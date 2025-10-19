Държави от ЕС искат да депортират повече афганистанци

Държавите, подписали писмото до еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер, сред които са Германия, Белгия, България, Гърция, Италия и други, настояват да получат допълнителни възможности да депортират с приоритет лица, „които застрашават обществения ред или националната сигурност“. Искането се отнася до афганистански граждани, които не са получили разрешително за престой в ЕС, отбелязва АРД.
Доброволно или принудително връщане "с приоритет"
В писмото освен това се изказва критика за това, че през миналата 2024 година от всички 22 870 афганистанци, които е трябвало да бъдат депортирани от ЕС, в родната им страна са били върнати едва 435 души.
Държавите, подписали писмото, настояват също темата за доброволното или принудително връщане на афганистански граждани в родината им да се разглежда вече като „обща отговорност“ на ниво ЕС. Норвегия също е подписала писмото, макара за не е член на ЕС. Страната обаче е част от Шенгенското пространство и си сътрудничи с Европейската агенция за даване на убежище.
Контактите с талибаните са оспорвана тема
Германия преговоря с правителството на талибаните в Афганистан за връщане на техни граждани. Според министъра на вътрешните работи Александър Добринт, преговорите са „сериозно напреднали“. Контактите с талибаните са силно оспорван въпрос, защото германското правителство не поддържа официални дипломатически отношения с радикалните ислямисти, които управляват страната от 2021 година насам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
17:09 19.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:09 19.10.2025
3 Европеец
Коментиран от #11
17:09 19.10.2025
4 2024 година от всички 22870 афганистанци
и да са като диви животни при овцете кротки
17:13 19.10.2025
5 и твоята кака
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":лайе нен и другите русофоборсуци кат теб
17:15 19.10.2025
6 Инжа
17:27 19.10.2025
7 Шемо
17:27 19.10.2025
8 Че тези афганистанци
17:34 19.10.2025
9 Точно ЕК и урсулските нацисти
17:36 19.10.2025
10 Хмм
18:03 19.10.2025
11 В Украйна наистина
До коментар #3 от "Европеец":има война, а в Афганистан отдавна приключи. Афганистанските бежанци са 90% млади мъже, а украинските най-вече жени, деца и стари мъже.
18:15 19.10.2025