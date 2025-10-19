Фаталната зивисимост на Сърбия от нефта на Русия

Сърбия има сериозни проблеми заради сделка с Русия от 2008 година: тогава сръбската държавна нефтена компания NIS (Naftna Industrija Srbije), която бе в много тежко финансово състояние, бе продадена на руския държавен нефтен концерн "Газпром нефт", припомня германската обществена телевизия АРД. Тогава Сърбия се е надявала както на икономически, така и на политически предимства - най-вече на руска подкрепа в конфликта с Косово.

Днес "Газпром нефт" и "Газпром" притежават 56 процента от NIS. По тази причина през януари т.г. сръбската нефтена компания бе включена в санкционния пакет на САЩ срещу руската енергийна икономика.

Доставките са прекратени

Това, че е засегнат най-важният сръбски нефтен концерн, е подобно на геополитически скандал, обяснява сръбската енергийна министърка Дубравка Джедович Ханданович. "Санкциите не са въведени нито заради Сърбия, нито заради сръбското правителство. Американският президент Джо Байдън ги наложи в края на своя мандат срещу Русия и нейния енергиен сектор. За нас NIS е много важен и е от екзистенциално значение. Ние като страна сме засегнати от това, че две велики сили водят своите войни", казва Джедович Ханданович, цитирана от АРД.

Наскоро след това президент на САЩ стана Доналд Тръмп и за NIS бяха приети изключения от санкциите, за да не бъде застрашено енергоснабдяването в Сърбия. Но от девети октомври насам на това бе сложен край - повече изключителни правила няма, NIS наистина попада под удара на санкциите и отраженията вече са осезаеми.

Тъй като Сърбия покрива по-малко от една четвърт от потребностите си от суров петрол със собствено производство, страната получава горивото най-вече от държави като Казахстан, Азербайджан или Нигерия. То се доставя с танкери до Хървия и оттам стига до Сърбия по тръбопровод. След влизането в сила на американските санкции, хърватското дружество JANAF, което експлоатира тръбопровода, прекрати доставките за NIS.

Упреци към сръбското правителство

Сръбската опозиция отправя критики: президентът Александър Вучич не бил предприел нищо срещу зависимостта от Русия. При това отдавна е било ясно, че в някой момент санкциите на САЩ наистина ще влязат в сила, посочва пред АРД икономическият експерт от опозиционната Социладемократическа партия SSP Душан Никезич.

"Учуден съм от безотговорното отношение на правителството към този проблем. Сега енергийната министърка ни казва, че само сме чакали мениджмънтът на NIS да подготви някакъв план", казва Никезич. Той изтъква, че Вучич многократно е имал възможността да разговаря с руския президент Владимир Путин за проблема. "Резултатът е, че Путин каза: "Ще ви врътнем и кранчето за газа".

Договорът за газ е продължен само до края на годината

Що се отнася до доставките на газ, през май изтече десетгодишният договор за газа, сключен с "Газпром", обяснява АРД. След тогава е бил продължен от руската страна само до края на годината.

Сега в Сърбия се спекулира, че по този начин Русия иска да окаже натиск, така че концернът NIS да не стане отново собственост на сръбската държава. Руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко обаче уверява: "Ние няма да спрем доставките на газ за Сърбия - ще ги продължим на най-добрата цена".

Сърбия да изкупи дяловете си обратно?

Сръбският президент Александър Вучич се срещна преди няколко дни с ръководителя на "Газпром нефт" Александър Дюков и с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, за да обсъждат темата NIS. Така и не бе казано какво ще е крайното решение, но Вучич обеща на сърбите, че енергийна криза няма да има, пише АРД.

"Времената не са леки. Но мога да уверя гражданите на Сърбия, че липса на петрол или на петролни деривати, или пък енергийна криза в страната няма да има. Нашите руски приятели разбраха посланието ни, а ние разбрахме какви са техните интереси. Ние ще направим в тактически и стратегически план най-доброто за Сърбия", каза Вучич.

Сръбските медии били научили от различни източници, че сръбската държава планира да откупи обратно част от дяловете в NIS, така че руските държавни концерни вече да не са мажоритарни собственици. А ако някой ден ситуацията за Русия на международно ниво се "нормализира", дяловете отново биха могли да бъдат препородадени, гласял планът.

Задава ли се енергийна криза?

В Сърбия засега енергийни проблеми няма, посочва германската обществена медия. Но някои сърби се опасяват, че отново ще им се наложи да купуват бензин в туби, както през 1990-те. Гражданите вече усещат първите отражения на санкциите - в бензиностанциите на NIS и "Газпром" в Сърбия вече не може да се плаща с кредитните карти Visa, Mastercard и American Express.

Автор: Оливер Соос (ARD)