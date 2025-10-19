Нефтът поевтиня, приходите падат: Русия има проблем

За деветте месеца на 2025 година приходите от нефт и газ в руския бюджет са намалели с 20% в сравнение с предходната 2024 година, съобщава Министерството на финансите на Русия. Основната причина е спадът в световните цени на нефта. Възможно е в крайна сметка общият обем на постъпленията от износа на нефт и газ да отговаря на очакванията на правителството, но не и на тези от първоначалния план, а от друг, много по-скромен, който се появи през лятото, когато стана ясно, че заложените данни няма как да бъдат постигнати.
Експертите още преди година предупреждаваха, че на властите ще им се наложи да преразгледат очакванията си – правителството изхождаше от твърде оптимистични предпоставки при обсъждането на бюджета за 2025 година. А през 2026 година има риск ситуацията да се повтори.
Какво става с приходите от нефт и газ
Съкращаването на постъпленията от нефт и газ, които носят около една четвърт от приходите в руския бюджет, засилва натиска над държавните финанси. Дори и при най-благоприятния сценарий доходите от нефт и газ през тази година ще се окажат най-ниските от пандемийната 2020 година насам. Икономистът Сергей Алексашенко смята, че те ще възлязат на около 8,5 трилиона рубли.
Същевременно от 2020 година досега разходите на руския бюджет са се увеличили значително – най-вече заради войната. За да могат да я финансират и през 2026 година, властите отново ще увеличат данъците, макар да обещаваха точно обратното.
Размерът на приходите на Русия от нефт и газ зависи от три ключови показателя – от обема на износа, цената на нефта Urals и курса на рублата. През 2025 година нямаше проблем с износа, но това не може да се каже за останалите два фактора. Правителството смяташе, че средната годишна цена на барел Urals ще е 69,7 долара, а доларът – 96,5 рубли. Реално обаче Urals се търгува за по-малко от 60 долара за барел, а доларът струва около 80 рубли.
Прогнозите на правителството и прогнозите на експертите
На пръв поглед ценовите ориентири, заложени в Закона за бюджета за 2026 година, изглеждат по-реалистични. Руското правителство разчита на 59 долара за барел Urals и 92,2 рубли за долар. Но пазарът е настроен по-песимистично.
През последните месеци водещите инвестиционни компании – Citi, Goldman Sachs, JPMorgan и други – занижиха очакванията си за цените на барел Brent от 60-70 долара на 50-60 средно за 2026 година. Според оценката на Агенцията за енергийна информация на САЩ, през 2026 година средната цена на Brent може да падне до 51 долара за барел – една от най-мрачните прогнози.
Ако тези прогнози се сбъднат, руският нефт Urals ще се окаже още по-евтин. По данни на „Ройтерс“, Индия, която е най-големият вносител на руски нефт в момента, го получава с намаление от 2-3 долара на барел.
Защо анализаторите очакват спад в цените на петрола
В първите години на войната ситуацията на световния пазар на петрол се развиваше много благоприятно за Русия, но тази година тенденцията се промениОсновната причина за очакваното намаляване на цените е същата, както и през тази година: предлагането расте по-бързо от търсенето. Този процес се ускори, след като осем държави, членки на ОПЕК+, започнаха да се отказват от доброволните ограничения за добив.
От април до септември страните от ОПЕК+ са увеличили добива до 2,2 милиона барела за денонощие. В началото на септември те решиха постепенно да върнат на пазара още 1,65 милиона барела на денонощие. През октомври добивът предстои да се увеличи със 137 хиляди барела на денонощие, а оттам нататък темповете на увеличаване могат и да се ускорят.
По данни на „Блумбърг“ и „Ройтерс“, Саудитска Арабия, която няма трудности с увеличаването на добива, се е застъпвала за по-решителна стъпка още от октомври. Русия, която по-трудно може да увеличи производството си, е настоявала за по-сдържан подход.
По прогноза на Международната енергийна агенция, в края на 2025 година на пазара ще има излишък от 1,9 милиона барела в денонощие. През 2026 година той ще се увеличи до 3,3 милиона барела в денонощие, което се равнява на около 3% от световното търсене.
Резки колебания няма да има
Анализаторите от Citi пишат в последната си прогноза, че нефтените цени засега се удържат от по-рязък спад благодарение на това, че някои държави, и особено Китай, активно попълват запасите си. Според тях най-вероятният сценарий е Brent да падне до 60 долара за барел към края на годината и да запази това равнище. Ако не стане нещо неочаквано – например войната в Украйна да приключи внезапно – резки ценови колебания няма да има, смятат експертите на Citi.
Но има и други гледни точки. Коментаторът на „Блумбърг“ Хавиер Блас отбелязва, че в зависимост от ръста на излишъка натискът над цените ще се засилва. По-рано в такива периоди излишъците от нефт са постъпвали по-активно в хранилищата. Сега този механизъм работи по-зле заради високите процентни ставки, които намаляват изгодата от съхраняването на нефта.
Руските компании износителки – под двоен натиск
Всичко това е причина за високо ниво на неопределеност. „Може да се каже, че руските компании износителки са под огромен натиск от две страни: натискът на външните пазари се съчетава с влошаването на ценовата конюнктура и силната рубла“, констатира финансовият анализатор Николай Дудченко. „Но дори ако руският бизнес успее по някакъв начин да се справи със санкциите, той няма как да повлияе на световните цени.“
Автор: Олег Хохлов
1 Краснов 47мият президент на USaSR
То за това хипофизата натиска оранжадата за сделка
Ама няма да има
Коментиран от #4
15:53 19.10.2025
2 рашистки лолапс
15:54 19.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "Краснов 47мият президент на USaSR":При нас бензина без пари. Нефта пада , газта безплатна ! Слава !
15:55 19.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Джугашвили
15:55 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пешо
15:56 19.10.2025
9 В Зелю 404
До коментар #3 от "В В.П.":Дайте пари за костюм и вратовръзка ! Изядох я.
15:56 19.10.2025
10 Абе
15:56 19.10.2025
11 В В.П.
15:56 19.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Софиянец
Коментиран от #25
15:57 19.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 00014
15:58 19.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 В В.П.
15:59 19.10.2025
19 Руси Филев
15:59 19.10.2025
20 мнение
15:59 19.10.2025
21 Паднаха
До коментар #17 от "само питам":С 3 стотинки !
16:00 19.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:00 19.10.2025
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #27, #29
16:00 19.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дървен шоп
До коментар #13 от "Софиянец":И всеки ден да я пускат,това са прогнози за 2026 !
16:01 19.10.2025
26 В В.П.
16:01 19.10.2025
27 Кой
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":ти е крив,че не можеш да свършиш ?
16:02 19.10.2025
28 Пак глупава пропаганда
16:02 19.10.2025
29 хххх
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":Спокойно и в Русия също.Само дето Украйна няма претенциите да е някаква "сила" каквато си въобразяваше,че е пинчера Русия
16:02 19.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
и при 70$/барел.
все 2.50лв/литър
🤔🤔🤔🤔🤔
16:03 19.10.2025
31 Размишления
16:03 19.10.2025
32 село мое ,
До коментар #24 от "България и българите мразят русия":Придържай се към добрия тон на дискусията ! Това не ти е хоремага !
16:03 19.10.2025
33 Някой
Коментиран от #41
16:04 19.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Икономист
16:06 19.10.2025
36 Какъв е тоя народ бе?
Коментиран от #39
16:06 19.10.2025
37 Българка 😺-Маца
До коментар #24 от "България и българите мразят русия":След като си българин с три слънчеви бани по рождение ,би следвало изришно да го уточниш .
16:09 19.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян георгиев
До коментар #36 от "Какъв е тоя народ бе?":пука ми на дебеуа ..3 за украинците ,а и там вече не ми пука...хахах .
16:10 19.10.2025
40 оня с коня
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #46
16:12 19.10.2025
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #33 от "Някой":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
Коментиран от #45
16:12 19.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Картошките са по 100 рупли кило, а пенсията 12 000, нека си гният на запад‼️
Коментиран от #51, #57
16:18 19.10.2025
44 В В.П.
16:19 19.10.2025
45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #41 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":от толкова юмруци нито ток нито бензин в блатата, копе
16:20 19.10.2025
46 хххх
До коментар #40 от "оня с коня":Попринцип това е абсолютен факт.Единствената причина Русия да е още във войнага е защото живота в Русия не струва нищо и режимът от Кремъл продължава да праща месо на килограм на бойното поле обречено на сигурна смърт.Реално руските войници нямат елементарна военна екипировка нито оборудване и вече ходят в колела ,моторетки или коне на фронта.Русия официално загуби статута си на военна сила или каквато беше там.
Коментиран от #53, #55
16:21 19.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Един
Коментиран от #50
16:37 19.10.2025
49 Руди Филев
16:39 19.10.2025
50 С колко
До коментар #48 от "Един":намалване го усещаш ?
16:40 19.10.2025
51 Цък
До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":На запад всичко е прекрасно. В САЩ на 42 милиона са спрени помощите за храна, защото е блокирана работа на правителството. Рано или късно нещата ще се нормализират, но защо толкова много хора разчитат на държавата до не умрат. На запад нали всичко е прекрасно, хората са богати, пенсионерите от круиз на круиз. Знаете ли колко са държавните пенсиите във Великобритания. Около седем паунда на седмица за прослужена година. При 40 г стаж по 7 паунда са 280 паунда на седмица или около 1260 паунда на месец. Ако ни си се осигурявал за втора и трета пенсия или ни ти помага държавата си жив зян.
Коментиран от #58
16:42 19.10.2025
52 само питам
16:42 19.10.2025
53 И Киев е Руски
До коментар #46 от "хххх":Готин лечение за теб няма .Не се заблуждавай
16:43 19.10.2025
54 !!!?
16:45 19.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Сатана Z
Бюджетът на Русия е пълен с пари достатъчни за 100 години война с Европейския райх.
Слава на Русия
16:47 19.10.2025
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞
До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞ТЕЕБЕ ПАК ЛИ ТЕ ВКЛЮЧХА
ДА ТЕЕБЕ КОЙТ ТЕ ФАНЕ🔞
16:49 19.10.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞
До коментар #51 от "Цък":Коментарът е на ЕДНА НИКОКРАДЛА БЕЗ ПРАШКИ , дето ЛАПА ВСИЧКО НА ВАСЕКИ❗
16:52 19.10.2025