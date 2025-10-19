Зеленски призова съюзниците си към решителност

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Украйна никога няма да даде нито една награда на терористите за техните престъпления и ние разчитаме на партньорите си, за да поддържаме тази позиция", написа Зеленски в социалните мрежи, призовавайки европейските и американските си съюзници да "предприемат решителни действия".

Украинският президент посети Белия дом в петък, за да поиска от американския си колега ракети "Томахок" с обхват до 1600 км, за да подсили украинската армия, бореща се срещу руските сили.

Американският президент Доналд Тръмп остана глух за това искане.

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както настоятелно предложих и на президента Путин, че е време убийствата да спрат и да се постигне споразумение", написа американският държавен глава в социалната си мрежа "Трут соушъл".

През последните седмици Москва засили атаките си срещу украинската гражданска инфраструктура, принуждавайки хиляди хора да се справят в условията на прекъсвания на тока на фона на приближаващата зима.

"Само тази седмица Русия използва над 3270 атакуващи дронове, 1370 планиращи бомби и близо 50 ракети от различен вид срещу Украйна", каза Зеленски.

Днес украинските власти съобщиха за смъртта на двама души в източната част на страната, където повече от 10 други бяха ранени.

Украйна отговори със засилване на атаките си срещу руските западни гранични райони и руските газови и петролни съоръжения.