Мадуро и съпругата му са прехвърлени на кораб, който да ги отведе до Ню Йорк

Мадуро и съпругата му бяха изкарани от Венецуела с хеликоптер и качени на кораб, който ще ги отведе до Ню Йорк. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Те бяха транспортирани с хеликоптер и беше добър полет – сигурен съм, че им хареса. Но убиха много хора, не забравяйте това“, каза президентът на САЩ.

Той уточни пред Fox News, че операцията по залавянето на Мадуро е била планирана за преди 2-4 дни, но е отложена, заради лошите метеорологични условия.

Трябваше да направим това преди 4 дни, но времето не беше перфектно, а трябва да е такова, за да проведем операцията“, каза Тръмп. "Изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да тръгнем“, обясни той. САЩ са били готови и за втора вълна удари, но не е възникнала такава необходимост.

Тръмп още веднъж потвърди, че няма загинали или ранени от американска страна.

На въпрос дали ще ма проблеми с Китай, американският президент отговори, че не очаква такива, тъй като китай "ще си получи нефта".