Зеленски е готов да се срещне с Путин в Будапеща

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз, предаде БТА.
"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.
Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов".
Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския президент за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес, пише БТА.
"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като отбеляза, че двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента".
"Нека и двамата да обявят победа, историята ще реши. Стига изстрели, стига смърт", добави той, преди да отлети за Флорида.
При пристигането си там той повтори призива си пред журналистите: Украйна и Русия трябва "незабавно да спрат на сегашната фронтова линия".
"Спрете на фронтовата линия, където и да се намира тя, иначе нещата ще станат прекалено сложни", заяви Тръмп.
От своя страна украинският президент отбеляза, че засега искането му за американски ракети "Томахоук" е било отхвърлено.
"Мисля, че Русия се страхува от "Томахоук", наистина се страхува, защото това е мощно оръжие", заяви Зеленски на пресконференция след повече от двучасовата си среща със своя американски колега в Белия дом.
"Аз съм реалист", отговори Зеленски на въпрос дали се надява да получи това оръжие.
Тръмп вече е изразявал резерви по отношение на евентуалната доставка на Украйна на тези ракети с обсег 1600 километра, на което Москва се противопоставя категорично.
"Надявам се, че ще успеем да сложим край на войната, без да се налага да мислим за "Томахоук", заяви пред журналисти американският президент, седнал срещу своя украински колега около голяма маса, подредена за работен обяд.
Тези ракети биха позволили на Украйна да нанася удари в дълбочина по територията на Русия. По време на срещата с Доналд Тръмп Володимир Зеленски предложи размяна на ракети за "хиляди" украински дронове. Това обаче не убеди американския президент, както и "картите" с потенциални руски цели, които Зеленски му показа, съобщи украински източник.
Украинският лидер заяви, че руският президент "не е готов" за мир, но Доналд Тръмп заяви обратното по време на разговор с журналисти преди работния им обяд.
"Президентът Путин иска да сложи край на войната", посочи американският президент, който в четвъртък проведе дълъг телефонен разговор със стопанина на Кремъл.
Руският и американският лидер се договориха да се срещнат скоро в Будапеща, Унгария, по време на телефонен разговор, който беше определен като "много продуктивен" от американска страна и "изключително откровен и изпълнен с доверие" от руска страна.
В този контекст, възстановеното разбирателство на американския президент с Владимир Путин е повод за безпокойство за Киев, особено след като снощи Тръмп представи пред Зеленски много положителна оценка за разговора си от предния ден с руския си колега.
Американският президент обаче намери и любезни думи за Володимир Зеленски. "Много силен лидер, човек, който е преживял много и човек, когото съм опознал добре", каза той за Зеленски Последната среща на Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска приключи без конкретен пробив за уреждане на войната в Украйна. Американският президент обаче не изпълни заплахите си за тежки санкции срещу Москва, посочва АФП.
След завръщането си на власт през януари Тръмп прекъсна изолацията, в която западните сили държаха Москва от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., и постави под въпрос военната помощ за Украйна, отбелязва АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:33 19.10.2025
Коментиран от #24
20:54 19.10.2025
32 че е готов да се присъедини
само за подписването когато ще кляка им е нужен
20:55 19.10.2025
33 И Киев е Руски
20:55 19.10.2025
34 Нещо много странно
20:56 19.10.2025
36 Рублевка
До коментар #25 от "аz СВО Победа 80":Укрите запалили три бензиностанции и една газостанция, каквито в Русия има стотици хиляди! А колко взриви миналата нощ Русия? Тая нощ отново ще има в Куев вой на сирени, заря и пачанга! Заемайте място в метрото.
20:57 19.10.2025
37 "Украинският президент заяви..."
20:57 19.10.2025
38 Кухоглава копейко
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Зеленски се подиграва с Путин, който от своя страна ще казва в Будапеща само "йес" и ще гледа като отровени от гъби.Така гледа от 2022 г.
Коментиран от #41, #44, #65
20:57 19.10.2025
39 аz СВОПобеда 80
До коментар #31 от "Мишел":И ти,ли като мен си се пръкнал през задният отвор?
20:58 19.10.2025
40 Урсула е казала, че
До коментар #30 от "Мъни мъни мъни, животът е пари":ЕС е съгласен за срещата на територия на ЕС щом е за Мир. Ще осигурят въздушен коридор за Путин и ескорт от самолети на НАТО да го охранява + руския ескорт.
20:58 19.10.2025
41 Тъпа Тъпейко
До коментар #38 от "Кухоглава копейко":имаш ли основно образование да анализираш политическата ситуация? Аман от морони като теб.
20:59 19.10.2025
42 Миризлив зелен пор,
20:59 19.10.2025
43 Обзалагам се на
Коментиран от #45
21:00 19.10.2025
44 Те томахавките нали сринаха
До коментар #38 от "Кухоглава копейко":Москва и Кремъл, също както контранаступа освободи Крим с Леопардите и Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост.
Коментиран от #50, #103
21:00 19.10.2025
46 МАРШ НА ФРОНТА ,УБИЕЦО!
21:03 19.10.2025
47 В Будапеща не обичат зелени просяци
21:04 19.10.2025
48 ФЕЙК - либераст
21:04 19.10.2025
50 Руснак без крак
До коментар #44 от "Те томахавките нали сринаха":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
Коментиран от #60, #66
21:07 19.10.2025
51 Русия
21:07 19.10.2025
52 Хм...
До коментар #11 от "Майна":То обществото в Русия отдавна е и готово, и настоява за война. Руснаците, тези които абсолютно подкрепят Путин (около 80%) го имат за малко прекалено жалостив. Поне още десетина процента подкрепят посоката на политиката му, но го смятат директно за мекушав.
Така че практически всички чакат с нетърпение Путин да спре с лиготийте за братския украински народ.
Коментиран от #92
21:08 19.10.2025
55 джони инглиш
21:09 19.10.2025
56 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие
21:10 19.10.2025
57 Ясно е на всички!
21:10 19.10.2025
58 зелена миризлива тениска
Коментиран от #64
21:11 19.10.2025
59 стоян георгиев
Коментиран от #62
21:12 19.10.2025
60 Украинец без глава
До коментар #50 от "Руснак без крак":Може и да е влажно но е топло и изобщо не е скучно ,тук сме хиляди .
21:13 19.10.2025
62 Ивайло
До коментар #59 от "стоян георгиев":СиСи а ти можеш и на дядовия да седнеш,веднага след като се престрашиш .
21:14 19.10.2025
64 Да е ясно ☝️
До коментар #58 от "зелена миризлива тениска":Зеленски навря Путлер в бункера и му издейства заповед за арест като военнопрестъпник и терорист.
Коментиран от #82
21:15 19.10.2025
65 Цък
До коментар #38 от "Кухоглава копейко":Нещо оригинално не можа ли да ти роди центаджийската кратуна. Няма доказано един българин да е взел една копейка. Но за парите получени от центаджийте безброй. САЩ обявиха , че са ви дали 431 милиона за 4 г. И какво направихте некадърници , зарибихте едва 5 % от българите.
Коментиран от #72
21:16 19.10.2025
67 Питар
Той кмет иска да става .
Смях.
21:17 19.10.2025
68 Я пък тоя
21:20 19.10.2025
69 стоян георгиев
До коментар #61 от "Обичам много Г==Ъ==З миризлив":искам и аз да участвам .въпреки че изглежда странно .
21:24 19.10.2025
70 Нормално
Коментиран от #74
21:25 19.10.2025
71 Буха ха
21:25 19.10.2025
72 Бедняшката русофилска иzzмет
До коментар #65 от "Цък":От Нова година ще получава траншовете в евро.
21:26 19.10.2025
73 ООрана държава
Коментиран от #78
21:26 19.10.2025
74 Механик
До коментар #70 от "Нормално":Днес е ден 1337 от тридневната СВО.
21:27 19.10.2025
75 Гробар
21:28 19.10.2025
76 Зеленски е пич и е готов,
Коментиран от #88
21:28 19.10.2025
77 Оги
21:30 19.10.2025
78 Ай стига бе,
До коментар #73 от "ООрана държава":ти от Париж ли си бе сельо, много е лошо да забравиш от къде си , от къде са родителите ти ?!
21:30 19.10.2025
79 Иван
21:30 19.10.2025
80 Путин и Тръмп:
21:30 19.10.2025
81 Гробар
Коментиран от #96
21:31 19.10.2025
82 Айде,бе
До коментар #64 от "Да е ясно ☝️":Така го навря,че най големите от другаря Си до дядо Дончо му разпъват червени пътеки и го посрещат царски лично:))Онзи ден наркомана никой даже от администрацията на Тръмп не го посрещна ,нито изпрати:)поддръжниците му в Европа са загубили подкрепа на хората в държавите си и е въпрос на време да се отърват от тях:))Сигурно с голямо нетърпение чакаш да видиш пак Тръмп и Орбан с Путин на червения килим:)))
Коментиран от #86, #94, #112
21:31 19.10.2025
84 Зевзек
21:31 19.10.2025
85 Хмм
21:32 19.10.2025
86 Атина Палада
До коментар #82 от "Айде,бе":Ха ха.В Китай Путин го имат за прислуга.Ако не е С.Корея войната отдавна да е свършила.
Коментиран от #95, #101
21:33 19.10.2025
87 Ами
иска да присъства на срещата между Тръмп и Путин?
Коментиран от #93
21:33 19.10.2025
88 Иван
До коментар #76 от "Зеленски е пич и е готов,":Боклук, Унгария е членка на терористичното НАТО-ОТАН и ЕС.
21:33 19.10.2025
90 az СВО Победа 80
21:34 19.10.2025
91 Мара тъпото
Коментиран от #105
21:34 19.10.2025
92 Майна
До коментар #52 от "Хм...":Настоява за война..?
Руските имат доверие на Путин, нали?
Руските разбират , че имат...най- добрия.
Сигурен съм , че е заслужено
Какво ще е - той ще реши
21:34 19.10.2025
93 Иван
До коментар #87 от "Ами":Представител на Синагогата.
21:35 19.10.2025
94 Рублевка
До коментар #82 от "Айде,бе":Да посети Китай. Самолетът му ще кацне на товарния терминал и митничарите ще му бъркат в г ъ за!
21:35 19.10.2025
95 Хмм
До коментар #86 от "Атина Палада":Северна Корея като съюзник по-силна от съюзниците на украйна, това ли искате да кажете?
21:35 19.10.2025
96 Русуфил хардлaйнарин
До коментар #81 от "Гробар":Коментарът ти пасва идялно за путин, и да, прав си че путин е пътник! Името му освен поpнографско значение, означава и пътник!
21:38 19.10.2025
97 Да,бе
21:38 19.10.2025
98 Каза
21:39 19.10.2025
99 Хмм
21:40 19.10.2025
100 Артилерист
21:40 19.10.2025
101 Ами
До коментар #86 от "Атина Палада":Разбира се,то се видя ,сигурно затова на 9 май Си беше на крака в Москва:)),а границите на Украйна спрямо тези от Минските споразумения как ти се виждат ,понеже виждам ги разбираш нещата:))Въобще Бисмарк с неговите предупрежденията за първите предложения на руснаците ряпа да ядат пред твоите анализи :)))Интересно Северна Корея дали напредват в ядрената си програма и на какъв етап ще са ако наркоманът получи томахоук:)))Понеже ги разбираш нещата и Тръмп да посъветваш:)))
21:41 19.10.2025
102 Гъвкава статийка
Какво зависи от него, след като и на пиано не може са свири на срещата?
Ще сервира и обслужва вечерята на Тръмп и Путин ли?
Миротворците го навират там за да слухти само.
21:43 19.10.2025
103 не може да бъде
До коментар #44 от "Те томахавките нали сринаха":Много удачен коментар!Ами аз лично не виждам голяма разлика между Сторм Шадоу Таурус Хаймарс и Томахоук - и първите три са опасно оръжие но чудо-оръжие няма и те не доведоха до прелом както останалите !? Използването на всички видове и всякакво оръжие е свързана с тактика стратегия логистични задачи !? Но да не забравяме че с една проста граната в ръцете на маймуна може да стане страшно!?
21:43 19.10.2025
104 Русофил
21:44 19.10.2025
105 Милен Ганев
До коментар #91 от "Мара тъпото":Въпреки детайлното обяснение пред публика ,което не одобрявам , но ми хареса и смятам да го повтарям отново и отново...
21:45 19.10.2025
109 Прав си
До коментар #107 от "От срещи, файда йок!":Колко бяха срещите до сега? И никакъв резултат! Путин само Томахоук ще го вразуми!
21:48 19.10.2025
111 Тити
До коментар #107 от "От срещи, файда йок!":Къфф кютек бре мин .дилл ,такива откъсаци като теб само сочни мнннетти могат да въртят .
21:50 19.10.2025
