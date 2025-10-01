Politico: България ще спре руския газ за Унгария и Словакия

България подкрепя плана на Европейския съюз (ЕС) за спиране на вноса на руски газ до края на 2027 година. През България обаче преминава „Турски поток“ – последният газопровод, по който газ от Русия се транспортира към ЕС. Конкретно това означава, че Унгария и Словакия ще загубят възможността да продължат да купуват газ от Русия, пише Politico.
„Като държава-членка на ЕС, България действа в съответствие с европейското законодателство и политика, включително (предлаганото – бел. ред.) поетапно спиране (на вноса на руски газ – бел. ред.) до края на 2027 г.“, заяви в интервю за престижното издание българският министър на енергетиката Жечо Станков. По думите му се очаква до 1 януари 2028 г. потреблението на руски газ в Европа да бъде напълно преустановено.
Няколко дни по-рано, след като в ООН Доналд Тръмп призова Европа да спре да купува енергоносители от Русия, българският министър-председател Росен Желязков обеща: „Ние (...) ще се присъединим към решенията на ЕС да прекратим договорите за използване или транзит на руски природен газ в краткосрочен план“.
Будапеща и Братислава не желаят да прекратят вноса от Русия
Според журналисти, намерението на София да подкрепи усилията на ЕС за отказ от руския газ може да предизвика сериозни притеснения в Будапеща и Братислава. Унгария и Словакия сега набавят около 70% от необходимия си природен газ от Русия. Двете страни, които също са членки на ЕС, предполагат, че спирането на руските доставки ще доведе до скок в цените на енергията на вътрешните им пазари.
Междувременно експерти посочват, че Унгария и Словакия могат да компенсират липсата на руски газ чрез закупуване на втечнен природен газ, който постъпва в ЕС през терминали в Норвегия. Според министър Станков България води „конструктивни дискусии със своите колеги в региона за възможността да участват съвместно в търгове за закупуване на американски втечнен газ“.
Увеличени доставки на руски втечнен газ в ЕС
Междувременно природозащитната организация "Грийнпийс" публикува проучване, според което паралелно с намаляването на доставките на руски природен газ по тръбопроводи към ЕС са се увеличили доставките с танкери на руски втечнен природен газ към ЕС.
На 19 септември Европейската комисия (ЕК) представи 19-ия пакет от санкции срещу Русия, който, наред с другото, предвижда и забрана на вноса на руски втечнен природен газ в ЕС от януари 2027 г. и пълна забрана на транзакциите с руските енергийни компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“ .
На този фон от "Грийнпийс" предупреждават за опасността от това, ЕС да развие енергийна зависимост от САЩ.
Автор: Александра Иванова
1 си дзън
от 3 млрд. евро годишно за транзит.
Коментиран от #20
08:14 01.10.2025
2 Пич
Коментиран от #8
08:15 01.10.2025
3 Българите са Политически Коректен
Да Живее България.😁Бам.
08:17 01.10.2025
4 Защото
Коментиран от #13
08:19 01.10.2025
5 Боруна Лом
08:19 01.10.2025
6 Майстора
08:20 01.10.2025
7 Поправка
08:20 01.10.2025
8 Ти си идиота
До коментар #2 от "Пич":България транзитира руски газ на загуба!
Коментиран от #17, #19
08:24 01.10.2025
9 Трол
08:24 01.10.2025
10 Българин
08:26 01.10.2025
11 хотел хаяши
08:26 01.10.2025
12 Георгиев
08:27 01.10.2025
13 Така
До коментар #4 от "Защото":си мислиш
08:27 01.10.2025
14 Ще бъде интересно
Да видим кой ще бъде той
08:28 01.10.2025
15 Намерете видеото,от където е снимката!
ЗАТВАРЯНЕ...😂!
08:29 01.10.2025
16 нищо от руските Фашисти
08:29 01.10.2025
17 Пич
До коментар #8 от "Ти си идиота":То и вие паветниците транзитирате само гАз !!!
08:29 01.10.2025
18 Как ще спре
08:29 01.10.2025
19 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #8 от "Ти си идиота":ОСВЕН ЧЕ СИ ЕДЕОТ
АМИ И СЕ ГОРДЕЕШ С ТОВА
ЕИ ЗАРАД ТАКВИЗ КРЕ....ТЕНИ
НЯМА ЧЕТИРИ БЛОКА В КОЗЛОДУЙ
НЯМА АЕЦ БЕЛЕНЕ
НЯМА БУРГАС АЛЕКСАНДРОПУЛИС
НЯМА ЮЖЕН ПОТОК
НЯМА И КАСКАДА АРДА
08:30 01.10.2025
20 дзън си
До коментар #1 от "си дзън":Зависи какво ще нареди Тръмп на наш РоскУ ДжилезкуФ...!
08:30 01.10.2025