Десетки афганистански граждани са влезли в Германия, след като САЩ спряха приемането на молби
  Тема: Кризата с бежанците

Десетки афганистански граждани са влезли в Германия, след като САЩ спряха приемането на молби

28 Ноември, 2025 18:48 487 15

Почти 1900 афганистанци от различни програми за прием все още се надяват да бъдат приети в Германия

Десетки афганистански граждани са влезли в Германия, след като САЩ спряха приемането на молби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Десетки афганистански граждани са влезли в Германия по федерална програма за прием, потвърди днес министерството на вътрешните работи, след като САЩ обявиха, че спират приемането на молби за имиграция, предаде ДПА, съобщи БТА.

В четвъртък вечерта 71 афганистански граждани пристигнаха със самолет в Хановер и Берлин от пакистанската столица Исламабад, съобщи говорителка на министерството.

Това е десетият път след промяната на правителството на Германия през май, в който афганистански граждани са допуснати по програмата, въпреки усилията на канцлера Фридрих Мерц да ограничи миграцията.

От последната група 63 души не разполагаха с окончателни съдебни решения, задължаващи Германия да ги допусне и да им издаде необходимите визи. Всичките 71 души получиха правно обвързващо задължение да влязат в страната и преминаха процедурата по приемане и проверка за сигурност, съобщи говорителката.

Почти 1900 афганистанци от различни програми за прием все още се надяват да бъдат приети в Германия.

Сред тях са бивши местни служители и техните семейства, които са работили за германски институции, преди талибаните да се върнат на власт в Афганистан преди повече от четири години, както и други групи в риск, като адвокати по дела за правата на човека и журналисти.

Пакистан е дал на Германия срок до края на годината да приключи процедурите по приемане. След това хората ще бъдат депортирани в Афганистан.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък пълно спиране на приемането в САЩ на всички хора от Третия свят.


Германия
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоалетната хартия

    11 3 Отговор
    Новите членове на арийския райх и SS.....Винаги готови за война с Русия!!!

    18:53 28.11.2025

  • 2 Фен

    7 2 Отговор
    Ами след като афганистанците ги демократизираха, прокопсаха. Това чака и украинците. Ние - после.

    18:53 28.11.2025

  • 3 Мерц глиста

    8 2 Отговор
    щял да ги вкарва в армията на Джермания, за да спасяват германските бабушкери от Путин🤟

    18:54 28.11.2025

  • 4 Германистан

    10 0 Отговор
    И сегашното правителство продължава да пълни самолети с тях и да ги дундурка с Антифа в Белин. Тероризма над собствените граждани!

    18:55 28.11.2025

  • 5 Фори

    5 0 Отговор
    Сега някой от тези новоприети ще избомби някой коледен базар за да покаже мултикултуризма на дело.

    18:57 28.11.2025

  • 6 и каква новина е това

    5 1 Отговор
    че те не са спирали да влизат в германия откакто изкуфялата кикимора изперкел ги покани…

    Коментиран от #11

    18:57 28.11.2025

  • 7 значи

    0 0 Отговор
    99......

    19:00 28.11.2025

  • 8 В Русия

    1 0 Отговор
    влизат ли ?

    19:00 28.11.2025

  • 9 Така им се пада

    2 1 Отговор
    афганистански граждани са влезли в Германия щото са били атлантици и предатели

    19:00 28.11.2025

  • 10 По цивилизовани

    1 1 Отговор
    са от руснаците!

    Коментиран от #13

    19:02 28.11.2025

  • 11 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "и каква новина е това":

    Сега направо ги записват в SS....повечето алемани са дрогирани или са в хомосексуална връзка, най-често и двете!!!

    19:02 28.11.2025

  • 12 " от различни програми за прием "

    2 0 Отговор
    Да се чете съдействали на НАТО и окупационните армии във Афганистан

    19:02 28.11.2025

  • 13 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "По цивилизовани":

    Парячо!!@

    19:03 28.11.2025

  • 14 Афганистанци,

    2 0 Отговор
    адвокати по дела за правата на човека и журналисти борещи се за демокрация и срещу корупцията в Германия и ЕС .....

    19:04 28.11.2025

  • 15 Прекаляват

    0 0 Отговор
    Пълно е с германци които бягат в Афганистан и се записват за нарко помощи ...

    19:07 28.11.2025

