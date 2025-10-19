Колумбия обвини САЩ в нарушаване на суверенитета на морското пространство и убийството на рибар

$8 милиарда за 8 години: Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде два пъти по-дълъг от този под Ламанша ВИДЕО

Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде приблизително два пъти по-дълъг от Евротунела, според изчисления на РИА Новости, базирани на публични данни. ...