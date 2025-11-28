Десетки афганистански граждани са влезли в Германия, след като САЩ спряха приемането на молби

Десетки афганистански граждани са влезли в Германия по федерална програма за прием, потвърди днес министерството на вътрешните работи, след като САЩ обявиха, че спират приемането на молби за имиграция, предаде ДПА, съобщи БТА.
В четвъртък вечерта 71 афганистански граждани пристигнаха със самолет в Хановер и Берлин от пакистанската столица Исламабад, съобщи говорителка на министерството.
Това е десетият път след промяната на правителството на Германия през май, в който афганистански граждани са допуснати по програмата, въпреки усилията на канцлера Фридрих Мерц да ограничи миграцията.
От последната група 63 души не разполагаха с окончателни съдебни решения, задължаващи Германия да ги допусне и да им издаде необходимите визи. Всичките 71 души получиха правно обвързващо задължение да влязат в страната и преминаха процедурата по приемане и проверка за сигурност, съобщи говорителката.
Почти 1900 афганистанци от различни програми за прием все още се надяват да бъдат приети в Германия.
Сред тях са бивши местни служители и техните семейства, които са работили за германски институции, преди талибаните да се върнат на власт в Афганистан преди повече от четири години, както и други групи в риск, като адвокати по дела за правата на човека и журналисти.
Пакистан е дал на Германия срок до края на годината да приключи процедурите по приемане. След това хората ще бъдат депортирани в Афганистан.
Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък пълно спиране на приемането в САЩ на всички хора от Третия свят.
