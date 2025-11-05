Новини
Украйна възобнови доставките на природен газ през балканския маршрут
  Тема: Украйна

Украйна възобнови доставките на природен газ през балканския маршрут

5 Ноември, 2025 18:22 1 344 33

Русия засили ударите си срещу газовия сектор на Украйна, което лиши страната от най-малко половината от собственото ѝ газово производство

Украйна възобнови доставките на природен газ през балканския маршрут - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна възобнови вноса на газ по тръбопровод, преминаващ през Балканския полуостров през Гърция, за да поддържа отоплителната и електроенергийната си система през зимата след сериозните щети, нанесени от засилените руски атаки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия засили ударите си срещу газовия сектор на Украйна през октомври, което лиши Киев от най-малко половината от собственото ѝ газово производство, принуждавайки я да внесе допълнителни 4 милиарда кубически метра газ, за да компенсира недостига.

Данни на украинския оператор на газовия транзит от днес показват, че Украйна ще получи 1,1 милиона кубически метра газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано е внесла 0,78 милиона кубически метра. Този маршрут свързва Украйна с терминали за втечнен природен газ (LNG) в Гърция през Молдова, Румъния и България.

Гръцкият газов доставчик ДЕПА Къмършъл (DEPA Commercial), украинската енергийна компания "Ди. Трейдинг" (D. Trading ), която е дъщерно дружество на най-голямата частна енергийна фирма в Украйна ДТЕК (DTEK), и швейцарската "Акспо Трейдинг" (Axpo Trading), са резервирали капацитет за внос на газ от Гърция в Украйна от 0,6 милиона кубически метра дневно, според агенцията за анализ и консултации в петролно-газовия сектор "ЕКСПРО Кансалтинг" (EXPRO Consulting).

В момента Украйна внася общо около 23 милиона кубически метра газ дневно, включително приблизително 10 милиона куб. м от Унгария, около 8 милиона от Полша и 5 милиона от Словакия.

Трансбалканският коридор не е бил използван през септември и октомври, а преди това – само през юли и август. Тръбопроводът не е бил използван заради високата цена на транзита на газ през четирите страни и през Украйна. Въпреки това, намаляването на тарифите от молдовските и румънските оператори е стимулирало по-голям интерес към резервиране на капацитети през ноември, съобщава "ЕКСПРО Кансалтинг".

Необходимо е високо налягане в газопроводите, а вносът по Трансбалканския коридор е един от начините, които помагат на украинската система да остане оперативна, когато местното производство не е в състояние да осигури достатъчно газ за поддържане на потока в тръбопровода.

Според Олександър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания в Киев, руските атаки са повредили значителен брой газови компресори, което усложнява възстановяването на енергийната система.

"Няма да (можем да) възстановим между 30 и 40 на сто от унищожените мощности през отоплителния сезон, защото компресорните станции са разрушени", заяви Харченко по време на телевизионен брифинг.

Той добави, че компресорите за газовата система са скъпи дори при нормални условия, а в момента не са налични на световния пазар заради огромното търсене.

"Производството (на газ) е засегнато, а възстановяването на компресорите не е въпрос на (няколко) месеца. За възстановяване на производството ще са нужни между 15 и 18 месеца", допълни Харченко.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нас питали ли са ни ....

    18 4 Отговор
    резервирали капацитет за внос на газ от Гърция в Украйна от 0,6 милиона кубически метра дневно, според агенцията за анализ и консултации в петролно-газовия сектор "ЕКСПРО Кансалтинг" (EXPRO Consulting).......

    18:25 05.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    23 4 Отговор
    А рок ще има ли ,и ще теглим още заеми та ние да ги връщаме и робуваме на Ротшилд и племето му

    Коментиран от #12

    18:26 05.11.2025

  • 3 Шопо

    30 1 Отговор
    Да им отстъпим договора с Боташ, тия имат пари че плащат.

    Коментиран от #16

    18:27 05.11.2025

  • 4 факт

    28 3 Отговор
    то не остана ТЕЦ за какво им е газ

    18:33 05.11.2025

  • 5 Дрът русофил

    5 37 Отговор
    Само аз ли съм толкоз тъп да не фатам, че Раша утича у каналя?

    Коментиран от #8, #31

    18:33 05.11.2025

  • 6 Гарантирано от Герб

    28 2 Отговор
    И безплатен ток от България.

    18:35 05.11.2025

  • 7 стоян

    2 30 Отговор
    Другаре путинофили познайте снимката от Газа ли е или от Мариопол - или от Бахмут - в градчето дето груз 200 надмина 40 000 рузнака- така каза Пригожин

    18:37 05.11.2025

  • 8 ДрБр

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    Такъв си!

    18:38 05.11.2025

  • 9 Пчелински

    22 2 Отговор
    Иде ред на балканския маршрут, скоро ще го ударят.

    18:40 05.11.2025

  • 10 Сатена

    29 1 Отговор
    Украйна трябва да бъдеУнищожена и Зеленски прави точно това!

    Коментиран от #11

    18:45 05.11.2025

  • 11 Град Козлодуй

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатена":

    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #26

    18:47 05.11.2025

  • 12 Търновец

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Украйна удари Северен поток 2 и нанесе щети за милиарди на ЕС и спря други газови коридори и нефтените фирми на Ротшилд и Рокфелер заеха пазарите. А между другото банка Ротшилд се твърди че е собственик на фирма търсеща да вземе на лизинг футбола в Подуене

    Коментиран от #24

    18:49 05.11.2025

  • 13 Украйна утре ще я има ли

    20 1 Отговор
    България взе ли си авансово транзитните такси или плащаме и опрощаваме?

    18:50 05.11.2025

  • 14 Има тест

    12 1 Отговор
    Чувствителност на удар на взривните вещества. Пълнежът на Искандер в количеството колкото главичка на кибритена клечка, гърми като ловджийска пушка! Как гърми половин тон знаят в крайна.

    18:51 05.11.2025

  • 15 А тея

    11 1 Отговор
    приблизително 10 милиона куб. м от Унгария, около 8 милиона от Полша и 5 милиона от Словакия какви са? То верно стана бутафорна тая история

    18:51 05.11.2025

  • 16 На аванта

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    На някого нещо да да платили, бе, шопе

    18:52 05.11.2025

  • 17 Споко ......това

    14 1 Отговор
    е съвсем за кратко. Нали не си въобразявате че някой ще остави свободен този коридор при влизане в настоящата нова руска федерация. А в днешно време войната не се води по суша а с ракети.

    18:52 05.11.2025

  • 18 По ме интересува

    18 1 Отговор
    Колко пари вземаме като транзитни такси?

    18:52 05.11.2025

  • 19 предаде Ройтерс, съобщи БТА.

    15 1 Отговор
    А ние не знаем ли какво минава през наша територия? А?

    18:54 05.11.2025

  • 20 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Фактите за пореден път показаха, че НАТО се проваля в реални, високоинтензивни бойни действия. Не би могло да бъде другояче. Как могат „малки" армии на „малки" държави, с морално и културно разложено население, събрани в противоречив военен съюз, да се конкурират с армията на велика сила с вековен опит в практически непрекъсната война? Отговорът е очевиден

    18:54 05.11.2025

  • 21 Курд Околянов

    16 1 Отговор
    И с какво ще плаща фалиралата Украйна !?

    18:55 05.11.2025

  • 22 Окраина

    11 1 Отговор
    Сега им е студено на укронацитата, а после ще им стане ледено. И так надо!

    18:55 05.11.2025

  • 23 Хи хи

    12 2 Отговор
    Да вдигнем петорно таксите за транзита на газ за урките!!! Трябва да си възстановим наште пари, дето урките излапаха !!

    18:56 05.11.2025

  • 24 В главата имаш футболна топка

    3 10 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Колко трябва да си .ъп за да мислиш, че украинци са взривили Северен поток, нямат нито акъла, нито средствата, нито кадрите, нито интереса да го взривяват.

    Коментиран от #32

    18:57 05.11.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    21 2 Отговор
    Накратко:

    1. За сметка на България и на Румъния се подава газ на Киев.

    2. Цяла Европа е впрегната да носи на гърба си неонацистите инсталирани в Киев.

    3. Рано или късно обаче сметката ще трябва да се плаща!

    18:57 05.11.2025

  • 26 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    Руска територия.

    19:01 05.11.2025

  • 27 Курд Околянов

    11 0 Отговор
    Тия на газови котлони ли ще се топлят, като нямат вече ТЕЦ-ове !?

    19:06 05.11.2025

  • 28 Зелен Наркоманов

    6 0 Отговор
    И тези доставки ще ги опее попа след някой ден.

    19:11 05.11.2025

  • 29 Зелен Наркоманов

    3 0 Отговор
    И тези доставки ще ги опее попа след някой ден.

    19:16 05.11.2025

  • 30 Зелен Наркоманов

    5 0 Отговор
    И тези доставки ще ги опее попа след някой ден.

    19:17 05.11.2025

  • 31 Само Минаващ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    Не сте само вие г-не, има още няколко коментиращи, като вас , но вие сте челната тройка по про100тия.

    19:18 05.11.2025

  • 32 Зелен Наркоманов

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "В главата имаш футболна топка":

    Колко пък се иска да извършиш нещо не чак толкова сложно престъпление. Ако ще и да си от остров Тамбукту.

    19:24 05.11.2025

  • 33 маке

    4 0 Отговор
    Обикновенния украинец не е виновен, че фашистката хунта и западните им приятелчета водят война с Русия...А че отоплението им ще го плащаме ние, всички го знаем..

    19:27 05.11.2025

