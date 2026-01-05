В Швейцария след трагедията: Защо двамата управители на бара са на свобода?

Общественият натиск за отговори от разследването след пожара в швейцарския скикурорт Кран Монтана, отнел живота на 40 души, се засили, след като властите съобщиха, че всички жертви са идентифицирани, предаде Ройтерс. Повечето от загиналите са тийнейджъри, предаде БТА.
Съболезнованията си изказаха редица световни лидери, сред които папа Лъв и китайският президент Си Цзинпин.
Според прокуратурата пожарът е избухнал в първите часове на 1 януари и причината вероятно е използването на бенгалски огън или свещи, които са подпалили тавана на заведението.
Властите разследват двамата управители на бара по няколко обвинения, включително причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи вчера, че към момента няма основания те да бъдат задържани и не се смята, че съществува риск да се укрият.
Швейцарският вестник "Блик" съобщи тази сутрин, че общественото недоволство нараства.
"Защо двамата управители на бара са на свобода?", гласи заглавието на първа страница на изданието, поставено върху снимка на опечалени хора и журналисти, събрали се около огромната купчина цветя пред бара "Констеласион".
Най-младите жертви на пожара, при който бяха ранени над 100 души, са били едва на 14 години, а загиналите са от цяла Европа, включително няколко от Франция и Италия.
Швейцарските власти не са оповестили имената на жертвите.
Италианският вицепремиер Матео Салвини написа в социалните мрежи, че "в цивилизована страна като Швейцария доста хора ще трябва да влязат в затвора." Салвини заяви, че е имало пропуск в гарантирането на безопасността на мазето на бара, като постави под въпрос системите за противопожарна безопасност и дали са били извършвани достатъчно проверки.
Айка Шапаз, която е участвала вчера в мълчаливото шествие в града, заяви, че трябва да има справедливост в името на бъдещите поколения.
"От решаващо значение е никога повече да не се стига до подобна трагедия. Разследването трябва да бъде задълбочено", каза тя.
Друг известен швейцарски вестник – "Тагес-Aнцайгер", написа, че трябва да бъдат дадени отговори на въпроси относно проверките на възрастта на посетителите в бара, използваните шумоизолационни материали в мазето и стандартите, регулиращи използването на фойерверки.
Един от двамата управители на бара, Жак Морети, заяви пред швейцарските медии, че "Констеласион" е бил проверяван три пъти за 10 години и че всичко е било извършено съгласно правилата.
Властите в кантона Вале съобщиха, че разследващите проверяват дали барът е преминавал задължителните годишни инспекции, но че общината не е изразявала притеснения или не е докладвала за нередности.
1 честен ционист
15:05 05.01.2026
2 Тцтцтц
Коментиран от #5
15:05 05.01.2026
3 Тези в кошара ли са празнували,
Коментиран от #6
15:06 05.01.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #8
15:09 05.01.2026
5 Според сингапурската
До коментар #2 от "Тцтцтц":астрология, яко не си добре.
Коментиран от #14
15:12 05.01.2026
6 Соваж бейби
До коментар #3 от "Тези в кошара ли са празнували,":Погледни видеото ,една жираф сервитьорка върви с високо вдигната табла в ръка и запаленият б.огън с бутилките .
15:12 05.01.2026
7 минувач 🚗
15:12 05.01.2026
8 Кривоглаво
До коментар #4 от "Соваж бейби":поколение Z
Коментиран от #10
15:13 05.01.2026
9 не може да бъде
15:13 05.01.2026
10 Соваж бейби
До коментар #8 от "Кривоглаво":Не са добре това поколение ,още не давам на дъщерята се изнесе в самостоятлен дом да не подпали къщата ,най малко си губи ключове често като малко дете ,оставя включени лампи преди излезе...Когато сме на морето в другия имот звъня по 10 пъти на ден и повтарям да не забрави нещо включено или отключено ,резервен ключ има в комшията ако се наложи.Нямат инстинкт за самосъхранение .
Коментиран от #12
15:18 05.01.2026
11 интересно 🤔,
Коментиран от #13
15:20 05.01.2026
12 др Гей Билтс
До коментар #10 от "Соваж бейби":Така е като си я ваксинирала за щяло и нещяло.
15:22 05.01.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "интересно 🤔,":Просто чалга песента не е била свършила още и са се забавили, да се евакуират.
15:22 05.01.2026
14 Така е
До коментар #5 от "Според сингапурската":Постоянно се правят такива неща. Повечето богати хора се занимават с магии,жертвоприношения и други окултни практики.
15:24 05.01.2026
15 Aлфа Bълкът
Огъня гори слабо, в един момент температурата като се повишава и се преминава точката на запалимост и всичко тръгва като факел.
Елементарни неща, дето не ти трябват книги за да ги знаеш.
Учат ги как да управляват света, но не ги учат на елементарните неща от живота.
15:34 05.01.2026