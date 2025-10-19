Кипърските турци избират лидер, кандидатите са осем

Първият тур на изборите за лидер на кипърската турска общност ще се проведе на 19 октомври в северната част на острова.

Участниците в президентските избори на непризнатата Турска република Северен Кипър са настоящият лидер на кипърските турци Ерсин Татар, който официално се кандидатира като независим кандидат, но е подкрепен от управляващата коалиция от политически сили, водена от Партията за национално единство, лидерът на опозицията и ръководител на Републиканската турска партия Туфан Ерхюрма, кандидатът на Кипърската социалистическа партия Осман Зорба; и петима други независими кандидати.

Официалният брой на кандидатите достига осем, но реалната надпревара за победа ще бъде само между двама от тях – Татар и Ерхюрман, всеки от които, според социологически проучвания, се радва на над 40% подкрепа. Освен това, никой от другите кандидати не е получил дори 1% от гласовете в тези проучвания, което означава, че последващото им обединяване с единия или другия фаворит ще има малко влияние върху бъдещия баланс на силите.

Вероятността резултатът от изборите да бъде решен на първия тур е изключително ниска. Балотажът е предвиден за 26 октомври, като победителят ще се определи с обикновено мнозинство.

Изборът на лидер на кипърските турци за следващите пет години е от голямо значение за перспективите за уреждане на Кипърския въпрос и по същество представлява неофициален референдум за бъдещия политически модел на Кипър, тъй като двамата водещи претенденти имат диаметрално противоположни мнения по този въпрос.

Татар, подкрепен от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и семейства на турски имигранти в Кипър, се застъпва за признаването на две отделни държави на острова, въпреки факта, че партията му е самопровъзгласила се формация, призната на международно ниво само от Анкара.

Ерхюрман, подкрепен от мнозинството от местните кипърски турци, се застъпва за традиционната идея за формиране на двузонална и двуобщинска федерация на острова, както е предвидено в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Докато Татар постоянно нарича Турция „родина“ и твърди, че Кипър е дом на два различни народа – гърци и турци – Ерхюрман вижда самия Кипър като родина, наричайки населението на острова кипърци, разделени съответно на гръцко-кипърска и турско-кипърска общности.