Новини
България »
Изплащат първите пенсии в евро

Изплащат първите пенсии в евро

7 Януари, 2026 07:22, обновена 7 Януари, 2026 06:24 1 126 41

  • пенсии-
  • евро-
  • изплащане

Хората могат да видят размера им онлайн или на място в приемните на НОИ в цялата страна

Изплащат първите пенсии в евро - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

От днес започва изплащането на първите пенсии в евро.

Хората могат да видят размера им онлайн или на място в приемните на НОИ в цялата страна.За да преминава нормално работата със смяната на валутата служителите в пощенските клонове са преминали специално обучение.

Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Преводите на сумите ще бъдат извършени още днес. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната. Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите, заявиха от МВР.

Главен испектор Милорад Йорданов ГД "Национална полиция": "Предвиждаме целият наличен ресурс на МВР да бъде насочен в тези дни по охрана на пощи, банки. Нашата цел е да се избегнат всякакви првстпни посегателства - кражби, грабежи, измами на гражданите".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Значи

    19 13 Отговор
    идва сблъсъка със жестоката действителност !

    Коментиран от #19

    06:30 07.01.2026

  • 3 Ще видят мизерията и кражбата на мафията

    29 12 Отговор
    Защо не пишете за хаоса и скока на цените

    06:32 07.01.2026

  • 4 Гост

    14 5 Отговор
    Дойде време Бойко да плаща не само да взема 🖕

    06:33 07.01.2026

  • 5 50/50

    13 6 Отговор
    Помня преди 50 години как в хранителния магазин дойде една жена с много монети, нейни ли, някаква касиерка ли бе, не е важно и никакъв проблем, дори хората, чакащи на опашка бяха приятно изненадани! Бе ги сортирала, вероятно не за пръв път! Магазинера вместо да ги брои, ги претегли на кантара, ония белите, а не с две везни с тежести в едната, сметна ги и не отне време за броене! Дали бяха по умни, дали социалистическа безстопанственост, но не брояха всяка стотинка! Същия ден ме приеха в четите ,,Чавдарче" синя връзка!

    Коментиран от #7

    06:35 07.01.2026

  • 6 глоги

    4 4 Отговор
    прЕстЪпни посегателства

    06:39 07.01.2026

  • 7 50/50

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "50/50":

    Не ми поставяйте минуси, Моля! Свидетел съм! Вероятно са отиграли упражнението и знаят предварително колко тежат 100 монети от 1 стотинка и така процедират, вместо да броят! Другарката дойде подготвена изрядно, а не да изсипе всичките си монети през куп за грош!

    06:41 07.01.2026

  • 8 Роки

    8 5 Отговор
    В "обновения сайт" на НОИ крайното изчисление при "Обща сума за месеца за изплащане" старата пенсия в лева е разделена на две, но пак е изписано в лева! Излиза, че са намалили двойно пенсиите. Някои възрастни хора ще получат силно притеснение! Това ако е в САЩ щяха да съдят правителството до фалит на 9-то Хуяшево Водопадско коляно. Пародия на държава, управлявана от абсолютни некадърници!

    Коментиран от #11, #21

    06:41 07.01.2026

  • 9 волан

    5 3 Отговор
    Изплащат бабината си. Още нямам съобщение от банката за изпратена сума за пенсия.

    06:44 07.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    15 8 Отговор
    С 300 евро пенсия как се оцелява в Клуба на Богатите?

    Коментиран от #12

    06:44 07.01.2026

  • 11 Хе!

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Роки":

    Не знам...!? Бабички и лелки са силно притеснени, че ще им измъкнат от скриновете спестяванията за ,,ако стане нещо" и трябва да ги обменят или внасят в банка! Една такава преди месец внуците и казват да дава левовете да ги носят в банка, тя не ги дава! Какво щяла да прай, ако утре ,,стане нещо..."!?!? Но, най са уплашени, че преди взима пенсия 800, а сега като чуе, че ще получи 400 и настава покруса!

    Коментиран от #14, #17

    06:46 07.01.2026

  • 12 Поправка

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    317 евро стига лъга.

    06:46 07.01.2026

  • 13 Ама

    6 15 Отговор
    и на тези дето скачаха срещу еврото ли ще раздават? Защо не им изплатят пенсиите в рубли, както искаха?

    Коментиран от #24, #25

    06:56 07.01.2026

  • 14 Викаш

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хе!":

    бабата къта 20 хиляди лева кеш под матрака за да ги метне през балкона на първия Ало измамник и не иска да си ги обмени в евро :)

    06:58 07.01.2026

  • 15 Честито

    8 5 Отговор
    Страхотни пенсии за малко хляб и сол проклети да сте

    Коментиран от #16

    07:10 07.01.2026

  • 16 Като

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Честито":

    се има предвид колко си се преработил навремето и това ти е много...

    Коментиран от #18

    07:12 07.01.2026

  • 17 хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хе!":

    Бе той и един депутат така разправяше колко хубаво е парите да са ти в банки, но като фалира КТБ обикаляше от телевизия в телевизия и ревеше с крокодилски сълзи:))) А сега нашите банки ще им се налага да закърпват положението в ЕЦБ, която е на огромна загуба.
    Да си припомним и какво беше в Гърция месец след приемането на еврото - километрични опашки пред банки и банкомати за да изтеглят 50 евро, даже на банкоматите беше разрешено до 20 евро.

    07:18 07.01.2026

  • 18 тц тц

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Като":

    Навремето се работеше и произвеждаше...сега какво произвеждаш бре дженди, инфлуенцър ли го раздаваш или плеймейтка?

    Коментиран от #40

    07:20 07.01.2026

  • 19 И каква е тя

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Вълци, мечки ли??? Пари, като пари! Българина е гърмян заек. При девалвацията смениха и банкноти и монети, ама никой не рИва. В 80% от държавите в света номиналите са еднакви.

    Коментиран от #23

    07:21 07.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "И каква е тя":

    ходи пазарувай !

    Коментиран от #39

    07:27 07.01.2026

  • 24 123

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ама":

    Абе то и ти мразиш българския лев, но от 30 години си пръв на банкомата да изтеглиш социалната си помощ в левове, вместо да чакаш да дойде еврото:)
    И най любопитно ми е защо на всички евроатлантици любимото им място за почивка е в БРИКС - най вече в Дубай, а не примерно в някое берлинско гето?

    Коментиран от #28

    07:28 07.01.2026

  • 25 Хайде

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ама":

    кажи ти !

    07:28 07.01.2026

  • 26 хаос

    3 5 Отговор
    Онлайн не могат да ги видят, тъй като сайтовете на НОИ не работят, или ги сменят.Но никой нищо не съобщава. Преди човек можеше да направи справка, сега не. Безобразие, държавата не е готова с въвеждането на еврото!

    Коментиран от #29

    07:32 07.01.2026

  • 27 Любопитен

    1 2 Отговор
    Тази дума "првстпни" какво означава? Затрихме българския лев, да не сме премахнали и българския език?
    П.П. Вече се чуха и призиви да заменим българския език с немски, така щяло да бъде лесно за чуждестранните туристи и фирми.

    07:34 07.01.2026

  • 28 Интересно

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "123":

    че спомена точно Дубай, бях там преди коледа (бил съм няколкопъти, но за пръв път с цялото семейство). Страхотно място. Купих си автобиографията на шейх Мохамед -- много интересна история. Нищо общо с БРИКС: бивша английска колония, културно и финансово интегрирана изцяло в западния свят. Единственото което приемат от изтока са мръсните пари на руски, ирански, индийски олигарси -- все пак докато бедните копейки се избиват в Покровск, руските олигарси трябва някъде да си харчат парите за яхти.

    Ако това е което според теб ги свързва с БРИКС -- дерзай :) По тази логика САЩ и Великобритания са в БРИКС защото децата на руските олигарси учат в САЩ а пък вилите им са в Лондон.

    Коментиран от #30, #31, #33

    07:37 07.01.2026

  • 29 Реалност

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "хаос":

    Цените хвърчат нагоре, цяло чудо е попаднеш на работещ банкомат, магазините, дори и големите вериги нямат центове за ресто, не можеш ни скица на имот, ни данъчна оценка да си извадиш!

    07:38 07.01.2026

  • 30 123

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно":

    Всяка година ходя в Дубай, най вече по командировки. Ако и ти беше ходил поне веднъж там щеше да знаеш, че Дубай е част от ОАЕ, а ОАЕ е член на БРИКС от края на 2024 година. Така че преди да започнеш да си съчиняваш вземи се ограмоти малко, че според теб излиза, че Пловдив няма нищо общо с ЕС.

    Коментиран от #38

    07:42 07.01.2026

  • 31 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно":

    Разбира се, че ОАЕ няма нищо с Брикс:))))) Първата и третата икономики в света Китай и Индия също:))))
    Май само си го сънувал тоя Дубай:))))

    07:48 07.01.2026

  • 32 Клуба на богатите

    1 1 Отговор
    Трябва да има банкомати за пенсионери - вместо бутон за теглене на 200 и 400 евро да има за 1, 2 и 5 евро:)

    07:52 07.01.2026

  • 33 Ужас

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно":

    Нищо лично, но си прoст като гaлoш, типично за центаджия от левия бряг!!!

    07:54 07.01.2026

  • 34 Нафталинка

    0 0 Отговор
    Пенсионерка съм от преди 6 години,АВАНСОВО заявявам,че ако днес теглейки си пенсията в брой от банкомат възникне някакъв проблем ще го нарежда с флекса

    08:03 07.01.2026

  • 35 Пенсионерски клуб

    1 0 Отговор
    " Червена рубашка ":

    Ние решихме нашите пенсии в евро да ги подарим на братския венецуелски народ, за да се бори той срещу империализма!

    08:04 07.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    0 0 Отговор
    Волгата си беше прав!

    08:05 07.01.2026

  • 38 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "123":

    Какво правиш в Дубай? Переш пари от наркотици?

    08:07 07.01.2026

  • 39 Балалайка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тогава":

    Нали искахте да бутнат борда, че лева бил силен..., ето бутнахте го 😋

    08:10 07.01.2026

  • 40 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "тц тц":

    Ти като партиен секретар, какво си произвеждал освен тор, че магазините бяха празни и всичко беше дефицит и се получаваше с връзки?

    Забелязъл ли си, че в днешно време джендьо инфлуенсърите са все дечица и внуци на партийни секретари? Времената се менят, а нравите си остават. Ген, браче!

    08:11 07.01.2026

  • 41 Гост

    0 1 Отговор
    А защо до сега изплащането на пенсиите не вървеше пон охрана от жандармери? Каква е разликата между пенсия от 1000 лева и новата такава от 500 евро? Другия месец ще ги пазите ли пак? Смешними жалки, некадърни популисти!!!

    08:12 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове