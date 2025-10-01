Новини
Politico: България ще спре руския газ за Унгария и Словакия
  Тема: Украйна

Politico: България ще спре руския газ за Унгария и Словакия

1 Октомври, 2025 08:12

България подкрепя напълно плана на ЕК за спиране на вноса на руски природен газ в ЕС до края на 2027 година

Politico: България ще спре руския газ за Унгария и Словакия - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

България подкрепя плана на Европейския съюз (ЕС) за спиране на вноса на руски газ до края на 2027 година. През България обаче преминава „Турски поток“ – последният газопровод, по който газ от Русия се транспортира към ЕС. Конкретно това означава, че Унгария и Словакия ще загубят възможността да продължат да купуват газ от Русия, пише Politico.

„Като държава-членка на ЕС, България действа в съответствие с европейското законодателство и политика, включително (предлаганото – бел. ред.) поетапно спиране (на вноса на руски газ – бел. ред.) до края на 2027 г.“, заяви в интервю за престижното издание българският министър на енергетиката Жечо Станков. По думите му се очаква до 1 януари 2028 г. потреблението на руски газ в Европа да бъде напълно преустановено.

Още новини от Украйна

Няколко дни по-рано, след като в ООН Доналд Тръмп призова Европа да спре да купува енергоносители от Русия, българският министър-председател Росен Желязков обеща: „Ние (...) ще се присъединим към решенията на ЕС да прекратим договорите за използване или транзит на руски природен газ в краткосрочен план“.

Будапеща и Братислава не желаят да прекратят вноса от Русия

Според журналисти, намерението на София да подкрепи усилията на ЕС за отказ от руския газ може да предизвика сериозни притеснения в Будапеща и Братислава. Унгария и Словакия сега набавят около 70% от необходимия си природен газ от Русия. Двете страни, които също са членки на ЕС, предполагат, че спирането на руските доставки ще доведе до скок в цените на енергията на вътрешните им пазари.

Междувременно експерти посочват, че Унгария и Словакия могат да компенсират липсата на руски газ чрез закупуване на втечнен природен газ, който постъпва в ЕС през терминали в Норвегия. Според министър Станков България води „конструктивни дискусии със своите колеги в региона за възможността да участват съвместно в търгове за закупуване на американски втечнен газ“.

Увеличени доставки на руски втечнен газ в ЕС

Междувременно природозащитната организация "Грийнпийс" публикува проучване, според което паралелно с намаляването на доставките на руски природен газ по тръбопроводи към ЕС са се увеличили доставките с танкери на руски втечнен природен газ към ЕС.

На 19 септември Европейската комисия (ЕК) представи 19-ия пакет от санкции срещу Русия, който, наред с другото, предвижда и забрана на вноса на руски втечнен природен газ в ЕС от януари 2027 г. и пълна забрана на транзакциите с руските енергийни компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“ .

На този фон от "Грийнпийс" предупреждават за опасността от това, ЕС да развие енергийна зависимост от САЩ.

Автор: Александра Иванова


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    8 19 Отговор
    България няма да спре руския газ за Унгария и Словакия, а ще сложи едно данъче
    от 3 млрд. евро годишно за транзит.

    Коментиран от #20

    08:14 01.10.2025

  • 2 Пич

    36 5 Отговор
    Тук управляват такива идиоти , че нищо чудно да го направят !!! Единственото за което мислят е , да не ги бутне някой от клона на който скачат , за да може да продължат да крадат ! Национална мисъл - никаква !!!

    Коментиран от #8

    08:15 01.10.2025

  • 3 Българите са Политически Коректен

    28 2 Отговор
    Куц Кон който най обича да се прострелва в кракът.😁
    Да Живее България.😁Бам.

    08:17 01.10.2025

  • 4 Защото

    24 2 Отговор
    България пак е на грешната страна !

    Коментиран от #13

    08:19 01.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    23 1 Отговор
    НАШИТЕ УПРАВНИЦИ ДО ЕДИН В ПАНДЕЛАТА!

    08:19 01.10.2025

  • 6 Майстора

    17 0 Отговор
    До 2027 я камилата, я камиларя.

    08:20 01.10.2025

  • 7 Поправка

    17 0 Отговор
    Politico: ПосолствоТО в България ще спре руския газ за Унгария и Словакия

    08:20 01.10.2025

  • 8 Ти си идиота

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    България транзитира руски газ на загуба!

    Коментиран от #17, #19

    08:24 01.10.2025

  • 9 Трол

    11 1 Отговор
    Словаците и унгарците ще бъдат много доволни от българската стратегическа партньорска солидарност.

    08:24 01.10.2025

  • 10 Българин

    5 2 Отговор
    Това е абсолютно неправилно.Отношенията между България с Унгария и Словакия рязко ще се влошат.Какви и..иоти само ни управляват! Всички ще ги съди народа!Продажници.

    08:26 01.10.2025

  • 11 хотел хаяши

    4 0 Отговор
    Така се вдига хотел с чиновническа заплата.Спира се всичко което трупа в офшорки.

    08:26 01.10.2025

  • 12 Георгиев

    4 1 Отговор
    ЕК не се интересува от бита, икономиката, енергетиката на Европа. Интересува се единствено как да се прави мръсно на Русия. Това е шопската философия: "не сакам на мен да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле". Докъде я докарахме с тази икономическа война - началото на ТСВ. Добре трябва да преценят - и онези в Европа и нашите мсйкопродавковци докъде е позволено и до колко могат да притискат и се гаврят с народите си. Забави се развитието на цивилизацията, с опасност да се подмени с нова.

    08:27 01.10.2025

  • 13 Така

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Защото":

    си мислиш

    08:27 01.10.2025

  • 14 Ще бъде интересно

    6 1 Отговор
    Някой ще се простреля може би смъртоностно
    Да видим кой ще бъде той

    08:28 01.10.2025

  • 15 Намерете видеото,от където е снимката!

    2 1 Отговор
    И ще видите,че всички въртят крана на...
    ЗАТВАРЯНЕ...😂!

    08:29 01.10.2025

  • 16 нищо от руските Фашисти

    1 2 Отговор
    Не купувайте братя, Нищо от Фашистка русия!

    08:29 01.10.2025

  • 17 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си идиота":

    То и вие паветниците транзитирате само гАз !!!

    08:29 01.10.2025

  • 18 Как ще спре

    3 0 Отговор
    България, руския газ бре. Тръмп каза, че за Орбан и Фицо може той разреши и каза приятел в нужда се познава. Ще има нов магнитси за българското управление скоро. Не могеш да не слушаш, който трябва. Водопада май ще прелее в река.

    08:29 01.10.2025

  • 19 АМА ВЕРНО ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си идиота":

    ОСВЕН ЧЕ СИ ЕДЕОТ
    АМИ И СЕ ГОРДЕЕШ С ТОВА
    ЕИ ЗАРАД ТАКВИЗ КРЕ....ТЕНИ
    НЯМА ЧЕТИРИ БЛОКА В КОЗЛОДУЙ
    НЯМА АЕЦ БЕЛЕНЕ
    НЯМА БУРГАС АЛЕКСАНДРОПУЛИС
    НЯМА ЮЖЕН ПОТОК
    НЯМА И КАСКАДА АРДА

    08:30 01.10.2025

  • 20 дзън си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Зависи какво ще нареди Тръмп на наш РоскУ ДжилезкуФ...!

    08:30 01.10.2025