Френска компания ще строи метрото в Белград

Сърбия ще подпише окончателно търговско споразумение за изграждането на първата метро линия в Белград на 15 декември с френската компания "Алстом", каза сръбският президент Александър Вучич след вчерашната си среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж, съобщи регионалната телевизия Ен 1, предаде БТА.

Вучич заяви още, че първата линия на метрото в сръбската столица ще бъде готова за 2,5 - 3 години, уточнява B92. Това съкращава още повече сроковете на проекта, защото наскоро финансовият министър Синиша Мали определи срок за откриването на метрото до края на 2029 г.

Както съобщи сръбският президент след срещата в Елисейския дворец снощи, разговорът му с Макрон е продължил три часа и двамата са обсъдили „всички стратегически въпроси“, съобщава Ен 1.

„Разбира се, ние обсъдихме европейския път на Сърбия, ние можем да постигнем много през следващата година, това зависи от нас, но аз вярвам, че настроението в ЕС също ще бъде благоприятно за напредъка на Сърбия“, каза Вучич.

Той съобщи, че двамата са обсъдили всички двустранни теми, включително съвместни проекти, инвестиции в Сърбия и сътрудничество в сферата на изкуствения интелект.

Сръбският президент разкри, че страната му закупува суперкомпютър от Франция, който ще бъде много ценен и единствен по рода си в Югоизточна Европа.

Вучич и Макрон са разговаряли и за военно-техническото сътрудничество. „Ние говорихме за (ракетите земя-въздух) „Мистрал“ и за ракети за (изтребителите) „Рафал“, но също така обсъдихме всички останали ключови двустранни споразумения“, допълни Вучич и отбеляза, че с Макрон са се спрели и на геополитическата ситуация.

„Борих се за интересите на нашата страна, посочих всички предизвикателства, пред които сме изправени, и вярвам, че в бъдеще ще имаме искрен съюзник и приятел във Франция. Благодарих на Еманюел Макрон за това“, каза Вучич след разговора.