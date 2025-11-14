Новини
Френска компания ще строи метрото в Белград

14 Ноември, 2025 13:12 541 12

Вучич заяви, че първата линия на метрото в сръбската столица ще бъде готова за 3 години

Френска компания ще строи метрото в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия ще подпише окончателно търговско споразумение за изграждането на първата метро линия в Белград на 15 декември с френската компания "Алстом", каза сръбският президент Александър Вучич след вчерашната си среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж, съобщи регионалната телевизия Ен 1, предаде БТА.

Вучич заяви още, че първата линия на метрото в сръбската столица ще бъде готова за 2,5 - 3 години, уточнява B92. Това съкращава още повече сроковете на проекта, защото наскоро финансовият министър Синиша Мали определи срок за откриването на метрото до края на 2029 г.

Както съобщи сръбският президент след срещата в Елисейския дворец снощи, разговорът му с Макрон е продължил три часа и двамата са обсъдили „всички стратегически въпроси“, съобщава Ен 1.

„Разбира се, ние обсъдихме европейския път на Сърбия, ние можем да постигнем много през следващата година, това зависи от нас, но аз вярвам, че настроението в ЕС също ще бъде благоприятно за напредъка на Сърбия“, каза Вучич.

Той съобщи, че двамата са обсъдили всички двустранни теми, включително съвместни проекти, инвестиции в Сърбия и сътрудничество в сферата на изкуствения интелект.

Сръбският президент разкри, че страната му закупува суперкомпютър от Франция, който ще бъде много ценен и единствен по рода си в Югоизточна Европа.

Вучич и Макрон са разговаряли и за военно-техническото сътрудничество. „Ние говорихме за (ракетите земя-въздух) „Мистрал“ и за ракети за (изтребителите) „Рафал“, но също така обсъдихме всички останали ключови двустранни споразумения“, допълни Вучич и отбеляза, че с Макрон са се спрели и на геополитическата ситуация.

„Борих се за интересите на нашата страна, посочих всички предизвикателства, пред които сме изправени, и вярвам, че в бъдеще ще имаме искрен съюзник и приятел във Франция. Благодарих на Еманюел Макрон за това“, каза Вучич след разговора.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рубин

    3 1 Отговор
    Продавам смарт телевизори Рубин, цена 300 лв. на брой. Дугия месец ще има и от марките Полар и Сбер

    13:12 14.11.2025

  • 2 Куратор

    2 2 Отговор
    А на Бойко метрото пропадна и погълна блоковете в бездната на алчността.

    13:14 14.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    Руската компания Aidol начинает производство на роботи в Ниш. Интересното е , че батериите работят на водка 😁👍

    13:16 14.11.2025

  • 4 Лудият от портиерната

    1 3 Отговор
    В сърбия няма евро пари а имат по добри пътища от бг. Защо така ?

    Коментиран от #11

    13:17 14.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    1 2 Отговор
    Макрон след " мир чрез сила" и "поражение на Русия на бойното поле " става строител.
    Интересна метаморфоза , вместо пистолет - маламашка и мистрия.
    Може да ми се обади, да му направя шапка от вестник.

    13:24 14.11.2025

  • 6 Драган

    1 3 Отговор
    Какво им беше на китайците? Вижте какви магистрали са ви построили! От границата с България до границата с Хърватия 100% магистрала. Защо храните гейовете и либерастите на Гейропа???

    13:30 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Драган

    1 2 Отговор
    В европeйска Хъpватия инфраструктурата е по-зле отколкото при вас. Строено с парите на европeйците от пoдбрани еврoгeйски компании, собственост на мeстни 6i6i-та и отбрaни мyтри и мyтреси. Вyчич май иска верно да го свaлят от влaст.

    13:33 14.11.2025

  • 9 Драган

    1 2 Отговор
    В европeйска Хъpватия инфраструктурата е по-зле отколкото при вас. Строено с парите на европeйците от пoдбрани еврoгeйски компании, собственост на мeстни 6i6i-та и отбрaни мyтри и мyтреси. Вyчич май иска верно да го свaлят от влaст.

    Коментиран от #12

    13:33 14.11.2025

  • 10 Кухоглава копейка

    1 0 Отговор
    А защо не руска компания?

    13:40 14.11.2025

  • 11 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лудият от портиерната":

    Имат по-хубави магистрали, които струват по 10ст/километър, Димитровград-Соботица от 30 лева, таксата вече е 40. Слизаш от скъпата магистрала за чижденци и пътищата стават като тук, ако не и по-лоши

    13:41 14.11.2025

  • 12 Стоийкович

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Драган":

    Те китайците строиха и стадион с козирка....

    13:41 14.11.2025

