Германия вече не е магнит за мигрантите?
3 Ноември, 2025

Два пъти по-малко чужденци са потърсили убежище в Германия през първите 10 месеца на годината

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Значително по-малко хора са потърсили убежище в Германия през тази година, съобщи вътрешното министерство на страната. В периода между януари и октомври 97 277 души са подали документи във Федералната република - спад на половина от същия период през 2024 година, когато броят им е бил 199 947.

"Миграционната политика дава резултати"

Намаляването на интереса към Германия от страна на мигрантите е тенденция, става ясно още от данните на властите. "Нашата миграционна политика дава резултати. Значително намалихме факторите, които правят Германия магнит за нелегалната миграция", коментира в тази връзка вътрешният министър Александър Добриндт.

Според Добриндт контролът по границите също сериозно е намалил броя мигранти, влизащи в страната. От май тази година около 18 600 души са били върнати от границата - или не са били допуснати на самата граница, или са били депортирани след задържане.

Федералният министър на вътрешните работи обяви, че ще бъдат положени допълнителни усилия в тази област. "Ние ще продължим последователно по този път на промяна в миграционната политика и ще увеличим броя на връщанията", коментира той пред "Билд".

Ще бъдат ли върнати сирийците обратно?

В последните месеци балканските държави също положиха усилия за прекъсване на мигрантските коридори в Европа. Падането на режима на Асад в Сирия също е фактор по отношение на миграцията. През последните години сирийците бяха най-голямата група сред търсещите убежище в Германия. През първите девет месеца на 2025 г. обаче броят на молбите за убежище от страната, която години наред бе разкъсвана от гражданска война, е намалял с близо 40 000 в сравнение със същия период на предходната година.

Темата със сирийските бежанци разделя германското правителство. Добриндт говори за преразглеждане на статута на сирийците в Германия и депортации включително на хора, които не са извършили престъпления и не представляват опасност. Тази седмица обаче външният министър Йохан Вадефул посети Дамаск. Там той коментира, че не е виждал подобни разрушения в живота си. "Тук наистина трудно човек може да живее достойно", заяви първият дипломат на Германия. Затова той е резервиран и относно възможното връщане на сирийски бежанци от Германия. Това "в момента е възможно само в много ограничена степен", коментира Вадефул.


  • 1 честен ционист

    4 9 Отговор
    Това значи, че яко се регистрира в България камилар. Последният Софиянец да даде справка, още ли посрещат с полковника афганци на Терминала?

    Коментиран от #5

    14:03 03.11.2025

  • 2 Асен

    12 0 Отговор
    Всеки втори там е Ахмед или Хасан

    Коментиран от #18

    14:05 03.11.2025

  • 3 Сила

    15 0 Отговор
    Защото германската полиция започна да бие всички инжинери и инжинерки ....яко , наред !!!

    Коментиран от #16

    14:08 03.11.2025

  • 4 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Дааа….мигрантите усетиха,че Еврейското лоби е завладяло и Дойчланд и се опасяват да не би да отворят еврейските общежития от времето на мустакатия Австриец и да ги настанят там.

    14:11 03.11.2025

  • 5 Дядо Митьо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Той жив ли е тоя починал от глад каруцар??

    14:13 03.11.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    8 5 Отговор
    Магнитът вече се казва Русия...

    Коментиран от #15

    14:18 03.11.2025

  • 7 Ранбо

    5 2 Отговор
    Германия от 200 години само пропада!

    Коментиран от #14

    14:23 03.11.2025

  • 8 Причината е друга

    13 0 Отговор
    пришълците усилено започнаха да превръщат тази прекрасна страна в подобие на техните ко44ини, от където са дошли. И вече за самите тях става неприятно да живеят в условия, от които те бягат...
    Ама за нас европейците, за какво ни е да ставаме помиярник на примитивни същества дошли от другият край на света? Тези, западналите с техните тъпи убеждения и свободно пускане в страните им на всеки сульо и пульо с по 5 жени и 30 деца унищожиха хубавата европа и ЕС... А ние, за какво още сме с тях? Да ни претопят и нас в халифат ли?

    Коментиран от #13

    14:24 03.11.2025

  • 9 демек ни ги харизвате да се мотаят софия

    8 1 Отговор
    Значително намалихме факторите, които правят Германия магнит за нелегалната миграция"

    Коментиран от #12

    14:29 03.11.2025

  • 10 накратко

    7 2 Отговор
    А дали изобщо е вярно написаното е отделен въпрос .Ахмед , Хасан и Айшето си харесват у немско , пък Дойче веле-то да си пише каквото ще .

    14:29 03.11.2025

  • 11 Парадокс

    4 0 Отговор
    Германия имаше силна икономика и ниска безработица, което привличаше хора, търсещи работа.
    Дълго време страната се нуждаеше от работна ръка, особено в индустрията, строителството, здравеопазването и ИТ сектора.
    През кризата с бежанците Германия прие над 1 милион души, предимно от Сирия, Ирак и Афганистан.
    Тогава канцлерът Ангела Меркел пропагандира фразата „Wir schaffen das“ („Ще се справим“)“, което бе сигнал за гостоприемство и възможност за интеграция.
    Това изпрати силен позитивен сигнал към мигрантите, че Германия е страна, която ги приема и подкрепя.
    Сега обаче Германската икономика е в застой, след като едва избегна рецесията и няма нужда от тези хора, които създават само безредици.

    Коментиран от #19

    14:39 03.11.2025

  • 12 Кой ти ги харизва бре?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "демек ни ги харизвате да се мотаят софия":

    Те пари да им дават, няма да останат тук в мизерабъла.

    14:40 03.11.2025

  • 13 Мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Причината е друга":

    Миграцията сама по себе си не унищожава Европа, а може да бъде икономически и социално полезна, ако се управлява правилно. Реалните проблеми не са „културна инвазия“ или „множество съпруги и деца“, а интеграция, образование и социална политика.

    Коментиран от #17, #20

    14:44 03.11.2025

  • 14 Лъжеш нагло!

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ранбо":

    Това твърдение е лъжа и силно преувеличено.
    След 1990 г. Германия се обединява и става най-силната икономика в Европа.
    Имало е периоди на слаб растеж и кризи (като 2008-2009, енергийната криза 2022-2023), но не може да се твърди, че страната „само пропада“.
    Германия има колебания и кризи, както всяка голяма страна, но общият тренд за последните 200 години е растеж и модернизация, а не непрекъснат упадък.

    14:46 03.11.2025

  • 15 Разликата

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    Русия също има проблеми с миграцията, но те са съществени различни от тези в Германия.
    В Германия идват предимно бежанци от Сирия, Афганистан, Украйна и Африка, както и икономически мигранти от ЕС и извън него.
    В Русия основната миграция идва от бившите съветски републики (Украйна, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).
    Германия получава стотици хиляди бежанци годишно, което поставя социални и инфраструктурни натоварвания.
    Русия има мигрантски работници в милиони, особено в строителството, селското стопанство и индустрията, но не са регистрирани в толкова голям мащаб „бежански вълни“, както в ЕС.

    14:50 03.11.2025

  • 16 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Германия искаше квалифицирани работници, а не масово хора без умения и образование. Много от новодошлите се осигуряват чрез социални помощи, вместо да се интегрират веднага на пазара на труда.
    Мигрантите не винаги съвпадат с „идеалния“ профил на икономически полезни хора (инженери, лекари).

    14:56 03.11.2025

  • 17 Интеграция ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Такова животно нема! :)
    Виж нашите индийци? От колко години живеят в България? Колко поколения вече се раждат в България, ходят (уж) в нашите училища, уж се интегрират, ама колко са се интегрирали? Те с повишена трудност говорят Български, да не говорим за манталитета им и отношението им към нашата култура, религия, образование, плащат ли си тока и водата?... и т.н... Как те самите се държат и живеят у нас? Еми интеграция ли? Такова животно нема, са казали шопите и така си е!

    14:57 03.11.2025

  • 18 Неее

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Асен":

    Мухамед е най-често срещаното ...

    14:58 03.11.2025

  • 19 Да, огромна грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Парадокс":

    Тези са напълно излишни в Германия и в Европа. И ужасът е, че унищожението вече е запуснато и напредва на бързи обороти. Тяхната демография е силно положителна. В началните училища в Германия вече са повече НЕевропейчета. След 15-20 години тази страна е "бегала" вече. Няма да има нищо "германско" повече там!

    15:02 03.11.2025

  • 20 Философ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Да, ама не е така. Точно обратното е. Интеграция между утвърдени етноси с коренно различни религии и култура никога не е имало, няма и да има. Да вземем България. От векове почти във всяко населено място с преобладаващо българско население е имало турска махала и циганска махала. Какво сме интегрирали до сега? (За 500 - 600 години). Според водещите специалисти основен показател за интеграцията са устойчивите смесени бракове. Ама тях почти ги няма. Първият голям наплив на турски гастарбайтери в Германия беше през 1965 г. Отчита се, че едва от третото поколение се е интегрирало около 1,5%. Но турците са сравнително дисциплинирани и много работливи. Нямат нищо общо с афганците египтяните и тем подобни етноси.

    15:11 03.11.2025

  • 21 И България не е.

    0 0 Отговор
    Санкциите работят. Немците се самоунищожиха икономически. Никой не се натиска вече. Лапачката свърши.

    15:21 03.11.2025

  • 22 Западът не е глупав,

    0 0 Отговор
    тъпите са некомпетентните послушковци като гинеколожката, скачачката на батут, партийната секретарка от ГДР и други подобни. Народите не ги щат защото ги виждат какво правят по цял ден - джамията, дюнерджийницата, кафето, магазини, алкохол, наркотици, бардаци. Безплатна квартира, социал, безплатни кухни и мед. обслужване. А какво им обещава мюфтията - като умрат и отидат в рая по 75 непотящи се девици и студен шербет. На запад са по-добре и от този рай. Преди стотина години един друг етнос се опита да живее на гърба на европейците та трябваше Съюзът на художниците в Австрия да пратят свой член да оправи картинката. Той пък се престара, та целият свят едвам го спря.

    15:24 03.11.2025

  • 23 Тия щедри социални

    0 0 Отговор
    помощи в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    15:25 03.11.2025

