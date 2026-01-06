Новини
Свят »
Швейцария »
Шокиращи подробности за трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

Шокиращи подробности за трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

6 Януари, 2026 12:45 2 681 23

  • кран монтана-
  • пожар-
  • швейцария

От 2019 г. не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар загинаха 40 души

Шокиращи подробности за трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на курортното селище в Швейцарските Алпи - Никола Феро, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Дълбоко съжаляваме. Нямахме никаква представа, че не са правени инспекции", каза пред представители на медиите Феро за липсата на проверки в периода 2020-2025 г.

Кметът добави, че звукоизолиращата пяна, използвана за тавана в бар "Констеласион", навремето е била оценена като безопасна.

Следователите оповестиха, че разпространилият се бързо огън в ранните часове на 1 януари най-вероятно е тръгнал от искрящи свещи, подпалили тавана на подземната част на бара.

Искрящите свещи вече са забранени във всички заведения в Кран Монтана, обяви още кметът Феро.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нищо !

    5 4 Отговор
    Ще идем в Куршевел !

    12:51 06.01.2026

  • 3 Факти

    13 28 Отговор
    В Швейцария 40 жертви са трагедия. В Русия милион жертви са статистика.

    Коментиран от #7

    12:53 06.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 1 Отговор
    Поколението "00" вместо да пробва да изгаси пламъците или да излезе - СНИМАШЕ С ТаЛАФОНЧИТАТА ‼️

    Коментиран от #23

    12:56 06.01.2026

  • 5 Даааа

    29 0 Отговор
    Тази простотия със запалени фоеверки, които са прикрепени към "гърлото" на бутилки от шампанско съм я виждал на разни празненства в италиански ресторанти. А в случая тези, които са били върху раменете на приятелите си с бутилка в ръка и близо до тавана и хоп...шумоизолиращата пяна е пламнала веднага! Трагедия, която е предизвикана и от двете страни-собственици / празнуващи....

    12:56 06.01.2026

  • 6 В Алпите не ходят на почивка

    13 1 Отговор
    Работниците на Европа които да стоят до късно по баровете

    12:57 06.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Охо, цитираш Сталин🤔❗

    12:57 06.01.2026

  • 8 Ххх

    21 1 Отговор
    За всяка беда случила се на швейцарци, запазвам пълен неутралитет по техен пример. Ако ще земята да се срине под краката им, аз ще съм неутрален.

    12:59 06.01.2026

  • 9 Ьгклш

    17 1 Отговор
    Не е пяна.
    Дунапрен е.
    С профил на кора от яйца.
    За шумоизолация.

    13:01 06.01.2026

  • 10 Софийски селянин,

    19 2 Отговор
    Ами те местните швейцарци по това време са спели, а тази сбирщина в бара няма нищо общо с тях..

    13:01 06.01.2026

  • 11 Механик

    13 0 Отговор
    И от кво бил направен тоя таван на мазата, та така рязко е лумнал? Да не би да бил от изсъхнали борови иглички замазани с пироксилин???
    А инак ясно, че ще търсят под вола теле.

    13:06 06.01.2026

  • 12 Повече от очеивдно е

    13 1 Отговор
    че човешката цивилизация върви към заник.

    13:09 06.01.2026

  • 13 Скопски ялбанец

    9 3 Отговор
    Северо-мокедонска работа. Дано у нас не стават такива трагедии.

    Страх ме е като си спомня от детството как управляващите у нас преди 36г разправяха как ще станем “Швейцария на Балканите”. Накрая те станаха турци и гейове, а България просто се затри.

    Селските тарикатщини не подминаха и швейцарците.

    13:13 06.01.2026

  • 14 факуса

    11 0 Отговор
    ха ха смешни оправдания,не била правена инспекция,явно беззаконието е обхванало и великите швейцарци

    13:13 06.01.2026

  • 15 Нас, уж

    8 0 Отговор
    “ Вчерашните” европейци, ни скъсват от ограничения и проверки, а в стара Швейцария - нищо, като в македония! Що така, бе?

    13:28 06.01.2026

  • 16 Западналите

    8 1 Отговор
    изтичат в канала!

    13:29 06.01.2026

  • 17 Бойкот на О.Л.Хлъц

    11 0 Отговор
    И кое е шокиращото?
    С подкупи всичко става, даже и Мадуро беше заловен по бели гащи...

    13:35 06.01.2026

  • 18 я да видим кой разбрал

    7 0 Отговор
    видяхте ли че не сме измислили корупцията а само я копираме от западните ни господари…

    13:39 06.01.2026

  • 19 Правило за спасението на давещите се ...

    3 0 Отговор
    Много е наивно и опасно да разчиташ на режими, които тръбят под път и над път че за всичко си имало правила. Има ли нужда и от други примери освен написаното?

    13:42 06.01.2026

  • 20 Василеску

    3 0 Отговор
    И в България не се правят никакви проверки от около 20 години. Както и в Северна Македония примерно. Просто се плаща на едни измислени фирми да порверяват пожарогасителите само и нищо друго. По соца имахме в другеството щатен пожарникар - старшината Иван и по цял ден се вреше и дебнеше и все нещо ни ръчкаше да проверяваме и осигуряваме. Демокрация е сега, не става. Само корупция - на дребно ина едро.

    Коментиран от #21

    14:00 06.01.2026

  • 21 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Василеску":

    При соцца имаше 100% заетост и на всеки непотребник, кат вашия Иван - пожарникаря, му намираха работа да тормози другите на пълен работен ден и пенсиониране на 45 год. Възраст млад и запазен. Достатъчно е веднъж годишно, а за рискови бизнеси веднъж на 6 месеца да се инспектират

    14:23 06.01.2026

  • 22 Шок и УжасТ

    0 0 Отговор
    Е как бе, не е ли виновен Путин?!?

    14:31 06.01.2026

  • 23 Селянина с колелото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И пак търсят под вола теле. Виновен е само този и д и о т който в затворено помещение е запалил "жив огън" и не само това ами го и вдигнал близичко до тавана .... че да пламен по лесно и бързо. Същата история като в Македонската дискотека, там палнаха фоерверки в затворено помещение и после кой бил виновен за загиналите хора.

    14:32 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания