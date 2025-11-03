Германия вече не е магнит за мигрантите?

Значително по-малко хора са потърсили убежище в Германия през тази година, съобщи вътрешното министерство на страната. В периода между януари и октомври 97 277 души са подали документи във Федералната република - спад на половина от същия период през 2024 година, когато броят им е бил 199 947.
"Миграционната политика дава резултати"
Намаляването на интереса към Германия от страна на мигрантите е тенденция, става ясно още от данните на властите. "Нашата миграционна политика дава резултати. Значително намалихме факторите, които правят Германия магнит за нелегалната миграция", коментира в тази връзка вътрешният министър Александър Добриндт.
Според Добриндт контролът по границите също сериозно е намалил броя мигранти, влизащи в страната. От май тази година около 18 600 души са били върнати от границата - или не са били допуснати на самата граница, или са били депортирани след задържане.
Федералният министър на вътрешните работи обяви, че ще бъдат положени допълнителни усилия в тази област. "Ние ще продължим последователно по този път на промяна в миграционната политика и ще увеличим броя на връщанията", коментира той пред "Билд".
Ще бъдат ли върнати сирийците обратно?
В последните месеци балканските държави също положиха усилия за прекъсване на мигрантските коридори в Европа. Падането на режима на Асад в Сирия също е фактор по отношение на миграцията. През последните години сирийците бяха най-голямата група сред търсещите убежище в Германия. През първите девет месеца на 2025 г. обаче броят на молбите за убежище от страната, която години наред бе разкъсвана от гражданска война, е намалял с близо 40 000 в сравнение със същия период на предходната година.
Темата със сирийските бежанци разделя германското правителство. Добриндт говори за преразглеждане на статута на сирийците в Германия и депортации включително на хора, които не са извършили престъпления и не представляват опасност. Тази седмица обаче външният министър Йохан Вадефул посети Дамаск. Там той коментира, че не е виждал подобни разрушения в живота си. "Тук наистина трудно човек може да живее достойно", заяви първият дипломат на Германия. Затова той е резервиран и относно възможното връщане на сирийски бежанци от Германия. Това "в момента е възможно само в много ограничена степен", коментира Вадефул.
1 честен ционист
Коментиран от #5
14:03 03.11.2025
2 Асен
Коментиран от #18
14:05 03.11.2025
3 Сила
Коментиран от #16
14:08 03.11.2025
4 Сатана Z
14:11 03.11.2025
5 Дядо Митьо
До коментар #1 от "честен ционист":Той жив ли е тоя починал от глад каруцар??
14:13 03.11.2025
6 Кривоверен алкаш
Коментиран от #15
14:18 03.11.2025
7 Ранбо
Коментиран от #14
14:23 03.11.2025
8 Причината е друга
Ама за нас европейците, за какво ни е да ставаме помиярник на примитивни същества дошли от другият край на света? Тези, западналите с техните тъпи убеждения и свободно пускане в страните им на всеки сульо и пульо с по 5 жени и 30 деца унищожиха хубавата европа и ЕС... А ние, за какво още сме с тях? Да ни претопят и нас в халифат ли?
Коментиран от #13
14:24 03.11.2025
9 демек ни ги харизвате да се мотаят софия
Коментиран от #12
14:29 03.11.2025
10 накратко
14:29 03.11.2025
11 Парадокс
Дълго време страната се нуждаеше от работна ръка, особено в индустрията, строителството, здравеопазването и ИТ сектора.
През кризата с бежанците Германия прие над 1 милион души, предимно от Сирия, Ирак и Афганистан.
Тогава канцлерът Ангела Меркел пропагандира фразата „Wir schaffen das“ („Ще се справим“)“, което бе сигнал за гостоприемство и възможност за интеграция.
Това изпрати силен позитивен сигнал към мигрантите, че Германия е страна, която ги приема и подкрепя.
Сега обаче Германската икономика е в застой, след като едва избегна рецесията и няма нужда от тези хора, които създават само безредици.
Коментиран от #19
14:39 03.11.2025
12 Кой ти ги харизва бре?
До коментар #9 от "демек ни ги харизвате да се мотаят софия":Те пари да им дават, няма да останат тук в мизерабъла.
14:40 03.11.2025
13 Мнение
До коментар #8 от "Причината е друга":Миграцията сама по себе си не унищожава Европа, а може да бъде икономически и социално полезна, ако се управлява правилно. Реалните проблеми не са „културна инвазия“ или „множество съпруги и деца“, а интеграция, образование и социална политика.
Коментиран от #17, #20
14:44 03.11.2025
14 Лъжеш нагло!
До коментар #7 от "Ранбо":Това твърдение е лъжа и силно преувеличено.
След 1990 г. Германия се обединява и става най-силната икономика в Европа.
Имало е периоди на слаб растеж и кризи (като 2008-2009, енергийната криза 2022-2023), но не може да се твърди, че страната „само пропада“.
Германия има колебания и кризи, както всяка голяма страна, но общият тренд за последните 200 години е растеж и модернизация, а не непрекъснат упадък.
14:46 03.11.2025
15 Разликата
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":Русия също има проблеми с миграцията, но те са съществени различни от тези в Германия.
В Германия идват предимно бежанци от Сирия, Афганистан, Украйна и Африка, както и икономически мигранти от ЕС и извън него.
В Русия основната миграция идва от бившите съветски републики (Украйна, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).
Германия получава стотици хиляди бежанци годишно, което поставя социални и инфраструктурни натоварвания.
Русия има мигрантски работници в милиони, особено в строителството, селското стопанство и индустрията, но не са регистрирани в толкова голям мащаб „бежански вълни“, както в ЕС.
14:50 03.11.2025
16 Реалист
До коментар #3 от "Сила":Германия искаше квалифицирани работници, а не масово хора без умения и образование. Много от новодошлите се осигуряват чрез социални помощи, вместо да се интегрират веднага на пазара на труда.
Мигрантите не винаги съвпадат с „идеалния“ профил на икономически полезни хора (инженери, лекари).
14:56 03.11.2025
17 Интеграция ли?
До коментар #13 от "Мнение":Такова животно нема! :)
Виж нашите индийци? От колко години живеят в България? Колко поколения вече се раждат в България, ходят (уж) в нашите училища, уж се интегрират, ама колко са се интегрирали? Те с повишена трудност говорят Български, да не говорим за манталитета им и отношението им към нашата култура, религия, образование, плащат ли си тока и водата?... и т.н... Как те самите се държат и живеят у нас? Еми интеграция ли? Такова животно нема, са казали шопите и така си е!
14:57 03.11.2025
18 Неее
До коментар #2 от "Асен":Мухамед е най-често срещаното ...
14:58 03.11.2025
19 Да, огромна грешка
До коментар #11 от "Парадокс":Тези са напълно излишни в Германия и в Европа. И ужасът е, че унищожението вече е запуснато и напредва на бързи обороти. Тяхната демография е силно положителна. В началните училища в Германия вече са повече НЕевропейчета. След 15-20 години тази страна е "бегала" вече. Няма да има нищо "германско" повече там!
15:02 03.11.2025
20 Философ
До коментар #13 от "Мнение":Да, ама не е така. Точно обратното е. Интеграция между утвърдени етноси с коренно различни религии и култура никога не е имало, няма и да има. Да вземем България. От векове почти във всяко населено място с преобладаващо българско население е имало турска махала и циганска махала. Какво сме интегрирали до сега? (За 500 - 600 години). Според водещите специалисти основен показател за интеграцията са устойчивите смесени бракове. Ама тях почти ги няма. Първият голям наплив на турски гастарбайтери в Германия беше през 1965 г. Отчита се, че едва от третото поколение се е интегрирало около 1,5%. Но турците са сравнително дисциплинирани и много работливи. Нямат нищо общо с афганците египтяните и тем подобни етноси.
15:11 03.11.2025
15:21 03.11.2025
15:24 03.11.2025
15:25 03.11.2025