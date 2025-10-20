Кая Калас: Нищо няма да се получи от срещите без участието на Киев или ЕС

Опитваме се да убедим всички, че няма да се случи нищо от срещите за мир в Украйна, ако в тях не участват Киев или ЕС, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на външните министри на страните от съюза в Люксембург, предаде БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искрено се стреми към прекратяване на войната. Русия е тази, която отказва и трябва да я накараме да поиска мир, добави Калас. Оказването на натиск над Украйна е неправилен подход, това е нападнатата страна. Войната ще свърши с прилагането на натиск срещу Русия, посочи тя. От февруари Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня, но Русия няма истински интерес от мир. Путин ще преговаря сериозно, само ако мисли, че губи, обобщи Калас.

По нейните думи в Съвета на ЕС има широка подкрепа по предложението за използване на запорираното руско имущество в интерес на Украйна. Калас потвърди, че очаква до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия, както и да започне работата за разширяване на вече въведените мерки срещу Москва.