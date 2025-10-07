Русия не възнамерява да разполага военни в Афганистан

Русия не възнамерява да разположи военни в Афганистан, заяви руският специален представител за страната Замир Кабулов, цитиран от ТАСС.
По-късно днес руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне със своя афганистански колега, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.
Замир Кабулов каза, че в рамките на седмото заседание на московския формат за консултации по въпросите на Афганистан няма да бъдат обсъждани изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че на Афганистан ще му се случат лоши неща, ако не предаде на САЩ авиационната база Баграм.
1 Путин милиционера вожд на индианци
14:58 07.10.2025
2 Кремълски страхливци
Коментиран от #4
15:00 07.10.2025
3 666
15:01 07.10.2025
4 Функционално неграмотен,
До коментар #2 от "Кремълски страхливци":Явно трудно схващаш събитията и цитираните думи. Не си мъчи бобеното зърно.
Коментиран от #10
15:03 07.10.2025
5 Московските BAPBAPИ !
Тя, Московията не разполага с войни, там имат само сбиpщина от оZверели opkи и беZмoзъчни лазещи raдини.
Коментиран от #8
15:05 07.10.2025
6 Реалност
Въпреки че Путин е диктатор на Русия, неговият статус е обусловен от народната подкрепа. Той си спомня какво се случи по време на въстанието на Пригожин през юни 2023 г. - на практика никой не стана да подкрепи Путин, хората аплодираха Пригожин - дори неговите собствени топ пропагандисти не скочиха в защита на Путин, а се покриха. Самия Путин избяга позорно от Москва и също се покри. Путин имаше късмет, че Пригожин спря.
Решението на Тръмп да достави „Томахоуки“ на Украйна ще покаже на руския народ и елит, че Путин е загубил подкрепата на Тръмп – която определено имаше само преди няколко месеца.
Това би означавало, че надеждите им да излязат от войната са се провалили и бъдещето на Русия изглежда по-мрачно.
Това е мощен удар по репутацията на Путин като „майстор стратег“.
Той се страхува от последствията.
Страхува се от неизвестното.
15:09 07.10.2025
7 Муджехидин
15:11 07.10.2025
8 Иван
До коментар #5 от "Московските BAPBAPИ !":Боклук, не се пише "войни", а воини.
Коментиран от #15
15:11 07.10.2025
9 талибаните
15:11 07.10.2025
10 И теб те е страх мандраджия
До коментар #4 от "Функционално неграмотен,":Защо не защитят Афганистан от САЩ руските страхливци???
15:12 07.10.2025
11 Муджехидин
15:14 07.10.2025
12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
15:22 07.10.2025
14 Да бе, да
15:40 07.10.2025
15 Много Ум
До коментар #8 от "Иван":И двата варианта – «воин» и «войн» – са правилни и са дублетни форми, с еднакво значение на български език, въпреки че «воин» е препоръчителната форма. Двете форми могат да се употребяват в книжовната реч, а смисловото разграничение на формите за множествено число (воини/войни) се постига чрез контекста, тъй като формата «войни» (от «войн») съвпада графично с формата за множествено число на съществителното от женски род «война».
15:55 07.10.2025