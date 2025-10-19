Новини
Свят »
Украйна »
Украйна си остава "житницата на света"
  Тема: Украйна

Украйна си остава "житницата на света"

19 Октомври, 2025 19:49 753 47

  • украйна-
  • житница-
  • жито-
  • русия-
  • земеделие

Ролята ѝ като "житница на света" остава непроменена, независимо от разрушените пристанища и окупираните земи

Украйна си остава "житницата на света" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Заради плодородните почви, обширните обработваеми площи и утвърденото ѝ място на световните пазари, наричат Украйна „житница на света“. С 41,3 милиона хектара земеделска земя, две трети от която е чернозем – най-плодородната почва в света, страната постига висока производителност на културите с минимално използване на торове, напояване, работна ръка и тежки машини.

Излишъкът от зърно на Украйна е изхранвал и Руската империя, и Съветския съюз, а след независимостта на страната, обявена през 1991 година, Украйна се превърна в основен доставчик на храни за света, особено за Близкия изток, Северна Африка и Азия.

Преди инвазията на Русия през февруари 2022 г., селското стопанство на Украйна осигуряваше близо 24 милиарда евро приходи от експорт или 41% от общия износ на страната, сочат данни на американското Министерство на земеделието. Последиците от войната обаче са опустошителни - както за икономиката на нападнатата страна, така и за глобалната продоволствена сигурност.Русия завзе големи площи украинска обработваема земя, а руската морска блокада, ракетните удари и мините в Черно море спряха почти всички превози по основния експортен маршрут на Украйна. Обемът на износа се срина с над 90% в началото на 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година, което доведе до скок в цените на хранителните продукти в световен мащаб и задълбочаване на кризата с глада в страните, зависими от украинския внос.

Войната доведе до спад в износа на зърно

Преди руската инвазия Украйна осигуряваше около 8% от световния износ на пшеница, 13% от износа на царевица и 12% от износа на ечемик. Тя доставяше и 40-50% от слънчогледовото олио в света, казва за ДВ Наталия Шпигоцка от инвестиционната компания Dragon Capital със седалище в Киев. „По-ниските доставки на зърнени култури и несигурността относно перспективите за търговското корабоплаване в Черно море повишиха силно международните цени на зърнените култури до 345 евро за тон, което се отрази на достъпността на основните хранителни продукти в целия свят“, посочва тя.

Нападението срещу Украйна доведе до спад с 29% в производството на зърно през 2022/23 г., а руската окупация, мините и недостигът на работна ръка направиха така, че 22% от обработваемите площи остават незасяти. Кремъл беше обвинен, че използва продоволствената сигурност като оръжие: през първите две години от войната над 300 селскостопански обекта прекратиха работа заради руските атаки, а само през 2022 г. бяха откраднати над 500 000 тона зърно. Едва през август същата година украинските въоръжени сили успяха да отблъснат руския Черноморски флот, използвайки морски дронове и западни противокорабни ракети. Особено тежък удар за Кремъл беше потопяването на крайцера „Москва“. Една година по-късно световните цени на зърнените култури се стабилизираха около нивата им отпреди войната.

Русия наскоро засили атаките си срещу украинските пристанища на Черно море.Черноморската зърнена инициатива, която стартира през юли 2022 г., отвори отново три от украинските пристанища, което позволи износ на 33 милиона тона зърно от Украйна до юли 2023 година. А през така наречените „коридори за солидарност“ на Европейския съюз през Полша, Румъния и България (включително с кораби по река Дунав) почти половината от наличното украинско зърно за износ стигна до Европа - въпреки блокадата от страна на Русия. Всички тези усилия увеличиха износа на Украйна до 64 милиона тона през 2023/24 г. (около 75% от нивата отпреди войната), което се отрази стабилизиращо на глобалната продоволствена сигурност.

Украйна има решаващ принос за изхранването на страни от Африка

През септември обаче Украйна отбеляза спад от 38% в износа на аграрни продукти в сравнение със същия месец на миналата година, отчасти в резултат на засилените удари на Русия по черноморските пристанища. Превозите през украинското пристанище Одеса са намалели с почти една трета, според Украинската зърнена асоциация.

Прогнозата за целия сезон 2025/26 не е особено оптимистична, очаква се реколтата от зърно в Украйна да спадне с 10% до около 51 милиона тона – отново поради причини, свързани с продължаващата война.

Експерти все пак отбелязват, че приносът на Украйна остава от решаващо значение за света: нейният износ е като спасително въже за много региони в света с несигурно продоволствено снабдяване. В този смисъл Украйна запълва празнини, които не са по силите на никого другиго в такъв мащаб. Един пример: през 2023 година Световната програма на ООН по прехраната е закупила 80% от зърното си от Украйна за изхранването на около 400 милиона души в разкъсваните от войни Йемен и Етиопия, както и в други страни.

Войната не е единственият фактор

Освен войната, която досега е нанесла на Украйна загуби от над 80 милиарда долара, има и други препятствия. Около 20% от населението на Украйна, около 7,3 милиона души, все още страдат от недостиг на храна. Не са осигурени напълно необходимите за възстановяване на селскостопанската инфраструктура на Украйна 55,5 милиарда долара. Цените на земята, особено на селскостопанската земя, са се повишили рязко през последните две години.

Ограниченията на ЕС за вноса на някои украински селскостопански продукти, наложени през 2024 г., породиха напрежение между Киев и някои страни от ЕС като Полша, Словакия и Унгария, тъй като вносът от Украйна е сериозна конкуренция за техните местни производители и води до свръхпредлагане на пазара.

Земеделските производители рискуват живота си

„Украинските фермери в близост до фронтовата линия се натъкват на противопехотни мини, търпят загуби от унищожени напоителни системи и нападения с дронове и ракети“, казва за ДВ Наталия Шпигоцка от Dragon Capital. „Въпреки това те осигуряват продоволствена сигурност в страната и доставят зърнени храни, масла и протеини на световните пазари, преодолявайки изключителни трудности.“

Въпреки многото предизвикателства, Украйна продължава да изпълнява ролята си на „житница на Европа“. Но за да нахрани милиони нуждаещи се хора по целия свят, войната трябва да спре и да бъде наложен траен мир - наред с мерки за гарантиране на реколтите и за стимулиране на търговията.

Автор: Ник Мартин


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГМО зърно

    20 3 Отговор
    неотговарящи на европейските стандарти, според проучванията.

    Коментиран от #2

    19:50 19.10.2025

  • 2 Мдаа, така е

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГМО зърно":

    Пълно е със снаряди.

    19:51 19.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 19 Отговор
    СЛАВА на Украина-шепата спартанци срещу азиатските орди на голото до кръста джудже , на пони

    Коментиран от #9

    19:52 19.10.2025

  • 4 Сталин

    16 2 Отговор
    Американските компании Cargill,Dupont и Monsanto притежават 17 милиона хектара земеделска земя в Украйна,а това е 52,31% от територията на страната ,като главните акционери на тези американски компании са Vanguard, BlackRock и Blackstone ,които контролират основните световни банкови и финансови институции.
    Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
    Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това

    19:52 19.10.2025

  • 5 Сталин

    13 1 Отговор
    В Полша от 73 проби от украинското зърно внесено там ,в 17 е намерено салмонела,в още 17 пестициди,в 11 -ГМО ,в 6 - миотоксини.В други проби от украинско зърно е намерено живак, кадмий,олово и желязо.В България някой изобщо прави ли изследване на украинското зърно и знае ли българина какво изобщо яде,това лято руските въоръжени сили гръмнаха складове с боеприпаси в Украйна,където се съхраняваха снаряди с обеднен уран от Англия,и радиоактивния облак от взрива достигна в голяма част от Европа

    Коментиран от #13

    19:53 19.10.2025

  • 6 в петък пейтриът а днес хаймърс

    3 1 Отговор
    Информацията, която се появи по-рано в руските ресурси за унищожаването на американска реактивна система за залпов огън в Черниговска област, беше потвърдена от военните. Според Министерството на отбраната изходната позиция на РСЗО близо до село Кузьминское, на 18 км от руската граница, е открита от руски разузнавателен дрон

    Коментиран от #10

    19:53 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    8 1 Отговор
    Глупости, продуктите от Украйна са пълни с пестициди и радиоактивни вещества. Ще изтровите народа с угаждането си на ЕС и Украйна.

    19:54 19.10.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    19:55 19.10.2025

  • 10 Българин

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "в петък пейтриът а днес хаймърс":

    На четвърта година от Киев за два дня на 18 километра от руската граница??
    Сталин се върти в гроба като пумпал.

    Коментиран от #33

    19:55 19.10.2025

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    чудя се, война, а произвеждат, олиото в България, мисля, че е украинско, изведнъж цената му падна от 6 на 2.50 лева

    19:56 19.10.2025

  • 12 Сталин

    7 0 Отговор
    Путин подписа указ за национализиране на 250 000 хектара земеделска земя принадлежаща на американската компания NCH Capital на Джордж Рор , който още е собственик на земеделска земя в Румъния и България,как е успял да придобие замя в България след като Волен Сидеров наложи мораториум на чужденци да купуват земя,изглежда след като Волен се отказа от политиката вече няма кой да спира западните мародери

    Коментиран от #19

    19:57 19.10.2025

  • 13 Изпражнението гайтанджиева

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Това са руски фейкове.

    19:57 19.10.2025

  • 14 Украина

    4 0 Отговор
    е земеделска страна и навярно ще си остане такава и след войната. Дали чак "Житница на света" е спорно, но определено един от големите производители на базови земеделски култури

    19:57 19.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дик диверсанта

    2 8 Отговор
    Не само е житницата, но качеството на зърното (пшеница, царевица и слънчоглед) оттук нататък ще е много добро, защото почвата се натори обилно с най-качествения тор получен от избитите и неприбрани от украинска земя руски войници.

    19:59 19.10.2025

  • 18 404

    6 0 Отговор
    Под крилото на СССР.Беше.Сега под скалпела на акушерката е труп

    20:00 19.10.2025

  • 19 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Има достойни рос дебили заместници на кафявата златка, даже единия организира преброяване на дебилите.

    20:00 19.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Киев за два дня.

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #24

    20:01 19.10.2025

  • 22 Копейка

    1 2 Отговор
    Тука кво да викаме?

    Коментиран от #25

    20:02 19.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И Киев е Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Киев за два дня.":

    Убавец мога да ти кажа много неща но първо няма да ги разбереш и второ колегите ще го изтрият.Не им се сърдя все пак трябва да сме толерантни с различните

    Коментиран от #41

    20:04 19.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко":

    И в Курск са доволни

    20:06 19.10.2025

  • 27 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "аz СВОПобеда 80":

    Дай линк. Няма нищо в нета. Фейк.🖕

    20:07 19.10.2025

  • 28 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Накратко:

    Бивша Украйна вече е "житницата на обеднения уран" ...

    Коментиран от #34

    20:08 19.10.2025

  • 29 Един

    5 1 Отговор
    По-голяма глупост не бях чувал - Украйна не е дори в топ 10 на най-големите производители!
    Русия произвежда 5 пъти повече световен износител номер 1.
    Дори една мизерна франция произвежда двойно повече от Украйна! Що за глупава пропаганда?!

    20:08 19.10.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "аz СВОПобеда 80":

    Не ми ползвай ника за глупостите си!

    Коментиран от #32

    20:09 19.10.2025

  • 31 Мишел

    4 2 Отговор
    Преди 2022г Русия произвежда 104 000 000 т пшеница, което е 5 пъти повече пшеница от произведената тогава от Украйна и изнася 1,7 пъти повече пшеница, отколкото Украйна произвежда.

    Коментиран от #43

    20:09 19.10.2025

  • 32 Смотан,

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 80":

    Оплачи се на арменският поп.

    20:11 19.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Копеи не философствай!

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!!

    20:11 19.10.2025

  • 35 Хмм

    1 1 Отговор
    на снимката е пролет, цъфнало дърво

    20:11 19.10.2025

  • 36 Стара информация на вкиснато зеле

    3 1 Отговор
    30 % по-малко обработваеми площи, неотговаряща на европейските изисквания продукция пълна с отрови.

    20:12 19.10.2025

  • 37 Хубаво

    4 1 Отговор
    че имат жито защото с тези заробващи заеми поне да имат какво да ядат през следващите 50 години. Западните лешояди ще си вземат всичко дадено с лихвите. Бял ден няма да видят. Ще им се случи всичко, за което си мечтаят. Така ще ги "интегрират", че след 10 години там ще са останали хора, колкото днес у нас.

    20:12 19.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тракторист

    2 1 Отговор
    Как я орат тая земя, като е пълно с невзривени боеприпаси, дупки от взривове и окопи? А и трактористите ги смъкват от тракторите и насила ги мобилизират. Семействата им ги чакат да се върнат от работата, а те са вече в мазето на пункта за мобилизация.

    20:12 19.10.2025

  • 40 Дано

    3 1 Отговор
    ги набутат в ЕС. Ще останат много доволни.

    20:14 19.10.2025

  • 41 Ти що не заминаваш за

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "И Киев е Руски":

    Блатото.И там пиши нещо срещу ка Путин и войната му.Тогава ще видиш какво е фашизъм и руска демокрацийка.Руските тръбари много попивате руска пропаганда знаете думичките фашист ,нацист само дето не знаете за кой се отнасят.

    20:14 19.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    20:14 19.10.2025

  • 44 Пропаганда

    1 0 Отговор
    Русия от 7 години е лидер. Печели повече от зърно отколкото от нефт.

    Коментиран от #47

    20:15 19.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дойче фантазии

    1 0 Отговор
    Пълна измислица, никога не е била.

    20:16 19.10.2025

  • 47 Ти що не заминаваш за

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пропаганда":

    Блатото.И там пиши нещо срещу ка Путин и войната му.Тогава ще видиш какво е фашизъм и руска демокрацийка.Руските тръбари много попивате руска пропаганда знаете думичките фашист ,нацист само дето не знаете за кой се отнасят.

    20:16 19.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания