Новини
Свят »
САЩ »
Мадуро и съпругата му са прехвърлени на кораб, който да ги отведе до Ню Йорк

Мадуро и съпругата му са прехвърлени на кораб, който да ги отведе до Ню Йорк

3 Януари, 2026 16:51 2 817 154

  • николас мадуро-
  • съпруга-
  • сащ-
  • венецуела-
  • кораб-
  • хеликоптер-
  • доналд тръмп-
  • ню йорк

Изведени са от Венецуела с хеликоптер

Мадуро и съпругата му са прехвърлени на кораб, който да ги отведе до Ню Йорк - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мадуро и съпругата му бяха изкарани от Венецуела с хеликоптер и качени на кораб, който ще ги отведе до Ню Йорк. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Те бяха транспортирани с хеликоптер и беше добър полет – сигурен съм, че им хареса. Но убиха много хора, не забравяйте това“, каза президентът на САЩ.

Той уточни пред Fox News, че операцията по залавянето на Мадуро е била планирана за преди 2-4 дни, но е отложена, заради лошите метеорологични условия.

Трябваше да направим това преди 4 дни, но времето не беше перфектно, а трябва да е такова, за да проведем операцията“, каза Тръмп. "Изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да тръгнем“, обясни той. САЩ са били готови и за втора вълна удари, но не е възникнала такава необходимост.

Тръмп още веднъж потвърди, че няма загинали или ранени от американска страна.

На въпрос дали ще ма проблеми с Китай, американският президент отговори, че не очаква такива, тъй като китай "ще си получи нефта".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганди

    17 29 Отговор
    Венецуелския народ страда, а тоя си устройва круизи?!?
    Как може да избяга от Венецуела, в такъв момент?!?

    Коментиран от #10, #44, #51, #52

    16:52 03.01.2026

  • 2 Аман

    20 3 Отговор
    Имате заглавие в грешката.

    16:53 03.01.2026

  • 3 Асдф

    19 5 Отговор
    Delta force изведоха Мадуро с Black hawk 🫡

    16:53 03.01.2026

  • 4 Въпросче

    34 6 Отговор
    Защо не отвлекат другаря Ким?

    Коментиран от #25, #74

    16:55 03.01.2026

  • 5 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    26 35 Отговор
    Един копейков баклук тука бълнуваше нещо за дълга партизанска война срещу САЩ - къде е сега да ни поясни глупостите си?

    Коментиран от #13, #30, #47, #64

    16:55 03.01.2026

  • 6 всеки предварително

    19 7 Отговор
    спрял да диша еврей е радост за целият свят

    16:55 03.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Похищение

    16:55 03.01.2026

  • 8 Мъни мъни мъни, животът е пари

    37 4 Отговор
    Ето ти демокрация,ето ти и Нобел за мир

    Коментиран от #141, #147

    16:56 03.01.2026

  • 9 виктория

    5 2 Отговор
    как ще ги отдеве не знам!!

    16:56 03.01.2026

  • 10 Хаха

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "ганди":

    Айде стига. Знаем тая песен. Всички държави, които не са щатски подлоги тънат в нищета и ги управляват режими. А шараните вярват и блеят.

    16:56 03.01.2026

  • 11 Защо няма

    10 4 Отговор
    Снимки

    Коментиран от #39, #80

    16:57 03.01.2026

  • 12 Пиночет

    9 8 Отговор
    Аз такива ги пусках от хеликоптера.

    16:57 03.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Слави си бе, кой ти пречи. Както казах СВО освен пряка денацификация постига и косвена. Такива психясали като теб вече за нищо не стават.

    16:57 03.01.2026

  • 14 Боруна Лом

    21 3 Отговор
    СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ ПО ТЕР.....ОРИЗМА!

    16:58 03.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    13 15 Отговор
    Зеленски и жена му са в Монако на шопинг !!!
    Усетете разликата и вижте как са провежда законосъобразна, цивилизована СВО !!!
    Е ....500 000 мои съграждани погибли на вятъра, но Русия има още много. Рассия сила 🎅

    Коментиран от #37

    16:58 03.01.2026

  • 16 Гост

    29 6 Отговор
    Това е отвличане на държавен глава.... Какво е това нещо????

    Коментиран от #26, #42

    16:59 03.01.2026

  • 17 оня с питон.я

    21 2 Отговор
    Независима политика се води само с ядрен арсенал. Факт.

    Коментиран от #145

    16:59 03.01.2026

  • 18 Лицемерни 60клуци

    29 5 Отговор
    ООН, ЕС, останалият свят...алооо, това похищение демократично ли е и защо САЩ се месят във вътрешните дела на суверенна държава? Не съм чул венецуелци да искат помощ от американците.

    Коментиран от #32

    16:59 03.01.2026

  • 19 Съдия Дред

    8 22 Отговор
    Мадуро ще получи справедлив процес. Ще може да се защити в съда. Доказателства срещу доказателства. За назидание на останалите наркобарони.

    16:59 03.01.2026

  • 20 Малий

    10 14 Отговор
    А Ботокса кога?

    16:59 03.01.2026

  • 21 хо-хо ! 🎅🏼

    11 10 Отговор
    Така се прави , а не като Путин -те са наши и бави усраинците вече 4 години . Нетаняху също не е от бавните , Путин има от кого да се учи .Наред е зеленият гном , да видим кога и него ще го огрее .

    Коментиран от #126

    17:00 03.01.2026

  • 22 симха

    6 4 Отговор
    Малка круизна разходка.

    17:00 03.01.2026

  • 23 Счетоводителя

    4 3 Отговор
    Изгоряха като стара фактура

    17:00 03.01.2026

  • 24 Публикувани са кадри във Фокс Нюз

    5 2 Отговор
    Тази телевизия е близка до Тръмп от извеждането на Мадуро от Американските командоси

    17:00 03.01.2026

  • 25 Точно!

    15 12 Отговор

    До коментар #4 от "Въпросче":

    Няколко бункерни останаха.НО дебелият Ким ще го оставят.За атракция.

    Коментиран от #34, #38

    17:00 03.01.2026

  • 26 оня с питон.я

    13 10 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Нещо, което Русия трябва да направи с Украйна, балтийските республики и Финландия. Тръмп изнася нагледен урок на Путин.

    Коментиран от #49

    17:00 03.01.2026

  • 27 Направо

    9 2 Отговор
    от спалнята им , от леглото докато са спяли са ги заловили.

    17:00 03.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 сашо рома

    5 1 Отговор
    откраднаха до ве,,кът 13 годишна млада булка го откраднаха тоз тръмп,,

    17:00 03.01.2026

  • 30 Ха ХаХа

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Отпадък ще летиш в Белене понеже продадоха българите в Украйна на които наркомана смени българските имена и националност
    Там заради предатели като теб вече няма българи

    17:01 03.01.2026

  • 31 остър завой

    7 4 Отговор
    Тоя тейко Дони хич и не ще да знае , че демократичните избори във Венецуела са прозрачни и честни , понеже се провеждат с машини (същите като нашите) и тия машини са избрали Н.Мадуро, а тейко Дони не ще да се съобрази и уважи волята им. Международното право е угрижено.

    Коментиран от #117

    17:01 03.01.2026

  • 32 Не е демократично

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Лицемерни 60клуци":

    Демокрацията е друго нещо, което все още е непознато за теб. Никой няма да ти плати, за да го научиш.

    Коментиран от #73

    17:01 03.01.2026

  • 33 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    13 4 Отговор
    Путине, путине....на светлинни години сте от САЩ.

    Коментиран от #70

    17:01 03.01.2026

  • 34 оня с питон.я

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Точно!":

    Хаха. Смеят ли да не го оставят. Ким не е Путин, при него нещата са прости и ясни.

    17:01 03.01.2026

  • 35 Милен

    7 3 Отговор
    "На въпрос дали ще ма проблеми с Китай, американският президент отговори, че не очаква такива, тъй като китай "ще си получи нефта"- Е па явно са се спазарили с другаря Си, дами мисли президента на Тайван.

    17:02 03.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вашето мнение

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    К.у...чо, колко села превзеха щатите във Венецуела? Отвлякоха президент, след подготвян преврат, нищо друго не са направили. да ти припомням ли колко бързо си обраха крушите от Иран, след като иранците им разрушиха базата в Катар, докато краварите мигаха на парцали.

    Коментиран от #50, #71, #103

    17:02 03.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Точно!":

    Ким ще го хванат за мундщука.
    Атом има бе Льольо

    17:02 03.01.2026

  • 39 Публикувах снимки в ком.24

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Защо няма":

    Има и цели видеа но няма как да ги прикача тук...Мадуро със сълзи на очи го извеждат Американските тюлени

    17:03 03.01.2026

  • 40 Мъдурката

    7 4 Отговор
    са го заковали по долни гащи с кафяво отзад.....

    17:03 03.01.2026

  • 41 Путиноид

    8 6 Отговор
    Нарко Баронът Мъдуро

    Са го хванали на Калъп със Женка му.

    Бързо точно ясно.

    Коментиран от #55

    17:03 03.01.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    "...Какво е това нещо????.."

    Нещото е далеч по-добро от разхлопана лада, 1млн убити и половин изгорена страна.
    Это Америка мабой 👍

    17:03 03.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 "Венецуелския народ страда"?

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "ганди":

    Защо ? Да не са минали на евро ?

    17:03 03.01.2026

  • 45 как сащ ограбват петрола

    7 5 Отговор
    Световните терористите от САЩ го изкараха наркотрафикант.Той стои върху планини от петрол.....

    17:03 03.01.2026

  • 46 Евреина Кобзон

    7 3 Отговор
    Само да напомним
    Какви Страховити Предупреждения имаше
    Към Тръмп
    От Мадуро.

    Нашето Руско ПВО
    С-300
    Е разположено на Границата .

    Не си и мислете да ни нападате .


    ГДЕ ПВО

    ТАВАРИШ МЪДУРО?

    17:03 03.01.2026

  • 47 Евроджeндър

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    СЛАВА НА УCPАЙНА, СЛАВА НА ПEДAЛИТЕ!

    Коментиран от #58, #65, #72

    17:03 03.01.2026

  • 48 койдазнай

    4 9 Отговор
    Сега още някой съмнява ли се, че единствената цел на войната в Украйна е унищожението на Русия? Ако Путин искаше друго, щеше да я прилючи за два дена. Но той я води по такъв начин, че да докара Русия до гражданска война и разпад! След като разруши СССР, елцин заложи и такава бомба в Русия, която ще я приключи и нея!

    17:04 03.01.2026

  • 49 Дост

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "оня с питон.я":

    Пробва да го направи, но в Украйна президентът е избран на демократични избори и армията и народът не позволиха това да се случи.

    17:04 03.01.2026

  • 50 Д.пръча

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Вашето мнение":

    Влизал ли си скоро в багажник?

    17:05 03.01.2026

  • 51 Зъл пес

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ганди":

    Хайде и наш мунчо на корабче.

    17:05 03.01.2026

  • 52 Ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ганди":

    Мадуро е арестуван от американските специални части, а не е избягал.

    17:05 03.01.2026

  • 53 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА

    3 1 Отговор
    Очакват с ужас следващото СВО на...САЩ.

    17:05 03.01.2026

  • 54 Б.си бokлyka !

    7 1 Отговор
    Б.си късмета дето има тоя.
    От npocт шофьор стана цар на Венецуела , а сега спечели "Зелена карта", без изобщо да е кандидатствал.

    17:05 03.01.2026

  • 55 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Путиноид":

    Спокойно паве розово, тангото е бавно...

    17:05 03.01.2026

  • 56 Сега

    7 2 Отговор
    Следващия е Путлер

    Коментиран от #91

    17:05 03.01.2026

  • 57 Криворазбрана демокрация

    8 8 Отговор
    Ето го истинското лице на САЩ. Отвличания, грабежи,рекет.

    Коментиран от #63

    17:06 03.01.2026

  • 58 Синчето на Соловьов

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Евроджeндър":

    Слава и на мен.....

    17:06 03.01.2026

  • 59 Ел Чапо

    4 1 Отговор
    Събираме се

    Добра компания .

    Нарко Купонът в затвора започва.

    17:06 03.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ха така

    7 3 Отговор
    Американците превзеха Венецуела за половин час, а Путлер не може да превземе Купянск за 4 години. Ха ха ха ха ха.

    Коментиран от #77

    17:07 03.01.2026

  • 62 Ами

    5 0 Отговор
    Спектакълът е още в първо действие и вече има съспенс.
    Спокойно ... Имайте търпение. Шоуто тепърва започва :)

    17:07 03.01.2026

  • 63 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Криворазбрана демокрация":

    Учи са от Путин....в Украйна.

    Коментиран от #119

    17:07 03.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Червено Гейзърче

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Евроджeндър":

    Това ли успя да измислиш ?

    17:07 03.01.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хаяско и той искал еврото.

    17:07 03.01.2026

  • 67 Хи хи

    3 6 Отговор
    Ей укробохлук, уcрайна ще я славиш в окопа !! ТУК СИ В БЪЛГАРИЯ, тук ще славиш България !!! Достатъчно сме те хрантутили !!!

    Коментиран от #81

    17:07 03.01.2026

  • 68 Аятолаха

    4 1 Отговор
    В тих ужас....дали следващия нема да а той.

    17:07 03.01.2026

  • 69 По Фокс Нюз има кадри и видеа

    5 1 Отговор
    От извеждането на Мадуро с белезници и качването на хеликоптера ,човека с викове прокле и русия с думите - Weak, coward and helpless liars

    Коментиран от #86

    17:08 03.01.2026

  • 70 Коуега

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Ти ако не забъркаш Путин и руснаците във всеки коментар, няма да заспиш бре.Успокой се.

    Коментиран от #106

    17:08 03.01.2026

  • 71 Владимир Путин, президент

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Вашето мнение":

    "...колко села превзеха щатите във Венецуела..."

    Пачему Америка трябва да превзема Венецуела с кръв, след като може я купи три пъти за шепа прясно напечатани долари ? Ты дypак, да ?
    Само моята Русия е спасобна да загуби една спечелена война и Четири Года да мре на фронта от некадърност.

    17:08 03.01.2026

  • 72 Силвестърчо съм

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Евроджeндър":

    Синчето на Цомчо.

    Слава и на мен.

    17:08 03.01.2026

  • 73 Ко каза, ко?

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не е демократично":

    Не ти разбрахме репликата?

    17:09 03.01.2026

  • 74 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Въпросче":

    И това ще стане, на след Пу. Т. ьо !

    17:09 03.01.2026

  • 75 Госпожо Милена

    3 0 Отговор
    Много правописни грешки. Редно е да си прегледате текста преди публикуване, ако не можете дайте го на ИИ той ще ви ги поправи.

    17:09 03.01.2026

  • 76 Путин

    2 3 Отговор
    Сега,кой е по-луд!

    Коментиран от #99

    17:10 03.01.2026

  • 77 Българин

    11 4 Отговор

    До коментар #61 от "Ха така":

    За 4 години руснаците превзеха Купянск 3 пъти. И сега пак ще го превземат!

    Коментиран от #89

    17:10 03.01.2026

  • 78 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    7 2 Отговор
    Бункерния плъх от калната пидирация няма да го водят на кораб,директно в бункера с 4 тонна бойна глава, другите гризачи около него тоже!

    17:10 03.01.2026

  • 79 Доналд съркъс

    2 2 Отговор
    Изнежиха се краварите. Аман от тия им циркове с вътрешни преврати и цветни революции. А колко по-деморкатично и забавно беше когато ползваха бомбене до пълно опустошаване.

    17:10 03.01.2026

  • 80 ВМИМОЗА

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Защо няма":

    И ТО ЕРОТИЧНИ....ФАНТАСТИШ

    17:10 03.01.2026

  • 81 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хи хи":

    Точно ти
    Защо не си в окопа
    Да викаш
    Слава Путин
    И да умираш за него ,.
    Русораб Изфъскал?

    Коментиран от #85, #113

    17:11 03.01.2026

  • 82 Йеронимус БОШ

    4 2 Отговор
    Да живее СВОБОДАТА и ДЕМОКРАЦИЯТА !

    17:11 03.01.2026

  • 83 Обосновано предположение

    3 2 Отговор
    Сам се е предал и качил на хеликоптера!Затова е с жена си!

    17:11 03.01.2026

  • 84 Тръмп

    11 3 Отговор
    Ето това е вилика държава и армия, а не като Русия с над 2 млн загинали, четири години война, с над 700 хлиди войски там сега, с помощ от Корея, чипове от Китай от Европа за ракетите то не бяха специални части и неможаха да заловят Зеленски, а Тръмп с няколко париращи удара и хоп и Мадуро заловен и нищо неможеш да направи на АМерика а не някоя си петорязрядна ядрена държава да е втора в света и да боби наред и нищо и половина

    17:12 03.01.2026

  • 85 Хе Хе Хе

    1 5 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Ти сигурно си там и громиш руснаците ли ?

    17:12 03.01.2026

  • 86 Преведох го в гугъл

    7 1 Отговор

    До коментар #69 от "По Фокс Нюз има кадри и видеа":

    Това извика Мадуро на влизане в хеликоптера за уж съюзника си раша -
    Слаби, страхливи и безпомощни лъжци

    Коментиран от #90

    17:12 03.01.2026

  • 87 Наакали

    5 1 Отговор
    са се неколко диктатори.....

    17:13 03.01.2026

  • 88 Дик диверсанта

    6 1 Отговор
    Рос парчета, четете ли внимателно. разбрахте ли какво получава Китай?
    И чий нефт ще спре да внася. росийката ще продължи да губи приходи.

    17:14 03.01.2026

  • 89 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Руснаците са включили скрита дила-кавалерията. Нападат яхнали магарета и коне.

    17:14 03.01.2026

  • 90 Скоро и Аятолаха

    7 2 Отговор

    До коментар #86 от "Преведох го в гугъл":

    Ще проклина Раззия.

    17:14 03.01.2026

  • 91 Каяка Лас

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Сега":

    А защо не Урсуляка?

    17:14 03.01.2026

  • 92 НАРКОБОСОВЕТЕ

    2 3 Отговор
    Са ослушват като гърмени зайци.....некоя нощ да не ги отвлекат по долни гащи.

    17:14 03.01.2026

  • 93 Кутията на Пандора

    7 5 Отговор
    Отвличане на държавен глава, без доказани обвинения, без международен консенсус е бандитска, рекетьорска проява. Това е последният път, когато САЩ ще го направят, след това започва тяхната черна полоса.

    17:14 03.01.2026

  • 94 ван мaaмy

    5 3 Отговор
    Къв туризъм му организираха за половин час само. Хеликоптер, самолет, сега и разходка с лодка.

    17:14 03.01.2026

  • 95 Николас

    7 2 Отговор
    Осъществих американската мечта!

    17:14 03.01.2026

  • 96 Горски

    5 7 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски.

    Коментиран от #101, #128

    17:15 03.01.2026

  • 97 Ха ХаХа

    3 6 Отговор

    До коментар #60 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Заравяне живи соросите под Альоша

    17:15 03.01.2026

  • 98 Зелена карта

    6 3 Отговор
    Защо на Мадуро дадоха Зелена карта, а на Путин - не? Аятоллаха и той е мераклия?

    17:15 03.01.2026

  • 99 Тръмп

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Путин":

    Па ти.

    17:16 03.01.2026

  • 100 111

    6 2 Отговор
    Какво става с руската помощ? Само да попитам, ва..,.,,..,те.,,..,,.н,.,.ки

    Коментиран от #110

    17:16 03.01.2026

  • 101 Пора

    6 6 Отговор

    До коментар #96 от "Горски":

    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #115

    17:17 03.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Дик диверсанта

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Вашето мнение":

    Дебилче, базата в Катар е разрушена само във форумите и групите на рос дебилите. Нито една ракета от изстреляните от Иран към тази база не стигна до нея.

    17:17 03.01.2026

  • 104 Хе!

    7 1 Отговор
    Още щом Лукашенко го покани да го приюти в Минск, работата бе ясна! Защо не се възползва не знам! Може би защото произхожда от народа, а не е политик от елита и династията като Асад! Баща му не е бил президент като този на Асад, а самият той преди да наследи Чавес управляваше камион!

    17:17 03.01.2026

  • 105 кораб ги отдвел

    5 3 Отговор
    Отдеве ли ги Миленке.?Ти гледай някой вовата да не отдеве...

    17:17 03.01.2026

  • 106 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "Коуега":

    Моралният удар от Венецуела е по Путин....той ни са чува, ни са вижда....както КИМЧО и СИ.

    17:18 03.01.2026

  • 107 Съветник

    7 3 Отговор
    Путлера да има едно на ум ,какво може да му се случи .😂

    Коментиран от #114

    17:18 03.01.2026

  • 108 ТАВАРАШУТКИ

    5 4 Отговор
    Что такое. МОЧА ?

    Пие ли се ?

    Коментиран от #123

    17:18 03.01.2026

  • 109 КГБ охраната

    4 1 Отговор
    го е предала!И Путин е в играта!

    17:18 03.01.2026

  • 110 Остави ватенките на мира.

    3 3 Отговор

    До коментар #100 от "111":

    2026 ще правят опити пак да превземат Купянск и Покровск.Ама нещо месцето привършвало.

    Коментиран от #144

    17:19 03.01.2026

  • 111 САЩ е световен терорист

    5 2 Отговор
    Ако света си мълчи, утре ще има други потърпевши!

    17:19 03.01.2026

  • 112 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Току що Тръмп вкара двама емигранти незаконно в САЩ. Някой да му потърси сметка на тоя съсел.

    17:19 03.01.2026

  • 113 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Не съм в окопа щото Русия напредва и ша доде тука ,! Така казаха маленкий зеля и нато !!! Няма закво аз да ходя, те ша дойдат !!!

    Коментиран от #121

    17:19 03.01.2026

  • 114 Нали затова

    2 5 Отговор

    До коментар #107 от "Съветник":

    Звъни на Тръмп
    Да се оплаква
    Че Зеленски искал да го убие .

    А Че Путин и неговите ФСБ Сабаки
    Имат около 40 опита за
    Убийството на Зеленски.

    Коментиран от #118, #127, #130

    17:20 03.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Башар

    2 0 Отговор
    Николас, колко куфарчета носеше?

    Коментиран от #133

    17:21 03.01.2026

  • 117 oкокоp по пеньоар

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "остър завой":

    пoтвъpждaвaм че Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    17:21 03.01.2026

  • 118 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #114 от "Нали затова":

    винаги има за цел глупака!

    17:21 03.01.2026

  • 119 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пъ тоа":

    От кого се учи? Кога САЩ скалъпваха преврати Путин е бил лапешор...

    17:22 03.01.2026

  • 120 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Отива на майка ти между краката

    17:22 03.01.2026

  • 121 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Хи хи":

    Ша ги дочакаш ли......ако си жив де.

    17:22 03.01.2026

  • 122 От Нобеловият комитет

    2 1 Отговор
    Дончо, и6@ли сме та...нема награда, много буйстваш

    17:22 03.01.2026

  • 123 МОЧА

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "ТАВАРАШУТКИ":

    значи, да ти го нажмоча!

    17:23 03.01.2026

  • 124 ТАВАРАШУТКИ

    2 2 Отговор
    Сега разбрахте ли
    Че рано се радвахте
    Че Тръмп спечели Изборите ?

    Ако беше Байдън
    Или Камала Харис

    Кога щяха да ударят Иран
    Венецуела
    Или да помагат на Нетаняху ?

    Никога .

    Затова сега няма да ревете

    А подкрепяйте АГЕНТ КРАСНОВ.

    СУС СУС СУС ТАВАРАШУТКИ.

    Коментиран от #134

    17:23 03.01.2026

  • 125 Путин

    1 2 Отговор
    е наредил десант на кораба,да го освободи!И 3 подводници следят кораба!

    17:23 03.01.2026

  • 126 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    И аз съм съгласен че сега американците показаха на Путин как се прокарват американските интереси ...няма не искам няма недей ...!?А Путин така да се каже само се лигави!?Но пък от друга страна ми се струва че сега американците дадоха на Путин окончателен карт бланш - трябва да имаме търпение -какво ще се случи тия дни!?Апропо с тая операция би трябвало да са ужилени китайците -ама сега се разбира че доставките на петрол за Китай ще продължат безпроблемно -Тръмп!?Изглежда и китайските инвестиции няма да бъдат засегнати ...и тогава за какво е цялата тупурдия -намирисва ми на сделка за която знаят само трима посветени -познайте до 3 пъти кои!?...Сега си припомниха и едно изказване на Жириновски от преди 10 г. -Украйна ще бъде наша но Венецуела трябва да остане на САЩ!?...Но по -сериозно казано тази атака е много рискова според мен -от това печели най-много Брикс ЕС изглежда направо жалък -а може би не трябва да говорим за печалби а за преразпределяне на света ...!?

    17:24 03.01.2026

  • 127 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Нали затова":

    Какви 40 ,4000 са опитите за убийство на Зеленски.В 3999 от тях той е бил предозиран,а в другия случай е бил пренашмъркан.От Петров и Баширов,разбира се.

    17:24 03.01.2026

  • 128 Дик диверсанта

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Горски":

    Потвърждаваш това, което се знае за вас - не можете да четете или ако четете не разбирате.
    Няма жертви сред цивилното население на Венецуела и сред американските военни провели операцията в Каракас. За жертви от венецуелската армия не се говори.
    Целта на операцията е била да се изведе Мадуро, а не да има цжертви.
    Всичко е било планирано така, че венецуелската армия да бъде в състояние на невъзможност да даде сериозен отпор. ПВО, дотолкова, доколкото безаналоговото им руско е работело е било подтиснато (видно от летящите американски вертолети). Има няколко ракетни удара по военни бази, което е довело до шок, осигурил време за навлизане, осъществаване на операцията и изтегляне почти без съпротива.

    Коментиран от #153

    17:24 03.01.2026

  • 129 Русия попиля НАТО

    4 4 Отговор
    И защо не отведоха Путин от Москава и да му разграбят ресурсите ? А !?
    Защото Путин в украйна ги удари по наглите крадливи ръчички и сащ се върнаха към старите си обичайни бондитски грабежии на слабите беззащитни страни

    17:25 03.01.2026

  • 130 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Нали затова":

    Окачи се на първия клон тъпунгер

    17:25 03.01.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Г.Марков

    3 1 Отговор
    Не чувам Орбан и Фицо!?

    Коментиран от #136

    17:26 03.01.2026

  • 133 Дик диверсанта

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Башар":

    Два видях аз.
    Путин от два дни има три, затова в екипа, който ще го извежда от Москва трябва да има един човек повече - за третия куфар.

    17:26 03.01.2026

  • 134 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "ТАВАРАШУТКИ":

    А ти вече гласуваш с двете си ръце за Тръмпи.Така те искам.

    17:27 03.01.2026

  • 135 Мечков

    1 0 Отговор
    Време е за Посейдон !

    17:27 03.01.2026

  • 136 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "Г.Марков":

    Не чуваш и "мераклиите" :)

    17:28 03.01.2026

  • 137 Лукашенко

    1 1 Отговор
    затова му дадоха Орешник....

    17:28 03.01.2026

  • 138 Умен

    1 1 Отговор
    А тиквата и прасето кога?

    Коментиран от #149

    17:28 03.01.2026

  • 139 Хе!

    3 1 Отговор
    Ах! Пак сбърках! Обясних как и при нас демокрацията дойде без бой и ме унощожиха и сега не мога да обясня колко армия сме имали до 10 ноември и колко демократи и натовци се появиха на 11 ноември!?

    17:29 03.01.2026

  • 140 !!!?

    2 2 Отговор
    Тръмп хвана Мадуро на Путин...може да го изтъргува за Асад !

    Коментиран от #151

    17:29 03.01.2026

  • 141 Бъркаш го с някой друг

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мъни мъни мъни, животът е пари":

    Тръмп кога се е интересувал или говорил за демокрация?

    17:29 03.01.2026

  • 142 Тръмп

    0 1 Отговор
    е пииич !

    17:29 03.01.2026

  • 143 Сергей

    0 1 Отговор
    Не баится!Мьй асвабадим!

    17:31 03.01.2026

  • 144 И МАРИОПУЛ ГЛУПАКО

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Остави ватенките на мира.":

    ДАН ЗАБРАЙШ
    А ДЕЙСТВИЯТА НА САЩ ПРЕМАХВАТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД УТИЛИЗАЦИЯТА НА ВИШИ УКРАИНСКИ ПОЛИТИЦИ
    ЗЕЛЕНЧУКА ОСТАВА
    НЯМА КАК ДА СЕ НАМЕРИ ПО ТЪП

    17:31 03.01.2026

  • 145 Куба няма ядрени оръжия

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с питон.я":

    А води независима политика от 70 години. Факт.

    17:32 03.01.2026

  • 146 Нефтокуповач

    1 0 Отговор
    Китай може и да получи нефта но на каква цена и от кого?Ако ще от американската Шеврон,може и да го плати,ама на венецуелците.Фокс Нюз е на Мърдок,а кадрите са манипулация.

    17:32 03.01.2026

  • 147 Ти мани

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мъни мъни мъни, животът е пари":

    Ама света в момента е с толкова сринати ценности, че като стой и гледай след тероризъм може да спечели и Нобел за мир. 😄

    17:32 03.01.2026

  • 148 Плешива първопричина

    1 2 Отговор
    Красота. Един път педо тръмп да свърши нещо добре. Браво!

    17:32 03.01.2026

  • 149 Дедо Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Умен":

    Тиквата и Прасето ги научих да слушкат и затова още дълго ще папкат.

    17:32 03.01.2026

  • 150 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Да му мисли путин.......да се надява времето над Москва да не се просветли...........

    17:33 03.01.2026

  • 151 Неумен си

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "!!!?":

    И за чий му е Асад на Тръмпа?

    17:35 03.01.2026

  • 152 Хе!

    0 2 Отговор
    Ох! Не издържам! От Възраждане съм, по скоро бях, боли ме обърканата ми глава! Вчера еврото, днес този резил! Отказвам се от Кремал и подавам заявление да Явор Божанков! Калон арга, пара поте, казват елините - По добре късно, отколкото никога! Пасах кози там преди 20-25 години, но сега се осъзнах!

    17:37 03.01.2026

  • 153 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Дик диверсанта":

    Явно нямаш никаква представа от военно оборудване.
    Вертолетите са лесна мишена. Летят бавно и се свалят без проблем с ПЗРК.
    Тук се играе някакво театро, но какво ще се случи ... Предстои да видим :)

    17:38 03.01.2026

  • 154 Да го возят

    0 0 Отговор
    Аз не знаех че тровел американци и мигранти. Щом е картел за наркотици е потсъдно.

    17:41 03.01.2026