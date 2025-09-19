Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества, предаде БТА.

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

По-рано Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят предложението, уточни говорител на институцията.

По-рано тази седмица ЕК не се обвърза със срок за изготвяне на предложението. В последните дни Калас изрази очакване предложението да съдържа мерки срещу руските банки, енергийните компании и действията с криптовалути. Предложението на комисията подлежи на единодушно одобрение от Съвета на ЕС.