Новини
Свят »
Швейцария »
В Швейцария след трагедията: Защо двамата управители на бара са на свобода?

В Швейцария след трагедията: Защо двамата управители на бара са на свобода?

5 Януари, 2026 15:02 827 15

  • швейцария-
  • кран монтана-
  • пожар

Според прокуратурата пожарът е избухнал в първите часове на 1 януари и причината вероятно е използването на бенгалски огън

В Швейцария след трагедията: Защо двамата управители на бара са на свобода? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общественият натиск за отговори от разследването след пожара в швейцарския скикурорт Кран Монтана, отнел живота на 40 души, се засили, след като властите съобщиха, че всички жертви са идентифицирани, предаде Ройтерс. Повечето от загиналите са тийнейджъри, предаде БТА.

Съболезнованията си изказаха редица световни лидери, сред които папа Лъв и китайският президент Си Цзинпин.

Според прокуратурата пожарът е избухнал в първите часове на 1 януари и причината вероятно е използването на бенгалски огън или свещи, които са подпалили тавана на заведението.

Властите разследват двамата управители на бара по няколко обвинения, включително причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи вчера, че към момента няма основания те да бъдат задържани и не се смята, че съществува риск да се укрият.

Швейцарският вестник "Блик" съобщи тази сутрин, че общественото недоволство нараства.

"Защо двамата управители на бара са на свобода?", гласи заглавието на първа страница на изданието, поставено върху снимка на опечалени хора и журналисти, събрали се около огромната купчина цветя пред бара "Констеласион".

Най-младите жертви на пожара, при който бяха ранени над 100 души, са били едва на 14 години, а загиналите са от цяла Европа, включително няколко от Франция и Италия.

Швейцарските власти не са оповестили имената на жертвите.

Италианският вицепремиер Матео Салвини написа в социалните мрежи, че "в цивилизована страна като Швейцария доста хора ще трябва да влязат в затвора." Салвини заяви, че е имало пропуск в гарантирането на безопасността на мазето на бара, като постави под въпрос системите за противопожарна безопасност и дали са били извършвани достатъчно проверки.

Айка Шапаз, която е участвала вчера в мълчаливото шествие в града, заяви, че трябва да има справедливост в името на бъдещите поколения.

"От решаващо значение е никога повече да не се стига до подобна трагедия. Разследването трябва да бъде задълбочено", каза тя.

Друг известен швейцарски вестник – "Тагес-Aнцайгер", написа, че трябва да бъдат дадени отговори на въпроси относно проверките на възрастта на посетителите в бара, използваните шумоизолационни материали в мазето и стандартите, регулиращи използването на фойерверки.

Един от двамата управители на бара, Жак Морети, заяви пред швейцарските медии, че "Констеласион" е бил проверяван три пъти за 10 години и че всичко е било извършено съгласно правилата.

Властите в кантона Вале съобщиха, че разследващите проверяват дали барът е преминавал задължителните годишни инспекции, но че общината не е изразявала притеснения или не е докладвала за нередности.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 2 Отговор
    В първите часове на 1-ви януари истинският швейцарец е в третия си сън. Тия диви ориенталски купони са дело на албанските преселници, досущ както Ганчо празнува някаква си нова година, същото от старото. На бас, че собственикът ще се окаже някой шиптър.

    15:05 05.01.2026

  • 2 Тцтцтц

    12 2 Отговор
    Ритуално жертвоприношение. Градчето се казва сион а според китайската астрология навлизаме в годината на огненият кон. заведението преведено на български се казва "съзвездието"

    Коментиран от #5

    15:05 05.01.2026

  • 3 Тези в кошара ли са празнували,

    8 1 Отговор
    тавана е бил толкова ниско, че се запалил от бенгалски огън!? За шарани ли ни имате?

    Коментиран от #6

    15:06 05.01.2026

  • 4 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    На практика това е било дискотека за и за по малки от 16 г.нагоре.По шокиращото е че новото поколение са имб..или дават видео как в сградата се заформя пожар,малоумните трътнали видео да снима за социалните мрежи,не им идва на акъл да излиза .Да се забрани всичките тези бенгалски огъни и пиратки да се спре производството.

    Коментиран от #8

    15:09 05.01.2026

  • 5 Според сингапурската

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тцтцтц":

    астрология, яко не си добре.

    Коментиран от #14

    15:12 05.01.2026

  • 6 Соваж бейби

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези в кошара ли са празнували,":

    Погледни видеото ,една жираф сервитьорка върви с високо вдигната табла в ръка и запаленият б.огън с бутилките .

    15:12 05.01.2026

  • 7 минувач 🚗

    11 0 Отговор
    Каквото и да проверяват и разискват - умрелите няма да се върнат .

    15:12 05.01.2026

  • 8 Кривоглаво

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    поколение Z

    Коментиран от #10

    15:13 05.01.2026

  • 9 не може да бъде

    9 0 Отговор
    40 души загинали!?Това лоша шега или е или нещо друго!?И СНН и Ал Джазира в последните си репортажи казваха за 47 идентифицирани и 16 безследно изчезнали!?

    15:13 05.01.2026

  • 10 Соваж бейби

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривоглаво":

    Не са добре това поколение ,още не давам на дъщерята се изнесе в самостоятлен дом да не подпали къщата ,най малко си губи ключове често като малко дете ,оставя включени лампи преди излезе...Когато сме на морето в другия имот звъня по 10 пъти на ден и повтарям да не забрави нещо включено или отключено ,резервен ключ има в комшията ако се наложи.Нямат инстинкт за самосъхранение .

    Коментиран от #12

    15:18 05.01.2026

  • 11 интересно 🤔,

    5 0 Отговор
    Този случай е нещо от рода на оня в Македония , град Кочани .Как толкова много хора не са могли да отреагират , или са били пияни до умопомрачение , за да се оставят на произвола .

    Коментиран от #13

    15:20 05.01.2026

  • 12 др Гей Билтс

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Така е като си я ваксинирала за щяло и нещяло.

    15:22 05.01.2026

  • 13 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "интересно 🤔,":

    Просто чалга песента не е била свършила още и са се забавили, да се евакуират.

    15:22 05.01.2026

  • 14 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Според сингапурската":

    Постоянно се правят такива неща. Повечето богати хора се занимават с магии,жертвоприношения и други окултни практики.

    15:24 05.01.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Естествен подбор – гледах клиповете от мазето, сигурно 5мин горяло докато снимат и се усетят, че не е майтап работата.
    Огъня гори слабо, в един момент температурата като се повишава и се преминава точката на запалимост и всичко тръгва като факел.
    Елементарни неща, дето не ти трябват книги за да ги знаеш.
    Учат ги как да управляват света, но не ги учат на елементарните неща от живота.

    15:34 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания