Балтийско море под напрежение: Латвия не откри връзка между кораб и повреден кабел

5 Януари, 2026 12:58 749 7

НАТО засилва присъствието си след серия инциденти с критична инфраструктура

Балтийско море под напрежение: Латвия не откри връзка между кораб и повреден кабел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвийските следователи не са открили доказателства, които да свързват кораб, акостирал в пристанището на Лиепая, с повредата на подводен телекомуникационен кабел в района, съобщи националната полиция на страната, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Прекъсването на кабела е било регистрирано в петък в близост до латвийското пристанище. В неделя разследващите обявиха, че са се качили на кораб и са започнали наказателно производство, без да разкриват името на плавателния съд.

„Към момента информацията, събрана в рамките на наказателното дело, не показва връзка между конкретен кораб и повредата на оптичния кабел“, се казва в официално изявление на латвийската национална полиция.

Регионът на Балтийско море остава в състояние на повишена готовност след поредица от инциденти с електрозахранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. В отговор НАТО засили присъствието си в района, включително с фрегати, самолети и военноморски дронове.

Данни от системата за проследяване на кораби MarineTraffic показват, че на 2 януари - датата, на която повредата е била открита за първи път - четири кораба са преминали над кабела, свързващ Литва и Латвия, по пътя си към пристанището на Лиепая. Три от тях са останали в пристанището до понеделник сутринта.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    13 0 Отговор
    Латвия не откри връзка между кораб и повреден кабел!!! НЕ откри, а трябваше да открие....
    Политкоректно е да се откриват такива работи...

    Коментиран от #7

    12:59 05.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ХОДИЛИ СА ЗА РИБА И СА ЗАКАЧИЛИ НЯКОЯ КУКА НА КАБЕЛА 🔨🔨🔨

    13:02 05.01.2026

  • 3 Под напрежение ами

    7 0 Отговор
    Като е скъсан кабела, някой сети ли се да изключи шалтера...

    13:06 05.01.2026

  • 4 Изключвай

    7 0 Отговор
    Ше убиете рибата

    13:08 05.01.2026

  • 5 АБВ

    14 0 Отговор
    Латвия не може да не е открила връзка между кораб и повредения кабел, но ленинградчани са забелязали Путин с акваланг да се гмурка на един от плажовете там. Напълно резонно е да се направи връзката между Путин и прецакания кабел. А е и политкоректно. В недоумение съм от това евроатлантическо късогледство.

    13:09 05.01.2026

  • 6 анонимко

    7 0 Отговор
    Да търсят връзка в Украйна.От целия свят,само те се оказаха специалисти по тези работи.Други....-просто няма.

    13:28 05.01.2026

  • 7 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Не е имало руски кораб през този период наблизо, били са само приятелски, затова и не е открита връзка. Ако имаше руски кораб, щеше да бъде открита връзка.

    13:48 05.01.2026

