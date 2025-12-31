Новини
Фридрих Мерц: Не сме пешки, нито жертви. Живеем в сигурна страна

31 Декември, 2025 06:44, обновена 31 Декември, 2025 05:50 490 10

Германският канцлер направи първото си новогодишно обръщение

Фридрих Мерц: Не сме пешки, нито жертви. Живеем в сигурна страна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

В първото си новогодишно обръщение германският канцлер Фридрих Мерц призова за увереност въпреки глобалните кризи и защити ключовите си икономически реформи, предаде ДПА.

"В нашите ръце е да преодолеем всяко едно от тези предизвикателства с наши собствени усилия", заяви Мерц.

"Не сме жертви на външни обстоятелства. Не сме пешки за големите сили", изтъкна германският лидер.

Споменавайки войната в Украйна, заплахите от Русия и обтегнатите отношения със Съединените щати, Мерц каза, че осъзнава, че много хора са загрижени за мира в един несигурен свят.

"Казвам ви: грижим се за нашата сигурност. Живеем в сигурна страна", категоричен бе канцлерът.

Мерц също така защити пенсионните реформи, предприети от управляващата коалиция. Пакет с пенсионни реформи бе приет от германските депутати в началото на този месец, припомня ДПА.

Германският лидер каза още, че за страната му и за Европа следващата година може да е завръщане към десетилетията на мир, свобода и благоденствие.

"За да постигнем това, трябва да вярваме на себе си, на смелостта си, на устрема си. Да не слушаме сеещите страх и лошите пророци", призова Фридрих Мерц.


Германия
  • 1 Ханс

    5 0 Отговор
    НаивенГлупак!

    05:51 31.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, обективен

    1 5 Отговор
    Това което харесвам на Мерц и германците е че не са узкоглази, като руснаците и Путин 😁👍

    05:53 31.12.2025

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    Горкия сам не си вЕрва.

    05:56 31.12.2025

  • 4 Питай

    2 0 Отговор
    Хасан и Ахмет дали не си пешка в собствената си държава? Същите ви колят като прасета в сигурната държава.

    05:56 31.12.2025

  • 5 Българин

    2 0 Отговор
    Европа е в руската сфера на подчинение. Така че, който не се съобразява с интересите на Русия, няма да изкара много.

    06:00 31.12.2025

  • 6 Факти

    2 0 Отговор
    Фридрих Мерц: Не сме пешки, нито жертви. Живеем в сигурна страна, живеем в ЕССР

    06:07 31.12.2025

  • 7 Е да, кога сте биле нещо друго освен

    1 0 Отговор
    пешки?

    Я виж ти, Европа е във война с Русия
    , европейците са но прага да бъдат ударени с Tactical Nukes , ноо , видиш ли, значи не сме Пешки, ами не сме все тази, на война като на война, айде опитайте пак, може и да успеете, на Иван търпението се изчерпва.❤️🇩🇪❤️🇧🇬😆🤣😂

    Кога Германия е била нещо друго освен пешки?

    06:09 31.12.2025

  • 8 Уса

    0 0 Отговор
    Дойчовците са упадъка на Европа.Ако не бяха САЩ след ВСВ дойчовците щяха да живеят в каменната ера тия пропадляци за които човешкия живот се измерва в сапун

    06:10 31.12.2025

  • 10 Тези освен пешки и сапун, друго

    0 0 Отговор
    не знаят, квот и да се случи все пешки и сапун са им в главата?

    06:14 31.12.2025

