Шокиращи подробности за трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана

От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на курортното селище в Швейцарските Алпи - Никола Феро, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Дълбоко съжаляваме. Нямахме никаква представа, че не са правени инспекции", каза пред представители на медиите Феро за липсата на проверки в периода 2020-2025 г.
Кметът добави, че звукоизолиращата пяна, използвана за тавана в бар "Констеласион", навремето е била оценена като безопасна.
Следователите оповестиха, че разпространилият се бързо огън в ранните часове на 1 януари най-вероятно е тръгнал от искрящи свещи, подпалили тавана на подземната част на бара.
Искрящите свещи вече са забранени във всички заведения в Кран Монтана, обяви още кметът Феро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Нищо !
12:51 06.01.2026
3 Факти
Коментиран от #7
12:53 06.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #23
12:56 06.01.2026
5 Даааа
12:56 06.01.2026
6 В Алпите не ходят на почивка
12:57 06.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Факти":Охо, цитираш Сталин🤔❗
12:57 06.01.2026
8 Ххх
12:59 06.01.2026
9 Ьгклш
Дунапрен е.
С профил на кора от яйца.
За шумоизолация.
13:01 06.01.2026
10 Софийски селянин,
13:01 06.01.2026
11 Механик
А инак ясно, че ще търсят под вола теле.
13:06 06.01.2026
12 Повече от очеивдно е
13:09 06.01.2026
13 Скопски ялбанец
Страх ме е като си спомня от детството как управляващите у нас преди 36г разправяха как ще станем “Швейцария на Балканите”. Накрая те станаха турци и гейове, а България просто се затри.
Селските тарикатщини не подминаха и швейцарците.
13:13 06.01.2026
14 факуса
13:13 06.01.2026
15 Нас, уж
13:28 06.01.2026
16 Западналите
13:29 06.01.2026
17 Бойкот на О.Л.Хлъц
С подкупи всичко става, даже и Мадуро беше заловен по бели гащи...
13:35 06.01.2026
18 я да видим кой разбрал
13:39 06.01.2026
19 Правило за спасението на давещите се ...
13:42 06.01.2026
20 Василеску
Коментиран от #21
14:00 06.01.2026
21 Баба Гошка
До коментар #20 от "Василеску":При соцца имаше 100% заетост и на всеки непотребник, кат вашия Иван - пожарникаря, му намираха работа да тормози другите на пълен работен ден и пенсиониране на 45 год. Възраст млад и запазен. Достатъчно е веднъж годишно, а за рискови бизнеси веднъж на 6 месеца да се инспектират
14:23 06.01.2026
22 Шок и УжасТ
14:31 06.01.2026
23 Селянина с колелото
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И пак търсят под вола теле. Виновен е само този и д и о т който в затворено помещение е запалил "жив огън" и не само това ами го и вдигнал близичко до тавана .... че да пламен по лесно и бързо. Същата история като в Македонската дискотека, там палнаха фоерверки в затворено помещение и после кой бил виновен за загиналите хора.
14:32 06.01.2026