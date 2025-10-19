Новини
Колумбия обвини САЩ в нарушаване на суверенитета на морското пространство и убийството на рибар

19 Октомври, 2025 07:06, обновена 19 Октомври, 2025 07:10 627 12

  • колумбия-
  • сащ-
  • напрежение-
  • обвинения-
  • наркотрафик

Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът, подчерта президентът Петро

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на суверенитета на морското пространство и убийството на рибар - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Колумбийският президент Густаво Петро обвини САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на американски военни сили в Карибско море, представено като операция срещу наркотрафиканти, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Служители на американското правителство са извършили убийство и са нарушили суверенитета на нашите териториални води", заяви президентът Петро в "Екс" (X).

"Рибарят Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът", подчерта той, визирайки колумбиец, който е бил убит през септември по време на атака на американските сили срещу неговата лодка.

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море.

За най-новия подобен случай съобщи снощи президентът Доналд Тръмп, който написа в "Трут соушъл", че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни - Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", добави Тръмп.

Малко след това президентът Густаво Петро обяви, че колумбиецът, оцелял след американския удар срещу подводницата, се е завърнал в Колумбия.

"Приветствахме колумбиеца, арестуван в наркоподводницата. Радваме се, че е жив и ще бъде съден според закона", заяви колумбийският държавен глава в "Екс".


Колумбия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колумбиеца е пич,

    3 0 Отговор
    "лефти" до мозъкът на костите, Речта му пред ООН беше тотал "блокбастър", като излязла от няккъв третостепенен Холивудски Филм.😁
    Петро е про - cocaine, смята че това е най добрият износ на Латинска Америка?

    07:19 19.10.2025

  • 2 Заформя се съюз

    4 2 Отговор
    между всички латиноамерикански държави, като си направете сметка, че от 20 години армията на САЩ набира войници от латиамерикански произход срещу зелена карта, и сами може да си направите също сметка, че американците масово са от третия пол и не стават за войници. Какво точно ще открият американците в Латинска Америка, НЛО нашествията ще им се сторят като приказка за лека нощ спрямо латиносите, които ще ги изкъртят по всички флангове. Умряха колониите и няма откъде да се краде. На западняците им е време да се научат да работят.

    Коментиран от #5

    07:23 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сефте

    3 1 Отговор
    Краварите са като Израел. Постоянно нападат военно, който им падне, но винаги те са "невинните"!

    07:27 19.10.2025

  • 5 да де

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Заформя се съюз":

    Вече на никой не му се работи като има роботи автоматика и изкствен интелект който мисли бързо и адекватно .Ти как си мислиш че са пипнали подводнцата,и дали тоз колумбиец ще стигне до подсъдимата скамейка.доколкото си спомням едно латиносче го бяха оттреляли защото е пуснал гол във вратата

    Коментиран от #9

    07:32 19.10.2025

  • 6 иван костов

    3 1 Отговор
    САЩ са могъща държава, никой рибар не може да им се противопостави! Междувременно командващият флотата в региона си подаде оставката! Явно му е под достойнството да потапя рибарски лодки!

    07:34 19.10.2025

  • 7 Уфф

    2 1 Отговор
    Рибар, не рибар краварите ще кажат че се борят с нарко картелите и така ще си създадат повод за нахлуване в тези богати на суровини страни! Всичко е в името на демокрацията и доброто на хората в тези страни, да не си помислите нещо друго.

    07:36 19.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Време е Мецан да подари на Венецуела малко "орехи" за борба с удържавеното пиратство на Кравария.

    Коментиран от #11

    07:52 19.10.2025

  • 9 Моля?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "да де":

    Викаш роботи автомивки и ИИ? Ти да не живееш в някаква Матрица? Излез от дупката, в която си се заврял и отиди да видиш кой върши черната работа! Със сигурност са хора и никога роботи или ИИ не могат да ги изместят. По твоята холивудска логика, цял Китай трябваше да е безработен, а е точно обратното, а китайците - повярвай, са с години по-напред от западналите. Много филми гледаш безработен на социал!

    07:57 19.10.2025

  • 10 9995

    0 0 Отговор
    Като ги подгониш и изведнъж всички наркотрафиканти стават рибари.

    07:58 19.10.2025

  • 11 Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    няма знечение орехи, а оре и никне (ореш-никъ). Погледнете ги малко тези корени в речниците, че само се излагате и пишете глупости.

    Коментиран от #12

    08:01 19.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Орешник":

    Филолог та дрънка.

    Местя го за мнението Ти за правилността на изписването .

    Важното е идеята.

    08:03 19.10.2025