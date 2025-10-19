Държави от ЕС искат да депортират повече афганистанци

Държавите, подписали писмото до еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер, сред които са Германия, Белгия, България, Гърция, Италия и други, настояват да получат допълнителни възможности да депортират с приоритет лица, „които застрашават обществения ред или националната сигурност“. Искането се отнася до афганистански граждани, които не са получили разрешително за престой в ЕС, отбелязва АРД.

Доброволно или принудително връщане "с приоритет"

В писмото освен това се изказва критика за това, че през миналата 2024 година от всички 22 870 афганистанци, които е трябвало да бъдат депортирани от ЕС, в родната им страна са били върнати едва 435 души.

Държавите, подписали писмото, настояват също темата за доброволното или принудително връщане на афганистански граждани в родината им да се разглежда вече като „обща отговорност“ на ниво ЕС. Норвегия също е подписала писмото, макара за не е член на ЕС. Страната обаче е част от Шенгенското пространство и си сътрудничи с Европейската агенция за даване на убежище.

Контактите с талибаните са оспорвана тема

Германия преговоря с правителството на талибаните в Афганистан за връщане на техни граждани. Според министъра на вътрешните работи Александър Добринт, преговорите са „сериозно напреднали“. Контактите с талибаните са силно оспорван въпрос, защото германското правителство не поддържа официални дипломатически отношения с радикалните ислямисти, които управляват страната от 2021 година насам.