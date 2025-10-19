Новини
Държави от ЕС искат да депортират повече афганистанци

19 Октомври, 2025 17:05 856 11

20 държави, сред които и България, настояват в писмо до ЕС да получат допълнителни възможности

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Държавите, подписали писмото до еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер, сред които са Германия, Белгия, България, Гърция, Италия и други, настояват да получат допълнителни възможности да депортират с приоритет лица, „които застрашават обществения ред или националната сигурност“. Искането се отнася до афганистански граждани, които не са получили разрешително за престой в ЕС, отбелязва АРД.

Доброволно или принудително връщане "с приоритет"

В писмото освен това се изказва критика за това, че през миналата 2024 година от всички 22 870 афганистанци, които е трябвало да бъдат депортирани от ЕС, в родната им страна са били върнати едва 435 души.

Държавите, подписали писмото, настояват също темата за доброволното или принудително връщане на афганистански граждани в родината им да се разглежда вече като „обща отговорност“ на ниво ЕС. Норвегия също е подписала писмото, макара за не е член на ЕС. Страната обаче е част от Шенгенското пространство и си сътрудничи с Европейската агенция за даване на убежище.

Контактите с талибаните са оспорвана тема

Германия преговоря с правителството на талибаните в Афганистан за връщане на техни граждани. Според министъра на вътрешните работи Александър Добринт, преговорите са „сериозно напреднали“. Контактите с талибаните са силно оспорван въпрос, защото германското правителство не поддържа официални дипломатически отношения с радикалните ислямисти, които управляват страната от 2021 година насам.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 1 Отговор
    за мигрантите питайте приятелката на Путин-Меркел

    Коментиран от #5

    17:09 19.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    И у...йци, и у...йци❗

    17:09 19.10.2025

  • 3 Европеец

    13 3 Отговор
    бре, в Европейския колониален и тотслитарен съюз голяма,, демокрация,, бе..... Афганистанците добре, ама какво правим с наглите и нахални покраинци....

    Коментиран от #11

    17:09 19.10.2025

  • 4 2024 година от всички 22870 афганистанци

    9 0 Отговор
    а милиони остават тук да ги харантутим
    и да са като диви животни при овцете кротки

    17:13 19.10.2025

  • 5 и твоята кака

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    лайе нен и другите русофоборсуци кат теб

    17:15 19.10.2025

  • 6 Инжа

    9 0 Отговор
    те само лекари, ядрени физици и инженери са, що не ги щете?

    17:27 19.10.2025

  • 7 Шемо

    6 0 Отговор
    Не само тези, всички що после почват да викат,я съм се родил тука

    17:27 19.10.2025

  • 8 Че тези афганистанци

    8 1 Отговор
    Бяха съюзници на САЩ и НАТО срещу талибаните. Сега защо ги гонят

    17:34 19.10.2025

  • 9 Точно ЕК и урсулските нацисти

    5 1 Отговор
    застрашават обществения ред и националната сигурност на държавите

    17:36 19.10.2025

  • 10 Хмм

    2 0 Отговор
    каква чиста риза, снежно бяла

    18:03 19.10.2025

  • 11 В Украйна наистина

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    има война, а в Афганистан отдавна приключи. Афганистанските бежанци са 90% млади мъже, а украинските най-вече жени, деца и стари мъже.

    18:15 19.10.2025