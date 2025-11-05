Украйна възобнови доставките на природен газ през балканския маршрут

Украйна възобнови вноса на газ по тръбопровод, преминаващ през Балканския полуостров през Гърция, за да поддържа отоплителната и електроенергийната си система през зимата след сериозните щети, нанесени от засилените руски атаки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Русия засили ударите си срещу газовия сектор на Украйна през октомври, което лиши Киев от най-малко половината от собственото ѝ газово производство, принуждавайки я да внесе допълнителни 4 милиарда кубически метра газ, за да компенсира недостига.
Данни на украинския оператор на газовия транзит от днес показват, че Украйна ще получи 1,1 милиона кубически метра газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано е внесла 0,78 милиона кубически метра. Този маршрут свързва Украйна с терминали за втечнен природен газ (LNG) в Гърция през Молдова, Румъния и България.
Гръцкият газов доставчик ДЕПА Къмършъл (DEPA Commercial), украинската енергийна компания "Ди. Трейдинг" (D. Trading ), която е дъщерно дружество на най-голямата частна енергийна фирма в Украйна ДТЕК (DTEK), и швейцарската "Акспо Трейдинг" (Axpo Trading), са резервирали капацитет за внос на газ от Гърция в Украйна от 0,6 милиона кубически метра дневно, според агенцията за анализ и консултации в петролно-газовия сектор "ЕКСПРО Кансалтинг" (EXPRO Consulting).
В момента Украйна внася общо около 23 милиона кубически метра газ дневно, включително приблизително 10 милиона куб. м от Унгария, около 8 милиона от Полша и 5 милиона от Словакия.
Трансбалканският коридор не е бил използван през септември и октомври, а преди това – само през юли и август. Тръбопроводът не е бил използван заради високата цена на транзита на газ през четирите страни и през Украйна. Въпреки това, намаляването на тарифите от молдовските и румънските оператори е стимулирало по-голям интерес към резервиране на капацитети през ноември, съобщава "ЕКСПРО Кансалтинг".
Необходимо е високо налягане в газопроводите, а вносът по Трансбалканския коридор е един от начините, които помагат на украинската система да остане оперативна, когато местното производство не е в състояние да осигури достатъчно газ за поддържане на потока в тръбопровода.
Според Олександър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания в Киев, руските атаки са повредили значителен брой газови компресори, което усложнява възстановяването на енергийната система.
"Няма да (можем да) възстановим между 30 и 40 на сто от унищожените мощности през отоплителния сезон, защото компресорните станции са разрушени", заяви Харченко по време на телевизионен брифинг.
Той добави, че компресорите за газовата система са скъпи дори при нормални условия, а в момента не са налични на световния пазар заради огромното търсене.
"Производството (на газ) е засегнато, а възстановяването на компресорите не е въпрос на (няколко) месеца. За възстановяване на производството ще са нужни между 15 и 18 месеца", допълни Харченко.
