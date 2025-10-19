Зеленски призова съюзниците си към решителност

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Украйна никога няма да даде нито една награда на терористите за техните престъпления и ние разчитаме на партньорите си, за да поддържаме тази позиция", написа Зеленски в социалните мрежи, призовавайки европейските и американските си съюзници да "предприемат решителни действия".
Украинският президент посети Белия дом в петък, за да поиска от американския си колега ракети "Томахок" с обхват до 1600 км, за да подсили украинската армия, бореща се срещу руските сили.
Американският президент Доналд Тръмп остана глух за това искане.
"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както настоятелно предложих и на президента Путин, че е време убийствата да спрат и да се постигне споразумение", написа американският държавен глава в социалната си мрежа "Трут соушъл".
През последните седмици Москва засили атаките си срещу украинската гражданска инфраструктура, принуждавайки хиляди хора да се справят в условията на прекъсвания на тока на фона на приближаващата зима.
"Само тази седмица Русия използва над 3270 атакуващи дронове, 1370 планиращи бомби и близо 50 ракети от различен вид срещу Украйна", каза Зеленски.
Днес украинските власти съобщиха за смъртта на двама души в източната част на страната, където повече от 10 други бяха ранени.
Украйна отговори със засилване на атаките си срещу руските западни гранични райони и руските газови и петролни съоръжения.
1 Тагаренко
Коментиран от #10
20:21 19.10.2025
2 Съдията
20:22 19.10.2025
3 Европеец
Коментиран от #14
20:22 19.10.2025
4 Уса
20:23 19.10.2025
5 Курд Околянов
Коментиран от #13, #35, #54
20:24 19.10.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #23, #26, #33, #49
20:24 19.10.2025
7 Иван
20:25 19.10.2025
8 Жица
20:25 19.10.2025
9 Я пък тоя
Не може да бъде!
Зеленски не призовава, той иска.
20:25 19.10.2025
10 Магаренко....
До коментар #1 от "Тагаренко":Хвърля въглища в пеша и не се обаждай, Съби Гъбев е началник Влак
20:26 19.10.2025
11 Един
И кои са тия партньори? Останакха няколко еврофашиста да подкрепят украинския нацизъм, но вече и те нямат какво да дадат! Искат да откраднат, за да дадат!
Трийте Украйна от картата на Европа и да се свършва!
20:26 19.10.2025
13 Учуден
До коментар #5 от "Курд Околянов":Да не си гледал руска тв?Или интервю с ахмак сила отпреди 4 години?
20:27 19.10.2025
14 Геро
До коментар #3 от "Европеец":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
20:28 19.10.2025
15 Пич
Коментиран от #44
20:28 19.10.2025
16 Реителност има!!!
20:30 19.10.2025
17 Буха ха
20:30 19.10.2025
19 Александър Дубински от Върховната рада
20 Кисело Зеле на ски
20:32 19.10.2025
21 дядото
Ще мрем за теб и другите подобни
20:33 19.10.2025
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Точно Рейгън и Тачър докараха Света до това положение Наполеон влезе в Москва и какво стана Голям праз Руснаците изгориха града и натриха носа на французина След две години руският цар напои коня си в Сена И те така те
Коментиран от #29
20:33 19.10.2025
Коментиран от #38
20:34 19.10.2025
25 Иван
20:34 19.10.2025
27 Мнението ми
Затова трябва да разчет само на себе си, ЕС и украинците.
20:34 19.10.2025
28 НИКО
20:35 19.10.2025
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":руският цар сам ли победи Наполеон? или в коалиция с Енгланд и пол. Европа?
Коментиран от #42, #51
20:35 19.10.2025
30 Въпрос
20:36 19.10.2025
33 Ботев
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ок, ако ти беше на мястото на Тръмп, щеше ли да се опиташ да смачкаш Русия и да предизвикаш Световна война заради мижавите 1/5 от Русия, населени с рускоезично население и руско самосъзнание? Защото война НАТО- Русия е невъзможна. Ще се включат и Китай и Индия и Северна Корея и още много... Даваш ли си сметка, че вместо 2 милиона, ще умрат 2 милиарда? Е, човешкият живот не е ли по-ценен от една плюнка земя?! За президентът Тръмп е, затова той е велик, а пу..ката си ти!!!
Коментиран от #36, #45
20:36 19.10.2025
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "ОНЗИ":вземи и една кутийка за просещи си сложи , до теб , докато чакаш! ще изкараш повече от Митрофанова
Коментиран от #52
20:37 19.10.2025
35 Евроатлантик
До коментар #5 от "Курд Околянов":Путлер се опитва да провокира НАТО за да не излезе накрая, че е загубил войната САМО от Украйна...
Рашистите се страхуват най-много от това да им се срине репутацията на супер сила(каквато всъщност и не са..🤣.)
За 3 години и половина не можаха да превземат 30% от Донбас, а за Курска област просиха хиляди войници от Северна Корея. 😁
20:37 19.10.2025
36 Ботев
До коментар #33 от "Ботев":Пардон, 1/5 от Украйна, ама то вече си е Русия😆
20:38 19.10.2025
37 ЦИРК
Явно е че Украйна губи войната, и под решителни действия Зеленски вероятно иска пращането на войски от НАТО в Украйна, което неминуемо ще доведе до трета световна война с ядрен завъшек. Колко ли хора на планетата са готови да дадат живота си за Зеленски ? Понеже точно това иска той от нас. Да взема там урсолянците, рютанците джонсанците и другите санци които го тупат по рамото, насърчават и го залъгват че аха аха и ще победи руснаците и да заминават вкупом на фронта. Нека дадат личен пример на останалия свят.
Интересна е и статистиката по 470 дрона и 200 ракети на ден, и само 2 ма загинали и 10 ранени от тях. Явно руснаците доста точно стрелят... и явно не е по цивилното население. То и за това цялата енергийна система на Украйна е пред колапс. Но пък какво да очакваш когато удряш енергините източници на противника и той ще удари твоите. Скоро няма да остане никой цивилен на изток от Днепър в територията контролирана от украинците.
Коментиран от #46, #50
20:38 19.10.2025
38 Иван
До коментар #24 от "На вниманието на Урсула:":Тези две несъответствия се редуват през ден-два. Така работи гнусната сатанинска коварна Синагога.
20:38 19.10.2025
39 Кръговрат на веществата
20:38 19.10.2025
41 Русия
20:39 19.10.2025
43 Руските го бият
А големият батко остава глух на наркозните терзания.
И той се насочва към кака урси розовите понита но.... Те не могат да му помогнат.
20:40 19.10.2025
44 Копейкотрошач
До коментар #15 от "Пич":Вратлето
Коментиран от #55, #62
20:41 19.10.2025
45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #33 от "Ботев":ква световна война бе???? вие копеите ЯО за нищо го нямате!!! руснаците в цялост ненавиждат Путин-имам приятели там , там съм бачкал все пак! вие се явявате антирусофили , путинофили!!! също както Боко и ШИШИ гушат с кинти полицията ,те така се крепи и ботокса
Коментиран от #53, #57
20:41 19.10.2025
47 да ама
20:42 19.10.2025
50 Стига глупости!
До коментар #37 от "ЦИРК":Зеленски може да си иска каквото иска, но никой от западните държави няма да ходи там. Един военен от САЩ има хиляди осигуровки, които губи ако отиде в Украйна. Не бъдете толкова наивни. Пенсионна, здравна (включително на цялото семейство и децата му), щатски бонуси и хиляди още. Стига глупости.
Коментиран от #67
20:42 19.10.2025
51 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В коалиция това е ФАКТ Ударът който нанесе Русия на Наполеон строши гръбнака му и това е ФАКТ
20:42 19.10.2025
53 Ботев
До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз не понасям Путин, просто гледам реалностите. А те са, че е невъзможна война между НАТО и Русия! При такава много ясно, че Русия е капут. Но като се въвлекат и Индия и Китай...
20:45 19.10.2025
54 Съвет
До коментар #5 от "Курд Околянов":Няма смисъл да ти слагат плюсове ☝️. Ще ти наблъскам поне 50 минуса.
Коментиран от #68
20:46 19.10.2025
55 Пич
До коментар #44 от "Копейкотрошач":Ти си нищо , така че внимавай да не те настъпя случайно ! Не виждам такива като тебе !
20:46 19.10.2025
56 Иван
До коментар #40 от "Фейк на часа":Никакви чували!! България е малка по територия, няма място за повече гробища.
20:46 19.10.2025
57 Ботев
До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Малко мисли, моето момче!
20:47 19.10.2025
59 Артилерист
20:49 19.10.2025
60 Абе тъпейка,
До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти да си чувал някога Путин да призовава други хора за помощ. Защо си толкова ограничен? Той може още утре да сключи споразумение с Ким Чен Ун за 500 000 войници и ще смаже укрите. Защо сте толкова тъпи?
20:49 19.10.2025
61 Дзверцов
20:50 19.10.2025
65 НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТЕБ МУНЬО
20:58 19.10.2025
67 ЦИРК
До коментар #50 от "Стига глупости!":Един военен от НАТО (не само от САЩ) ще изгуби много повече от облагите които има ако отиде в Украйна - Живота си.
Какво според вас иска Зеленски и визира с "решителни действия" от "съюзниците си" (в кавички е защото ние не сме съюзници със Зеленски и Украйна, ако бяхме щяхме да сме в състояние на война и вие и аз да се подготвяме за мобилизация) ? Обяснете ми какви са целите и какъв е планът, за постигането им на Зеленски и Украйна в момента (според вас). Какви са шансовете и какво е разбирате под "украйна да спечели" (от вашата гледна точка) ?
Любопитно ми е какво мислите и как виждате следната хипотетична вероятност: Да речем че и САЩ и ЕС напечатат и вземат на заем колосално количество пари, изкупят цялото възможно количество и видове оръжие в света (включително и ядрено) и го дадат на Зеленски. Вие лично ще се чувствате ли в безопастност и ще усещате ли че животът ви ще е райски в един мирен свят ?
21:00 19.10.2025
68 Жалко са сайта
До коментар #54 от "Съвет":Явно освен статиите и лайковете са фалшиви. Позор.
Разбирам, че Русия побеждава, защото Марата ве обратното пише във фалшсайта.
21:02 19.10.2025
69 стоян георгиев
21:08 19.10.2025
70 Ама
21:13 19.10.2025
71 не може да бъде
21:27 19.10.2025
