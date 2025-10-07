Новини
Русия не възнамерява да разполага военни в Афганистан

7 Октомври, 2025 14:57 659 15

По-късно днес руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне със своя афганистански колега

Русия не възнамерява да разполага военни в Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия не възнамерява да разположи военни в Афганистан, заяви руският специален представител за страната Замир Кабулов, цитиран от ТАСС.

По-късно днес руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне със своя афганистански колега, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.

Замир Кабулов каза, че в рамките на седмото заседание на московския формат за консултации по въпросите на Афганистан няма да бъдат обсъждани изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че на Афганистан ще му се случат лоши неща, ако не предаде на САЩ авиационната база Баграм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин милиционера вожд на индианци

    7 15 Отговор
    Муаххаха... няма военни. станаха ан Груз 200 в Украйна за крадливия милиционер

    14:58 07.10.2025

  • 2 Кремълски страхливци

    5 13 Отговор
    Замир Кабулов каза, че в рамките на седмото заседание на московския формат за консултации по въпросите на Афганистан няма да бъдат обсъждани изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че на Афганистан ще му се случат лоши неща, ако не предаде на САЩ авиационната база Баграм.

    Коментиран от #4

    15:00 07.10.2025

  • 3 666

    7 13 Отговор
    здравейте маймуни, копейки и комунисти с лидер Карл Маркс, чийто 4 деца са умрели от глад, а другите 2 са се самоубили.

    15:01 07.10.2025

  • 4 Функционално неграмотен,

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кремълски страхливци":

    Явно трудно схващаш събитията и цитираните думи. Не си мъчи бобеното зърно.

    Коментиран от #10

    15:03 07.10.2025

  • 5 Московските BAPBAPИ !

    8 14 Отговор
    И да искат, не могат !
    Тя, Московията не разполага с войни, там имат само сбиpщина от оZверели opkи и беZмoзъчни лазещи raдини.

    Коментиран от #8

    15:05 07.10.2025

  • 6 Реалност

    5 11 Отговор
    Путин е абсолютно ужасен от това Украйна да получи ракети „Томахоук“. Не само способността им да поразяват цели дълбоко в Русия, но и самият факт, че САЩ и президентът Тръмп помагат на Украйна да победи Русия, ужасява руския лидер.
    Въпреки че Путин е диктатор на Русия, неговият статус е обусловен от народната подкрепа. Той си спомня какво се случи по време на въстанието на Пригожин през юни 2023 г. - на практика никой не стана да подкрепи Путин, хората аплодираха Пригожин - дори неговите собствени топ пропагандисти не скочиха в защита на Путин, а се покриха. Самия Путин избяга позорно от Москва и също се покри. Путин имаше късмет, че Пригожин спря.
    Решението на Тръмп да достави „Томахоуки“ на Украйна ще покаже на руския народ и елит, че Путин е загубил подкрепата на Тръмп – която определено имаше само преди няколко месеца.
    Това би означавало, че надеждите им да излязат от войната са се провалили и бъдещето на Русия изглежда по-мрачно.
    Това е мощен удар по репутацията на Путин като „майстор стратег“.
    Той се страхува от последствията.
    Страхува се от неизвестното.

    15:09 07.10.2025

  • 7 Муджехидин

    1 4 Отговор
    Заповядайте!Скучно ми е !

    15:11 07.10.2025

  • 8 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Московските BAPBAPИ !":

    Боклук, не се пише "войни", а воини.

    Коментиран от #15

    15:11 07.10.2025

  • 9 талибаните

    3 6 Отговор
    Са първи дружки на варварите. Ама и те не ги искат.

    15:11 07.10.2025

  • 10 И теб те е страх мандраджия

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Функционално неграмотен,":

    Защо не защитят Афганистан от САЩ руските страхливци???

    15:12 07.10.2025

  • 11 Муджехидин

    3 7 Отговор
    Харесвам руснаци с голямо,главно ,,Д"!

    15:14 07.10.2025

  • 12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 3 Отговор
    Явно Лавров си спомня какво остана от СССР след като руснаците гостуваха / в кавички/ на Афганистан

    15:22 07.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да бе, да

    1 2 Отговор
    Те руснаците не са си тръгвали. Пълно е с военни.

    15:40 07.10.2025

  • 15 Много Ум

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    И двата варианта – «воин» и «войн» – са правилни и са дублетни форми, с еднакво значение на български език, въпреки че «воин» е препоръчителната форма. Двете форми могат да се употребяват в книжовната реч, а смисловото разграничение на формите за множествено число (воини/войни) се постига чрез контекста, тъй като формата «войни» (от «войн») съвпада графично с формата за множествено число на съществителното от женски род «война».

    15:55 07.10.2025

