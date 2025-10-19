Новини
Зеленски призова съюзниците си към решителност
  Тема: Украйна

Зеленски призова съюзниците си към решителност

19 Октомври, 2025 20:19 1 674 72

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Украйна никога няма да даде нито една награда на терористите за техните престъпления, каза Зеленски

Зеленски призова съюзниците си към решителност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Украйна никога няма да даде нито една награда на терористите за техните престъпления и ние разчитаме на партньорите си, за да поддържаме тази позиция", написа Зеленски в социалните мрежи, призовавайки европейските и американските си съюзници да "предприемат решителни действия".

Украинският президент посети Белия дом в петък, за да поиска от американския си колега ракети "Томахок" с обхват до 1600 км, за да подсили украинската армия, бореща се срещу руските сили.

Американският президент Доналд Тръмп остана глух за това искане.

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както настоятелно предложих и на президента Путин, че е време убийствата да спрат и да се постигне споразумение", написа американският държавен глава в социалната си мрежа "Трут соушъл".

През последните седмици Москва засили атаките си срещу украинската гражданска инфраструктура, принуждавайки хиляди хора да се справят в условията на прекъсвания на тока на фона на приближаващата зима.

"Само тази седмица Русия използва над 3270 атакуващи дронове, 1370 планиращи бомби и близо 50 ракети от различен вид срещу Украйна", каза Зеленски.

Днес украинските власти съобщиха за смъртта на двама души в източната част на страната, където повече от 10 други бяха ранени.

Украйна отговори със засилване на атаките си срещу руските западни гранични райони и руските газови и петролни съоръжения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    59 3 Отговор
    Всички атлантици на влака за Украйна!

    Коментиран от #10

    20:21 19.10.2025

  • 2 Съдията

    59 2 Отговор
    Видяхме как те посрещнаха и как те изпратиха във Вашингтон. Ти си никой и какво ти мислиш, е просто безинтересно. Свиквай, че скоро украинците ще те съдят.😂

    20:22 19.10.2025

  • 3 Европеец

    54 2 Отговор
    под достойчивото ми е да коментирам вече зеленият наркоман просяк милионер..... Европуделире са импотентни мераклии, ама иначе е много решителни....

    Коментиран от #14

    20:22 19.10.2025

  • 4 Уса

    47 2 Отговор
    Еврогеиските му съюзници са само 3 държави пред икономически колапс пълни с арабски цигани

    20:23 19.10.2025

  • 5 Курд Околянов

    34 83 Отговор
    А руските войски са на 50 км от Одеса и са превзели с 5 хил. кв. км повече от България.

    Коментиран от #13, #35, #54

    20:24 19.10.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 27 Отговор
    Зеленски няма съюзници-има само едни пу..ки , които ако бяха Рейгън и Тачър на тяхно място , досега да беше влязъл в Кремъл

    Коментиран от #23, #26, #33, #49

    20:24 19.10.2025

  • 7 Иван

    28 2 Отговор
    На мене тези сатанисти ми изглеждат терористи, по-гнусни от Осама Бин Ладен и Джон МакКейн.

    20:25 19.10.2025

  • 8 Жица

    33 1 Отговор
    Сега се вижда кой не иска мир.

    20:25 19.10.2025

  • 9 Я пък тоя

    36 2 Отговор
    Заленски призовал .
    Не може да бъде!
    Зеленски не призовава, той иска.

    20:25 19.10.2025

  • 10 Магаренко....

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    Хвърля въглища в пеша и не се обаждай, Съби Гъбев е началник Влак

    20:26 19.10.2025

  • 11 Един

    38 2 Отговор
    Значи голям ербап, репчи се яко... ама някой друг да му давал?!
    И кои са тия партньори? Останакха няколко еврофашиста да подкрепят украинския нацизъм, но вече и те нямат какво да дадат! Искат да откраднат, за да дадат!
    Трийте Украйна от картата на Европа и да се свършва!

    20:26 19.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    2 24 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    Да не си гледал руска тв?Или интервю с ахмак сила отпреди 4 години?

    20:27 19.10.2025

  • 14 Геро

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    20:28 19.10.2025

  • 15 Пич

    32 2 Отговор
    Клоун !!! Всички знаем че ако потърсим кой може да реши войната в Украйна може да търсим навсякъде , освен в самата Украйна !!! Функцията на украинците е само да умират геройски !!!

    Коментиран от #44

    20:28 19.10.2025

  • 16 Реителност има!!!

    19 0 Отговор
    Пари и излишни хора няма...

    20:30 19.10.2025

  • 17 Буха ха

    28 1 Отговор
    Зельо вече стана досаден и неприятен на всички, време е да го махат.

    20:30 19.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Александър Дубински от Върховната рада

    24 1 Отговор
    на Украйна предсказва какво ще стане. След Будапеща руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се съберат за капитулацията на Киев. Според парламентариста подобен сценарий е вероятен, ако Украинската страна откаже последния шанс за компромисен мир. "Следващата, трета среща ще бъде само за подписване на капитулацията", казва Народният депутат Дубински. Някои съюзници на Украйна започнаха да губят кураж, Зеленски го вижда и знае много добре това и за това ги призовава да са по-решителни.

    20:31 19.10.2025

  • 20 Кисело Зеле на ски

    14 1 Отговор
    Както щъка напред-назад, така и държавата 404 ще спре да съществува.

    20:32 19.10.2025

  • 21 дядото

    13 0 Отговор
    още по-решително.направиха русия, китай и сев.корея приятели и съюзници,сега правят и иран такъв,загубиха сахарска африка,сплотиха държавите от брикс. освен трета св,друго не остава

    20:32 19.10.2025

  • 22 Майна

    18 0 Отговор
    Вече сме решителни
    Александър Йорданов ще чака с оръдие да свали Путин , ако прелети над България.
    Ще мрем за теб и другите подобни

    Коментиран от #31

    20:33 19.10.2025

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Точно Рейгън и Тачър докараха Света до това положение Наполеон влезе в Москва и какво стана Голям праз Руснаците изгориха града и натриха носа на французина След две години руският цар напои коня си в Сена И те така те

    Коментиран от #29

    20:33 19.10.2025

  • 24 На вниманието на Урсула:

    18 1 Отговор
    ..."Само тази седмица Русия използва над 3270 атакуващи дронове, 1370 планиращи бомби и близо 50 ракети от различен вид срещу Украйна", каза Зеленски...Нали свършиха всякакъв вид лопати,мотики,хладилници, съдомиялни...?

    Коментиран от #38

    20:34 19.10.2025

  • 25 Иван

    14 1 Отговор
    След Вашингтон, гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски трябва да обиколи всичките 87++, все някой ще му даде нещо.

    20:34 19.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнението ми

    19 16 Отговор
    Зеленски отдавна е разбрал, че с дебили като Тръмп и Путлер не може да се разбере...
    Затова трябва да разчет само на себе си, ЕС и украинците.

    20:34 19.10.2025

  • 28 НИКО

    12 19 Отговор
    НАИСТИНА С ЗАЛИЧАВАНЕТО НА УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН И ФАШИЗМА КИОТО ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА В ЕВРОПА, ЗАТОВА РУСИЯ И АМЕРИКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЕДНО

    20:35 19.10.2025

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    руският цар сам ли победи Наполеон? или в коалиция с Енгланд и пол. Европа?

    Коментиран от #42, #51

    20:35 19.10.2025

  • 30 Въпрос

    10 0 Отговор
    В какъв съюз е Украйна и с кого, че не знам ?

    20:36 19.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ботев

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ок, ако ти беше на мястото на Тръмп, щеше ли да се опиташ да смачкаш Русия и да предизвикаш Световна война заради мижавите 1/5 от Русия, населени с рускоезично население и руско самосъзнание? Защото война НАТО- Русия е невъзможна. Ще се включат и Китай и Индия и Северна Корея и още много... Даваш ли си сметка, че вместо 2 милиона, ще умрат 2 милиарда? Е, човешкият живот не е ли по-ценен от една плюнка земя?! За президентът Тръмп е, затова той е велик, а пу..ката си ти!!!

    Коментиран от #36, #45

    20:36 19.10.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "ОНЗИ":

    вземи и една кутийка за просещи си сложи , до теб , докато чакаш! ще изкараш повече от Митрофанова

    Коментиран от #52

    20:37 19.10.2025

  • 35 Евроатлантик

    15 15 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    Путлер се опитва да провокира НАТО за да не излезе накрая, че е загубил войната САМО от Украйна...
    Рашистите се страхуват най-много от това да им се срине репутацията на супер сила(каквато всъщност и не са..🤣.)
    За 3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас, а за Курска област просиха хиляди войници от Северна Корея. 😁

    20:37 19.10.2025

  • 36 Ботев

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ботев":

    Пардон, 1/5 от Украйна, ама то вече си е Русия😆

    20:38 19.10.2025

  • 37 ЦИРК

    11 0 Отговор
    Най-доброто което Зеленски може да направи е да се оттегли. След 3 години Украйна не постигна нищо, и след 30 резултатът ще е същия. Разликата ще е в броят на жертвите и в изчезналата държава на име Украйна.

    Явно е че Украйна губи войната, и под решителни действия Зеленски вероятно иска пращането на войски от НАТО в Украйна, което неминуемо ще доведе до трета световна война с ядрен завъшек. Колко ли хора на планетата са готови да дадат живота си за Зеленски ? Понеже точно това иска той от нас. Да взема там урсолянците, рютанците джонсанците и другите санци които го тупат по рамото, насърчават и го залъгват че аха аха и ще победи руснаците и да заминават вкупом на фронта. Нека дадат личен пример на останалия свят.

    Интересна е и статистиката по 470 дрона и 200 ракети на ден, и само 2 ма загинали и 10 ранени от тях. Явно руснаците доста точно стрелят... и явно не е по цивилното население. То и за това цялата енергийна система на Украйна е пред колапс. Но пък какво да очакваш когато удряш енергините източници на противника и той ще удари твоите. Скоро няма да остане никой цивилен на изток от Днепър в територията контролирана от украинците.

    Коментиран от #46, #50

    20:38 19.10.2025

  • 38 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "На вниманието на Урсула:":

    Тези две несъответствия се редуват през ден-два. Така работи гнусната сатанинска коварна Синагога.

    20:38 19.10.2025

  • 39 Кръговрат на веществата

    10 1 Отговор
    След тази среща, отново среща на Зеленски с урсулианците, след това с Макрон, после обратно към Вашингтон, пак при Урсула,после Макрон, една две извънредни срещи с някой измислен палячо като оня финландския и обратно при Тръмп.

    20:38 19.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Русия

    11 1 Отговор
    С ден на ден наркото става все по невменяем заедно с неколко европудели , сащ се оттеглиха вече макар да не са го обявили официално . Ама Ессс щели го поддържат колкото трябвало пък и щели се въоръжават да нападат русия ,ситуацията в ЕС ще става по зле и по зле докато не се изравним с африкански страни че и по зле

    20:39 19.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Руските го бият

    8 1 Отговор
    а той се моли на големия батко да го спаси.
    А големият батко остава глух на наркозните терзания.
    И той се насочва към кака урси розовите понита но.... Те не могат да му помогнат.

    20:40 19.10.2025

  • 44 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Вратлето

    Коментиран от #55, #62

    20:41 19.10.2025

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 11 Отговор

    До коментар #33 от "Ботев":

    ква световна война бе???? вие копеите ЯО за нищо го нямате!!! руснаците в цялост ненавиждат Путин-имам приятели там , там съм бачкал все пак! вие се явявате антирусофили , путинофили!!! също както Боко и ШИШИ гушат с кинти полицията ,те така се крепи и ботокса

    Коментиран от #53, #57

    20:41 19.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 да ама

    3 0 Отговор
    това че соросоидите , които са окупирали брюксел лобират за оръжейната индустрия и наливат пари в украйна , не означава, че Европейците са съюзници на режима в киев

    20:42 19.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стига глупости!

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "ЦИРК":

    Зеленски може да си иска каквото иска, но никой от западните държави няма да ходи там. Един военен от САЩ има хиляди осигуровки, които губи ако отиде в Украйна. Не бъдете толкова наивни. Пенсионна, здравна (включително на цялото семейство и децата му), щатски бонуси и хиляди още. Стига глупости.

    Коментиран от #67

    20:42 19.10.2025

  • 51 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В коалиция това е ФАКТ Ударът който нанесе Русия на Наполеон строши гръбнака му и това е ФАКТ

    20:42 19.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ботев

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз не понасям Путин, просто гледам реалностите. А те са, че е невъзможна война между НАТО и Русия! При такава много ясно, че Русия е капут. Но като се въвлекат и Индия и Китай...

    20:45 19.10.2025

  • 54 Съвет

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    Няма смисъл да ти слагат плюсове ☝️. Ще ти наблъскам поне 50 минуса.

    Коментиран от #68

    20:46 19.10.2025

  • 55 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Копейкотрошач":

    Ти си нищо , така че внимавай да не те настъпя случайно ! Не виждам такива като тебе !

    20:46 19.10.2025

  • 56 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фейк на часа":

    Никакви чували!! България е малка по територия, няма място за повече гробища.

    20:46 19.10.2025

  • 57 Ботев

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Малко мисли, моето момче!

    20:47 19.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Артилерист

    7 0 Отговор
    Клоуна е направен за смях от подигравките на Тръмп, но англосакската пропаганда съчинява сега сърдечност. Най-унизителното е било, когато Тръмп е избутал Зеленски сред журналистите и апочнал пресконференцията си. Иначе Тръмп го е похвалил дори, че е прилично облечен, вместо със зелената фанела да се прави на голям командир...

    20:49 19.10.2025

  • 60 Абе тъпейка,

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти да си чувал някога Путин да призовава други хора за помощ. Защо си толкова ограничен? Той може още утре да сключи споразумение с Ким Чен Ун за 500 000 войници и ще смаже укрите. Защо сте толкова тъпи?

    20:49 19.10.2025

  • 61 Дзверцов

    7 0 Отговор
    "Съюзниците"!? Смях в залата...

    20:50 19.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЕБ МУНЬО

    5 0 Отговор
    ТОВА ЛИ ИСКАШ ДА КАЖЕШ НА ТРЪМП И НА ПУТИН . ЧЕ ТЕ ГО ЗНАЯТ , НЯМА СМИСЪЛ ДА НИ ХАРЧИШ ПАРИТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЙКИ . НЯМАШ МЯСТО ТАМ . НЕ СИ ИЗМИСЛЯЙ НЕНУЖНИ ЯЛОВИ " АКТИВИ" ЗА ДА ИМИТИРАШ ДЕЙНОСТ ИЛИ НЯКАКВА ЗНАЧИМОСТ . НИКОЙ СЕ И НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА .

    20:58 19.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ЦИРК

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стига глупости!":

    Един военен от НАТО (не само от САЩ) ще изгуби много повече от облагите които има ако отиде в Украйна - Живота си.

    Какво според вас иска Зеленски и визира с "решителни действия" от "съюзниците си" (в кавички е защото ние не сме съюзници със Зеленски и Украйна, ако бяхме щяхме да сме в състояние на война и вие и аз да се подготвяме за мобилизация) ? Обяснете ми какви са целите и какъв е планът, за постигането им на Зеленски и Украйна в момента (според вас). Какви са шансовете и какво е разбирате под "украйна да спечели" (от вашата гледна точка) ?

    Любопитно ми е какво мислите и как виждате следната хипотетична вероятност: Да речем че и САЩ и ЕС напечатат и вземат на заем колосално количество пари, изкупят цялото възможно количество и видове оръжие в света (включително и ядрено) и го дадат на Зеленски. Вие лично ще се чувствате ли в безопастност и ще усещате ли че животът ви ще е райски в един мирен свят ?

    21:00 19.10.2025

  • 68 Жалко са сайта

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Съвет":

    Явно освен статиите и лайковете са фалшиви. Позор.
    Разбирам, че Русия побеждава, защото Марата ве обратното пише във фалшсайта.

    21:02 19.10.2025

  • 69 стоян георгиев

    0 8 Отговор
    Добре че го има зеленски .изтрива позора на нашата цивилизация.

    21:08 19.10.2025

  • 70 Ама

    5 0 Отговор
    зеленият шмъркач кво само вие ?! Нали от 30 ракети сваля към 50 ?!

    21:13 19.10.2025

  • 71 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Все пак за пояснение трябваше да се добави че 3270 дрона 1370 планиращи бомби и около 50 ракети различен тип не са нанесли никакви щети т.е нанесени са щети на една болница няколко магазина и изоставени къщи и 1 сватба но украинската армия не е дала никакви жертви -жертви дава само руската армия!?

    21:27 19.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

