено в Германия“ може да се намери на различни продукти, вариращи от дрехи, през електроника, до автомобили. Отличният имидж на Германия беше потвърден в "ново проучване"...„Произведено в Германия“ е етикетът, който най-често се свързва с високо качество, съобщават изследователи от Нюрнберг. Забавен факт: Печатът е въведен във Великобритания в края на 19-ти век с цел да защити вътрешната икономика от нискокачествен немски внос. .....
23:55 18.10.2025
31 Ъхъъъъъ.....
До коментар #19 от "Не знам на каква химия са":Космическите пътувания ще я задвижат Германия напред......
23:57 18.10.2025
32 Тракиец
00:00 19.10.2025
33 Хеми значи бензин
До коментар #28 от "Какво са измислили в":sexЧе кой ще инвестира в смрадливята протекционистка гейрманска мизерна дупка.
Гейрманците както и русняците си мислят ние умираме ама взимаме и вас. Не сте познали бе при мати азиятски избиваме ви в гръб и ви взимаме имането.
00:02 19.10.2025
34 ще стане още по-привлекателна за
До коментар #28 от "Какво са измислили в":чуждестранни инвестиции... Елате вика да ви откраднем парите и да ги дадем на Зеленски. ..... на опашка ще се наредят
00:13 19.10.2025
35 Луда работа или диктатура
00:20 19.10.2025
36 Мартин Блесинг беше главен изпълнителен
До коментар #28 от "Какво са измислили в":директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г....Март 2015 г.Комерцбанк, разследвана от няколко американски власти ( Министерство на финансовите услуги, Министерство на правосъдието и др.) за евентуални нарушения на американските икономически санкции срещу Иран и Судан и измамни сделки с японска компания, е сключила споразумения с тях, съгласно които се задължава да плати обща глоба от 1,45 милиарда долара, да уволни въпросните служители ....
00:22 19.10.2025
37 Представяте ли си
До коментар #28 от "Какво са измислили в":до къде го докара Германия че да назначава "инвестиционен комисар" който да търсил инвеститори.... ?????? Като държава от третият свят ..
Коментиран от #48
00:27 19.10.2025
38 Уадефул сигнализира
.....
По време на първото си посещение в Анкара, външният министър Вадефул заяви, че желае да отвори нова глава в германо-турските отношения.
00:32 19.10.2025
39 стоян георгиев
Коментиран от #44, #50
00:32 19.10.2025
40 Всички ли
00:35 19.10.2025
41 Сплоти ли се Германия?
В годишния си доклад комисарят на федералното правителство за Източна Германия заявява, че заплатите в Източна Германия все още са с почти 30 процента по-ниски, отколкото в Западна Германия. Според Федералната статистическа служба средният доход на служителите на пълен работен ден на Изток е бил с 13 300 евро по-нисък, отколкото на Запад през 2024 г. (50 625 евро в сравнение с 63 999 евро). Следователно „вътрешно единство“ не е напълно реализирано......
00:35 19.10.2025
42 Интересен факт е
00:38 19.10.2025
43 Долу ЕС
00:40 19.10.2025
44 то и Урсула и Кая са жени,
До коментар #39 от "стоян георгиев":Даже и съпрузи имат,ама не са умни.За разлика от шефката на Алтернатива за Германия.Не мисля ,че в днешно време едва ли някой има нещо против еднополовите връзки,стига да не му ги натрапват постоянно .А за мургавия цвят звучи леко расистко,не мислиш ли?А и според елита на ЕС полове и раси няма.
00:45 19.10.2025
45 Факт,другото е пасквил
00:45 19.10.2025
46 СРЕЩУ ПОСТИГНАТОТО
КАКТО МАЙ И МНОЗИНСТВОТО ОТ НАРОДА
00:45 19.10.2025
47 ЕВРОТАЛИВАНОПИРАТСКА МАФИЯ
ЕВРОТАЛИБАНОПИРАТСКА МАФИЯ , ДА Я ЛИКВИДИРАМЕ!!!
00:48 19.10.2025
48 Ал.Цанков
До коментар #37 от "Представяте ли си":Ти не мисли за Германия, Германия винаги ще е силна и богата, дава пари на цял свят, хрантути кого ли не.Навремето немците построиха жилища на всички руски военнослужжещи, които се прибраха от Германия в Русия при обединението.Българинът все дава акъл, наднича в чуждото канче, подиграва се, а не си вижда скъсаните гащи и неизмазаните стени на къщата.
Коментиран от #52, #54
00:49 19.10.2025
49 всичко постигнато.....
00:50 19.10.2025
50 Какво значение има
До коментар #39 от "стоян георгиев":сексуалната ориентация на Алис Вайдел, стояне? Не пречи на никого, не блокира улиците с флаговете на палестина и с цветовете на дъгата, не иска специални привилегии за себе си, не иска да се обръщат към нея с неадекватни местоимения, наясно е с пола си, не ходи по училищата да пропагандира извратении и да промива мозъците на малолетни.
И какво значение има цвета на кожата на половинката и?
Незнам дали рабираш колко се разобличаваш с тоя коментар...
00:52 19.10.2025
51 Хайо
00:54 19.10.2025
52 Ъхъъъъъ.....
До коментар #48 от "Ал.Цанков":Богатите и свръхбогатите, чиито активи и доходи се увеличиха драстично през последните години и които не внасят нито цент в задължителните осигурителни фондове, често дори не плащат данъци, не са преследвани по съдебен ред. В Германия вече има 249 милиардери и 1,6 милиона милионери (без да се броят собствениците на имоти) с общи активи от 5,4 трилиона евро.
00:54 19.10.2025
53 Баш Балък
До коментар #6 от "Ха, Ха":Хаха, гладната копейка си сака тиня,терор и огради, робията и мизерията им е заложена потомствено в калните гени!
00:58 19.10.2025
54 Ъхъъъъъ.....
До коментар #48 от "Ал.Цанков":Пенсионерите също плащат задължителни вноски за здравно осигуряване и осигуряване за дългосрочни грижи. От въвеждането му преди 30 години, вноската за осигуряване за дългосрочни грижи се е увеличила от 1% на 3,6% (4,2% за бездетни лица). Тази година ще бъде начислена еднократна фиксирана вноска от 4,8%, която ще поеме половината от увеличението на пенсията от 3,74%. В резултат на това повече от половината от всички пенсионери, общо над 10 милиона, получават пенсия под 1100 евро на месец, което е под официалната линия на бедност. Един на всеки пет жители на Германия над 65-годишна възраст вече се счита за изложен на риск от бедност. Въпреки това следващият кръг от съкращения е неизбежен.
00:59 19.10.2025
56 Ъхъъъъъ.....
01:01 19.10.2025
57 Ъхъъъъъ.....
Коментиран от #61, #87
01:01 19.10.2025
59 Ъхъъъъъ.....
01:02 19.10.2025
60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
01:05 19.10.2025
61 Ъхъъъъъ.....
До коментар #57 от "Ъхъъъъъ.....":Ама не си Ъхъъъъъ.....!
01:06 19.10.2025
63 те са против всичко постигнато.....
01:10 19.10.2025
64 Ъхъъъъъ.....
Коментиран от #74
01:11 19.10.2025
65 Баба Гошка
01:12 19.10.2025
66 Баба Гошка
01:12 19.10.2025
67 Ъхъъъъъ.....
Коментиран от #69, #70
01:13 19.10.2025
68 При дълг от 3,7 трилиона евро
01:17 19.10.2025
69 Понеже ти се доспа....
До коментар #67 от "Ъхъъъъъ.....":Радвай се и благодари на съдбата че не си се родил и не си в Киев, че там няма спане баце ...
01:21 19.10.2025
70 Леле майкоооо...
До коментар #67 от "Ъхъъъъъ.....":Колко си зле крадецо на Никове ...тръби се пукат, на друго място опашки от лелки за безплатни бонбони.... свят ти се вие и много ти се спи...
01:24 19.10.2025
71 Ъхъъъъъ.....
01:24 19.10.2025
72 Ъхъъъъъ.....
Коментиран от #75
01:25 19.10.2025
73 Коментиращ
До коментар #1 от "си дзън":Всеки който е против фашаго-урсулите (доказано корумпирани, и снимани във влака на връщане от зеленото, че се друсат), е руска алтернатива, така ли да разбираме, а тролейчо?!
По-скоро, всеки който е за урсулите, които ни натикаха ваксите насила (дето Путин спря през 22ра влизайки в укрия) е съучастник в новия фашо-нацизъм!!!
В тази връзка, помните ли какво стана с изборите в Румъния?!
Провеждаха се докато не бъде избрана глобалистка марионетка?!
Това ли ви е демокрацията?!
Айде мерси, не е нужна никому!!!
Айде
Коментиран от #90
01:26 19.10.2025
74 Ъхъъъъъ.....
До коментар #64 от "Ъхъъъъъ.....":Свободното движение на роби , стоки и капитали крадени от колониите кажи направо...и първият "валутен борд" на Мавриций... все хубавички атлантически гнусотийки нали? ....
01:28 19.10.2025
75 Ъхъъъъъ.....
До коментар #72 от "Ъхъъъъъ.....":Така е баце, страшна работа ...Агентурата на Русия е на всички нива във всички правителства. Явно няма да можеш да спиш тая нощ ..крий се зад дивана поне
01:31 19.10.2025
76 Милиарди хора
Коментиран от #79
01:35 19.10.2025
77 Никакво сътрудничество
01:40 19.10.2025
78 Ъхъъъъъ.....
01:41 19.10.2025
79 Ъхъъъъъ.....
До коментар #76 от "Милиарди хора":Другарю самагончик, Алтернатива за Германия се финансира от Путин, както и Националния Фронт на Льо Пен във Франция, както и крайната десница в Италия. Русия поддържа и финансира почти всички фашизирани дясно-екстремистки партии в Европа. Русия е, която измисли идиотския лозунг Европа на Нациите. Времето на нациите отдавна отмина. Сега е време на Глобализма, което е много по-добре за 80% от хората на тая земя. Аз не искам граници, митници, разрешителни и пр. Аз си хващам авиона когато и закъдето пожелая. Свободното движение на идеи, хора, стоки и капитали - това е Глобализмът и благодарение на него светът има невиждан в цялата история стандарт на живот. И всичко това е благодарение на Америка.
Коментиран от #81, #82, #84
01:46 19.10.2025
80 Не мога да повярвам
01:48 19.10.2025
81 Ти къде го видя точно
До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":Тоя "Глобализма" ? В митата или как?
01:50 19.10.2025
82 Никъде няма вече
До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":Свободното движение на идеи, хора, стоки и капитали .... на друга планета сигурно живееш....
01:52 19.10.2025
83 Сега последно тоя лудия
02:04 19.10.2025
84 Ъъъъъъъъъ
До коментар #79 от "Ъхъъъъъ.....":"Другарю самагончик, Алтернатива за Германия се финансира от Путин, както и Националния Фронт на Льо Пен във Франция, както и крайната десница в Италия. Русия поддържа и финансира почти всички фашизирани дясно-екстремистки партии в Европа."
Аз като ви казвам, че западната пропаганда изпростява все повече и повече, вие не ми вярвате.
Коментиран от #85
02:10 19.10.2025
85 демократ
До коментар #84 от "Ъъъъъъъъъ":Само в Талия обаче намериха почва предсатви си за ква ко чина говорим е Италия
02:14 19.10.2025
86 604
02:21 19.10.2025
88 Точно обратното
03:26 19.10.2025
89 Перо
03:32 19.10.2025
90 Снимка че се друсат във влак урсулите ?
До коментар #73 от "Коментиращ":Не мога да повярвам. Тръмп знае ли с какви хора си има работа ? Надрусаните урсули ?!?
03:36 19.10.2025
91 Перо
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Само джендърията привлича миграцията, по идеология и убеждение, с промити мозъци! Урсула да не е бездетна! А ти с циганетата си стои на село и се пеняви, колкото искаш и кради нивите на хората, до като попаднеш на майстор!
03:38 19.10.2025
92 Бай Араб
Коментиран от #94
04:34 19.10.2025
93 Бай Араб
До коментар #3 от "Хайо":Постигна най -важното Русия загуби войната, другото бързо ще се оправи.
Коментиран от #95
04:37 19.10.2025
94 Перо
До коментар #92 от "Бай Араб":Ще кпувате кофчези и ще ги пращате на блятушките си, защото им трябрат, а газ на цивилизацията от блатата не ни трябва.
04:38 19.10.2025
95 Последния Софиянец
До коментар #93 от "Бай Араб":Да, най важното е грузя 200 за върви с пълни камази и вагони към блатата, крематорките да пушат нон стоп, а ботокса да фулира памперса през час в калното мазе, и купейките да вият гладни и съдрани по бунищата, другото ще се оправи!
04:44 19.10.2025
96 Ъъъъъъъъъ
04:48 19.10.2025
97 Георгиев
04:57 19.10.2025