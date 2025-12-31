Фридрих Мерц: Не сме пешки, нито жертви. Живеем в сигурна страна

В първото си новогодишно обръщение германският канцлер Фридрих Мерц призова за увереност въпреки глобалните кризи и защити ключовите си икономически реформи, предаде ДПА.
"В нашите ръце е да преодолеем всяко едно от тези предизвикателства с наши собствени усилия", заяви Мерц.
"Не сме жертви на външни обстоятелства. Не сме пешки за големите сили", изтъкна германският лидер.
Споменавайки войната в Украйна, заплахите от Русия и обтегнатите отношения със Съединените щати, Мерц каза, че осъзнава, че много хора са загрижени за мира в един несигурен свят.
"Казвам ви: грижим се за нашата сигурност. Живеем в сигурна страна", категоричен бе канцлерът.
Мерц също така защити пенсионните реформи, предприети от управляващата коалиция. Пакет с пенсионни реформи бе приет от германските депутати в началото на този месец, припомня ДПА.
Германският лидер каза още, че за страната му и за Европа следващата година може да е завръщане към десетилетията на мир, свобода и благоденствие.
"За да постигнем това, трябва да вярваме на себе си, на смелостта си, на устрема си. Да не слушаме сеещите страх и лошите пророци", призова Фридрих Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ханс
05:51 31.12.2025
2 Миролюб Войнов, обективен
05:53 31.12.2025
3 хехе
05:56 31.12.2025
4 Питай
05:56 31.12.2025
5 Българин
06:00 31.12.2025
6 Факти
06:07 31.12.2025
7 Е да, кога сте биле нещо друго освен
Я виж ти, Европа е във война с Русия
, европейците са но прага да бъдат ударени с Tactical Nukes , ноо , видиш ли, значи не сме Пешки, ами не сме все тази, на война като на война, айде опитайте пак, може и да успеете, на Иван търпението се изчерпва.❤️🇩🇪❤️🇧🇬😆🤣😂
Кога Германия е била нещо друго освен пешки?
06:09 31.12.2025
8 Уса
06:10 31.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тези освен пешки и сапун, друго
06:14 31.12.2025