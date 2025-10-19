Neue Zürcher Zeitung: Вече само няколко държави оказват помощ на Киев. Останалите пестят или нямат какво да дадат

През последните месеци европейските съюзници значително намалиха средствата си за Киев за покупки на оръжие, въпреки неотдавнашните шумни съобщения на НАТО и Европейския съюз за нови пакети военна помощ за Украйна, пишат анализатори на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.
Въпреки че няколко страни от НАТО обявиха нови пакети оръжия, тези обещания идват след няколко месеца, през които военната подкрепа за Киев забележимо отслабна, пише вестникът. Според неговите изчисления от юли насам размерът на обещаната от Европа помощ е спаднал с 57% в сравнение с първата половина на годината, от 3,8 милиарда евро на 1,9 милиарда евро на месец. По този начин общата месечна военна помощ от страните донори е била приблизително с 40% по-ниска от нивото на първите шест месеца на годината, заключава вестникът.
„Само няколко държави продължават да предоставят помощ на Украйна“, пише изданието. „Останалите пестят или нямат какво да споделят.“ Отбелязва се, че няколко страни, включително Франция, Испания и Италия, са „по-резервирани по отношение на военните доставки“ за Украйна. Въпреки че имат споразумения с Киев относно доставките на оръжие, тези споразумения са с много по-малък обхват, отколкото със страните от Северна Европа.
Украйна е получила 2,422 милиарда долара през трите месеца на програмата PURL, програма за закупуване на американско оръжие, финансирана от страни от ЕС, докато нуждите ѝ от оръжие през този период са възлизали на 3-4,5 милиарда долара, сочат оценки на ТАСС.
Зеленски по-рано заяви, че Украйна се нуждае от 1-1,5 милиарда долара на месец за финансиране на покупки на оръжие по програмата PURL. Междувременно, през първите седмици на програмата, до началото на есента, страните от ЕС отпуснаха 2 милиарда долара, достатъчни за четири пакета военни доставки по 500 милиона долара всеки. Както украинските медии съобщиха по-рано, два от тези пакети вече са изпратени в Украйна, а още два се подготвят за доставка.
От началото на септември обаче Украйна не е получавала ново финансиране по програмата PURL повече от месец, въпреки факта, че за стабилни доставки на американско оръжие са необходими поне 1 милиард долара на месец. На среща на контактната група за доставки на оръжие за Украйна, няколко европейски държави най-накрая обявиха ново финансиране, но само 422 милиона долара, което не е достатъчно, за да се плати напълно за друг пакет военни доставки, подобен на предишния.
Ако това ниво на финансиране се запази, Украйна би могла да получи само половината от средствата, необходими за закупуване на американско оръжие през 2025 г. (по-малко от 10 милиарда долара от 12-20 милиарда долара, поискани от украинските власти).
Това се отнася само за доставките на американско оръжие по програмата PURL. Киев също ще се нуждае от директни военни доставки от европейски държави в поне сравним размер.
Освен това, както беше заявено по-рано в Украйна, Киев ще се нуждае от значителна пряка финансова подкрепа отвън през 2026 г., за да осигури функционирането на държавата и да изпълни социалните си задължения – 40-60 милиарда долара само през 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСУ попилява рашистите
През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години."😂😂😂
Няма друг такъв позор...
Коментиран от #3, #6, #31, #45, #52, #54
05:33 19.10.2025
2 НЯМА НИЩО
05:33 19.10.2025
3 име
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":Като не мина блъфа с томахавката, пак си карате старата песен руснаците много загуби имат.
Коментиран от #4, #8
05:37 19.10.2025
4 Поплачи си копейко заблудена 😭
До коментар #3 от "име":Друго не можеш да направиш от дивана в къщи.
Коментиран от #48
05:40 19.10.2025
5 нннн
05:51 19.10.2025
6 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":"The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника..."
Западната пропаганда изтрещява и изпростява все повече с всеки изминал ден и започва да пише все по-големи простотии.🤣
Относно ситуацията в Покровск:
"Sadly, here we go … Ukrainian defenders surrender to Russian drones with Russian ground troops present in the center of Pokrovsk."
Източник: Юлиан Рьопке в Х. Към публикацията има и снимки на предаващи се украински войници.
И следващия му коментар по повод на двете войничета, който са се предали:
"Yeah, the other five with them got killed. I didn’t want to show their bodies.
And it’s dozens if not hundreds of Russians already inside the city."
Можете да си тиражирате небивалиците колкото ви кеф. Реалността е съвсем различна.
Коментиран от #7
06:03 19.10.2025
7 Пеeлтек ли си мaлoyмник?
До коментар #6 от "Ъъъъъъъъъъ":Или гънките са ти малко?
06:06 19.10.2025
8 Ъъъъъъъъъ
До коментар #3 от "име":Споко. Приключваме с Покровск и Купянск, а преди Одеса остават само Славянск и Крематорск....Славянск вече го евакуират, така че.....
Коментиран от #9
06:13 19.10.2025
9 В близките години ли?
До коментар #8 от "Ъъъъъъъъъ":Или още утре?
Коментиран от #49
06:19 19.10.2025
10 Добро утро ?
Оказва се ,че не само вие можете да манипулирате вота в коментарите и анкетите?
06:23 19.10.2025
11 Ъъъъъъъъъъ
Подготвили сме ви:
2бр Ту-95МС на летище Енгелс, 2бр Ту-95МС на летище Оленя и 3бр Ту-160 също на летище Енгелс, които са заредени с общо 50 ракети Х-101. Освен това сме ви подготвили 3 подводници и 2 фрегати, заредени с крилати ракети "Калибър“ - общо 34бр. А....На летище Дягилев чакат още 3бр ТУ-95МС.
Ще има заря!
Коментиран от #12
06:28 19.10.2025
12 Мечтай си !
До коментар #11 от "Ъъъъъъъъъъ":И си купи типов хляб ,ако имаш достатъчно копейки.
Коментиран от #14
06:31 19.10.2025
13 Диагноза
Нямам време да се занимавам с васБоклуци ,иначе щях да го правя с удоволствие .
06:38 19.10.2025
14 Ъъъъъъъъъ
До коментар #12 от "Мечтай си !":"И си купи типов хляб ,ако имаш достатъчно копейки."
Къв типов хляб бе момче? Аз само с трюфели са раня, ти ми говориш за типов хляб.....
Коментиран от #21, #36
06:42 19.10.2025
15 ООрана държава
06:46 19.10.2025
16 Путин
06:46 19.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20, #29
06:47 19.10.2025
19 По ме интересува
06:49 19.10.2025
20 Всичко руско
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":е осрайно !
06:50 19.10.2025
21 Хи,хи,хи...
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":Трюфели? Казват, че свинете много го обичат.
06:50 19.10.2025
22 Pyccкий Карлик
Украинците ще кошмарят още 100 години руснаците, дори след като се сключи някакво фалшиво примирие 👍
Коментиран от #32
06:55 19.10.2025
23 Ъъ..., всичко има начало и край,
06:58 19.10.2025
24 ЕС е баталясал
Коментиран от #46
06:58 19.10.2025
25 оня с коня
06:59 19.10.2025
26 оня с коня
никой не харесва просяците, дори не го посрещнаха нито го изпратиха неговите уж съюзници
07:01 19.10.2025
27 Абе
07:02 19.10.2025
28 Тома
07:05 19.10.2025
29 Да де
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
Коментиран от #34
07:09 19.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ДРОГАрят ZE отива при ТръмПича, а от кабинета се разнася песента
" Време е да кажем сбогом!"
🤣🤣🤣
Трябват ли Ви още жокери🤔
07:11 19.10.2025
31 Мишел
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":Ако украинците са толкова успешни срещу руската армия, защо пада подкрепата за Украйна ?
Коментиран от #33
07:11 19.10.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":ЩЕ , ЩЕ, ЩЕ ....
ЩЕШЕ ....
07:15 19.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Това ли са трюфелите 💩💩💩?
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":Руски, а? 😂
07:28 19.10.2025
37 Бъдеще
07:28 19.10.2025
38 Украйна е руска
07:30 19.10.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Изпражнението гайтанджиева":Звучиш като оня дето биел тъпана,
демек булката е неопетнена,
а цялото село се подсмихва,
защото знае, че всички момци
на нея са се учили😉😉😉
07:37 19.10.2025
40 Перо
07:45 19.10.2025
41 И крайцера Москва ще изплува
До коментар #35 от "Окрайнската територия":нали? 😂😂😂
Коментиран от #50
07:46 19.10.2025
42 Софиянец
07:46 19.10.2025
43 Н.Тотев
Коментиран от #47
07:46 19.10.2025
44 Нааа
Д О К О Г А ???
07:50 19.10.2025
45 Квито и глупости и фантазии да пишеш
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":Това не отменя фактите, че укрите ядат яко бой и постоянно контранаступват на запад.
07:50 19.10.2025
46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #24 от "ЕС е баталясал":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
07:51 19.10.2025
47 Наа
До коментар #43 от "Н.Тотев":Е,после до гроб ще ги въстановяваме.Ние,децата и внуците ни!
07:51 19.10.2025
48 И да ревеш и да не ревеш
До коментар #4 от "Поплачи си копейко заблудена 😭":и колкото и да фантазираш, Реалността няма да промениш.
07:52 19.10.2025
49 Ти и за Бахмут така питаше, преди това
До коментар #9 от "В близките години ли?":помня за Мариупол пак така се дереше....
07:53 19.10.2025
50 То това да не е
До коментар #41 от "И крайцера Москва ще изплува":Големият пролетен Контранаступ при който леоапрдите влязоха в Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост а сега Томаховките събориха Кремъл...
07:55 19.10.2025
51 Ццц
08:00 19.10.2025
52 Някой
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":Потресаващо е как някой може да вярва на The Economist и западната пропаганда. Като разменят трупове, колко срещу колко са? Вярно че остават на територията на този който навлиза. И е до разпад. 1992г Украйна е над 52 милиона население, а сега колко е? Част отишли в Русия. Отделно бе четвъртата по големина държава в Европа след Русия, Казахстан (там свършва Урал) и Турция, увеличавани от подаръци на руските цари и после на Ленин, Сталин и Хрушчов.
И войната е реално до срив. От фронтовата линия изведнъж може да падне в рамките на месец два.
08:04 19.10.2025
53 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
08:10 19.10.2025
54 Ццц
До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":Има и по-голем позор, но няма как да го помниш, защото се случи преди повече от 3 минути. Едни негри се препъваха с модерните си кубинки, а зад тях брадати талибани по джапанки мигом ги правеха на негърки. Кой за самолета, кой за колесника, късметлиите успяха да избягат. Такъв цирк и Зеленски не може да измисли, макар да е професионален палячо и идол на идьотите по света.
08:11 19.10.2025
55 УДРИ С ЛОПАТАТА
08:11 19.10.2025