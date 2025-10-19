Двама души от екипажа на горящия кораб в Аденския залив още са в неизвестност, хусите твърдят, че "нямат нищо общо"

Хусите не са атакували кораба, който се запали в събота в Аденския залив край бреговете на Йемен, предаде контролираната от бунтовниците информационна агенция „Саба“.

По-рано европейската морска мисия „Аспидес“ съобщи, че танкерът „MV Falcon“, превозващ втечнен газ, се е запалил и се е носил по течението в Аденския залив. Инцидентът е станал на 18 октомври, на 113 морски мили югоизточно от йеменското пристанище Аден. Според европейската мисия, приблизително 15% от корпуса на танкера е бил обхванат от пламъци в следобедните часове на 18 октомври.

Източник от „Саба“ в Министерството на отбраната на правителството на хусите заяви пред информационната агенция, че бунтовническите сили „нямат нищо общо с този инцидент“. Мисията „Аспидес“ също така заяви, че е малко вероятно нападение срещу кораба да е причинило пожара. Според британската компания за морска сигурност „Амбрей“ не са открити следи от използване на ракети или дронове в района на инцидента. Освен това, плавателният съд не отговаря на типа цели, които обикновено са обект на нападения от бунтовниците хуси в Йемен.

Снимка: Фейсбук

Танкерът MV Falcon, плаващ под флага на Камерун, е пътувал от Оман за Джибути. На борда е имало 26 членове на екипажа. Според последните доклади, 24 от екипажа са били спасени от два преминаващи търговски кораба, единият от които е продължил с тях към Джибути, ескортиран от гръцка фрегата. Двама членове на екипажа все още са в неизвестност. Мисията „Аспидес“ посъветва всички близки кораби да поддържат безопасно разстояние от MV Falcon, който е бил напълно зареден с втечнен газ.