Politico: България ще спре руския газ за Унгария и Словакия

България подкрепя плана на Европейския съюз (ЕС) за спиране на вноса на руски газ до края на 2027 година. През България обаче преминава „Турски поток“ – последният газопровод, по който газ от Русия се транспортира към ЕС. Конкретно това означава, че Унгария и Словакия ще загубят възможността да продължат да купуват газ от Русия, пише Politico.

„Като държава-членка на ЕС, България действа в съответствие с европейското законодателство и политика, включително (предлаганото – бел. ред.) поетапно спиране (на вноса на руски газ – бел. ред.) до края на 2027 г.“, заяви в интервю за престижното издание българският министър на енергетиката Жечо Станков. По думите му се очаква до 1 януари 2028 г. потреблението на руски газ в Европа да бъде напълно преустановено.

Още новини от Украйна

Няколко дни по-рано, след като в ООН Доналд Тръмп призова Европа да спре да купува енергоносители от Русия, българският министър-председател Росен Желязков обеща: „Ние (...) ще се присъединим към решенията на ЕС да прекратим договорите за използване или транзит на руски природен газ в краткосрочен план“.

Будапеща и Братислава не желаят да прекратят вноса от Русия

Според журналисти, намерението на София да подкрепи усилията на ЕС за отказ от руския газ може да предизвика сериозни притеснения в Будапеща и Братислава. Унгария и Словакия сега набавят около 70% от необходимия си природен газ от Русия. Двете страни, които също са членки на ЕС, предполагат, че спирането на руските доставки ще доведе до скок в цените на енергията на вътрешните им пазари.

Междувременно експерти посочват, че Унгария и Словакия могат да компенсират липсата на руски газ чрез закупуване на втечнен природен газ, който постъпва в ЕС през терминали в Норвегия. Според министър Станков България води „конструктивни дискусии със своите колеги в региона за възможността да участват съвместно в търгове за закупуване на американски втечнен газ“.

Увеличени доставки на руски втечнен газ в ЕС

Междувременно природозащитната организация "Грийнпийс" публикува проучване, според което паралелно с намаляването на доставките на руски природен газ по тръбопроводи към ЕС са се увеличили доставките с танкери на руски втечнен природен газ към ЕС.

На 19 септември Европейската комисия (ЕК) представи 19-ия пакет от санкции срещу Русия, който, наред с другото, предвижда и забрана на вноса на руски втечнен природен газ в ЕС от януари 2027 г. и пълна забрана на транзакциите с руските енергийни компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“ .

На този фон от "Грийнпийс" предупреждават за опасността от това, ЕС да развие енергийна зависимост от САЩ.

Автор: Александра Иванова