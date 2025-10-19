Новини
Neue Zürcher Zeitung: Вече само няколко държави оказват помощ на Киев. Останалите пестят или нямат какво да дадат
19 Октомври, 2025 05:10, обновена 19 Октомври, 2025 06:44 3 720 55

Украйна не е получила около $2 милиарда по американската програма за закупуване на оръжия PURL, изчисляват руски анализатори

Neue Zürcher Zeitung: Вече само няколко държави оказват помощ на Киев. Останалите пестят или нямат какво да дадат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните месеци европейските съюзници значително намалиха средствата си за Киев за покупки на оръжие, въпреки неотдавнашните шумни съобщения на НАТО и Европейския съюз за нови пакети военна помощ за Украйна, пишат анализатори на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.

Въпреки че няколко страни от НАТО обявиха нови пакети оръжия, тези обещания идват след няколко месеца, през които военната подкрепа за Киев забележимо отслабна, пише вестникът. Според неговите изчисления от юли насам размерът на обещаната от Европа помощ е спаднал с 57% в сравнение с първата половина на годината, от 3,8 милиарда евро на 1,9 милиарда евро на месец. По този начин общата месечна военна помощ от страните донори е била приблизително с 40% по-ниска от нивото на първите шест месеца на годината, заключава вестникът.

„Само няколко държави продължават да предоставят помощ на Украйна“, пише изданието. „Останалите пестят или нямат какво да споделят.“ Отбелязва се, че няколко страни, включително Франция, Испания и Италия, са „по-резервирани по отношение на военните доставки“ за Украйна. Въпреки че имат споразумения с Киев относно доставките на оръжие, тези споразумения са с много по-малък обхват, отколкото със страните от Северна Европа.

Украйна е получила 2,422 милиарда долара през трите месеца на програмата PURL, програма за закупуване на американско оръжие, финансирана от страни от ЕС, докато нуждите ѝ от оръжие през този период са възлизали на 3-4,5 милиарда долара, сочат оценки на ТАСС.

Зеленски по-рано заяви, че Украйна се нуждае от 1-1,5 милиарда долара на месец за финансиране на покупки на оръжие по програмата PURL. Междувременно, през първите седмици на програмата, до началото на есента, страните от ЕС отпуснаха 2 милиарда долара, достатъчни за четири пакета военни доставки по 500 милиона долара всеки. Както украинските медии съобщиха по-рано, два от тези пакети вече са изпратени в Украйна, а още два се подготвят за доставка.

От началото на септември обаче Украйна не е получавала ново финансиране по програмата PURL повече от месец, въпреки факта, че за стабилни доставки на американско оръжие са необходими поне 1 милиард долара на месец. На среща на контактната група за доставки на оръжие за Украйна, няколко европейски държави най-накрая обявиха ново финансиране, но само 422 милиона долара, което не е достатъчно, за да се плати напълно за друг пакет военни доставки, подобен на предишния.

Ако това ниво на финансиране се запази, Украйна би могла да получи само половината от средствата, необходими за закупуване на американско оръжие през 2025 г. (по-малко от 10 милиарда долара от 12-20 милиарда долара, поискани от украинските власти).

Това се отнася само за доставките на американско оръжие по програмата PURL. Киев също ще се нуждае от директни военни доставки от европейски държави в поне сравним размер.

Освен това, както беше заявено по-рано в Украйна, Киев ще се нуждае от значителна пряка финансова подкрепа отвън през 2026 г., за да осигури функционирането на държавата и да изпълни социалните си задължения – 40-60 милиарда долара само през 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСУ попилява рашистите

    111 93 Отговор
    The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
    През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
    Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
    Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години."😂😂😂

    Няма друг такъв позор...

    Коментиран от #3, #6, #31, #45, #52, #54

    05:33 19.10.2025

  • 2 НЯМА НИЩО

    86 106 Отговор
    Руснаците редовно им изпращат снаряди, управляеми бомби, ракети и дронове.

    05:33 19.10.2025

  • 3 име

    98 106 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Като не мина блъфа с томахавката, пак си карате старата песен руснаците много загуби имат.

    Коментиран от #4, #8

    05:37 19.10.2025

  • 4 Поплачи си копейко заблудена 😭

    102 83 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Друго не можеш да направиш от дивана в къщи.

    Коментиран от #48

    05:40 19.10.2025

  • 5 нннн

    61 72 Отговор
    Къде мислите ще отидат милиардите, които ще дадем за влизането в еврозоната?

    05:51 19.10.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъъ

    41 55 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    "The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника..."

    Западната пропаганда изтрещява и изпростява все повече с всеки изминал ден и започва да пише все по-големи простотии.🤣

    Относно ситуацията в Покровск:

    "Sadly, here we go … Ukrainian defenders surrender to Russian drones with Russian ground troops present in the center of Pokrovsk."

    Източник: Юлиан Рьопке в Х. Към публикацията има и снимки на предаващи се украински войници.
    И следващия му коментар по повод на двете войничета, който са се предали:

    "Yeah, the other five with them got killed. I didn’t want to show their bodies.
    And it’s dozens if not hundreds of Russians already inside the city."

    Можете да си тиражирате небивалиците колкото ви кеф. Реалността е съвсем различна.

    Коментиран от #7

    06:03 19.10.2025

  • 7 Пеeлтек ли си мaлoyмник?

    49 31 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Или гънките са ти малко?

    06:06 19.10.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъ

    44 31 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Споко. Приключваме с Покровск и Купянск, а преди Одеса остават само Славянск и Крематорск....Славянск вече го евакуират, така че.....

    Коментиран от #9

    06:13 19.10.2025

  • 9 В близките години ли?

    32 23 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъъъъъъ":

    Или още утре?

    Коментиран от #49

    06:19 19.10.2025

  • 10 Добро утро ?

    32 43 Отговор
    Кво става русофили мaлoyмни ?😂
    Оказва се ,че не само вие можете да манипулирате вота в коментарите и анкетите?

    06:23 19.10.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъъ

    31 22 Отговор
    Щях да забравя. Тези дни ще ви ошамарим отново. Пригответе си носните кърпички отсега, че бая сълзи и сополи ще има тук.

    Подготвили сме ви:

    2бр Ту-95МС на летище Енгелс, 2бр Ту-95МС на летище Оленя и 3бр Ту-160 също на летище Енгелс, които са заредени с общо 50 ракети Х-101. Освен това сме ви подготвили 3 подводници и 2 фрегати, заредени с крилати ракети "Калибър“ - общо 34бр. А....На летище Дягилев чакат още 3бр ТУ-95МС.

    Ще има заря!

    Коментиран от #12

    06:28 19.10.2025

  • 12 Мечтай си !

    22 25 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъъъъъъъ":

    И си купи типов хляб ,ако имаш достатъчно копейки.

    Коментиран от #14

    06:31 19.10.2025

  • 13 Диагноза

    17 27 Отговор
    Много сте скъсани русофили ... И в главата и в буквален смисъл .
    Нямам време да се занимавам с васБоклуци ,иначе щях да го правя с удоволствие .

    06:38 19.10.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъ

    15 19 Отговор

    До коментар #12 от "Мечтай си !":

    "И си купи типов хляб ,ако имаш достатъчно копейки."

    Къв типов хляб бе момче? Аз само с трюфели са раня, ти ми говориш за типов хляб.....

    Коментиран от #21, #36

    06:42 19.10.2025

  • 15 ООрана държава

    17 17 Отговор
    Парите имат едно много интересно свойство - могат да свършват

    06:46 19.10.2025

  • 16 Путин

    18 15 Отговор
    постига целите си!Украйна е само повод !

    06:46 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 28 Отговор
    оcрайна е руска територия и ще си остане руска , ще го разберете по трудния начин но ще се случи

    Коментиран от #20, #29

    06:47 19.10.2025

  • 19 По ме интересува

    4 10 Отговор
    Митрофанова ще събори ли и това правителство ?

    06:49 19.10.2025

  • 20 Всичко руско

    12 13 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    е осрайно !

    06:50 19.10.2025

  • 21 Хи,хи,хи...

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":

    Трюфели? Казват, че свинете много го обичат.

    06:50 19.10.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    16 15 Отговор
    Няма значение.
    Украинците ще кошмарят още 100 години руснаците, дори след като се сключи някакво фалшиво примирие 👍

    Коментиран от #32

    06:55 19.10.2025

  • 23 Ъъ..., всичко има начало и край,

    8 0 Отговор
    само салама има два края.😁🌮

    06:58 19.10.2025

  • 24 ЕС е баталясал

    28 31 Отговор
    отвсякъде, а по улиците масово бездомни и наркомани. Безработицата расте, цените хвърчат нагоре, като се очаква бездомните да се увеличат за сметка на мързеливите имигранти от Близкия изток и Африка. ЕС от проспериращ блок се превърна в едно голямо гето, а украинците реват, че ЕС не им помагал с оръжие за стотици милиарди, все едно са им длъжни. Отделно, милионите украинци, които избягаха по ЕС, не искат да работят, а искат да живеят за сметка на другите, досущ аверите им от Близкия изток и Африка. Самите пък европейци които работят като луди за сметки, наем и храна, не могат да си позволят да направят едно дете, тъй като издържат чуждите от Близкия изток, Африка и Украйна. На хората от ЕС им писна да хрантутят чуждите мързеливци.

    Коментиран от #46

    06:58 19.10.2025

  • 25 оня с коня

    16 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:59 19.10.2025

  • 26 оня с коня

    22 3 Отговор
    на зеления евроатлантик му забучиха една ракета отзаде и го наритаха обратно да си ходи

    никой не харесва просяците, дори не го посрещнаха нито го изпратиха неговите уж съюзници

    07:01 19.10.2025

  • 27 Абе

    14 4 Отговор
    Гледам тук разбирачи обявили вече победата на Украйна:)))и правилно ,да не се мотаят ,защото са прави върната за Русия територия колкото България е приемливо,пред алтернативата не само за Украйна,а и за евросъюза за в бъдеще:)И те вече имат примера на Финландия с тяхната "победа"дето устояли ,ама върнали на Русия цяла Карелия и още няколко по малки области:)

    07:02 19.10.2025

  • 28 Тома

    18 1 Отговор
    А нашата държава колко им дава понеже се теглят едни милиарди и никой не казва къде са парите

    07:05 19.10.2025

  • 29 Да де

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    Коментиран от #34

    07:09 19.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 3 Отговор
    🤣🤣🤣
    ДРОГАрят ZE отива при ТръмПича, а от кабинета се разнася песента
    " Време е да кажем сбогом!"
    🤣🤣🤣

    Трябват ли Ви още жокери🤔

    07:11 19.10.2025

  • 31 Мишел

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Ако украинците са толкова успешни срещу руската армия, защо пада подкрепата за Украйна ?

    Коментиран от #33

    07:11 19.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    ЩЕ , ЩЕ, ЩЕ ....
    ЩЕШЕ ....

    07:15 19.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Това ли са трюфелите 💩💩💩?

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":

    Руски, а? 😂

    07:28 19.10.2025

  • 37 Бъдеще

    5 5 Отговор
    "Умните" европейски политици докараха Европа до просешка тояга, а Украйна и до демографски срив. Като виждат как продължават нещата, не разбирам защо продължават да копаят дъното....

    07:28 19.10.2025

  • 38 Украйна е руска

    6 6 Отговор
    Територия, войната и не е справедлива. Тя се бие за нещо което не е нейно и за чужди интереси защото вече го е продала. Така че не случайно се наливат пари там от тези който искат тези земи и богатства. Но въпреки омразата която е двигател тя едва ли ще спечели. Горките европейци свикнали за имат колонии, тоя път са прецакани.

    07:30 19.10.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Звучиш като оня дето биел тъпана,
    демек булката е неопетнена,
    а цялото село се подсмихва,
    защото знае, че всички момци
    на нея са се учили😉😉😉

    07:37 19.10.2025

  • 40 Перо

    7 4 Отговор
    Никой не е длъжен да издържа и финансира една провокирана война от военни преврати, геноциди и неспазване на международни договори, базирайки се само на една гола ционистка омраза към Русия!

    07:45 19.10.2025

  • 41 И крайцера Москва ще изплува

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Окрайнската територия":

    нали? 😂😂😂

    Коментиран от #50

    07:46 19.10.2025

  • 42 Софиянец

    4 4 Отговор
    Щом краваря няма какво да даде вече на дбилния укроп, смятайте колко е зле клоунското нато 😂

    07:46 19.10.2025

  • 43 Н.Тотев

    3 4 Отговор
    Е КОЛКО ПЪТИ ДАВАНЕ ПОМОЩ !? ТИЯ УКРАЙНЦИ ДА НЕ МИНАХА НА ПОСТОЯННА ЗАПАДНЯШКА ИЗДРЪЖКА ОТ ПОМОЩИ? МИЛИОНИ МИЛИАРДИ И ОРЪЖИЕ И Т.Н.

    Коментиран от #47

    07:46 19.10.2025

  • 44 Нааа

    3 2 Отговор
    Получила ги е от хляба наш оскъден,от нашите социални,здравни,битови нужди,от мизерните пенсийки на родителите ни!
    Д О К О Г А ???

    07:50 19.10.2025

  • 45 Квито и глупости и фантазии да пишеш

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Това не отменя фактите, че укрите ядат яко бой и постоянно контранаступват на запад.

    07:50 19.10.2025

  • 46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "ЕС е баталясал":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    07:51 19.10.2025

  • 47 Наа

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Н.Тотев":

    Е,после до гроб ще ги въстановяваме.Ние,децата и внуците ни!

    07:51 19.10.2025

  • 48 И да ревеш и да не ревеш

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Поплачи си копейко заблудена 😭":

    и колкото и да фантазираш, Реалността няма да промениш.

    07:52 19.10.2025

  • 49 Ти и за Бахмут така питаше, преди това

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "В близките години ли?":

    помня за Мариупол пак така се дереше....

    07:53 19.10.2025

  • 50 То това да не е

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "И крайцера Москва ще изплува":

    Големият пролетен Контранаступ при който леоапрдите влязоха в Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост а сега Томаховките събориха Кремъл...

    07:55 19.10.2025

  • 51 Ццц

    1 0 Отговор
    Значи бедна "Просия", където нямат тоалетни, та крадат киевските и правят ракети с чипове за перални фалира целия колективен западен разкош и богатства? И то само със съветските си оръжия? Бря, бря, бря. "Киев за три дня," (пък те бяха там на първия и се върнаха) май се оказва, че има съвсем друг смисъл от този, който влагат едноклетъчните мозъци на антлантите. 🤣 Дрогираният да тръгва на просешко турне, че иначе ще изквичи на умряло като в самото начало. Ако няма пари за самолета, да яхва едно магаре. Няма как да не се е учил да язди магарета в училището за клоуни. А и магаренцето ще добави интелект на украинската делегация...

    08:00 19.10.2025

  • 52 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Потресаващо е как някой може да вярва на The Economist и западната пропаганда. Като разменят трупове, колко срещу колко са? Вярно че остават на територията на този който навлиза. И е до разпад. 1992г Украйна е над 52 милиона население, а сега колко е? Част отишли в Русия. Отделно бе четвъртата по големина държава в Европа след Русия, Казахстан (там свършва Урал) и Турция, увеличавани от подаръци на руските цари и после на Ленин, Сталин и Хрушчов.
    И войната е реално до срив. От фронтовата линия изведнъж може да падне в рамките на месец два.

    08:04 19.10.2025

  • 53 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    0 0 Отговор
    Пожелали томахоци, а получили само смоци с дисаги.

    08:10 19.10.2025

  • 54 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Има и по-голем позор, но няма как да го помниш, защото се случи преди повече от 3 минути. Едни негри се препъваха с модерните си кубинки, а зад тях брадати талибани по джапанки мигом ги правеха на негърки. Кой за самолета, кой за колесника, късметлиите успяха да избягат. Такъв цирк и Зеленски не може да измисли, макар да е професионален палячо и идол на идьотите по света.

    08:11 19.10.2025

  • 55 УДРИ С ЛОПАТАТА

    0 0 Отговор
    Путин е най-големия приятел на окраина. Той единствено гарантира съществуването и.

    08:11 19.10.2025

