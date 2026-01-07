Изплащат първите пенсии в евро

От днес започва изплащането на първите пенсии в евро.
Хората могат да видят размера им онлайн или на място в приемните на НОИ в цялата страна.За да преминава нормално работата със смяната на валутата служителите в пощенските клонове са преминали специално обучение.
Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Преводите на сумите ще бъдат извършени още днес. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната. Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите, заявиха от МВР.
Главен испектор Милорад Йорданов ГД "Национална полиция": "Предвиждаме целият наличен ресурс на МВР да бъде насочен в тези дни по охрана на пощи, банки. Нашата цел е да се избегнат всякакви првстпни посегателства - кражби, грабежи, измами на гражданите".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Значи
Коментиран от #19
06:30 07.01.2026
3 Ще видят мизерията и кражбата на мафията
06:32 07.01.2026
4 Гост
06:33 07.01.2026
5 50/50
Коментиран от #7
06:35 07.01.2026
6 глоги
06:39 07.01.2026
7 50/50
До коментар #5 от "50/50":Не ми поставяйте минуси, Моля! Свидетел съм! Вероятно са отиграли упражнението и знаят предварително колко тежат 100 монети от 1 стотинка и така процедират, вместо да броят! Другарката дойде подготвена изрядно, а не да изсипе всичките си монети през куп за грош!
06:41 07.01.2026
8 Роки
Коментиран от #11, #21
06:41 07.01.2026
9 волан
06:44 07.01.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #12
06:44 07.01.2026
11 Хе!
До коментар #8 от "Роки":Не знам...!? Бабички и лелки са силно притеснени, че ще им измъкнат от скриновете спестяванията за ,,ако стане нещо" и трябва да ги обменят или внасят в банка! Една такава преди месец внуците и казват да дава левовете да ги носят в банка, тя не ги дава! Какво щяла да прай, ако утре ,,стане нещо..."!?!? Но, най са уплашени, че преди взима пенсия 800, а сега като чуе, че ще получи 400 и настава покруса!
Коментиран от #14, #17
06:46 07.01.2026
12 Поправка
До коментар #10 от "Последния Софиянец":317 евро стига лъга.
06:46 07.01.2026
13 Ама
Коментиран от #24, #25
06:56 07.01.2026
14 Викаш
До коментар #11 от "Хе!":бабата къта 20 хиляди лева кеш под матрака за да ги метне през балкона на първия Ало измамник и не иска да си ги обмени в евро :)
06:58 07.01.2026
15 Честито
Коментиран от #16
07:10 07.01.2026
16 Като
До коментар #15 от "Честито":се има предвид колко си се преработил навремето и това ти е много...
Коментиран от #18
07:12 07.01.2026
17 хахаха
До коментар #11 от "Хе!":Бе той и един депутат така разправяше колко хубаво е парите да са ти в банки, но като фалира КТБ обикаляше от телевизия в телевизия и ревеше с крокодилски сълзи:))) А сега нашите банки ще им се налага да закърпват положението в ЕЦБ, която е на огромна загуба.
Да си припомним и какво беше в Гърция месец след приемането на еврото - километрични опашки пред банки и банкомати за да изтеглят 50 евро, даже на банкоматите беше разрешено до 20 евро.
07:18 07.01.2026
18 тц тц
До коментар #16 от "Като":Навремето се работеше и произвеждаше...сега какво произвеждаш бре дженди, инфлуенцър ли го раздаваш или плеймейтка?
Коментиран от #40
07:20 07.01.2026
19 И каква е тя
До коментар #2 от "Значи":Вълци, мечки ли??? Пари, като пари! Българина е гърмян заек. При девалвацията смениха и банкноти и монети, ама никой не рИва. В 80% от държавите в света номиналите са еднакви.
Коментиран от #23
07:21 07.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тогава
До коментар #19 от "И каква е тя":ходи пазарувай !
Коментиран от #39
07:27 07.01.2026
24 123
До коментар #13 от "Ама":Абе то и ти мразиш българския лев, но от 30 години си пръв на банкомата да изтеглиш социалната си помощ в левове, вместо да чакаш да дойде еврото:)
И най любопитно ми е защо на всички евроатлантици любимото им място за почивка е в БРИКС - най вече в Дубай, а не примерно в някое берлинско гето?
Коментиран от #28
07:28 07.01.2026
25 Хайде
До коментар #13 от "Ама":кажи ти !
07:28 07.01.2026
26 хаос
Коментиран от #29
07:32 07.01.2026
27 Любопитен
П.П. Вече се чуха и призиви да заменим българския език с немски, така щяло да бъде лесно за чуждестранните туристи и фирми.
07:34 07.01.2026
28 Интересно
До коментар #24 от "123":че спомена точно Дубай, бях там преди коледа (бил съм няколкопъти, но за пръв път с цялото семейство). Страхотно място. Купих си автобиографията на шейх Мохамед -- много интересна история. Нищо общо с БРИКС: бивша английска колония, културно и финансово интегрирана изцяло в западния свят. Единственото което приемат от изтока са мръсните пари на руски, ирански, индийски олигарси -- все пак докато бедните копейки се избиват в Покровск, руските олигарси трябва някъде да си харчат парите за яхти.
Ако това е което според теб ги свързва с БРИКС -- дерзай :) По тази логика САЩ и Великобритания са в БРИКС защото децата на руските олигарси учат в САЩ а пък вилите им са в Лондон.
Коментиран от #30, #31, #33
07:37 07.01.2026
29 Реалност
До коментар #26 от "хаос":Цените хвърчат нагоре, цяло чудо е попаднеш на работещ банкомат, магазините, дори и големите вериги нямат центове за ресто, не можеш ни скица на имот, ни данъчна оценка да си извадиш!
07:38 07.01.2026
30 123
До коментар #28 от "Интересно":Всяка година ходя в Дубай, най вече по командировки. Ако и ти беше ходил поне веднъж там щеше да знаеш, че Дубай е част от ОАЕ, а ОАЕ е член на БРИКС от края на 2024 година. Така че преди да започнеш да си съчиняваш вземи се ограмоти малко, че според теб излиза, че Пловдив няма нищо общо с ЕС.
Коментиран от #38
07:42 07.01.2026
31 хахаха
До коментар #28 от "Интересно":Разбира се, че ОАЕ няма нищо с Брикс:))))) Първата и третата икономики в света Китай и Индия също:))))
Май само си го сънувал тоя Дубай:))))
07:48 07.01.2026
32 Клуба на богатите
07:52 07.01.2026
33 Ужас
До коментар #28 от "Интересно":Нищо лично, но си прoст като гaлoш, типично за центаджия от левия бряг!!!
07:54 07.01.2026
34 Нафталинка
08:03 07.01.2026
35 Пенсионерски клуб
Ние решихме нашите пенсии в евро да ги подарим на братския венецуелски народ, за да се бори той срещу империализма!
08:04 07.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Механик
08:05 07.01.2026
38 Ха ха
До коментар #30 от "123":Какво правиш в Дубай? Переш пари от наркотици?
08:07 07.01.2026
39 Балалайка
До коментар #23 от "Тогава":Нали искахте да бутнат борда, че лева бил силен..., ето бутнахте го 😋
08:10 07.01.2026
40 Ха ха
До коментар #18 от "тц тц":Ти като партиен секретар, какво си произвеждал освен тор, че магазините бяха празни и всичко беше дефицит и се получаваше с връзки?
Забелязъл ли си, че в днешно време джендьо инфлуенсърите са все дечица и внуци на партийни секретари? Времената се менят, а нравите си остават. Ген, браче!
08:11 07.01.2026
41 Гост
08:12 07.01.2026