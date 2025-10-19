Новини
Нефтът поевтиня, приходите падат: Русия има проблем
Нефтът поевтиня, приходите падат: Русия има проблем

19 Октомври, 2025

Кабинетът в Москва явно е надценил възможните приходи от нефт и газ, които ще са значително по-ниски от предвидените

Нефтът поевтиня, приходите падат: Русия има проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За деветте месеца на 2025 година приходите от нефт и газ в руския бюджет са намалели с 20% в сравнение с предходната 2024 година, съобщава Министерството на финансите на Русия. Основната причина е спадът в световните цени на нефта. Възможно е в крайна сметка общият обем на постъпленията от износа на нефт и газ да отговаря на очакванията на правителството, но не и на тези от първоначалния план, а от друг, много по-скромен, който се появи през лятото, когато стана ясно, че заложените данни няма как да бъдат постигнати.

Експертите още преди година предупреждаваха, че на властите ще им се наложи да преразгледат очакванията си – правителството изхождаше от твърде оптимистични предпоставки при обсъждането на бюджета за 2025 година. А през 2026 година има риск ситуацията да се повтори.

Какво става с приходите от нефт и газ

Съкращаването на постъпленията от нефт и газ, които носят около една четвърт от приходите в руския бюджет, засилва натиска над държавните финанси. Дори и при най-благоприятния сценарий доходите от нефт и газ през тази година ще се окажат най-ниските от пандемийната 2020 година насам. Икономистът Сергей Алексашенко смята, че те ще възлязат на около 8,5 трилиона рубли.

Същевременно от 2020 година досега разходите на руския бюджет са се увеличили значително – най-вече заради войната. За да могат да я финансират и през 2026 година, властите отново ще увеличат данъците, макар да обещаваха точно обратното.

Размерът на приходите на Русия от нефт и газ зависи от три ключови показателя – от обема на износа, цената на нефта Urals и курса на рублата. През 2025 година нямаше проблем с износа, но това не може да се каже за останалите два фактора. Правителството смяташе, че средната годишна цена на барел Urals ще е 69,7 долара, а доларът – 96,5 рубли. Реално обаче Urals се търгува за по-малко от 60 долара за барел, а доларът струва около 80 рубли.

Прогнозите на правителството и прогнозите на експертите

На пръв поглед ценовите ориентири, заложени в Закона за бюджета за 2026 година, изглеждат по-реалистични. Руското правителство разчита на 59 долара за барел Urals и 92,2 рубли за долар. Но пазарът е настроен по-песимистично.

През последните месеци водещите инвестиционни компании – Citi, Goldman Sachs, JPMorgan и други – занижиха очакванията си за цените на барел Brent от 60-70 долара на 50-60 средно за 2026 година. Според оценката на Агенцията за енергийна информация на САЩ, през 2026 година средната цена на Brent може да падне до 51 долара за барел – една от най-мрачните прогнози.

Ако тези прогнози се сбъднат, руският нефт Urals ще се окаже още по-евтин. По данни на „Ройтерс“, Индия, която е най-големият вносител на руски нефт в момента, го получава с намаление от 2-3 долара на барел.

Защо анализаторите очакват спад в цените на петрола

В първите години на войната ситуацията на световния пазар на петрол се развиваше много благоприятно за Русия, но тази година тенденцията се промениОсновната причина за очакваното намаляване на цените е същата, както и през тази година: предлагането расте по-бързо от търсенето. Този процес се ускори, след като осем държави, членки на ОПЕК+, започнаха да се отказват от доброволните ограничения за добив.

От април до септември страните от ОПЕК+ са увеличили добива до 2,2 милиона барела за денонощие. В началото на септември те решиха постепенно да върнат на пазара още 1,65 милиона барела на денонощие. През октомври добивът предстои да се увеличи със 137 хиляди барела на денонощие, а оттам нататък темповете на увеличаване могат и да се ускорят.

По данни на „Блумбърг“ и „Ройтерс“, Саудитска Арабия, която няма трудности с увеличаването на добива, се е застъпвала за по-решителна стъпка още от октомври. Русия, която по-трудно може да увеличи производството си, е настоявала за по-сдържан подход.

По прогноза на Международната енергийна агенция, в края на 2025 година на пазара ще има излишък от 1,9 милиона барела в денонощие. През 2026 година той ще се увеличи до 3,3 милиона барела в денонощие, което се равнява на около 3% от световното търсене.

Резки колебания няма да има

Анализаторите от Citi пишат в последната си прогноза, че нефтените цени засега се удържат от по-рязък спад благодарение на това, че някои държави, и особено Китай, активно попълват запасите си. Според тях най-вероятният сценарий е Brent да падне до 60 долара за барел към края на годината и да запази това равнище. Ако не стане нещо неочаквано – например войната в Украйна да приключи внезапно – резки ценови колебания няма да има, смятат експертите на Citi.

Но има и други гледни точки. Коментаторът на „Блумбърг“ Хавиер Блас отбелязва, че в зависимост от ръста на излишъка натискът над цените ще се засилва. По-рано в такива периоди излишъците от нефт са постъпвали по-активно в хранилищата. Сега този механизъм работи по-зле заради високите процентни ставки, които намаляват изгодата от съхраняването на нефта.

Руските компании износителки – под двоен натиск

Всичко това е причина за високо ниво на неопределеност. „Може да се каже, че руските компании износителки са под огромен натиск от две страни: натискът на външните пазари се съчетава с влошаването на ценовата конюнктура и силната рубла“, констатира финансовият анализатор Николай Дудченко. „Но дори ако руският бизнес успее по някакъв начин да се справи със санкциите, той няма как да повлияе на световните цени.“

Автор: Олег Хохлов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краснов 47мият президент на USaSR

    11 17 Отговор
    А добро утро
    То за това хипофизата натиска оранжадата за сделка
    Ама няма да има

    Коментиран от #4

    15:53 19.10.2025

  • 2 рашистки лолапс

    12 28 Отговор
    Пред фалит и разпад са фашистките недоносци

    15:54 19.10.2025

  • 4 Хасан Хамбург

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Краснов 47мият президент на USaSR":

    При нас бензина без пари. Нефта пада , газта безплатна ! Слава !

    15:55 19.10.2025

  • 6 Джугашвили

    11 18 Отговор
    Нет нефть,нет праблемъй !

    15:55 19.10.2025

  • 8 пешо

    32 5 Отговор
    дойче от пет години го слушаме това , но май проблемите са при вас

    15:56 19.10.2025

  • 9 В Зелю 404

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "В В.П.":

    Дайте пари за костюм и вратовръзка ! Изядох я.

    15:56 19.10.2025

  • 10 Абе

    26 7 Отговор
    Щото ние нямаме проблеми, а сме се загрижили за Русия. ОПЕК ще намали производството и готово.

    15:56 19.10.2025

  • 11 В В.П.

    25 9 Отговор
    Руссия няма ракети ,чипове ,снаряяди ,танкове ,ботуши..Няма ..Тромп ще моли Путин да не трепе много ОКРОПИТЕ..само малко.

    15:56 19.10.2025

  • 13 Софиянец

    25 5 Отговор
    Тая статия през 3 месеца се пуска 😂 нещо друго измислета, аххах

    Коментиран от #25

    15:57 19.10.2025

  • 16 00014

    23 8 Отговор
    След вчерашното фиаско на Зеления в САЩ, днес из цяла Западна Европа - плач на отритнатите. Музика за ушите ми.

    15:58 19.10.2025

  • 18 В В.П.

    18 8 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа.120000 наемници,.15 млн офейкали ,165000 км анексирани...Окраинска красота..Дело на великия пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие,зелю артиста..

    15:59 19.10.2025

  • 19 Руси Филев

    5 2 Отговор
    Няма значение,колко долара е барел петрол !Важно е,колко рубли е !

    15:59 19.10.2025

  • 20 мнение

    18 6 Отговор
    Олег Хохлов да напише нещо за героичните подвизи на урките, колко са дезертирали , колко пагибли и тъй нататък . Все Русия има проблеми , а уркията се смалява ли смалява ...

    15:59 19.10.2025

  • 21 Паднаха

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "само питам":

    С 3 стотинки !

    16:00 19.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 4 Отговор
    Нефтът поевтинява, а бензинът НЕ🤔🤔🤔❗

    16:00 19.10.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    12 10 Отговор
    А украйна няма ток и мъжете свършват

    Коментиран от #27, #29

    16:00 19.10.2025

  • 25 Дървен шоп

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    И всеки ден да я пускат,това са прогнози за 2026 !

    16:01 19.10.2025

  • 26 В В.П.

    12 5 Отговор
    Колапсът за Окрайната е дело на Сащ , Англия и Есср..Съвместна дейност..С такиз приятели ,врагове НЕ ти трябват..

    16:01 19.10.2025

  • 27 Кой

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    ти е крив,че не можеш да свършиш ?

    16:02 19.10.2025

  • 28 Пак глупава пропаганда

    14 5 Отговор
    Нефта си се движи в нормални граници и няма нищо сензационно.

    16:02 19.10.2025

  • 29 хххх

    8 14 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    Спокойно и в Русия също.Само дето Украйна няма претенциите да е някаква "сила" каквато си въобразяваше,че е пинчера Русия

    16:02 19.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор
    И при 140$/ барел
    и при 70$/барел.
    все 2.50лв/литър
    🤔🤔🤔🤔🤔

    16:03 19.10.2025

  • 31 Размишления

    19 7 Отговор
    Явно тая Русия бая ви е бръкнала в атлантическите седалища че от сутрин до вечер я дъвчите.

    16:03 19.10.2025

  • 32 село мое ,

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "България и българите мразят русия":

    Придържай се към добрия тон на дискусията ! Това не ти е хоремага !

    16:03 19.10.2025

  • 33 Някой

    14 15 Отговор
    Хаха! Това го слушаме от 5 години. И все си продават нефт руснаците. Не и на Германия, се. И резултата се вижда ясно.

    Коментиран от #41

    16:04 19.10.2025

  • 35 Икономист

    12 3 Отговор
    Като видите ,че журналиста от Дойче Зеле ,Олех Хохлов е писал статията ви идва да я принтирате в десетки бройки и при нужда с тях с кеф да се позабърсвате .

    16:06 19.10.2025

  • 36 Какъв е тоя народ бе?

    6 1 Отговор
    4 години безмълвно наблюдават как избиват украинците?

    Коментиран от #39

    16:06 19.10.2025

  • 37 Българка 😺-Маца

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "България и българите мразят русия":

    След като си българин с три слънчеви бани по рождение ,би следвало изришно да го уточниш .

    16:09 19.10.2025

  • 39 стоян георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Какъв е тоя народ бе?":

    пука ми на дебеуа ..3 за украинците ,а и там вече не ми пука...хахах .

    16:10 19.10.2025

  • 40 оня с коня

    9 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #46

    16:12 19.10.2025

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 16 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #45

    16:12 19.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 5 Отговор
    Като изключим Русияя, там е евтин бензина, но го няма, ако го има е с купони 20 литра на седмица, но поне е евтин‼️
    Картошките са по 100 рупли кило, а пенсията 12 000, нека си гният на запад‼️

    Коментиран от #51, #57

    16:18 19.10.2025

  • 44 В В.П.

    5 2 Отговор
    Казаха ли от бункера кога ще пускат бензин, има ли инфо!

    16:19 19.10.2025

  • 45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    от толкова юмруци нито ток нито бензин в блатата, копе

    16:20 19.10.2025

  • 46 хххх

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Попринцип това е абсолютен факт.Единствената причина Русия да е още във войнага е защото живота в Русия не струва нищо и режимът от Кремъл продължава да праща месо на килограм на бойното поле обречено на сигурна смърт.Реално руските войници нямат елементарна военна екипировка нито оборудване и вече ходят в колела ,моторетки или коне на фронта.Русия официално загуби статута си на военна сила или каквато беше там.

    Коментиран от #53, #55

    16:21 19.10.2025

  • 48 Един

    0 1 Отговор
    Да сте усетили да е поевтинял нефта... щото аз не съм

    Коментиран от #50

    16:37 19.10.2025

  • 49 Руди Филев

    0 0 Отговор
    Нефта поевтиня!А защо петрола се вдига?

    16:39 19.10.2025

  • 50 С колко

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Един":

    намалване го усещаш ?

    16:40 19.10.2025

  • 51 Цък

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    На запад всичко е прекрасно. В САЩ на 42 милиона са спрени помощите за храна, защото е блокирана работа на правителството. Рано или късно нещата ще се нормализират, но защо толкова много хора разчитат на държавата до не умрат. На запад нали всичко е прекрасно, хората са богати, пенсионерите от круиз на круиз. Знаете ли колко са държавните пенсиите във Великобритания. Около седем паунда на седмица за прослужена година. При 40 г стаж по 7 паунда са 280 паунда на седмица или около 1260 паунда на месец. Ако ни си се осигурявал за втора и трета пенсия или ни ти помага държавата си жив зян.

    Коментиран от #58

    16:42 19.10.2025

  • 52 само питам

    0 0 Отговор
    със колко поевтиня бензина ? че имам две празни туби да ходя да ги пълня?

    16:42 19.10.2025

  • 53 И Киев е Руски

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "хххх":

    Готин лечение за теб няма .Не се заблуждавай

    16:43 19.10.2025

  • 54 !!!?

    2 0 Отговор
    Копейките казват, че всичко върви по план..."победанаша" !!!

    16:45 19.10.2025

  • 56 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Себестойността на изкопаемите горива в случая нефт в Русия е 1$. Колкото и ниска да е цената ,тя винаги ще бъде над 1$.
    Бюджетът на Русия е пълен с пари достатъчни за 100 години война с Европейския райх.
    Слава на Русия

    16:47 19.10.2025

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞ТЕЕБЕ ПАК ЛИ ТЕ ВКЛЮЧХА
    ДА ТЕЕБЕ КОЙТ ТЕ ФАНЕ🔞

    16:49 19.10.2025

  • 58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Цък":

    Коментарът е на ЕДНА НИКОКРАДЛА БЕЗ ПРАШКИ , дето ЛАПА ВСИЧКО НА ВАСЕКИ❗

    16:52 19.10.2025