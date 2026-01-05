Балтийско море под напрежение: Латвия не откри връзка между кораб и повреден кабел

Латвийските следователи не са открили доказателства, които да свързват кораб, акостирал в пристанището на Лиепая, с повредата на подводен телекомуникационен кабел в района, съобщи националната полиция на страната, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Прекъсването на кабела е било регистрирано в петък в близост до латвийското пристанище. В неделя разследващите обявиха, че са се качили на кораб и са започнали наказателно производство, без да разкриват името на плавателния съд.

„Към момента информацията, събрана в рамките на наказателното дело, не показва връзка между конкретен кораб и повредата на оптичния кабел“, се казва в официално изявление на латвийската национална полиция.

Регионът на Балтийско море остава в състояние на повишена готовност след поредица от инциденти с електрозахранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. В отговор НАТО засили присъствието си в района, включително с фрегати, самолети и военноморски дронове.

Данни от системата за проследяване на кораби MarineTraffic показват, че на 2 януари - датата, на която повредата е била открита за първи път - четири кораба са преминали над кабела, свързващ Литва и Латвия, по пътя си към пристанището на Лиепая. Три от тях са останали в пристанището до понеделник сутринта.