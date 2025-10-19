Новини
Свят »
Йемен »
Двама души от екипажа на горящия кораб в Аденския залив още са в неизвестност, хусите твърдят, че "нямат нищо общо"

Двама души от екипажа на горящия кораб в Аденския залив още са в неизвестност, хусите твърдят, че "нямат нищо общо"

19 Октомври, 2025 07:16, обновена 19 Октомври, 2025 07:26 594 10

  • кораб-
  • хуси-
  • аденски залив-
  • пожар-
  • изчезнали

В района на инцидента не са открити следи от използване на ракети или дронове

Двама души от екипажа на горящия кораб в Аденския залив още са в неизвестност, хусите твърдят, че "нямат нищо общо" - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хусите не са атакували кораба, който се запали в събота в Аденския залив край бреговете на Йемен, предаде контролираната от бунтовниците информационна агенция „Саба“.

По-рано европейската морска мисия „Аспидес“ съобщи, че танкерът „MV Falcon“, превозващ втечнен газ, се е запалил и се е носил по течението в Аденския залив. Инцидентът е станал на 18 октомври, на 113 морски мили югоизточно от йеменското пристанище Аден. Според европейската мисия, приблизително 15% от корпуса на танкера е бил обхванат от пламъци в следобедните часове на 18 октомври.

Източник от „Саба“ в Министерството на отбраната на правителството на хусите заяви пред информационната агенция, че бунтовническите сили „нямат нищо общо с този инцидент“. Мисията „Аспидес“ също така заяви, че е малко вероятно нападение срещу кораба да е причинило пожара. Според британската компания за морска сигурност „Амбрей“ не са открити следи от използване на ракети или дронове в района на инцидента. Освен това, плавателният съд не отговаря на типа цели, които обикновено са обект на нападения от бунтовниците хуси в Йемен.

Двама души от екипажа на горящия кораб в Аденския залив още са в неизвестност, хусите твърдят, че
Снимка: Фейсбук

Танкерът MV Falcon, плаващ под флага на Камерун, е пътувал от Оман за Джибути. На борда е имало 26 членове на екипажа. Според последните доклади, 24 от екипажа са били спасени от два преминаващи търговски кораба, единият от които е продължил с тях към Джибути, ескортиран от гръцка фрегата. Двама членове на екипажа все още са в неизвестност. Мисията „Аспидес“ посъветва всички близки кораби да поддържат безопасно разстояние от MV Falcon, който е бил напълно зареден с втечнен газ.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    3 1 Отговор
    Русия отвори Северният морски път за транзитни кораби Проблема с Аденския залив и наоколо ще отпадне

    07:34 19.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хути

    0 0 Отговор
    Тест

    08:12 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.