Колумбия обвини САЩ в нарушаване на суверенитета на морското пространство и убийството на рибар

Колумбийският президент Густаво Петро обвини САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на американски военни сили в Карибско море, представено като операция срещу наркотрафиканти, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
"Служители на американското правителство са извършили убийство и са нарушили суверенитета на нашите териториални води", заяви президентът Петро в "Екс" (X).
"Рибарят Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът", подчерта той, визирайки колумбиец, който е бил убит през септември по време на атака на американските сили срещу неговата лодка.
През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море.
За най-новия подобен случай съобщи снощи президентът Доналд Тръмп, който написа в "Трут соушъл", че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик.
"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни - Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", добави Тръмп.
Малко след това президентът Густаво Петро обяви, че колумбиецът, оцелял след американския удар срещу подводницата, се е завърнал в Колумбия.
"Приветствахме колумбиеца, арестуван в наркоподводницата. Радваме се, че е жив и ще бъде съден според закона", заяви колумбийският държавен глава в "Екс".
19 Октомври, 2025 07:06, обновена 19 Октомври, 2025 07:10 627 12
Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът, подчерта президентът Петро
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колумбиеца е пич,
Петро е про - cocaine, смята че това е най добрият износ на Латинска Америка?
07:19 19.10.2025
2 Заформя се съюз
Коментиран от #5
07:23 19.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сефте
07:27 19.10.2025
5 да де
До коментар #2 от "Заформя се съюз":Вече на никой не му се работи като има роботи автоматика и изкствен интелект който мисли бързо и адекватно .Ти как си мислиш че са пипнали подводнцата,и дали тоз колумбиец ще стигне до подсъдимата скамейка.доколкото си спомням едно латиносче го бяха оттреляли защото е пуснал гол във вратата
Коментиран от #9
07:32 19.10.2025
6 иван костов
07:34 19.10.2025
7 Уфф
07:36 19.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #11
07:52 19.10.2025
9 Моля?
До коментар #5 от "да де":Викаш роботи автомивки и ИИ? Ти да не живееш в някаква Матрица? Излез от дупката, в която си се заврял и отиди да видиш кой върши черната работа! Със сигурност са хора и никога роботи или ИИ не могат да ги изместят. По твоята холивудска логика, цял Китай трябваше да е безработен, а е точно обратното, а китайците - повярвай, са с години по-напред от западналите. Много филми гледаш безработен на социал!
07:57 19.10.2025
10 9995
07:58 19.10.2025
11 Орешник
До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":няма знечение орехи, а оре и никне (ореш-никъ). Погледнете ги малко тези корени в речниците, че само се излагате и пишете глупости.
Коментиран от #12
08:01 19.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Орешник":Филолог та дрънка.
Местя го за мнението Ти за правилността на изписването .
Важното е идеята.
08:03 19.10.2025