Фридрих Мерц: Не сме пешки, нито жертви. Живеем в сигурна страна

В първото си новогодишно обръщение германският канцлер Фридрих Мерц призова за увереност въпреки глобалните кризи и защити ключовите си икономически реформи, предаде ДПА.

"В нашите ръце е да преодолеем всяко едно от тези предизвикателства с наши собствени усилия", заяви Мерц.

"Не сме жертви на външни обстоятелства. Не сме пешки за големите сили", изтъкна германският лидер.

Споменавайки войната в Украйна, заплахите от Русия и обтегнатите отношения със Съединените щати, Мерц каза, че осъзнава, че много хора са загрижени за мира в един несигурен свят.

"Казвам ви: грижим се за нашата сигурност. Живеем в сигурна страна", категоричен бе канцлерът.

Мерц също така защити пенсионните реформи, предприети от управляващата коалиция. Пакет с пенсионни реформи бе приет от германските депутати в началото на този месец, припомня ДПА.

Германският лидер каза още, че за страната му и за Европа следващата година може да е завръщане към десетилетията на мир, свобода и благоденствие.

"За да постигнем това, трябва да вярваме на себе си, на смелостта си, на устрема си. Да не слушаме сеещите страх и лошите пророци", призова Фридрих Мерц.