Мадуро и съпругата му са прехвърлени на кораб, който да ги отведе до Ню Йорк

Мадуро и съпругата му бяха изкарани от Венецуела с хеликоптер и качени на кораб, който ще ги отведе до Ню Йорк. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Те бяха транспортирани с хеликоптер и беше добър полет – сигурен съм, че им хареса. Но убиха много хора, не забравяйте това“, каза президентът на САЩ.
Той уточни пред Fox News, че операцията по залавянето на Мадуро е била планирана за преди 2-4 дни, но е отложена, заради лошите метеорологични условия.
Трябваше да направим това преди 4 дни, но времето не беше перфектно, а трябва да е такова, за да проведем операцията“, каза Тръмп. "Изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да тръгнем“, обясни той. САЩ са били готови и за втора вълна удари, но не е възникнала такава необходимост.
Тръмп още веднъж потвърди, че няма загинали или ранени от американска страна.
На въпрос дали ще ма проблеми с Китай, американският президент отговори, че не очаква такива, тъй като китай "ще си получи нефта".
1 ганди
Как може да избяга от Венецуела, в такъв момент?!?
Коментиран от #10, #44, #51, #52
16:52 03.01.2026
2 Аман
16:53 03.01.2026
3 Асдф
16:53 03.01.2026
4 Въпросче
Коментиран от #25, #74
16:55 03.01.2026
5 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
Коментиран от #13, #30, #47, #64
16:55 03.01.2026
6 всеки предварително
16:55 03.01.2026
7 Последния Софиянец
16:55 03.01.2026
8 Мъни мъни мъни, животът е пари
Коментиран от #141, #147
16:56 03.01.2026
9 виктория
16:56 03.01.2026
10 Хаха
До коментар #1 от "ганди":Айде стига. Знаем тая песен. Всички държави, които не са щатски подлоги тънат в нищета и ги управляват режими. А шараните вярват и блеят.
16:56 03.01.2026
11 Защо няма
Коментиран от #39, #80
16:57 03.01.2026
12 Пиночет
16:57 03.01.2026
13 Вашето мнение
До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":Слави си бе, кой ти пречи. Както казах СВО освен пряка денацификация постига и косвена. Такива психясали като теб вече за нищо не стават.
16:57 03.01.2026
14 Боруна Лом
16:58 03.01.2026
15 Владимир Путин, президент
Усетете разликата и вижте как са провежда законосъобразна, цивилизована СВО !!!
Е ....500 000 мои съграждани погибли на вятъра, но Русия има още много. Рассия сила 🎅
Коментиран от #37
16:58 03.01.2026
16 Гост
Коментиран от #26, #42
16:59 03.01.2026
17 оня с питон.я
Коментиран от #145
16:59 03.01.2026
18 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #32
16:59 03.01.2026
19 Съдия Дред
16:59 03.01.2026
20 Малий
16:59 03.01.2026
21 хо-хо ! 🎅🏼
Коментиран от #126
17:00 03.01.2026
22 симха
17:00 03.01.2026
23 Счетоводителя
17:00 03.01.2026
24 Публикувани са кадри във Фокс Нюз
17:00 03.01.2026
25 Точно!
До коментар #4 от "Въпросче":Няколко бункерни останаха.НО дебелият Ким ще го оставят.За атракция.
Коментиран от #34, #38
17:00 03.01.2026
26 оня с питон.я
До коментар #16 от "Гост":Нещо, което Русия трябва да направи с Украйна, балтийските республики и Финландия. Тръмп изнася нагледен урок на Путин.
Коментиран от #49
17:00 03.01.2026
27 Направо
17:00 03.01.2026
29 сашо рома
17:00 03.01.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":Отпадък ще летиш в Белене понеже продадоха българите в Украйна на които наркомана смени българските имена и националност
Там заради предатели като теб вече няма българи
17:01 03.01.2026
31 остър завой
Коментиран от #117
17:01 03.01.2026
32 Не е демократично
До коментар #18 от "Лицемерни 60клуци":Демокрацията е друго нещо, което все още е непознато за теб. Никой няма да ти плати, за да го научиш.
Коментиран от #73
17:01 03.01.2026
33 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #70
17:01 03.01.2026
34 оня с питон.я
До коментар #25 от "Точно!":Хаха. Смеят ли да не го оставят. Ким не е Путин, при него нещата са прости и ясни.
17:01 03.01.2026
35 Милен
17:02 03.01.2026
37 Вашето мнение
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":К.у...чо, колко села превзеха щатите във Венецуела? Отвлякоха президент, след подготвян преврат, нищо друго не са направили. да ти припомням ли колко бързо си обраха крушите от Иран, след като иранците им разрушиха базата в Катар, докато краварите мигаха на парцали.
Коментиран от #50, #71, #103
17:02 03.01.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Точно!":Ким ще го хванат за мундщука.
Атом има бе Льольо
17:02 03.01.2026
39 Публикувах снимки в ком.24
До коментар #11 от "Защо няма":Има и цели видеа но няма как да ги прикача тук...Мадуро със сълзи на очи го извеждат Американските тюлени
17:03 03.01.2026
40 Мъдурката
17:03 03.01.2026
41 Путиноид
Са го хванали на Калъп със Женка му.
Бързо точно ясно.
Коментиран от #55
17:03 03.01.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Гост":"...Какво е това нещо????.."
Нещото е далеч по-добро от разхлопана лада, 1млн убити и половин изгорена страна.
Это Америка мабой 👍
17:03 03.01.2026
44 "Венецуелския народ страда"?
До коментар #1 от "ганди":Защо ? Да не са минали на евро ?
17:03 03.01.2026
45 как сащ ограбват петрола
17:03 03.01.2026
46 Евреина Кобзон
Какви Страховити Предупреждения имаше
Към Тръмп
От Мадуро.
Нашето Руско ПВО
С-300
Е разположено на Границата .
Не си и мислете да ни нападате .
ГДЕ ПВО
ТАВАРИШ МЪДУРО?
17:03 03.01.2026
47 Евроджeндър
До коментар #5 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":СЛАВА НА УCPАЙНА, СЛАВА НА ПEДAЛИТЕ!
Коментиран от #58, #65, #72
17:03 03.01.2026
48 койдазнай
17:04 03.01.2026
49 Дост
До коментар #26 от "оня с питон.я":Пробва да го направи, но в Украйна президентът е избран на демократични избори и армията и народът не позволиха това да се случи.
17:04 03.01.2026
50 Д.пръча
До коментар #37 от "Вашето мнение":Влизал ли си скоро в багажник?
17:05 03.01.2026
51 Зъл пес
До коментар #1 от "ганди":Хайде и наш мунчо на корабче.
17:05 03.01.2026
52 Ха ха ха
До коментар #1 от "ганди":Мадуро е арестуван от американските специални части, а не е избягал.
17:05 03.01.2026
53 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА
17:05 03.01.2026
54 Б.си бokлyka !
От npocт шофьор стана цар на Венецуела , а сега спечели "Зелена карта", без изобщо да е кандидатствал.
17:05 03.01.2026
55 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Путиноид":Спокойно паве розово, тангото е бавно...
17:05 03.01.2026
56 Сега
Коментиран от #91
17:05 03.01.2026
57 Криворазбрана демокрация
Коментиран от #63
17:06 03.01.2026
58 Синчето на Соловьов
До коментар #47 от "Евроджeндър":Слава и на мен.....
17:06 03.01.2026
59 Ел Чапо
Добра компания .
Нарко Купонът в затвора започва.
17:06 03.01.2026
61 Ха така
Коментиран от #77
17:07 03.01.2026
62 Ами
Спокойно ... Имайте търпение. Шоуто тепърва започва :)
17:07 03.01.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #57 от "Криворазбрана демокрация":Учи са от Путин....в Украйна.
Коментиран от #119
17:07 03.01.2026
65 Червено Гейзърче
До коментар #47 от "Евроджeндър":Това ли успя да измислиш ?
17:07 03.01.2026
66 Дон Корлеоне
17:07 03.01.2026
67 Хи хи
Коментиран от #81
17:07 03.01.2026
68 Аятолаха
17:07 03.01.2026
69 По Фокс Нюз има кадри и видеа
Коментиран от #86
17:08 03.01.2026
70 Коуега
До коментар #33 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Ти ако не забъркаш Путин и руснаците във всеки коментар, няма да заспиш бре.Успокой се.
Коментиран от #106
17:08 03.01.2026
71 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Вашето мнение":"...колко села превзеха щатите във Венецуела..."
Пачему Америка трябва да превзема Венецуела с кръв, след като може я купи три пъти за шепа прясно напечатани долари ? Ты дypак, да ?
Само моята Русия е спасобна да загуби една спечелена война и Четири Года да мре на фронта от некадърност.
17:08 03.01.2026
72 Силвестърчо съм
До коментар #47 от "Евроджeндър":Синчето на Цомчо.
Слава и на мен.
17:08 03.01.2026
73 Ко каза, ко?
До коментар #32 от "Не е демократично":Не ти разбрахме репликата?
17:09 03.01.2026
74 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Въпросче":И това ще стане, на след Пу. Т. ьо !
17:09 03.01.2026
75 Госпожо Милена
17:09 03.01.2026
76 Путин
Коментиран от #99
17:10 03.01.2026
77 Българин
До коментар #61 от "Ха така":За 4 години руснаците превзеха Купянск 3 пъти. И сега пак ще го превземат!
Коментиран от #89
17:10 03.01.2026
78 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
17:10 03.01.2026
79 Доналд съркъс
17:10 03.01.2026
80 ВМИМОЗА
До коментар #11 от "Защо няма":И ТО ЕРОТИЧНИ....ФАНТАСТИШ
17:10 03.01.2026
81 Хахахаха
До коментар #67 от "Хи хи":Точно ти
Защо не си в окопа
Да викаш
Слава Путин
И да умираш за него ,.
Русораб Изфъскал?
Коментиран от #85, #113
17:11 03.01.2026
82 Йеронимус БОШ
17:11 03.01.2026
83 Обосновано предположение
17:11 03.01.2026
84 Тръмп
17:12 03.01.2026
85 Хе Хе Хе
До коментар #81 от "Хахахаха":Ти сигурно си там и громиш руснаците ли ?
17:12 03.01.2026
86 Преведох го в гугъл
До коментар #69 от "По Фокс Нюз има кадри и видеа":Това извика Мадуро на влизане в хеликоптера за уж съюзника си раша -
Слаби, страхливи и безпомощни лъжци
Коментиран от #90
17:12 03.01.2026
87 Наакали
17:13 03.01.2026
88 Дик диверсанта
И чий нефт ще спре да внася. росийката ще продължи да губи приходи.
17:14 03.01.2026
89 Механик
До коментар #77 от "Българин":Руснаците са включили скрита дила-кавалерията. Нападат яхнали магарета и коне.
17:14 03.01.2026
90 Скоро и Аятолаха
До коментар #86 от "Преведох го в гугъл":Ще проклина Раззия.
17:14 03.01.2026
91 Каяка Лас
До коментар #56 от "Сега":А защо не Урсуляка?
17:14 03.01.2026
92 НАРКОБОСОВЕТЕ
17:14 03.01.2026
93 Кутията на Пандора
17:14 03.01.2026
94 ван мaaмy
17:14 03.01.2026
95 Николас
17:14 03.01.2026
96 Горски
Коментиран от #101, #128
17:15 03.01.2026
97 Ха ХаХа
До коментар #60 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Заравяне живи соросите под Альоша
17:15 03.01.2026
98 Зелена карта
17:15 03.01.2026
99 Тръмп
До коментар #76 от "Путин":Па ти.
17:16 03.01.2026
100 111
Коментиран от #110
17:16 03.01.2026
101 Пора
До коментар #96 от "Горски":Путинова русия си отива.
Коментиран от #115
17:17 03.01.2026
103 Дик диверсанта
До коментар #37 от "Вашето мнение":Дебилче, базата в Катар е разрушена само във форумите и групите на рос дебилите. Нито една ракета от изстреляните от Иран към тази база не стигна до нея.
17:17 03.01.2026
104 Хе!
17:17 03.01.2026
105 кораб ги отдвел
17:17 03.01.2026
106 Я пъ тоа
До коментар #70 от "Коуега":Моралният удар от Венецуела е по Путин....той ни са чува, ни са вижда....както КИМЧО и СИ.
17:18 03.01.2026
107 Съветник
Коментиран от #114
17:18 03.01.2026
108 ТАВАРАШУТКИ
Пие ли се ?
Коментиран от #123
17:18 03.01.2026
109 КГБ охраната
17:18 03.01.2026
110 Остави ватенките на мира.
До коментар #100 от "111":2026 ще правят опити пак да превземат Купянск и Покровск.Ама нещо месцето привършвало.
Коментиран от #144
17:19 03.01.2026
111 САЩ е световен терорист
17:19 03.01.2026
112 стоян георгиев
17:19 03.01.2026
113 Хи хи
До коментар #81 от "Хахахаха":Не съм в окопа щото Русия напредва и ша доде тука ,! Така казаха маленкий зеля и нато !!! Няма закво аз да ходя, те ша дойдат !!!
Коментиран от #121
17:19 03.01.2026
114 Нали затова
До коментар #107 от "Съветник":Звъни на Тръмп
Да се оплаква
Че Зеленски искал да го убие .
А Че Путин и неговите ФСБ Сабаки
Имат около 40 опита за
Убийството на Зеленски.
Коментиран от #118, #127, #130
17:20 03.01.2026
116 Башар
Коментиран от #133
17:21 03.01.2026
117 oкокоp по пеньоар
До коментар #31 от "остър завой":пoтвъpждaвaм че Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!
17:21 03.01.2026
118 Пропагандата
До коментар #114 от "Нали затова":винаги има за цел глупака!
17:21 03.01.2026
119 Пилотът Гошу
До коментар #63 от "Я пъ тоа":От кого се учи? Кога САЩ скалъпваха преврати Путин е бил лапешор...
17:22 03.01.2026
120 Ха ХаХа
17:22 03.01.2026
121 Я пъ тоа
До коментар #113 от "Хи хи":Ша ги дочакаш ли......ако си жив де.
17:22 03.01.2026
122 От Нобеловият комитет
17:22 03.01.2026
123 МОЧА
До коментар #108 от "ТАВАРАШУТКИ":значи, да ти го нажмоча!
17:23 03.01.2026
124 ТАВАРАШУТКИ
Че рано се радвахте
Че Тръмп спечели Изборите ?
Ако беше Байдън
Или Камала Харис
Кога щяха да ударят Иран
Венецуела
Или да помагат на Нетаняху ?
Никога .
Затова сега няма да ревете
А подкрепяйте АГЕНТ КРАСНОВ.
СУС СУС СУС ТАВАРАШУТКИ.
Коментиран от #134
17:23 03.01.2026
125 Путин
17:23 03.01.2026
126 не може да бъде
До коментар #21 от "хо-хо ! 🎅🏼":И аз съм съгласен че сега американците показаха на Путин как се прокарват американските интереси ...няма не искам няма недей ...!?А Путин така да се каже само се лигави!?Но пък от друга страна ми се струва че сега американците дадоха на Путин окончателен карт бланш - трябва да имаме търпение -какво ще се случи тия дни!?Апропо с тая операция би трябвало да са ужилени китайците -ама сега се разбира че доставките на петрол за Китай ще продължат безпроблемно -Тръмп!?Изглежда и китайските инвестиции няма да бъдат засегнати ...и тогава за какво е цялата тупурдия -намирисва ми на сделка за която знаят само трима посветени -познайте до 3 пъти кои!?...Сега си припомниха и едно изказване на Жириновски от преди 10 г. -Украйна ще бъде наша но Венецуела трябва да остане на САЩ!?...Но по -сериозно казано тази атака е много рискова според мен -от това печели най-много Брикс ЕС изглежда направо жалък -а може би не трябва да говорим за печалби а за преразпределяне на света ...!?
17:24 03.01.2026
127 Ха ха
До коментар #114 от "Нали затова":Какви 40 ,4000 са опитите за убийство на Зеленски.В 3999 от тях той е бил предозиран,а в другия случай е бил пренашмъркан.От Петров и Баширов,разбира се.
17:24 03.01.2026
128 Дик диверсанта
До коментар #96 от "Горски":Потвърждаваш това, което се знае за вас - не можете да четете или ако четете не разбирате.
Няма жертви сред цивилното население на Венецуела и сред американските военни провели операцията в Каракас. За жертви от венецуелската армия не се говори.
Целта на операцията е била да се изведе Мадуро, а не да има цжертви.
Всичко е било планирано така, че венецуелската армия да бъде в състояние на невъзможност да даде сериозен отпор. ПВО, дотолкова, доколкото безаналоговото им руско е работело е било подтиснато (видно от летящите американски вертолети). Има няколко ракетни удара по военни бази, което е довело до шок, осигурил време за навлизане, осъществаване на операцията и изтегляне почти без съпротива.
Коментиран от #153
17:24 03.01.2026
129 Русия попиля НАТО
Защото Путин в украйна ги удари по наглите крадливи ръчички и сащ се върнаха към старите си обичайни бондитски грабежии на слабите беззащитни страни
17:25 03.01.2026
130 Ха ХаХа
До коментар #114 от "Нали затова":Окачи се на първия клон тъпунгер
17:25 03.01.2026
132 Г.Марков
Коментиран от #136
17:26 03.01.2026
133 Дик диверсанта
До коментар #116 от "Башар":Два видях аз.
Путин от два дни има три, затова в екипа, който ще го извежда от Москва трябва да има един човек повече - за третия куфар.
17:26 03.01.2026
134 Хаха
До коментар #124 от "ТАВАРАШУТКИ":А ти вече гласуваш с двете си ръце за Тръмпи.Така те искам.
17:27 03.01.2026
135 Мечков
17:27 03.01.2026
136 Ами
До коментар #132 от "Г.Марков":Не чуваш и "мераклиите" :)
17:28 03.01.2026
137 Лукашенко
17:28 03.01.2026
138 Умен
Коментиран от #149
17:28 03.01.2026
139 Хе!
17:29 03.01.2026
140 !!!?
Коментиран от #151
17:29 03.01.2026
141 Бъркаш го с някой друг
До коментар #8 от "Мъни мъни мъни, животът е пари":Тръмп кога се е интересувал или говорил за демокрация?
17:29 03.01.2026
142 Тръмп
17:29 03.01.2026
143 Сергей
17:31 03.01.2026
144 И МАРИОПУЛ ГЛУПАКО
До коментар #110 от "Остави ватенките на мира.":ДАН ЗАБРАЙШ
А ДЕЙСТВИЯТА НА САЩ ПРЕМАХВАТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД УТИЛИЗАЦИЯТА НА ВИШИ УКРАИНСКИ ПОЛИТИЦИ
ЗЕЛЕНЧУКА ОСТАВА
НЯМА КАК ДА СЕ НАМЕРИ ПО ТЪП
17:31 03.01.2026
145 Куба няма ядрени оръжия
До коментар #17 от "оня с питон.я":А води независима политика от 70 години. Факт.
17:32 03.01.2026
146 Нефтокуповач
17:32 03.01.2026
147 Ти мани
До коментар #8 от "Мъни мъни мъни, животът е пари":Ама света в момента е с толкова сринати ценности, че като стой и гледай след тероризъм може да спечели и Нобел за мир. 😄
17:32 03.01.2026
148 Плешива първопричина
17:32 03.01.2026
149 Дедо Дони
До коментар #138 от "Умен":Тиквата и Прасето ги научих да слушкат и затова още дълго ще папкат.
17:32 03.01.2026
150 Ха ха ха
17:33 03.01.2026
151 Неумен си
До коментар #140 от "!!!?":И за чий му е Асад на Тръмпа?
17:35 03.01.2026
152 Хе!
17:37 03.01.2026
153 Ами
До коментар #128 от "Дик диверсанта":Явно нямаш никаква представа от военно оборудване.
Вертолетите са лесна мишена. Летят бавно и се свалят без проблем с ПЗРК.
Тук се играе някакво театро, но какво ще се случи ... Предстои да видим :)
17:38 03.01.2026
154 Да го возят
17:41 03.01.2026