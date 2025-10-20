Новини
Кая Калас: Нищо няма да се получи от срещите без участието на Киев или ЕС
  Тема: Украйна

20 Октомври, 2025 18:56 804 53

Калас потвърди, че очаква до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия

Кая Калас: Нищо няма да се получи от срещите без участието на Киев или ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опитваме се да убедим всички, че няма да се случи нищо от срещите за мир в Украйна, ако в тях не участват Киев или ЕС, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на външните министри на страните от съюза в Люксембург, предаде БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искрено се стреми към прекратяване на войната. Русия е тази, която отказва и трябва да я накараме да поиска мир, добави Калас. Оказването на натиск над Украйна е неправилен подход, това е нападнатата страна. Войната ще свърши с прилагането на натиск срещу Русия, посочи тя. От февруари Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня, но Русия няма истински интерес от мир. Путин ще преговаря сериозно, само ако мисли, че губи, обобщи Калас.

По нейните думи в Съвета на ЕС има широка подкрепа по предложението за използване на запорираното руско имущество в интерес на Украйна. Калас потвърди, че очаква до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия, както и да започне работата за разширяване на вече въведените мерки срещу Москва.


Люксембург
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    60 3 Отговор
    Кой обръща внимание на тази слугиня?

    18:58 20.10.2025

  • 2 слава Росии

    40 3 Отговор
    Ша лапаш ,калас ша лапаш!!!

    18:58 20.10.2025

  • 3 Един

    48 3 Отговор
    Разбира се... нацистките Кая и Урсула ще направят всичко да провалят мира!

    18:59 20.10.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    40 2 Отговор
    Кукувица кука на зелена бука!

    19:00 20.10.2025

  • 5 Обективни истини

    44 3 Отговор
    Мале каква злоба в тази долна пача русофобка.

    19:01 20.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    33 2 Отговор
    Нидей коби без да те питат ма.
    Тоя път всичко ще е ток, жица и препечено Зеле 👍

    19:01 20.10.2025

  • 7 Дориана

    40 2 Отговор
    Тази жена определено е агресивна и военолюбива. Тя е готова да провокира Световна война във всеки момент . Точно такива недалновидни политици ще унищожат Европа и ЕС ще се разпадне заради тях. Да не говорим, че ако запали война хиляди хора ще умрат заради такава като нея.

    Коментиран от #31

    19:02 20.10.2025

  • 8 Експерт

    17 0 Отговор
    Както и с тяхно участие !

    19:02 20.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ха ха

    28 1 Отговор
    и тая се е виждала пред огледалото като собственик на диамантена мина в русия

    19:05 20.10.2025

  • 11 ще се срещнете

    27 1 Отговор
    като паднете на колене върху килимчето в Кремъл

    19:05 20.10.2025

  • 12 Кресна

    21 4 Отговор
    Казах 2022.Войната ще свърши когато Русия стигне Германия и Европа бъде унищожена .ЕС потвърждава думите ми .

    Коментиран от #19

    19:05 20.10.2025

  • 13 Качалин

    20 3 Отговор
    Ще се случи скъпа Кая!

    Коментиран от #18

    19:05 20.10.2025

  • 14 Айшегюл

    15 0 Отговор
    Боже,Боже!Колко неграмотен народ!?

    19:06 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Напротив калас !!!

    21 1 Отговор
    Всичко ще мине гладко без участието на войнолюбците от ес !!!!!

    19:07 20.10.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    21 1 Отговор
    Милиони ще са жертвите при една голяма война на днешно време! Но такива като тая вещ Ица, точно това желаят, мислят,че ще остане само златния милиард да си живее живота охолно.

    19:07 20.10.2025

  • 18 чак пък

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Качалин":

    скъпа...

    Коментиран от #22

    19:07 20.10.2025

  • 19 Качалин

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кресна":

    Не когато Русия стигне Германия! По-рано! ЕС ще е слуга на два господаря!

    19:08 20.10.2025

  • 20 Иска

    18 0 Отговор
    и нея да я канят, обаче никой не я забелязва.

    19:08 20.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 0 Отговор
    таА оКАЯната забрави как ТръмПича я изпрати да ходи по магазините, щото.си имал по-важна работа от това да се среща с дребни риби‼️

    19:08 20.10.2025

  • 22 Качалин

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "чак пък":

    Ми бих я ... наказателно!

    19:09 20.10.2025

  • 23 Европа умре !!!!

    20 1 Отговор
    Ей тия като тази , мърсука макарона , стармърт , шперца......... я погребаха !!!!!!

    Коментиран от #28

    19:09 20.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да попитам

    14 1 Отговор
    Тая няма ли да се прежали някои да я о.....ъне та да митяса

    Коментиран от #27

    19:10 20.10.2025

  • 26 Переговорчик

    12 0 Отговор
    Да присъства Грета!

    19:10 20.10.2025

  • 27 Качалин

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да попитам":

    С паяжина е ама вири нос!

    19:11 20.10.2025

  • 28 Умре ти

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Европа умре !!!!":

    корнешончето...

    19:11 20.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Тая госпожа е грозна отвътре навън.

    Коментиран от #33

    19:11 20.10.2025

  • 30 Евро - войнолюбците загубиха войната

    12 1 Отговор
    Ама много ги е срам да си го призная .....също като булка която не е честна на сутринта !!!!!!

    19:11 20.10.2025

  • 31 Ти тролей

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    ли си?

    19:13 20.10.2025

  • 32 хахаха

    10 1 Отговор
    ха ха ха - без русия могат да се провеждат срещи, а без украина не

    19:13 20.10.2025

  • 33 Качалин

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Аз съм непретенциозен! Какви контейнери съм обръщал!!!

    19:14 20.10.2025

  • 34 Корнелия

    5 0 Отговор
    Да изпратят Грета!Да ги ошамари и двамата !

    Коментиран от #39

    19:14 20.10.2025

  • 35 минаващ

    10 1 Отговор
    срам и позор за целий български народ или ако сме точни за целиййй европейски 500 000 000 народ които и не знае що за пуйчица е тази дори без капка дипломатическо образование!!! а е главендипломат!!! Сравняваме тази от Русия и тази - небо и земя !!!! ден и нощ !!!!! какви епитети да пиша като това е така защото сгурноне се мият вече и им е исъхнал мо Зъка

    19:14 20.10.2025

  • 36 Атина Палада

    10 1 Отговор
    Кая,не виждате ли,не осъзнавате ли,че вие (ЕС) вече не сте на световната шахматна дъска и сте в девета глуха ?

    19:14 20.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 КАЯ КАЛАС

    4 0 Отговор
    Е най-ясния пример за упадъка на ЕС.

    19:18 20.10.2025

  • 39 Качалин

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Корнелия":

    Тая Грета стана ли пълнолетна?

    19:18 20.10.2025

  • 40 имало едно време

    2 0 Отговор
    и си е така когато толкова много от мъжки рот нито един да и обърне внимание и за исъх нататаи снага

    19:18 20.10.2025

  • 41 Ролан

    3 0 Отговор
    Ще се случи ,ама не това което и се ще!))))

    19:19 20.10.2025

  • 42 идиоти вън

    3 0 Отговор
    И кого има предвит като европейски съюз; Лаен или самата нея си Кая?!?!?!?

    19:19 20.10.2025

  • 43 Дядото

    0 2 Отговор
    Сравнете тази жена с Кремълската вещиця близачка на сладолед Шекерова.

    Коментиран от #47

    19:19 20.10.2025

  • 44 ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Англосаксонска кучка!Нека си лаем а ЕС никой не го бръсне за нищо и се разпада с бясна сила и скорост!

    19:19 20.10.2025

  • 45 Ако

    1 0 Отговор
    САЩ и Русия се договарят всичко свършва. Никой няма да пита Европа. Тя ще изпълнява.

    19:20 20.10.2025

  • 46 коментар

    1 0 Отговор
    Много е грозна, но за сметка на това е глупава!

    19:21 20.10.2025

  • 47 Качалин

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дядото":

    Що какво и е на Шекерова?! Цепеняк отвсякъде!

    19:21 20.10.2025

  • 48 ЕС НАВЕКИ

    0 0 Отговор
    ЕС трябва да замрязи членството на България и Унгария и да им лепне санкции, за да отрезви народонаселението на нелоялниге си членове.

    Коментиран от #51

    19:22 20.10.2025

  • 49 Еййй

    1 0 Отговор
    От къде ги намират тия мисирки?!? Имам чувството, че взеха пример от Бойко, демек колкото по-тъпи, толкова по-добре.

    19:23 20.10.2025

  • 50 Съдията

    0 0 Отговор
    Точно пък теб ще те питат. Свиквай, че на Западна(ла) Европа е отредено място в миманса, докато САЩ и Русия се разбират помежду си.😂

    19:23 20.10.2025

  • 51 Качалин

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ЕС НАВЕКИ":

    Тоя ЕС е грохнала кошара! Навеки ама вчера!

    19:24 20.10.2025

  • 52 Е и какво

    0 0 Отговор
    Природата си казала думата - ноу комент

    19:24 20.10.2025

  • 53 Хубаво аре

    0 0 Отговор
    участието на Киев- добре, но защо и на ЕС ?

    19:24 20.10.2025